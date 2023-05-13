Динамо - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Динамо (Киев) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.
Дата проведення матчу: 13.05.2023
Час початку матчу: 14:00
Історія протистоянь между командами Динамо (Киев) та командою Чорноморець (Одесса):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Динамо у попередньому футбольному матчі 06.11.2022 закінчилось со счетом: 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Кривбас - 08.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.
Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Прошедший матч команди Чорноморець був зіграний проти СК Дніпро-1 - 07.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
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