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Жирона - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 30 вересня 2023, 19:30 - Мунисипал де Монтиливи . Трансляція: MEGOGO Футбол Первый
Головний суддя: Сантана Пулидо
Рейтинг матчу:
Жирона
Жирона
0 - 2
Оновити
32'
Реал
Мадрид
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Хід матчу
17' Хоселу 21' Tchouameni, Aurelien
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
41%
Нічия
32%
Реал
27%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, Girona FC have won 3 times, there have been 1 draws while Real Madrid have won 4 times. The goal difference is 22-16 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 4-2 (Girona FC at home) and 1-1 (Real Madrid at home).
  • Girona FC have a winning streak of 5 matches in LaLiga.
  • In LaLiga, Girona FC have 3 successive home wins.
  • Real Madrid have a winning streak of 5 matches in LaLiga.
  • Did you know that Girona FC scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Real Madrid scores 36% of their goals between the minutes 46-60?
  • Girona FC have a winning streak of 5 matches.
  • Girona FC haven't lost in their last 12 games.
  • Girona FC have won 4 home matches in a row.
  • Real Madrid have a winning streak of 6 matches.
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Girona FC haven't scored in 0 of their 3 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 0 of their 4 away matches in LaLiga this season.
  • Girona FC's home record this season: 3-0-0.
  • Real Madrid's away record this season: 3-0-0.
  • Yangel Herrera is Girona FC's top scorer with 3 goals. Jude Bellingham has scored 5 times for Real Madrid.
  • Savio has assisted the most goals for Girona FC with 3. Francisco Garcia is Real Madrid's biggest assister (2).
  • A year ago, Girona FC were number 11 in the table with 7 points. Now they are number 2 with 16 points.
  • Girona FC have scored at least one goal for 20 consecutive matches.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Girona FC wins 1st half in 26% of their matches, Real Madrid in 38% of their matches.
  • Girona FC wins 26% of halftimes, Real Madrid wins 38%.
  • The winner of their last meeting was Girona FC.
  • On their last meeting Girona FC won by 2 goals.
  • When Girona FC leads 1-0 at home, they win in 90% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 92% of their matches.
  • When Girona FC is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In the last 5 meetings Girona FC won 2, Real Madrid won 2, 1 draws.
  • Girona FC scores 2 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.2 goals against Girona FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Girona FC and Real Madrid is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Girona FC and Real Madrid is 1.8.
  • Girona FC scores 2 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.67 goals when playing away (on average).
  • In LaLiga, Girona FC has better performance than Real Madrid.
  • Girona FC's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Жирона
3
Перемог
8
Ігор
4
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.04.2023 - 20:31 Жирона 4 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
30.10.2022 - 17:15 Реал 1 - 1 Завершено Жирона
Чемпіонат Іспанії 2018
17.02.2019 - 12:45 Реал 1 - 2 Завершено Жирона
Кубок Іспанії 2019
31.01.2019 - 22:30 Жирона 1 - 3 Завершено Реал
Останні матчі - Жирона
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.09.2023 - 20:00 Вільярреал 1 - 2 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
23.09.2023 - 15:00 Жирона 5 - 3 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
18.09.2023 - 22:00 Гранада 2 - 4 Завершено Жирона В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
03.09.2023 - 15:00 Жирона 1 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
26.08.2023 - 22:30 Севілья 1 - 2 Завершено Жирона В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
27.09.2023 - 20:00 Реал 2 - 0 Завершено Лас-Пальмас В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
24.09.2023 - 22:00 Атлетіко 3 - 1 Завершено Реал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 19:45 Реал 1 - 0 Завершено Уніон В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
17.09.2023 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершено Реал Сосьєдад В
Чемпіонат Іспанії 2023/2024
02.09.2023 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Хетафе В
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Головні події
21'
Tchouameni, Aurelien ГООЛ!
17'
Хоселу ГООЛ!
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Жирона
41%
Нічия
32%
Реал
27%
Склади команд
13
Пауло Гассаніга
3
Gutierrez, Miguel
17
Blind, Daley
25
Garcia, Eric
20
Couto, Yan
16
Savio
14
Garcia, Aleix
5
Lopez, David
21
Herrera, Yangel
8
Віктор Циганков
9
Артем Довбик
25
Кепа Аррiзабалага
2
Данiель Карвахаль
6
Nacho
22
Антоніо Рюдігер
12
Camavinga, Eduardo
15
Федеріко Вальверде
18
Tchouameni, Aurelien
8
Тонi Кроос
5
Bellingham, Jude
14
Хоселу
7
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 9
    Артем Довбик
    Форвард
  • 16
    Savio
  • 14
    Garcia, Aleix
    Півзахисник
  • 5
    Lopez, David
  • 21
    Herrera, Yangel
  • 8
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 3
    Gutierrez, Miguel
  • 17
    Blind, Daley
  • 25
    Garcia, Eric
  • 20
    Couto, Yan
    Захисник
  • 13
    Пауло Гассаніга
    Воротар
  • 14
    Хоселу
    Форвард
    17
  • 7
    Junior, Vinicius
  • 5
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
    21
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 2
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 12
    Camavinga, Eduardo
  • 25
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Мишел
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
4
Удари повз
1
53%
Володіння м'ячем
47%
7
Штрафні
1
Кутові
2
1
Фоли
7
2
Удари в отвір
3
1
Сейви
2
LIVE
Трансляція матчу Жирона - Реал
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В ефірі
MEGOGO Футбол Перший
Трансляція
31'
Водопій у нас тим часом.
29'
Камавінга зупинив ривок Циганкова правим флангом контратаки.
27'
Небезпечний момент
Запустили передачу на Беллінгема через центральну зону на хід, але той у штрафному програв дуель Гассанізі.
25'
Вальверде збив перед власним штрафним Коуту під час зміщення того з лівого флангу.
23'
Небезпечний момент
Довбик не зміг влучити під дальню стійку, отримавши передачу на хід до лівого флангу штрафного в Гуттьєреса.
21'
Гоооол!!!
ГОЛ! Чуамені залишили одного перед воротами у воротарському під час подачі кутового з лівого флангу від Крооса, а той пробив головою.
20'
Кутовий заробив Вальверде дальнім ударом з лівого флангу.
17'
Гоооол!!!
ГОЛ! Хоселу таки вдалось пробити Гассанігу на дальній стійці під час передачі зовнішнім боком стопи від Беллінгема!
16'
Навіс із правого флангу Ерік завершував перед чужим воротарським, однак м'яч полетів слабенько.
14'
Так і вибіг за межі поля Вінісіус під час свого ривку лівим флангом повз Коуту.
13'
Подавав із лівого флангу Савіо, але влучив точно в Карвахаля, а відскок не зберіг у межах поля.
11'
Ризиковано над воротами підрізав Блінд подачу з глибини лівого флангу від Камавінги.
10'
Сфолив проти Камавінги на правому фланзі атаки Циганков.
8'
Жирона спокійно грає з м'ячем цими хвилинами.
6'
Коуту не дав просунутись лівим флангом атаки Вінісіусу.
4'
Небезпечний момент
Штанга! Циганков у падінні головою завершив подачу Гуттьєреса з лівого флангу ударом у лівий каркас воріт!
3'
Небезпечний момент
Подача від Коуту з правого флангу опустилась на голову Еррері у воротарському, але той пробив над воротами.
1'
Господарі активно атакують на початку гри.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Реал іде третім із 6 перемогами та 1 поразкою — 18 очок.
Інфо
Жирона йде другою з 6 перемогами та 1 нічиєю — 19 очок.
Запасні: Лунін, Піньєйро, Модрич, Родріго, Л. Васкес, Себальйос, Фран Гарсія, Діас, Менді, Каррільйо.
Реал: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Камавінга — Чуамені — Вальверде, Кроос — Беллінгем — Хоселу, Вінісіус.
Запасні: Карлос, Фуїдіас, Кебе, Б. Гарсія, Стуані, Валері, Хуанпе, Мартін, Торре, Соліс, Порту.
Жирона: Гассаніга — Коуту, Лопес, Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Еррера, А. Гарсія — Циганков, Савіо — Довбик.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Хуан Луїс Пулідо Сантана (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 8-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві (Жирона, Іспанія) зіграють Жирона та мадридський Реал.
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Анонс матчу Жирона - Реал 30.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Жирона (Жирона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 30.09.2023
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Жирона (Жирона) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Реал у попередньому футбольному матчі 25.04.2023 закінчилось со счетом: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Жирона - Реал можна подивитися 30.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Жирона - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)
Рік заснування Жирона (Жирона): 1930
Країна: Испания
Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)

Прошедший поединок команди Жирона був зіграний проти Вільярреал - 27.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Лас-Пальмас - 27.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Жирона - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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