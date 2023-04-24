СК Дніпро-1 - Рух онлайн трансляція матчу

Досить веселий у нас перший тайм вийшов. Дніпро-1 забив два голи вже до 27-й хвилині, і здається, почав валяти дурня. Та так, що спочатку захисники дніпрян не розібралися, і Таллес один м'яч зквитав, а наприкінці тайму Валеф помилився на виході і відверто привіз другий гол. Але треба відзначити і львів'ян, які два свої ситуативні моменти таки реалізували та продовжують боротися. Чекаємо на другий тайм, там теж має бути цікаво.