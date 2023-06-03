Металіст 1925 - Динамо онлайн трансляція матчу

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Bannikov Stadium.
Дата проведення матчу: 04.06.2023
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между командами Металіст 1925 (Харьков) та командою Динамо (Киев):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 26.11.2022 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Эдмар и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский
Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Кривбас - 29.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший матч команди Динамо був зіграний проти Верес - 29.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.
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