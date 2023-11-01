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СК Дніпро-1 - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 08 березня 2024, 13:00 - Днепр Арена . Трансляція: 2+2
Головний суддя: Копиевски, Виктор
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
0 - 1
Оновити
15'
Рух
Львов
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Хід матчу
5' Sarapii, Eduard
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
37%
Нічия
34%
Рух
29%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with SC Dnipro-1 playing at home, SC Dnipro-1 have won 4 times, there have been 1 draws while FC Rukh Lviv have won 0 times. The goal difference is 13-3 in favour of SC Dnipro-1.
  • During the last 9 meetings, SC Dnipro-1 have won 7 times, there have been 1 draws while FC Rukh Lviv have won 1 times. The goal difference is 22-10 in favour of SC Dnipro-1.
  • Last season SC Dnipro-1 won both games against FC Rukh Lviv (3-2 at home and 3-2 away).
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 29% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 30% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Rukh Lviv haven't won any of their last 5 games against SC Dnipro-1.
  • When playing at home, SC Dnipro-1 have not lost to FC Rukh Lviv in their last 5 encounters.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 1 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 2 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Eduard Sarapii has more yellow cards (6) than any other player at SC Dnipro-1. Roman Didyk has collected 6 for FC Rukh Lviv.
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 28% of their matches, FC Rukh Lviv in 20% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 28% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 20%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 2 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 73% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 10% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than SC Dnipro-1's.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings SC Dnipro-1 won 5, FC Rukh Lviv won 0, 0 draws.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 0 of their last 5 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 scores 2.8 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 0.8 goals against SC Dnipro-1 (on average).
  • Average number of goals in meetings between SC Dnipro-1 and FC Rukh Lviv is 3.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SC Dnipro-1 and FC Rukh Lviv is 2.2.
  • SC Dnipro-1 scores 1.83 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.08 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Rukh Lviv were number 15 in the table with 17 points. Now they are number 6 with 30 points.
  • Volodymyr Adamiuk has assisted the most goals for SC Dnipro-1 with 4. Illia Serhiiovych Kvasnytsia is FC Rukh Lviv's biggest assister (3).
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
7
Перемог
9
Ігор
1
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 23-25
01.11.2023 - 18:00 Рух 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 4 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 2 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 15:00 Рух 2 - 3 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 14:50 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
16.02.2024 - 11:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено РФШ В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 16:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Аркадаг В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
06.02.2024 - 16:00 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Дечич В
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 18:00 Колос 0 - 1 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 18:00 Рух 1 - 1 Завершено Полісся Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 15:30 Рух 2 - 0 Завершено Прімор’є В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 12:30 Рух 0 - 2 Завершено Gorica П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
03.02.2024 - 14:30 Рух 1 - 1 Завершено Хартберг Н
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Головні події
5'
Sarapii, Eduard ГООЛ!
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
37%
Нічия
34%
Рух
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 1
    Євген Волинець
    Воротар
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
    5
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 8
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 27
    Ocheretko, Oleh
    Півзахисник
  • 9
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 20
    Сергій Горбунов
    Півзахисник
  • 7
    Олександр Філіпов
    Форвард
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Півзахисник
  • 93
    Roman, Vitalii
    Захисник
  • 20
    Pidgurskyi, Denys
    Півзахисник
  • 19
    Pastukh, Yevgeniy
    Півзахисник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Півзахисник
  • 22
    Plumain, Ange-Freddy
    Форвард
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
  • 9
    Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
    Форвард
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Maksimov, Yuriy
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матчу
1
Удари в отвір
1
1
Штрафні
1
Кутові
1
Сейви
1
1
Фоли
1
LIVE
Трансляція матчу СК Дніпро-1 - Рух
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В ефірі
2+2
Трансляція
11'
Гуцуляк намагався загострити, змістившись із флангу, але удар у в нього не вийшов
10'
Тепер гості вже нікуди не поспішають, перекочуючи м'яч на своїй половині поля
8'
Так ось, активний початок Руха приніс свої плоди!
5'
Гоооол!!!
Гооол! Рух! Після подачі Плюмана з кутового Сарапія в боротьбі сам зрізав м'яч у сітку! Волинець витягнув його, але м'яч, здається, повністю перетнув лінію! Чи ні? Суддя довго слухав ВАР та показав на центр!
4'
Сич досить небезпечно вирізав із флангу, але відбилися дніпряни
2'
Рух досить активно почав. Пробують гості взяти м'яч під контроль
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
На полі вже команди звучить гімн України!
Інфо
Запасні Руха: Герета, Федор, Холод, Лях, Таллес, Карабін, Руніч
Інфо
Стартовий склад Руху: Ледвій, Слюбик, Дідик, Сич, Роман, Підгурський, Пастух, Притула, Плюман, Климчук, Квасниця
Інфо
Запасні Дніпра-1: Юрчук, Кінарейкін, Авраменко, Баденко, Мельниченко, Гаджиєв, Ківінда
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Волинець, Мірошниченко, Адамюк, Сарапій, Пасіч, Бабенко, Піхальонок, Гуцуляк, Очеретько, Горбунов, Філіппов
Грають претенденти на найвищі місця, тож чекаємо на цікаву гру. Головне, щоб не завадила довбана русня
Дніпро-1 очолює таблицю, маючи в активі 38 балів. Рух посідає 6-те місце з 30 очками
Інфо
Матч розпочнеться о 13:00 та пройде на Дніпро Арені. Судитиме гру Віктор Копієвський. Також на матчі буде ВАР
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матч 20-го туру УПЛ, в якому Дніпро-1 прийме Рух
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Останні матчі
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Рух 08.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Днепр Арена.

Дата проведення матчу: 08.03.2024
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Рух (Львов):

між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 01.11.2023 закінчилось : 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Maksimov, Yuriy и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Рух можна подивитися 08.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Оболонь - 03.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

команди Рух був зіграний проти Колос - 02.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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