Жирона - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Жирона - Реал 30.09.2023, Чемпіонат Іспанії

Поединок між командою Жирона (Жирона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2023/2024 , матч начнется на стадіоні Мунисипал де Монтиливи.

Дата проведення матчу: 30.09.2023

Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Жирона (Жирона) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Жирона, тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Жирона та Реал у попередньому футбольному матчі 25.04.2023 закінчилось со счетом: 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Мишел и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Жирона (Жирона)

Рік заснування Жирона (Жирона): 1930

Країна: Испания

Тренер: Мигель Анхель Санчес Муньос (Мичел)



Прошедший поединок команди Жирона був зіграний проти Вільярреал - 27.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Жирона.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Лас-Пальмас - 27.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Реал.

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