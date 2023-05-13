Динамо - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Чорноморець 13.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Динамо (Киев) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 13.05.2023

Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Динамо (Киев) та командою Чорноморець (Одесса):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Динамо у попередньому футбольному матчі 06.11.2022 закінчилось со счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Кривбас - 08.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роман Григорчук



Прошедший матч команди Чорноморець був зіграний проти СК Дніпро-1 - 07.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

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