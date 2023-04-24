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СК Дніпро-1 - Рух онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 24 квітня 2023, 13:00 - Авангард . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Дердо, Александр
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
2 - 2
Оновити
62'
Рух
Львов
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Хід матчу
9' Sarapii, Eduard 11' Andriy, Kitela 15' Blanco, Domingo Felipe 27' Артем Довбик 33' Brener De Paula, Talles 38' Юрій Климчук
46' Andriy, Kitela Вийшов: Lyakh, Rostislav 53' Олексій Довгий
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
33%
Нічия
33%
Рух
33%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, SC Dnipro-1 have won 4 times, there have been 1 draws while FC Rukh Lviv have won 1 times. The goal difference is 13-8 in favour of SC Dnipro-1.
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that FC Rukh Lviv scores 30% of their goals between the minutes 46-60?
  • FC Rukh Lviv haven't won in their last 6 games.
  • When playing at home, SC Dnipro-1 have not lost to FC Rukh Lviv in their last 3 encounters.
  • FC Rukh Lviv have received 7 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 1 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Rukh Lviv haven't scored in 4 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1's home record this season: 7-1-1.
  • Artem Dovbyk is SC Dnipro-1's top scorer with 18 goals. Talles has scored 6 times for FC Rukh Lviv.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 40% of their matches, FC Rukh Lviv in 22% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 40% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 22%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 1 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Rukh Lviv.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • SC Dnipro-1 have lost just 1 of their last 5 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings SC Dnipro-1 won 3, FC Rukh Lviv won 1, 1 draws.
  • SC Dnipro-1 have lost just 1 of their last 4 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 1 of their last 4 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 scores 2 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 1.4 goals against SC Dnipro-1 (on average).
  • Average number of goals in meetings between SC Dnipro-1 and FC Rukh Lviv is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SC Dnipro-1 and FC Rukh Lviv is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • SC Dnipro-1 scores 1.75 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 0.82 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
4
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.10.2022 - 15:00 Рух 2 - 3 Завершено СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2020/2021
09.05.2021 - 17:00 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2020/2021
12.12.2020 - 19:30 Рух 4 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Зоря 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 5 - 2 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 14:01 Металіст 1925 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.03.2023 - 15:00 Верес 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.03.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено Динамо П
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Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.04.2023 - 13:06 Інгулець 1 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Динамо Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.04.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершено Верес Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.04.2023 - 15:00 Зоря 3 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.03.2023 - 15:00 Шахтар 2 - 0 Завершено Рух П
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Новини команд
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Федик: Гадаю, всі основні матчі в нас ще попереду. 11.04.2021 в 20:15 Федик: Гадаю, всі основні матчі в нас ще попереду. Тренер ФК "Рух" дав коментар після гри з "Минаєм"
Головні події
53'
Олексій Довгий
46'
Andriy, Kitela
Вийшов: Lyakh, Rostislav
38'
Юрій Климчук ГООЛ!
33'
Brener De Paula, Talles ГООЛ!
ГООЛ! Артем Довбик
27'
Blanco, Domingo Felipe
15'
11'
Andriy, Kitela
ГООЛ! Sarapii, Eduard
9'
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
33%
Нічия
33%
Рух
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 93
    Walef, Max
    Воротар
  • 29
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
    9
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 23
    Blanco, Domingo Felipe
    Півзахисник
    15
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
    27
  • 19
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 17
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 79
    Юрій Паньків
    Воротар
  • 75
    Andriy, Kitela
    Захисник
    11
  • 96
    Slyusar, Denys Valentynovych
    Форвард
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 17
    Мар'ян Мисик
    Півзахисник
  • 6
    Олексій Довгий
    Півзахисник
  • 35
    Edson Fernando
    Півзахисник
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
    33
  • 99
    Runic, Vasyl
    Півзахисник
  • 26
    Фабрісіо Альваренга
    Півзахисник
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
    38
Запасні гравці
Тренери
  • Кучер, Александр
  • Ponomarov, Vitaliy
Статистика матчу
7
Кутові
1
ЖК
2
58%
Володіння м'ячем
42%
7
Удари в отвір
2
9
Штрафні
7
Сейви
5
6
Фоли
8
5
Удари повз
1
1
Офсайди
1
LIVE
Трансляція матчу СК Дніпро-1 - Рух
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
57'
Контра Руху. Клімчук протягнув, прострілив, але встигли повернутися та заблокувати захисники дніпрян
56'
Начебто й підтискаэ Дніпро-1, але Рух у другому таймі поки що впевнено обороняється
54'
Жовта картка
Довгий дав по ногах Піхальонку. Жовта
53'
Ах, Назаренко класно виходив на простір, але не зміг таки обіграти Альваренгу
51'
Поки що без моментів у нас другий тайм, а от боротьби достатньо
49'
Довгий відповів – збив Рубчинського
48'
Гуцуляк на фланзі відверто зачепив суперника. Але без жовтої
46'
Заміна
Лях вийшов замість Кітели у Руху в перерві, яку добряче повозили в першому таймі
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
Досить веселий у нас перший тайм вийшов. Дніпро-1 забив два голи вже до 27-й хвилині, і здається, почав валяти дурня. Та так, що спочатку захисники дніпрян не розібралися, і Таллес один м'яч зквитав, а наприкінці тайму Валеф помилився на виході і відверто привіз другий гол. Але треба відзначити і львів'ян, які два свої ситуативні моменти таки реалізували та продовжують боротися. Чекаємо на другий тайм, там теж має бути цікаво.
45'
Свисток
Все, свисток на перерву, 2:2 у нас!
43'
Дальнійудар Рубчинського - ну це кудись у бік угорського кордону
42'
Небезпечний момент
Ох як класно Піхальонок закрутив на дальню штангу, але Сваток трохи не дотягнувся до м'яча
39'
Мда, здається Кучер почав жалкувати про вибір кіпера на цей матч
38'
Гоооол!!!
Гоооол! 2:2! Рух! Валеф привіз! Дальній закид на Клімчука, Валеф пішов на вихід, хотів зіграти головою, м'яч його перелетів і Клімчук просто котнув його у ворота!
36'
Знову деяку паузу взяли команди, щоб перепочити
35'
Зате веселіше справа піде, а то я вже було записав Дніпро-1 у явні переможці
32'
Гоооол!!!
Гоол! Повертається Рух! Таллес! Не розібралися два захисники дніпрян, після чого пішла скидка Руніча на Таллеса, який і переправив у сітку!
31'
Дещо заспокоїлися дніпряни, навіть віддали м'яч супернику на деякий час
29'
Здається гру можна закривати. Цікаво, скільки просто сьогодні заб'є Дніпро-1
27'
Гоооол!!!
І Довбик спокійно та впевнено реалізує пенальті! 2:0!
26'
Небезпечний момент
Пенальті для Дніпра-1! Рубчинський пройшов Кытелу, захисник викинув ногу, і це пенальті!
25'
Гуцуляк пробив після прострілу Назаренка, але у боротьбі із захисником невдало вийшло
24'
Інфо
А за кутовими 5:0 на користь Дніпра-1
23'
Інфо
7:1 за ударами, 4:0 у площину. Така статистика на зараз
22'
Альваренга пройшов флангом і прострілив низом непогано, але дніпряни встигли розрядити ситуацію. Мабуть, перший натяк на небезпечну атаку від львів'ян
20'
Кутовий
Поки дніпряни подавали кутовий, Валеф попив водички, знову побіг кудись ближче до центру поля
18'
Валеф вірний собі. Втік на фланг за м'ячем, зібрав навколо себе двох гравців Руху, потім упустив круглого в аут. Бразильці - веселі воротарі
16'
Піхальонок із флангу зі штрафного вішав, але Довбик до цього навісу не добіг
14'
Жовта картка
Бланко зривав спробу контратаки Руху – жовта
13'
Трохи зараз застрягла гра у центрі поля. Взяли деяку паузу команди після голу
11'
Жовта картка
Кітела на нервах зрубав Бланко - жовта
9'
Гоооол!!!
Гоооол! Дніпро-1! Після кутового удар Адамюка тягне Паньків! Сарапій додає, знову кіпер відбиває, але м'яч таки перетинає лінію! Ну так каже арбітр, бо повтору нормального ми побачили! Віритимемо рефері!
8'
Небезпечний момент
А ось момоент! Довбик як Довбик! Адамюк навісив із флангу, Артем пробив головою, але Паньків переводитьна кутовий!
6'
Ось Рух вперше вибрався на чужу половину поля, але до штрафної дніпрян не дійшов
3'
Загалом поки що все спокійно. Дніпро-1 забрав м'яч, але у штрафну з ним увійти не може
1'
Одразу дніпряни побігли вперед. Назаренко невдало спробував прострелити з лівого флангу
1'
Свисток
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Руха: Ледвій, Лях, Джеферсон, Холод, Веремієнко, Підгурський, Карабін, Теслюк, Непейпієв, Столярчук
Інфо
Стартовий склад Руху: Паньків, Кітела, Дідик, Слюсар, Мисик, Довгий, Едсон, Таллер, Альваренга, Рунич, Клімчук
Інфо
Запасні Дніпра-1: Рибак, Кінарейкін, Матаррита, Гомес, Федорів, Хайнер, Пасіч, Танчик, Пеглоу, Когут, Танковский, Підлепенець
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Валеф, Назаренко, Сарапій, Сваток, Адамюк, Бланко, Бабенко, Рубчинський, Піхельонок, Гуцуляк, Довбик
Рух на "перехідному" 14-му місці – 19 балів
Нагадаємо, що Дніпро-1 йде на 3-му місці у турнірній таблиці, відстаючи від лідера (Шахтаря) на 8 балів
Інфо
Матч відбудеться в Ужгороді на стадіоні Авангард
Інфо
Розпочнеться матч о 13:00, судитиме гру Олександр Дердо
Доброго дня! UA-Футбол пропонує вашій увазі текстовий онлайн матчу, в якому один з лідерів УПЛ прийме одного з аутсайдерів. А офіційними словами – Дніпро-1 зіграє проти Руху
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Останні матчі
Завершено 23:30 - Вчора Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2 Чикаґо Файр Чикаґо Файр 1 Завершено 22:30 - Вчора Арока Арока 1 Візела Візела 0 Завершено 22:00 - Вчора Севілья Севілья 2 Вільярреал Вільярреал 1 Завершено 21:45 - Вчора Ювентус Ювентус 0 Наполі Наполі 1 Завершено 21:45 - Вчора Ліон Ліон 1 Марсель Марсель 2

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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Рух 24.04.2023, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 24.04.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Рух (Львов):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 16.10.2022 закінчилось со счетом: 2:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Рух можна подивитися 24.04.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Зоря - 15.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Предыдущий матч команди Рух був зіграний проти Інгулець - 19.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Рух онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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