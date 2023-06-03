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Металіст 1925 - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 04 червня 2023, 15:00 - Bannikov Stadium
Головний суддя: Maksym, Kozyryatsky
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
0 - 1
Оновити
26'
Динамо
Киев
Хід матчу
20' Ерік Рамірес
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
22%
Нічия
30%
Динамо
49%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 5% of their goals between the minutes 61-75? This is the lowest percentage in the league.
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 23% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Dynamo Kiev have a winning streak of 5 matches away from home.
  • FC Dynamo Kiev have lost none of their last 12 away matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 7 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 0 of their 14 away matches in Premier League this season.
  • Yaroslav Martinyuk has more yellow cards (7) than any other player at FC Metalist 1925 Kharkiv. Serhiy Sydorchuk has collected 8 for FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 18% of their matches, FC Dynamo Kiev in 35% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 18% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 35%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 22% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.88 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.55 goals when playing away (on average).
  • FC Metalist 1925 Kharkiv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Dynamo Kiev have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Dynamo Kiev have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
0
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
26.11.2022 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершено Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.09.2021 - 17:00 Металіст 1925 0 - 2 Завершено Динамо
Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Металіст 1925 0 - 2 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.05.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
21.05.2023 - 15:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.05.2023 - 14:00 Верес 1 - 0 Завершено Металіст 1925 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 17:00 Зоря 3 - 0 Завершено Металіст 1925 П
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Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Динамо 3 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 13:40 Колос 0 - 3 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.05.2023 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 5 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 14:00 Динамо 2 - 3 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 13:15 Кривбас 0 - 1 Завершено Динамо В
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Головні події
20'
Ерік Рамірес ГООЛ!
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
22%
Нічия
30%
Динамо
49%
Склади команд
Стартовий склад
  • 4
    Kovalenko, Ivan
    Захисник
  • 6
    Бека Вачіберадзе
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 22
    Dmytrenko, Vladyslav
    Форвард
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 99
    Vladyslav, Vladyslav
    Форвард
  • 12
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 15
    Parris, Kaheem Anthony
    Форвард
  • 15
    Ерік Рамірес
    Форвард
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 25
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 34
    Олександр Сирота
    Захисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Эдмар
  • Луческу, Мирча
Статистика матчу
1
Блоковано ударів
Кутові
1
Трансляція
20'
Гоооол!!!
Рахунок відкрито! Рамірес упевнено розвів м'яч і воротаря по різних кутах.
19'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Металліста 1925 призначає арбітр! Формальні підстави, звичайно, були, але в топ-чемпіонатах такі одинадцятиметрові не ставлять.
17'
16'
Накрутив захисника Кабаєв і стріляв уздовж воріт, ніхто з партнерів не відгукнувся.
13'
Кабаєв підробив м'яч під ліву і виконав навіс. Без адресата в карному майданчику.
9'
Перріс міг виходити віч-на-віч, але Андрієвський віддав засильну передачу. Мозіль вийшов із воріт і випередив ямайця.
9'
Не пройшов навіс Жичикова, Дячук знімає другий поверх у своєму карному.
8'
З'являється контратакувальна гра в харків'ян, але увійти до карного суперника поки не вдається.
3'
Гра під повним контролем Динамо, Металіст 1925 ще навіть повноцінно не володів м'ячем.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Максим Козиряцький.
Запасні: Сидоренко (в), Ігор Потімков (в), Рудавський, Потапенко, Юрій Потімков, Мартинюк, Абдуллаєв, Ременюк, Андрій Ткачук, Казаєс, Ногейра, Нижник.
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925 (4-1-4-1): Мозіль — Коваленко, Курило, Безуглий, Жичиков — Габелок (к) — Дмитренко, Вачіберадзе, Кравченко, Русин — Островський. Виконуючий обов'язки головного тренера — Едмар.
Запасні: Нещерет (в), Бойко (в), Боль, Шапаренко, Яцик, Гармаш, Караваєв, Малиш, Царенко, Лєднєв, Беніто, Волошин.
Інфо
Стартовий склад Динамо (4-2-3-1): Бущан — Дубінчак, Сирота, Дячук, Тимчик — Андрієвський, Шепєлєв — Кабаєв, Буяльський (к), Перріс — Рамірес. Виконуючий обов'язки головного тренера — Олександр Шовковський.
Нульову нічию команди розписали в першому колі.
У «біло-синіх» немає турнірної мотивації, вони завершать чемпіонат четвертими. А от підопічні Едмара досі не забезпечили собі збереження прописки.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 30-го туру УПЛ Металіст 1925 – Динамо.
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Анонс матчу Металіст 1925 - Динамо 04.06.2023, Прем'єр-ліга

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Bannikov Stadium.

Дата проведення матчу: 04.06.2023
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Металіст 1925 (Харьков) та командою Динамо (Киев):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 26.11.2022 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Эдмар и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Динамо можна подивитися 04.06.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Эдмар Галовский

Прошедший матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Кривбас - 29.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Кривбас.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший матч команди Динамо був зіграний проти Верес - 29.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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