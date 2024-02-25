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Оболонь - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 26 лютого 2024, 15:30 - Оболонь-Арена
Головний суддя: Koziryatsky, Maksim
Рейтинг матчу:
Оболонь
Киев
0 - 0
Оновити
6'
Чорноморець
Одесса
Хід матчу
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
24%
Нічия
30%
Чорноморець
46%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Obolon Kyiv and FC Chernomorets Odessa is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with FC Obolon Kyiv playing at home, FC Obolon Kyiv have won 2 times, there have been 1 draws while FC Chernomorets Odessa have won 2 times.
  • During the last 10 meetings, FC Obolon Kyiv have won 4 times, there have been 2 draws while FC Chernomorets Odessa have won 4 times.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 30% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 32% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Chernomorets Odessa have lost 3 away matches in a row.
  • FC Obolon Kyiv have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 4 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 2 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa's away record this season: 2-0-6.
  • FC Chernomorets Odessa have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 1st half in 16% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 44% of their matches.
  • FC Obolon Kyiv wins 16% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 44%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 2 goals.
  • When FC Obolon Kyiv leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • In the last 5 meetings FC Obolon Kyiv won 2, FC Chernomorets Odessa won 2, 1 draws.
  • FC Obolon Kyiv scores 1 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1.2 goals against FC Obolon Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Chernomorets Odessa is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kyiv and FC Chernomorets Odessa is 1.
  • FC Obolon Kyiv scores 0.94 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.82 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Оболонь
2
Перемог
7
Ігор
4
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.08.2023 - 15:00 Чорноморець 2 - 0 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2022
26.03.2021 - 17:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Оболонь
Перша ліга України 2021
20.09.2020 - 18:00 Оболонь 2 - 3 Завершено Чорноморець
Перша ліга України 2021
15.07.2020 - 19:00 Оболонь 1 - 0 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Оболонь
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 10:40 Оболонь 1 - 1 Завершено ХБ Кёге Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
06.02.2024 - 15:00 Оболонь 1 - 1 Завершено Шкупі Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
03.02.2024 - 16:30 Оболонь 3 - 1 Завершено Ахал В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
27.01.2024 - 16:00 Оболонь 0 - 2 Завершено Градец-Кралове П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
27.01.2024 - 10:00 Оболонь 1 - 3 Завершено Баник Острава П
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Останні матчі - Чорноморець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
01.02.2024 - 14:30 Чорноморець 1 - 4 Завершено Алашкерт П
Прем'єр-ліга 2023/2024
10.12.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.12.2023 - 15:35 Чорноморець 1 - 3 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.11.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 5 - 2 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2023/2024
12.11.2023 - 17:06 Чорноморець 2 - 3 Завершено Рух П
Показати більше
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
24%
Нічия
30%
Чорноморець
46%
Склади команд
Стартовий склад
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 1
    Назарій Федорівський
    Воротар
  • 19
    Kosovskyi, Sergiy
    Півзахисник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
  • 16
    Павло Лук'янчук
    Захисник
  • 9
    Ігор Мединський
    Півзахисник
  • 24
    Єгор Прокопенко
    Захисник
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
  • 10
    Олег Слободян
    Півзахисник
  • 55
    Сергій Суханов
    Захисник
  • 11
    Максим Грисьо
    Форвард
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 5
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 70
    Iyede, Samson
    Форвард
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 12
    Владислав Шаповал
    Півзахисник
  • 8
    Sporn, Jon
    Півзахисник
  • 1
    Varakuta, Danylo
    Воротар
  • 27
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 77
    Shtogrin, Andriy
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Валерий Иващенко
  • Романс Григорчукс
Трансляція
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Чорноморець — 2:0.
Інфо
Чорноморець іде дев'ятим із 7 перемогами, 1 нічиїми та 8 поразками — 22 очки.
Інфо
Оболонь іде чотирнадцятою з 3 перемогами, 5 нічиїми та 8 поразками — 14 очок.
Запасні: Вічний, Білик, Авагімян, Бойчук, Іпалібо, Зе Гомеш, Ухань, Ситников, Арсич, Данилюк, Голуб.
Чорноморець: Варакута — Шаповал, Гучек, Салюк, Брагару — Кузик, Васильєв, Шпорн — Бадібанга, Ієде, Штогрін.
Запасні: Кичак, Рибка, Осман, Нагієв, Чернов, Груша, Вишневський, Дубко, Карась, Тарануха.
Оболонь: Федорівський — Грисьо, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Мединський, Черненко, Косовський, Суханов — Слободян, Краснопір.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Максим Козиряцький (Запоріжжя, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Оболонь-Арена (Київ, Україна) зіграють київська Оболонь та одеський Чорноморець.
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Анонс матчу Оболонь - Чорноморець 26.02.2024, Прем'єр-ліга

між командою Оболонь (Киев) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 26.02.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Оболонь (Киев) та командою Чорноморець (Одесса):

між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Оболонь у попередньому футбольному матчі 12.08.2023 закінчилось : 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Оболонь - Чорноморець можна подивитися 26.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

команди Оболонь був зіграний проти ХБ Кёге - 10.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

команди Чорноморець був зіграний проти Алашкерт - 01.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди Алашкерт.

Слідкуйте за результатами матчу Оболонь - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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