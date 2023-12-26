Евертон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

між командою Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч на стадіоні Гудисон Парк.
Дата проведення матчу: 27.12.2023
Час початку матчу: 22:15
Історія протистоянь Евертон (Ливерпуль) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):
між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 14.05.2023 закінчилось : 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Шон Дайч и Хосеп Гвардиола розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Евертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч
команди Евертон був зіграний проти "Тоттенхем" - 23.12.2023, у рамках Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Тоттенхем".
Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти - 22.12.2023, у рамках Клубний чемпіонат світу 2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".
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