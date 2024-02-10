Реал - Жирона онлайн трансляція матчу

між командою Реал (Мадрид) та командою Жирона (Жирона) проходитиме в рамках по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 10.02.2024
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь Реал (Мадрид) та командою Жирона (Жирона):
між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Жирона залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Реал у попередньому футбольному матчі 30.09.2023 закінчилось : 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Salva розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
команди Реал був зіграний проти "Атлетіко" - 04.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)
команди Жирона був зіграний проти Реал Сосьєдад - 03.02.2024, у рамках Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
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