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ФК Минай - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 березня 2024, 13:00 - Mynay-Arena . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
0 - 0
Оновити
12'
Металіст 1925
Харьков
Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
38%
Нічия
29%
Металіст 1925
32%
Цікаві факти
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have previously won 4 of 6 matches against FC Minaj.
  • During the last 6 meetings, FC Minaj have won 3 times, there have been 1 draws while FC Metalist 1925 Kharkiv have won 2 times. The goal difference is 6-5 in favour of FC Minaj.
  • Last season's matches: 1-1 (FC Minaj at home) and 0-1 (FC Metalist 1925 Kharkiv at home).
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have a losing streak of 6 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Metalist 1925 Kharkiv have lost their last 4 away matches.
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 24% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Minaj have lost 3 matches in a row.
  • FC Minaj haven't won in their last 20 games.
  • FC Minaj have played 12 home matches in a row without winning.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have a winning streak of 3 matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have lost 5 away matches in a row.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won any of their last 9 away matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Minaj haven't scored in 5 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't scored in 4 of their 10 away matches in Premier League this season.
  • FC Minaj's home record this season: 0-4-4.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's away record this season: 1-2-7.
  • Vadym Vitenchuk has more yellow cards (4) than any other player at FC Minaj. Maksym Zhychykov has collected 4 for FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Minaj wins 1st half in 20% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 17% of their matches.
  • FC Minaj wins 20% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 17%.
  • The winner of their last meeting was FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • On their last meeting FC Metalist 1925 Kharkiv won by 1 goals.
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 40% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 37% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Premier League, FC Minaj has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • In the last 5 meetings FC Minaj won 2, FC Metalist 1925 Kharkiv won 2, 1 draws.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have lost just 1 of their last 4 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 1 of their last 4 Premier League games against FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Minaj scores 0.6 goals in a match against FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.6 goals against FC Minaj (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Minaj and FC Metalist 1925 Kharkiv is 1.2.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Minaj scores 0.53 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.9 goals when playing away (on average).
  • Did you know that FC Metalist 1925 Kharkiv scores 21% of their goals between the minutes 0-15?
  • A year ago, FC Metalist 1925 Kharkiv were number 9 in the table with 21 points. Now they are number 13 with 15 points.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Минай
3
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Металіст 1925 1 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:30 Металіст 1925 0 - 1 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021/2022
03.10.2021 - 17:00 Металіст 1925 1 - 0 Завершено ФК Минай
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 14:50 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
14.02.2024 - 12:30 ФК Минай 0 - 2 Завершено Карпати П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 12:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Металіст Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.11.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
10.11.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершено ФК Минай П
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Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 15:30 Металіст 1925 2 - 4 Завершено Динамо П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
16.02.2024 - 13:00 Металіст 1925 1 - 3 Завершено Райт ту Дрім П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
15.02.2024 - 13:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено Согндаль В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
09.02.2024 - 17:00 Металіст 1925 4 - 0 Завершено Брентфорд Б В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
03.02.2024 - 14:00 Металіст 1925 1 - 0 Завершено ФКІ Левадія В
Показати більше
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
38%
Нічия
29%
Металіст 1925
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Захисник
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Захисник
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
  • 5
    Korniychuk, Sergiy
    Захисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 32
    Сергій Петько
    Півзахисник
  • 3
    Prokopchuk, Kyrylo
    Захисник
  • 9
    Ustymenko, Denys
    Форвард
  • 99
    Владислав Вакула
    Півзахисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 29
    Remenyak, Artur
    Форвард
  • 20
    Cervak, Vadym
    Захисник
  • 74
    Farina, Marian
    Захисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 19
    Денис Гармаш
    Півзахисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 2
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 7
    Moura, Ari
    Півзахисник
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 80
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
  • 14
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Ljubenovic, Zeljko
  • Виктор Скрипник
Трансляція
9'
На правому фланзі штрафного Арі доборовся до кутового.
7'
Захисники розібрались із подачею Дмитрука з правого флангу до воротарського.
5'
Жовта картка
Червак не зупинився й зіграв прямою ногою проти Петька на чужій половині.
4'
Вакула з відскоку від Габелка перед чужим штрафним пробив до рук Мозілю.
2'
Фол Червака на чужій половині проти Вакули із жовтоватим відтінком.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Металіст 1925 — 1:0.
Інфо
Металіст 1925 іде тринадцятим із 4 перемогами, 3 нічиїми та 1 поразками — 15 очок.
Інфо
Минай іде останнім із 7 нічиїми та 9 поразками — 7 очок.
Запасні: Сидоренко, Проценко, Жичиков, Безуглий, Обінайя, Вачіберадзе, Русин, Фрімпонг, Бичек, Дмитренко.
Металіст 1925: Мозіль — Капінус, Імереков, Курило, Фарина — Червак — Арі, Габелок — Юрченко — Юсов, Гармаш.
Запасні: Бандура, Росул, Кисіль, Скиба, Семотюк, Матюшенко, Гунічев, Вашкеба, Демиденко, Попов, Тищук.
Минай: Кемкін — Дмитрук, Чуєв, Нємчанінов, Прокопчук, Корнійчук — Ременяк, Вітенчук, Петько, Вакула — Устименко.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Роман Блавацький (Львів, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Минай-Арена (с. Минай, Україна) зіграють закарпатський Минай та харківський Металіст 1925.
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Анонс матчу ФК Минай - Металіст 1925 02.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою ФК Минай (Минай) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 02.03.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь ФК Минай (Минай) та командою Металіст 1925 (Харьков):

між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 19.08.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ljubenovic, Zeljko и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - Металіст 1925 можна подивитися 02.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович

команди ФК Минай був зіграний проти СК Дніпро-1 - 25.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

команди Металіст 1925 був зіграний проти Динамо - 25.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

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