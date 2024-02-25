Оболонь - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Оболонь - Чорноморець 26.02.2024, Прем'єр-ліга

між командою Оболонь (Киев) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 26.02.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Оболонь (Киев) та командою Чорноморець (Одесса):

між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Оболонь у попередньому футбольному матчі 12.08.2023 закінчилось : 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



команди Оболонь був зіграний проти ХБ Кёге - 10.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



команди Чорноморець був зіграний проти Алашкерт - 01.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди Алашкерт.

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