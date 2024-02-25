Оболонь - Чорноморець онлайн трансляція матчу

між командою Оболонь (Киев) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Оболонь-Арена.
Дата проведення матчу: 26.02.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь Оболонь (Киев) та командою Чорноморець (Одесса):
між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Оболонь у попередньому футбольному матчі 12.08.2023 закінчилось : 2:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Валерий Иващенко и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
команди Оболонь був зіграний проти ХБ Кёге - 10.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився нічиєю.
Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
команди Чорноморець був зіграний проти Алашкерт - 01.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди Алашкерт.
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