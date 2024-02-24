  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Металіст 1925 - Динамо Дивитися онлайн
У тренді

Металіст 1925 - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 25 лютого 2024, 15:30 - Металлист
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
До початку
00 : 00 : 00
Динамо
Киев
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
25%
Нічия
22%
Динамо
52%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 1-1 (FC Metalist 1925 Kharkiv at home) and 0-0 (FC Dynamo Kyiv at home).
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have a losing streak of 5 matches in Premier League.
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 4 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 30% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have a winning streak of 3 matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 2 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 0 of their 6 away matches in Premier League this season.
  • Igor Kurylo has assisted the most goals for FC Metalist 1925 Kharkiv with 2. Vitaliy Buyalskiy is FC Dynamo Kyiv's biggest assister (5).
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 20% of their matches, FC Dynamo Kyiv in 37% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 20% of halftimes, FC Dynamo Kyiv wins 37%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kyiv.
  • On their last meeting FC Dynamo Kyiv won by 2 goals.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 10% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kyiv's.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 4 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Metalist 1925 Kharkiv won 0, FC Dynamo Kyiv won 2, 2 draws.
  • FC Dynamo Kyiv have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have won just 0 of their last 4 Premier League games against FC Dynamo Kyiv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.75 goals in a match against FC Dynamo Kyiv and FC Dynamo Kyiv scores 1.75 goals against FC Metalist 1925 Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Dynamo Kyiv is 2.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Dynamo Kyiv is 1.5.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.83 goals when playing at home and FC Dynamo Kyiv scores 1.86 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
0
Перемог
4
Ігор
2
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.12.2023 - 15:00 Динамо 4 - 2 Завершено Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Металіст 1925 1 - 1 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
26.11.2022 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершено Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Металіст 1925 0 - 2 Завершено Динамо
Останні матчі - Металіст 1925
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
16.02.2024 - 13:00 Металіст 1925 1 - 3 Завершено Райт ту Дрім П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
15.02.2024 - 13:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено Согндаль В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
09.02.2024 - 17:00 Металіст 1925 4 - 0 Завершено Брентфорд Б В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
03.02.2024 - 14:00 Металіст 1925 1 - 0 Завершено ФКІ Левадія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
28.01.2024 - 13:00 Металіст 1925 0 - 2 Завершено Пяст П
Показати більше
Останні матчі - Динамо
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
17.02.2024 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершено Шериф В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
16.02.2024 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершено Петрокуб Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
13.02.2024 - 16:00 Динамо 0 - 0 Завершено Динамо Тбилиси Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
12.02.2024 - 16:05 Динамо 1 - 0 Завершено РФШ В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
09.02.2024 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шкендія Н
Показати більше
Хто переможе?
67 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
25%
Нічия
22%
Динамо
52%
Трансляція
Інфо
Арбітр — Віктор Копієвський.
Запасні: Проценко (в), Сидоренко (в), Арі Моура, Безуглий, Бичек, Дмитренко, Обіная, Овусу, Ткачук, Юсов.
Інфо
Стартовий склад Металіст 1925: Мозіль — Капінус, Імереков, Фарина, Курило — Червак — Габелок (к), Юрченко, Гармаш, Русин — Борячук. Головний тренер — Віктор Скрипник.
Запасні: Моргун (в), Нещерет (в), Андрієвський, Беніто, Гусєв, Діалло, Дячук, Сирота, Супряга, Шепелєв.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан — Вівчаренко, Михавко, Попов, Караваєв — Шапаренко, Бражко — Кабаєв, Буяльський (к), Волошин — Ванат. Головний тренер — Олександр Шовковський.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 18-го туру УПЛ Металіст 1925 – Динамо.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 13:00 - Сьогодні Верес Верес 0 Колос Колос 2 Завершено 12:30 - Сьогодні Сівасспор Сівасспор 3 Пендикспор Пендикспор 1 Завершено 05:30 - Сьогодні Портленд Тімберс Портленд Тімберс 4 Колорадо Репідз Колорадо Репідз 1 Завершено 03:30 - Сьогодні Сент-Луїс Сіті Сент-Луїс Сіті 1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1 Завершено 03:30 - Сьогодні Динамо Х'юстон Динамо Х'юстон 1 Спортинг Канзас-Сіті Спортинг Канзас-Сіті 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Металіст 1925 - Динамо 25.02.2024, Прем'єр-ліга

між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 25.02.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Металіст 1925 (Харьков) та командою Динамо (Киев):

між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 07.12.2023 закінчилось : 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Динамо можна подивитися 25.02.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

команди Металіст 1925 був зіграний проти Райт ту Дрім - 16.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди Райт ту Дрім.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

команди Динамо був зіграний проти Шериф - 17.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.