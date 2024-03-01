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Динамо - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 березня 2024, 15:30 - Олимпийский . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 0
Оновити
37'
Чорноморець
Одесса
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Хід матчу
26' Brazhko, Volodymyr
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
42%
Нічия
24%
Чорноморець
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kyiv and FC Chernomorets Odessa is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with FC Dynamo Kyiv playing at home, FC Dynamo Kyiv have won 13 times, there have been 0 draws while FC Chernomorets Odessa have won 2 times. The goal difference is 43-14 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • During the last 33 meetings, FC Dynamo Kyiv have won 25 times, there have been 4 draws while FC Chernomorets Odessa have won 4 times. The goal difference is 80-28 in favour of FC Dynamo Kyiv.
  • Last season's matches: 2-3 (FC Dynamo Kyiv at home) and 0-3 (FC Chernomorets Odessa at home).
  • FC Dynamo Kyiv have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv have 3 successive home wins.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa have lost their last 3 away matches.
  • Did you know that FC Dynamo Kyiv scores 27% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 31% of their goals between the minutes 16-30?
  • FC Chernomorets Odessa have lost 3 away matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • FC Dynamo Kyiv haven't scored in 2 of their 8 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Dynamo Kyiv's home record this season: 6-0-2.
  • FC Chernomorets Odessa's away record this season: 2-0-6.
  • Vladyslav Andriyovych Vanat is FC Dynamo Kyiv's top scorer with 9 goals. Andriy Shtogrin has scored 7 times for FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 1st half in 37% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 43% of their matches.
  • FC Dynamo Kyiv wins 37% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 43%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 1 goals.
  • When FC Dynamo Kyiv leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Dynamo Kyiv is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kyiv has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kyiv's.
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kyiv won 3, FC Chernomorets Odessa won 2, 0 draws.
  • FC Dynamo Kyiv scores 3 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1.4 goals against FC Dynamo Kyiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Chernomorets Odessa is 4.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kyiv and FC Chernomorets Odessa is 1.8.
  • FC Dynamo Kyiv scores 1.91 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.78 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kyiv's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
16
Перемог
23
Ігор
4
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
20.08.2023 - 17:00 Чорноморець 3 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.05.2023 - 14:00 Динамо 2 - 3 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
19.11.2021 - 19:30 Чорноморець 1 - 6 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 15:30 Металіст 1925 2 - 4 Завершено Динамо В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
17.02.2024 - 15:00 Динамо 2 - 0 Завершено Шериф В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
16.02.2024 - 16:00 Динамо 1 - 1 Завершено Петрокуб Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
13.02.2024 - 16:00 Динамо 0 - 0 Завершено Динамо Тбилиси Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
12.02.2024 - 16:05 Динамо 1 - 0 Завершено РФШ В
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
01.02.2024 - 14:30 Чорноморець 1 - 4 Завершено Алашкерт П
Прем'єр-ліга 2023/2024
10.12.2023 - 15:00 Чорноморець 1 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.12.2023 - 15:35 Чорноморець 1 - 3 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.11.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 5 - 2 Завершено Чорноморець П
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Головні події
Brazhko, Volodymyr
26'
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
42%
Нічия
24%
Чорноморець
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
    26
  • 22
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 20
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 4
    Popov, Denys
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 11
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 32
    Vasylʹovych, Mykhavko Taras
    Захисник
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 1
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 20
    Артур Авагімян
    Півзахисник
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 11
    Богдан Бойчук
    Форвард
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 5
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 70
    Iyede, Samson
    Форвард
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 1
    Varakuta, Danylo
    Воротар
  • 27
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 77
    Shtogrin, Andriy
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Shovkovskiy, Oleksandr
  • Романс Григорчукс
Статистика матчу
1
Удари повз
3
Удари в отвір
3
3
Штрафні
6
3
Сейви
3
6
Фоли
3
51%
Володіння м'ячем
49%
2
Кутові
1
1
ЖК
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Чорноморець
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В ефірі
2+2
Трансляція
31'
Небезпечний момент
А ось момент уДК! Шапаренко навісив із кутового, Ванат виграв повітря і переправляв у ворота – трохи вище! Справді небезпечно було!
29'
Шепелєв начебто і небезпечно пробивав, але влучив у захисника
27'
Кузик непогано пройшов флангом і вирізав у центр класно, але Караваєв завадив пробити Штогрину, який уже був готовий замикати
25'
Жовта картка
Бражко не встиг перервати прорив Авагим'яна, дав по ногах ззаду – чиста жовта
23'
Хороша довга діагональ на Штогріна пішла, але Бущан вчасно вийшов і забрав цей м'яч
22'
Після активного початку заспокоїлася у нас гра, відсунули її моряки від своїх воріт
21'
Буяльський Ярмоленко на трибунах. У компанії Дениса Бойка, який учора грав за Полісся
17'
Нічого небезпечного біля чужих воріт Чорноморець поки що придумати не може, але сам факт...
16'
Одесити відбилися від стартового навалу та останні кілька хвилин перебувають на чужій половині поля. Так ось
14'
А ось Йєде пробив хоч і з гострого кута, але кутовий заробив
13'
Моряки вибралися на чужу половину з дальнім ударом Васильєва, але це так, розминка для Бущана, який відверто занудьгував
10'
Кутовий
Ще кутовий для Динамо, але поки що стандарти не йдуть у киян
7'
Кутовий
Важко команді Григорчука на перших хвилинах – тисне Динамо. Ось кутовий подали кияни, щоправда, без завершення
5'
Небезпечний момент
Знову небезпечно! Шепєлєв пробив, Варакута невпевнено відбив перед собою! Ванат на добиванні – знову у воротаря моряків! Хоча там, здається, офсайд був у Владислава!
2'
Небезпечний момент
Ух! Одразу момент для ДК – після проходу правим флангом від Кабаєва пішов простріл у штрафний майданчик, але захисники винесли. Шапаренко з ходу пробивав метрів із 20-ти, але трохи мимо!
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Окремо нагадаємо, що матч проходить із уболівальниками
Інфо
Запасні Чорноморця: Вічний, Білик, Іполібо, Зе, Шаповал, Присяжнюк, Ухань, Ситників, Арсич, Голуб, Данилюк
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Варакута, Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильєв, Кузик, Авагімян, Штогрін, Бадібанга, Йєде
Інфо
Запасні Динамо: Нещерет, Моргун, Андрієвський, Супряга, Дячук, Тимчик, Діалло, Сирота, Царенко, Біловар, Дубінчак, Беніто
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан, Вівчаренко,Михавко, Бражко, Попов, Шепелєв, Волошин, Шапаренко, Ванат, Караваєв, Кабаєв
Чорноморець розташувався на 10-му місці у таблиці: 23 очки після 17 матчів
Перед цим поєдинком Динамо йде на 5-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 31 очко після 15 матчів
Інфо
Матч розпочнеться о 15:30, судитиме гру Андрій Коваленко
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн одного з головних матчів 19-го туру, в якому Динамо прийме Чорноморець
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Анонс матчу Динамо - Чорноморець 02.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою Динамо (Киев) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 02.03.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Динамо (Киев) та командою Чорноморець (Одесса):

між командами закінчився перемогою на користь Чорноморець, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Динамо у попередньому футбольному матчі 20.08.2023 закінчилось : 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Shovkovskiy, Oleksandr и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Чорноморець можна подивитися 02.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Александр Шовковский

команди Динамо був зіграний проти Металіст 1925 - 25.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

команди Чорноморець був зіграний проти Оболонь - 26.02.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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