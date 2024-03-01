ФК Минай - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Минай - Металіст 1925 02.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою ФК Минай (Минай) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 02.03.2024

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь ФК Минай (Минай) та командою Металіст 1925 (Харьков):

між командами закінчився перемогою на користь Металіст 1925, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 19.08.2023 закінчилось : 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ljubenovic, Zeljko и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)

Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015

Країна: Украина

Тренер: Желько Любенович



команди ФК Минай був зіграний проти СК Дніпро-1 - 25.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



команди Металіст 1925 був зіграний проти Динамо - 25.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

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