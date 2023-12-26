Евертон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

На даний момент Евертон має шістнадцять очок і займає сімнадцяту сходинку турнірної таблиці, останнє місце перед зоною вильоту з відривом усього в один бал від перспективи пониження у класі. Але якби не покарання у вигляді десяти очок, які були нещодавно зняті з команди, то "іриски" наразі були б на десятому місці. Діючий чемпіон Англії - Манчестер Сіті у поточному розіграші демонструє більш скромні результати і на даний момент розташовується п'ятому місці в АПЛ, а відставання від лідеру - Ліверпуля складає вісім балів