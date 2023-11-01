СК Дніпро-1 - Рух онлайн трансляція матчу

Анонс матчу СК Дніпро-1 - Рух 08.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Днепр Арена.

Дата проведення матчу: 08.03.2024

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Рух (Львов):

між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 01.11.2023 закінчилось : 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Оболонь - 03.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Виталий Пономарев



команди Рух був зіграний проти Колос - 02.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

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