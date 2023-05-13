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Динамо - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 13 травня 2023, 14:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
2 - 3
Оновити
84'
Чорноморець
Одесса
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Хід матчу
3' Віталій Єрмаков 11' Demchenko, Oleksandr 22' Benito
46' Hadida, Guy Вийшов: Shtogrin, Andriy 53' Vanat, Vladyslav Andriyovych 55' Buyalskiy, Vitaliy 56' Diachuk, Maksym 70' Demchenko, Oleksandr 71' Vivcharenko, Kostiantyn Вийшов: Владислав Дубінчак 71' Benito 72' Voloshyn, Nazar Вийшов: Tsarenko, Anton 72' Владислав Дубінчак 76' Salyuk, Volodymyr 79' Олександр Андрієвський Вийшов: Lonwijk, Justin
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
45%
Нічия
21%
Чорноморець
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kiev and FC Chernomorets Odessa is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with FC Dynamo Kiev playing at home, FC Dynamo Kiev have won 13 times, there have been 0 draws while FC Chernomorets Odessa have won 1 times. The goal difference is 41-11 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • During the last 31 meetings, FC Dynamo Kiev have won 25 times, there have been 4 draws while FC Chernomorets Odessa have won 2 times. The goal difference is 76-22 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • FC Chernomorets Odessa's last away win against FC Dynamo Kiev was in 2013.
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 22% of their goals between the minutes 16-30?
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 26% of their goals between the minutes 0-15?
  • FC Dynamo Kiev haven't lost in their last 7 games.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 3 games against FC Dynamo Kiev.
  • When playing at home, FC Dynamo Kiev have not lost to FC Chernomorets Odessa in their last 6 encounters.
  • FC Dynamo Kiev haven't scored in 5 of their 13 home matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 2 of their 12 away matches in Premier League this season.
  • Vitaliy Buyalskiy is FC Dynamo Kiev's top scorer with 11 goals. Daniil Alefirenko has scored 7 times for FC Chernomorets Odessa.
  • Serhiy Sydorchuk has more yellow cards (8) than any other player at FC Dynamo Kiev. Volodymyr Salyuk has collected 7 for FC Chernomorets Odessa.
  • FC Dynamo Kiev have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 35% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 33% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 35% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 33%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 3 goals.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 85% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kiev won 3, FC Chernomorets Odessa won 1, 1 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev scores 2.6 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 0.8 goals against FC Dynamo Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Chernomorets Odessa is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Chernomorets Odessa is 1.6.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.26 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.46 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kiev have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Dynamo Kiev have a winning streak of 3 matches.
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 24% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that FC Dynamo Kiev scores 3% of their goals between the minutes 0-15? This is the lowest percentage in the league.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
16
Перемог
21
Ігор
2
Перемог
Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
19.11.2021 - 19:30 Чорноморець 1 - 6 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2018
03.12.2018 - 18:30 Динамо 2 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2018/2019
25.08.2018 - 19:30 Чорноморець 1 - 1 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.05.2023 - 13:15 Кривбас 0 - 1 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.04.2023 - 13:00 Металіст 1 - 3 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершено Шахтар Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Динамо Н
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.05.2023 - 13:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Чорноморець 3 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 Зоря 3 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 15:30 Кривбас 2 - 3 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла П
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Головні події
Олександр Андрієвський
Вийшов: Lonwijk, Justin
79'
76'
Salyuk, Volodymyr
Voloshyn, Nazar
Вийшов: Tsarenko, Anton
72'
Владислав Дубінчак
72'
Vivcharenko, Kostiantyn
Вийшов: Владислав Дубінчак
71'
Benito
71'
70'
Demchenko, Oleksandr ГООЛ!
Diachuk, Maksym
56'
ГООЛ! Buyalskiy, Vitaliy
55'
ГООЛ! Vanat, Vladyslav Andriyovych
53'
46'
Hadida, Guy
Вийшов: Shtogrin, Andriy
Benito
22'
11'
Demchenko, Oleksandr ГООЛ!
3'
Віталій Єрмаков ГООЛ!
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
45%
Нічия
21%
Чорноморець
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 35
    Neshcheret, Ruslan
    Воротар
  • 5
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 25
    Diachuk, Maksym
    Захисник
    56
  • 34
    Олександр Сирота
    Захисник
  • 21
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
    55
  • 91
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 77
    Benito
    Півзахисник
    22
  • 17
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
    53
  • 44
    Євген Паст
    Воротар
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
    3
  • 18
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
    11
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 19
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
  • 5
    Gucek, Luka
    Захисник
  • 89
    Сергій Політило
    Півзахисник
  • 10
    Hadida, Guy
    Півзахисник
    46
Запасні гравці
Тренери
  • Луческу, Мирча
  • Романс Григорчукс
Статистика матчу
4
Удари в отвір
7
2
Кутові
7
4
Сейви
2
5
Удари повз
3
9
Штрафні
11
10
Фоли
6
3
ЖК
1
1
Офсайди
3
4
Блоковано ударів
1
55%
Володіння м'ячем
45%
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Чорноморець
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В ефірі
2+2
Трансляція
79'
А Андрієвський щось Вівчаренку висловлює вже на лаві запасних. Ще й досить агресивно
78'
Заміна
Лонвейк замість Андрієвського вийшов у Динамо
76'
Жовта картка
Салюк зачепив Ваната - таки напрацював на жовту захисник моряків
75'
Офсайд
Ой ой, після кутового Сирота бив, Ванат додавав з метра – перекладина! Але й офсайд там суддя зафіксував!
74'
Ванат непогано пробив на силу, але встигли вставити ногу захисники
72'
Жовта картка
А Дубінчак перед тим, як піти на заміну, ще й жовту отримав за неакуратний підкат.
72'
Заміна
Перріс замість Беніто, Царенко замість Волошина, Дубінчак замість Вівчаренка. Такі заміни у Динамо
71'
Гоооол!!!
Гоооол! Демченко! Чорноморець! 3:2! Нещерет не дуже вдало виніс - перший пас пішов на Алефіренко, той класно віддав на Демченка, який з лінії штрафноъ вколотив! Ось так гра у нас!
69'
Небезпечний момент
І знову момент моряків після кутового – Бадібанга виграв повітря, пробив, але трохи не влучив під штангу! Нещерет залишався байдужим і тільки спостерігав!
68'
Ох як класно Кузик Алефіренка обіграв, смикнув на п'ятачку, а от прострілив потім не найкращим чином
67'
Бадібанга непоганий на своєму фланзі, але не завжди партнери його почин підтримують. Ось і зараз Зігі фактично не було кому віддавати на загострення
64'
Небезпечний момент
Ой ой моменту моряків! Після навісу Єрмаков б'є з забійної позиції - Нещерет тягне! Добивання Алефіренка з незручного ракурсу – вище! Ох як небезпечно було!
62'
Знову деяке затишшя у грі, взяли паузу команди. Здається, це більше на руку Чорноморцю
60'
Ванат активний зараз - накрутив Єрмакова, прострелив, але нема кому там замкнути в тій зоні
58'
Жовта картка
Дячук жовту отримав за невдалий підкат ззаду
57'
Небезпечний момент
Ванат знову загострив, пробив, але влучив у відстовбурчену руку Салюку. Динамо протестує, але суддя пенальті не дає! Спірний епізод було схоже не 11 метрів, рука явно була не в природному становищі
55'
Гоооол!!!
Гооол! Динамо! Ось так! Класно розіграли – з флангу у центр на Буяльського, коротка стіночка та забійний удар Віталія, який взяти було неможливо! 2:2!
53'
Гоооол!!!
Гооол! Динамо! Все-таки забивають кияни! Ванат класно обігрався в Беніто в стіночку, отримав пас у відповідь, і з близької відстані переправив під дальню штангу! 1:2!
50'
Кутовий
Кияни подали свій перший кутовий у матчі – і навіс непоганий, але до удару справа не дійшла
49'
Кутовий
Чорноморець подав кутовий, Бадібанга навіть пробив у боротьбі, але не сильно і в руки Нещерету
48'
Ну а початок другого тайму поки що спокійний, більше в центрі поля з'ясовують стосунки команди
46'
У киян без замін
46'
Заміна
У Чорноморця замість Хадіди вийшов Штогрін у перерві
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
Чорноморець відправив у нокдаун Динамо, забивши два голи на старті поєдинку. Моряки були гострішими, активнішими, і хочу голи були однаковими (головою після навісів), це не скасовує пасивність киян. Лише в останні 15 хвилин тайму кияни трохи активізувалися, створили 2-3 справді небезпечні моменти, які не реалізували. 0:2 до перерви
45+1'
Свисток
Все, свисток на перерву! 2:0, Чорноморець поки що переграє Динамо!
45'
Інфо
1 хвилину компенсував суддя до першого тайму
43'
Після прострілу м'яч влучив кудись у район руки Салюка. Кияни апелюють, суддя каже, що нічого там не було
41'
Політило зачепив Буяльського. Вибачився, але Віталію справді боляче
39'
У Кузика пошкодження, суддя зупинив гру
38'
Небезпечний момент
І ще у Динамо момент! Ванат таки пройшов Салюка, змістився під удар, але пробив із небезпечної зони трохи мимо дальню штангу!
37'
Небезпечний момент
Ой ой! Отак моменту Динамо! Буяльський скинув на Ваната, змістився, Влдаїслав повернув м'яч, фактично вивів Віталія віч-на-віч, той і голкіпера перекинув, але у ворота не влучив!
35'
А Салюк знову виграє силову боротьбу у Ваната. Вкотре
33'
І знову у нас якийсь застій у грі. Взяли паузу команди
30'
Небезпечний момент
Ох! А ось відповідь ДК! І який! Після передачі з флангу від Караваєва Волошин замикав, але Паст встигає виставити руки! А пробий жорсткіше гравець Динамо, хто знаний?
28'
А Алефіренко знову – змістився, розхитав Дячука, пробив. І пробив непогано, хоч і мимо
27'
Справа в тому, що й моментів немає у Динамо. А вже більше півтайму минуло
25'
А ось Караваєв небезпечно навісив, але у боротьбі Ванату пробити не вдалося. Але навіс був непоганий
23'
Жовта картка
Беніто отримав жовту за суперечки з арбітром. Не сподобалося вінгеру "Динамо", що на ньому не дав фол суддя
21'
Інфо
4:0 за кутовими. На користь Чорноморця. Така ось статистика
20'
Андрієвський з Буяльським обігралися на фланзі, останній навісив у штрафну, але там нікого з партнерів у тій зоні не виявилося
18'
Досить спокійна гра в ці хвилини
16'
Шапаренко, Бойко та Лєднєв на трибунах у сонцезахисних окулярах та літніх панамках
15'
Динамо поки що дещо прісно виглядає. Не рвуться в атаку кияни. Чорноморець теж не поспішає, але йому вже можна
13'
Кутовий
Ще кутовий для гостей. Вже чекаєш на щось небезпечне. Але цього разу впоралися кияни, винесли
11'
Гоооол!!!
Що діється! 2:0! І знову як у першому голі – Бадібанга на фланзі крутанув захисника, навісив, і Демченко спокійно головою переправляє під штангу! Ох, дають моряки!
9'
Шовковський зовні поки що дуже спокійний на брівці
7'
Буяльський стрільнув метрів із 20-ти. Теж непогано, але трохи неточно
6'
Небезпечний момент
Ой ой! Продовжують атакувати гості! Атака флангом, Бадібанга гостро прострілив, Алефіренко п'ятою намагався переправити, але не обробив м'яч! Як небезпечно!
4'
Гоооол!!!
Гооол! Чорноморець! Ось так початок! Після навісу з кутового Єрмаков на 11 метрах переграв у повітрі Дячука та пробив головою під штангу! 1:0 для гостей!
2'
Контра Чорноморця. Алефіренко з флангу простяг, змістився, пробив, але удар не дуже сильний, Нещерет забирає
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Також відзначимо, що матч пройде у Києві на стадіоні Динамо
Щодо турнірного становища команд, то кияни зараз посідають 4-е місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, відстаючи від третьої позиції на 5 очок. Одесити з 26 набраними пунктами і знаходяться на 11-му рядку
Інфо
Запасні Чорноморця: Непогодов, Варакута, Гладкий, Білий, Задою, Селін, Штогрін, Чорткоєв, Войтіховський, Ухань
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Паст, Єрмаков, Гучек, Салюк, Путря, Політило, Демченко, Кузик, Алефіренко, Бадібанга, Хадіда
Інфо
Запасні Динамо: Бущан, Боль, Шепелєв, Перріс, Яцук, Рамірес, Лонвейк, Малиш, Гармаш, Царенко, Дубінчак, Рамадані
Інфо
Стартовий склад Динамо: Нещерет, Караваєв, Дячук, Сирота, Вівчаренко, Сидорчук, Андрієвський, Буяльський, Волошин, Беніто, Ванат
Інфо
Розпочнеться поєдинок о 14.00. Судитиме гру Віталій Романов!
Добридень! Календар 26-го туру УПЛ відкривається матчем, у якому Динамо приймає Чорноморець. Саме цей поєдинок як текстовий онлайн і пропонує до вашої уваги UA-Футобол
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Коментарі(3)
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alex.belogubko (одесса)
13.05.2023 о 14:58
Гри сколько можно писать не ставь Политыло -Штогрина -Гладкого --ты ослабляешь команду --они не какие --усиливай защиту ДК попёрло могли уже сравнять счёт --делай замену ЧО подсел
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Brian Cohen (Дніпро)
13.05.2023 о 14:39
Закрутили інтригу)
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0
0
el.eng (Кривой Рог)
13.05.2023 о 14:18
Одесситы красавцы!!
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Останні матчі
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Анонс матчу Динамо - Чорноморець 13.05.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Динамо (Киев) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 13.05.2023
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Динамо (Киев) та командою Чорноморець (Одесса):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Динамо у попередньому футбольному матчі 06.11.2022 закінчилось со счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Чорноморець можна подивитися 13.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команди Динамо був зіграний проти Кривбас - 08.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший матч команди Чорноморець був зіграний проти СК Дніпро-1 - 07.05.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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