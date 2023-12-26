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Евертон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 грудня 2023, 22:15 - Гудисон Парк . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Джон Брукс
Рейтинг матчу:
Евертон
Ливерпуль
1 - 0
Оновити
перерыв
Манчестер Сіті
Манчестер
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Хід матчу
29' Джек Гарісон 39' Patterson, Nathan
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
34%
Нічия
30%
Манчестер Сіті
36%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Everton FC and Manchester City when Everton FC is playing at home is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 27 meetings with Everton FC playing at home, Everton FC have won 12 times, there have been 5 draws while Manchester City have won 10 times. The goal difference is 34-33 in favour of Everton FC.
  • During the last 53 meetings, Everton FC have won 18 times, there have been 10 draws while Manchester City have won 25 times. The goal difference is 82-55 in favour of Manchester City.
  • Everton FC's last home win against Manchester City was in 2017.
  • Last season's matches: 0-3 (Everton FC at home) and 1-1 (Manchester City at home).
  • Everton FC have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that Everton FC scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that Manchester City scores 23% of their goals between the minutes 76-90?
  • Manchester City haven't lost in their last 5 games.
  • Everton FC haven't scored in 4 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Abdoulaye Doucoure is Everton FC's top scorer with 6 goals. Erling Haaland has scored 14 times for Manchester City.
  • Jack Harrison has assisted the most goals for Everton FC with 4. Julian Alvarez is Manchester City's biggest assister (6).
  • Everton FC have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Everton FC wins 1st half in 20% of their matches, Manchester City in 55% of their matches.
  • Everton FC wins 20% of halftimes, Manchester City wins 55%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 3 goals.
  • When Everton FC leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When Everton FC is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In Premier League, Everton FC has better performance than Manchester City.
  • Everton FC's performance of the last 5 matches is better than Manchester City's.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 games against Everton FC (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Everton FC won 0, Manchester City won 4, 1 draws.
  • Manchester City have lost just 0 of their last 5 Premier League games against Everton FC.
  • Everton FC have won just 0 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Everton FC scores 0.2 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 2.6 goals against Everton FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Everton FC and Manchester City is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Everton FC and Manchester City is 1.2.
  • Everton FC scores 1.04 goals when playing at home and Manchester City scores 1.97 goals when playing away (on average).
  • Manchester City have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Евертон
4
Перемог
26
Ігор
15
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 16:00 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.12.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 1 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2021/2022
26.02.2022 - 19:30 Евертон 0 - 1 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
21.11.2021 - 16:00 Манчестер Сіті 3 - 0 Завершено Евертон
Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2023/2024
23.12.2023 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Евертон П
Кубок англійської ліги 2023/2024
19.12.2023 - 21:45 Евертон 1 - 2 Завершено Фулгем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 19:30 Бернлі 0 - 2 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Евертон 2 - 0 Завершено Челсі В
Чемпіонат Англії 2023/2024
07.12.2023 - 21:30 Евертон 3 - 0 Завершено Ньюкасл В
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Клубний чемпіонат світу 2023
22.12.2023 - 20:00 Манчестер Сіті 4 - 0 Завершено Fluminense В
Чемпіонат Англії 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 2 Завершено Крістал Пелес Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
13.12.2023 - 19:45 Црвена Звезда 2 - 3 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Лутон Таун 1 - 2 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
06.12.2023 - 22:15 Астон Вілла 1 - 0 Завершено Манчестер Сіті П
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Головні події
Patterson, Nathan
39'
ГООЛ! Джек Гарісон
29'
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Евертон
34%
Нічия
30%
Манчестер Сіті
36%
Склади команд
1
Джордан Пікфорд
19
Віталій Миколенко
32
Branthwaite, Jarrad
6
Tarkowski, James
2
Patterson, Nathan
8
Onana, Amadou
21
Gomes, Andre
7
McNeil, Dwight
37
Garner, James
11
Джек Гарісон
14
Beto
31
Едерсон
2
Кайл Уокер
5
Джон Стоунз
25
Мануель Аканджі
6
Натан Аке
27
Nunes, Matheus
16
Родрi
20
Silva, Bernardo
47
Foden, Phil
10
Grealish, Jack
19
Alvarez, Julian
Стартовий склад
  • 14
    Beto
  • 7
    McNeil, Dwight
    Форвард
  • 37
    Garner, James
  • 11
    Джек Гарісон
    Півзахисник
    29
  • 8
    Onana, Amadou
    Півзахисник
  • 21
    Gomes, Andre
  • 19
    Віталій Миколенко
    Захисник
  • 32
    Branthwaite, Jarrad
    Півзахисник
  • 6
    Tarkowski, James
    Захисник
  • 2
    Patterson, Nathan
    Захисник
    39
  • 1
    Джордан Пікфорд
    Воротар
  • 19
    Alvarez, Julian
    Форвард
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 10
    Grealish, Jack
    Півзахисник
  • 27
    Nunes, Matheus
    Півзахисник
  • 16
    Родрi
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 25
    Мануель Аканджі
    Захисник
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
  • 31
    Едерсон
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Шон Дайч
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матчу
24%
Володіння м'ячем
76%
2
Удари в отвір
3
2
Удари повз
3
Блоковано ударів
3
3
Сейви
1
3
Штрафні
7
3
Кутові
4
6
Фоли
3
1
ЖК
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу Евертон - "Манчестер Сіті"
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
45+1'
Інфо
У першому таймі компенсовано три хвилини
45'
Господарі створили цікаву атаку, але Тарковскі порушив правила у чужому карному майданчику
43'
Заміна
Пеп Гвардіола проводить першу заміну у матчі, нажаль вимушену, адже Стоунс травмувався під час боротьби з Бето і його на полі змінив Гвардіол
40'
Кутовий
Гравці Сіті виконали корнер, після передачі у воротарський майданчик другий поверх виграли мерсисайдці та вибили м'яч
40'
Гості виконали стандарт і після боротьби м'яч вийшов на кутовий
39'
Жовта картка
Паттерсон збив з ніг Гріліша неподалік карного майданчику на правому фланзі, чим зірвав атаку "містян" і змусив Джона Брукса вперше у матчі дістати "гірчичник"
36'
Офсайд
Бето вибіг в чудову атаку, увірвався у карний майданчик та у боротьбі зі Стоунсом втратив м'яч, а потім пролунав свисток арбітра про фіксацію положення поза грою у нападника Евертона
34'
Кутовий
Після другого кутового "ірисок" м'яч опинився у Миколенка за межами карного майданчику, Віталій завдав удару злету, але м'яч зрізався з ноги та полетів набагато вище воріт
33'
Кутовий
Господарі виконали кутовий і після навісу та боротьби у карному майданчику м'яч опинився у Гаррісона, який пробивав з меж штрафного, м'яч летів прямо під поперечину і лише Едерсон зумів перевести м'яч н іще один кутовий
32'
Небезпечний момент
Гості почали набагато активніше атакувати і після пропущеного голу Родрі завдав удару по воротах з-за меж карного майданчику, але вище воріт
29'
Гоооол!!!
ГОЛ! Гаррісон виводить Евертон вперед! Серія помилок від Сіті у захисті, купа незрозумілих передач і м'яч опиняється у Бето, він прокидає на Макніла, Двайт виконує простріл з лівого флангу вздовж лінії воріт і першим на м'ячі опинився Гаррісон, який спокійно замикає передачу та відкриває рахунок у матчі
27'
Небезпечний момент
Сілва опинився один на правому фланзі карного майданчику та отримав передачу від партнера, у другий дотик завдав потужного удару по воротах, проте м'яч полетів над поперечиною
26'
Кутовий
Перший кутовий у матчі виконують господарі і після навісу з правого флангу та боротьби у карному майданчику "містяни" вибили м'яч
24'
Небезпечний момент
Гріліш увірвався у карний майданчик та пробив по воротах, але Пікфорд встиг зреагувати та відбити м'яч назад у поле
22'
"Іриски" зуміли відтягнути гру від своїх воріт і останні хвилини вона, здебільшого, відбувається у центрі поля
19'
Небезпечний штрафний виконали господарі і після навісу у бік воріт Едерсон чудово зіграв на виході та вибив м'яч кулаками
16'
Інфо
У матчі виконано три кутових, всі корнери в активі Манчестер Сіті і всі вони були з правого флангу для "містян"
15'
Кутовий
Ще один кутовий виконали гості і цього разу був навіс на дальню стійку, але й він виявився невдалим, адже мерсисайдці вибили м'яч
14'
Небезпечний момент
Неймовірна атака від Сіті і два удару по воротах, під час другого удару Альварес добивав м'яч після сейву Пікфорда, але голкіпер успів зреагувати та відбити м'яч ногою
12'
Небезпечний момент
Фоден перехопив м'яч на чужій половині поля та вбіг у карний майданчик суперника, завдав удару у ближній кут, але м'яч пролетів повз ворота
9'
Кутовий
Під час другого корнера гості виконали навісну передачу на ближню стійку, а там "іриски" виграли боротьбу та вибили м'яч
8'
Кутовий
Перший кутовий у матчі і його виконали гравці Манчестер Сіті, після розіграшу м'яч дійшов до Вокера, який завдав удару по воротах з-за меж штрафного майданчику і після рикошету м'яч вийшов на іще один кутовий
6'
Доволі очікувано м'яч контролюють "містяни", але поки завдати удару по воротах їм не вдається, не дивлячись на безліч атак від гостей
3'
Першу хвилину матчу м'яч контролювали "іриски", але після першої ж спроби атаки вони втратили м'яч і тепер свою атаку намагаються створити гравці Манчестер Сіті
1'
Свисток
Джон Брукс дає свисток про початок матчу. Господарі розвели м'яч з центра поля
Інфо
Арбітр матчу: Джон Брукс
Головний тренер Манчестер Сіті: Пеп Гвардіола
На лаві запасних: Сусохо, Бобб, Гвардіол, Гемілтон, Гомес, Ковачич, Льюїс, Ортега, Філліпс
Інфо
Стартовий склад Манчестер Сіті (4-2-3-1): Едерсон - Аке, Аканджі, Стоунс, Вокер - Родрі, Нуньєш - Гріліш, Фоден, Сілва - Альварес
Головний тренер Евертона: Шон Дойч
На лаві запасних: Віржінія, Годфрі, Груневелд, Доббін, Калвер-Льюїн, Кін, Коулмен, Хант, Шерміті
Інфо
Стартовий склад Евертону (4-2-3-1): Пікфорд - Миколенко, Брентвейт, Тарковскі, Паттерсон - Онана, Гомеш - Макніл, Гарнер, Гаррісон - Бето
На даний момент Евертон має шістнадцять очок і займає сімнадцяту сходинку турнірної таблиці, останнє місце перед зоною вильоту з відривом усього в один бал від перспективи пониження у класі. Але якби не покарання у вигляді десяти очок, які були нещодавно зняті з команди, то "іриски" наразі були б на десятому місці. Діючий чемпіон Англії - Манчестер Сіті у поточному розіграші демонструє більш скромні результати і на даний момент розташовується п'ятому місці в АПЛ, а відставання від лідеру - Ліверпуля складає вісім балів
Матч пройде у Ліверпулі на арені "Гудісон Парк" та розпочнеться о 22:15 за київським часом
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу дев'ятнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги, в якому Евертон прийме у гостях Манчестер Сіті
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Анонс матчу Евертон - "Манчестер Сіті" 27.12.2023, Чемпіонат Англії

між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Гудисон Парк.

Дата проведення матчу: 27.12.2023
Час початку матчу: 22:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 14.05.2023 закінчилось : 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Евертон - "Манчестер Сіті" можна подивитися 27.12.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Евертон - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

команди Евертон був зіграний проти "Тоттенхем" - 23.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти - 22.12.2023, у рамках Клубний чемпіонат світу 2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Евертон - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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