СК Дніпро-1 - Рух онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 24.04.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Рух (Львов):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 16.10.2022 закінчилось со счетом: 2:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Ponomarov, Vitaliy розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Прошедший поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Зоря - 15.04.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Предыдущий матч команди Рух був зіграний проти Інгулець - 19.04.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Інгулець.
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