Металіст 1925 - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Металіст 1925 - Динамо 25.02.2024, Прем'єр-ліга

між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Металлист.

Дата проведення матчу: 25.02.2024

Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Металіст 1925 (Харьков) та командою Динамо (Киев):

між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 07.12.2023 закінчилось : 4:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



команди Металіст 1925 був зіграний проти Райт ту Дрім - 16.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди Райт ту Дрім.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Александр Шовковский



команди Динамо був зіграний проти Шериф - 17.02.2024, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025 та закінчився перемогою команди Динамо.

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