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Реал - Жирона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 10 лютого 2024, 19:30 - Сантьяго Бернабеу . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
1 - 0
Оновити
26'
Жирона
Жирона
Дивитись трансляцію
Хід матчу
6' Junior, Vinicius
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Реал
37%
Нічия
29%
Жирона
33%
Цікаві факти
  • During the last 9 meetings, Real Madrid have won 5 times, there have been 1 draws while Girona FC have won 3 times. The goal difference is 25-16 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 1-1 (Real Madrid at home) and 4-2 (Girona FC at home).
  • Real Madrid have a winning streak of 6 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, Real Madrid have 5 successive home wins.
  • Did you know that Real Madrid scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that Girona FC scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
  • Real Madrid have won 7 home matches in a row.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 21 home matches.
  • Real Madrid haven't scored in 1 of their 11 home matches in LaLiga this season.
  • Girona FC haven't scored in 1 of their 11 away matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid's home record this season: 9-2-0.
  • Girona FC's away record this season: 8-3-0.
  • Jude Bellingham is Real Madrid's top scorer with 14 goals. Artem Dovbyk has scored 14 times for Girona FC.
  • Toni Kroos has assisted the most goals for Real Madrid with 7. Savio is Girona FC's biggest assister (7).
  • Antonio Rudiger has more yellow cards (7) than any other player at Real Madrid. Cristhian Stuani has collected 5 for Girona FC.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 18 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 41% of their matches, Girona FC in 38% of their matches.
  • Real Madrid wins 41% of halftimes, Girona FC wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 3 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 86% of their matches.
  • When Girona FC leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 70% of their matches.
  • When Girona FC is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Girona FC.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Girona FC's.
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 2, Girona FC won 2, 1 draws.
  • Real Madrid scores 2 goals in a match against Girona FC and Girona FC scores 1.6 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and Girona FC is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and Girona FC is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Real Madrid scores 2.5 goals when playing at home and Girona FC scores 1.93 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Girona FC were number 11 in the table with 30 points. Now they are number 2 with 56 points.
  • Real Madrid haven't lost in their last 4 games.
  • Both teams haven't won their last match in LaLiga.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
5
Перемог
9
Ігор
3
Перемог
Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
30.09.2023 - 19:30 Жирона 0 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 20:31 Жирона 4 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.10.2022 - 17:15 Реал 1 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
17.02.2019 - 12:45 Реал 1 - 2 Завершено Жирона
Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
04.02.2024 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
01.02.2024 - 22:00 Хетафе 0 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.01.2024 - 17:15 Лас-Пальмас 1 - 2 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.01.2024 - 17:15 Реал 3 - 2 Завершено Альмерія В
Кубок Іспанії 2023/2024
18.01.2024 - 22:30 Атлетіко 4 - 2 Завершено Реал П
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Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.02.2024 - 22:00 Жирона 0 - 0 Завершено Реал Сосьєдад Н
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
28.01.2024 - 15:00 Сельта 0 - 1 Завершено Жирона В
Кубок Іспанії 2023/2024
24.01.2024 - 20:30 Мальорка 3 - 2 Завершено Жирона П
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
21.01.2024 - 22:00 Жирона 5 - 1 Завершено Севілья В
Кубок Іспанії 2023/2024
17.01.2024 - 22:30 Жирона 3 - 1 Завершено Райо Вальєкано В
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Головні події
ГООЛ! Junior, Vinicius
6'
Хто переможе?
51 Користувачів зробило свій вибір
Реал
37%
Нічия
29%
Жирона
33%
Склади команд
13
Андрій Лунін
23
Mendy, Ferland
18
Tchouameni, Aurelien
2
Данiель Карвахаль
17
Лукас Васкес
8
Тонi Кроос
12
Camavinga, Eduardo
15
Федеріко Вальверде
5
Bellingham, Jude
7
Junior, Vinicius
11
Rodrygo
13
Пауло Гассаніга
20
Couto, Yan
25
Garcia, Eric
15
Juanpe
3
Gutierrez, Miguel
23
Martin, Ivan
14
Garcia, Aleix
8
Віктор Циганков
24
Порту
16
Savio
9
Артем Довбик
Стартовий склад
  • 7
    Junior, Vinicius
    6
  • 11
    Rodrygo
    Форвард
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 13
    Андрій Лунін
    Воротар
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 24
    Порту
    Півзахисник
  • 16
    Savio
  • 23
    Martin, Ivan
    Захисник
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
  • 25
    Garcia, Eric
  • 15
    Juanpe
    Захисник
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Salva
Статистика матчу
28%
Володіння м'ячем
72%
1
Удари в отвір
Блоковано ударів
1
1
Штрафні
Фоли
1
1
ЖК
1
LIVE
Трансляція матчу Реал - Жирона
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Трансляція
21'
Жовта картка
Камавінга, Камавінга... Проскочив захисника, увійшов у штрафну, упав... Схоже на пенальті, але ні... Не пенальті, фол був біля штрафного майданчика, показує суддя, ще й Хуанпе жовта!
18'
А ось і кутовий для каталонців... А ні, погарячкував я... Суддя показує від воріт...
17'
Циганков поки що у нас не дуже помітний, а до Довбика м'яч просто не доходить...
15'
Атака Жирони - але Савіо кудись дуже далеко навісив з флангу. В нікуди
14'
Поки що все спокійно Реалу. Більше того, мадридці більше володіють м'ячем
12'
Ян Коуту на газоні, лікарі на полі... Тривожно для вболівальників Жирони. Але, здається, все нормально
11'
Родріго на дриблінг намагався увірватися до штрафного майданчика, але Мігель спокійно у нього відібрав м'яч
8'
Мда, який початок для Реала. Жироні іже потрібно відіграватися
6'
Гоооол!!!
Ой ой ой! Вінісіус змістився з лівого флангу, у стилі Коноплянки зарядив під дальню!!! 1:0! Краса!
5'
Перша усвідомлена атака Реала - після закидання Беллінгема Камавінга (саме він) не встиг замкнути
3'
Коуту з флангу навісив на Савіо - захист Реал поки що не помиляється
2'
Жирона одразу пресингує - Лунін помилився під час передачі і покотив в аут...
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Довбик й Циганков - у старті Жирони на матч!
Інфо
Стартовий склад Жирони: Гассаніга, Мігель, Циганков, Довбик, Алекс Гарсія, Хуанпе, Савіо, Ян Коуту, Іван Мартін, Порту, Ерік
Інфо
Андрій Лунін – у старті вершкових на матч!
Інфо
Стартовий склад Реала: Лунін, Васкес, Чуамені, Карвахаль, Менді, Вальверде, Кроос, Камавінга, Родріго, Біллінгем, Вінісісус
Інфо
Розпочнеться поєдинок о 19:30, судитиме Хуан Мартінес Мунуера.
Диспозиція така – після 23 турів Реал лідирує у турнірній таблиці, Жирона відстає від Мадрида на 2 очки!
Добрий вечір всім! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн центрального матчу 24-го туру Ла ліги, в якому Реал прийме Жирону! А може, і центральний матч усього чемпіонату!
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Останні матчі
Завершено 17:30 - Сьогодні Хапоэль Хапоэль 1 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 0 Завершено 17:15 - Сьогодні Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 0 Осасуна Осасуна 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Йорданія Йорданія 1 Катар Катар 3 Завершено 17:00 - Сьогодні Стандард Стандард 1 Ауд-Хеверле Левен Ауд-Хеверле Левен 0 Завершено 17:00 - Сьогодні Віган Атлетік Віган Атлетік 1 Эксетер Сити Эксетер Сити 2

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Анонс матчу Реал - Жирона 10.02.2024, Чемпіонат Іспанії

між командою Реал (Мадрид) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 10.02.2024
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Реал (Мадрид) та командою Жирона (Жирона):

між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Реал у попередньому футбольному матчі 30.09.2023 закінчилось : 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Salva розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Жирона можна подивитися 10.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Жирона, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 04.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

команди Жирона був зіграний проти Реал Сосьєдад - 03.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Жирона онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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