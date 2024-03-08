  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Кривбас - Оболонь Дивитися онлайн
У тренді

Кривбас - Оболонь онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 березня 2024, 18:00 - Стадион Металлург
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
0 - 0
Оновити
27'
Оболонь
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
41%
Нічия
24%
Оболонь
35%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Obolon Kyiv is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings, FC Kryvbas Kriviy Rih have won 3 times, there have been 5 draws while FC Obolon Kyiv have won 0 times. The goal difference is 9-6 in favour of FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • Did you know that FC Kryvbas Kriviy Rih scores 31% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that FC Obolon Kyiv scores 27% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 4 matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won 3 home matches in a row.
  • When playing at home, FC Kryvbas Kriviy Rih have not lost to FC Obolon Kyiv in their last 3 encounters.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't scored in 1 of their 9 home matches in Premier League this season.
  • FC Obolon Kyiv haven't scored in 6 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • Oleg Kozhushko is FC Kryvbas Kriviy Rih's top scorer with 7 goals. Igor Krasnopir has scored 4 times for FC Obolon Kyiv.
  • Timur Stetskov has assisted the most goals for FC Kryvbas Kriviy Rih with 5. Valery Dubko is FC Obolon Kyiv's biggest assister (2).
  • FC Obolon Kyiv have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 37% of their matches, FC Obolon Kyiv in 15% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 37% of halftimes, FC Obolon Kyiv wins 15%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 14% of their matches.
  • When FC Obolon Kyiv is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Kryvbas Kriviy Rih has better performance than FC Obolon Kyiv.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Obolon Kyiv's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 0 of their last 5 games against FC Obolon Kyiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Kryvbas Kriviy Rih won 1, FC Obolon Kyiv won 0, 4 draws.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Obolon Kyiv.
  • FC Obolon Kyiv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0.6 goals in a match against FC Obolon Kyiv and FC Obolon Kyiv scores 0.4 goals against FC Kryvbas Kriviy Rih (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Obolon Kyiv is 1.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Obolon Kyiv is 0.4.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.8 goals when playing at home and FC Obolon Kyiv scores 0.71 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Kryvbas Kriviy Rih were number 6 in the table with 25 points. Now they are number 2 with 37 points.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
2
Перемог
5
Ігор
1
Перемог
Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
28.08.2023 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершено Кривбас
Перша ліга України 2021/2022
01.10.2021 - 17:30 Оболонь 0 - 0 Завершено Кривбас
Перша ліга України 2015/2016
22.11.2015 - 13:00 Оболонь 2 - 3 Завершено Кривбас
Перша ліга України 2015/2016
08.08.2015 - 18:00 Кривбас 2 - 1 Завершено Оболонь
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2023/2024
23.02.2024 - 15:33 ЛНЗ 0 - 3 Завершено Кривбас В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
06.02.2024 - 17:00 Кривбас 6 - 1 Завершено Брентфорд Б В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
04.02.2024 - 17:00 Кривбас 2 - 2 Завершено ФКІ Левадія Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
28.01.2024 - 17:00 Кривбас 0 - 3 Завершено Вікторія П
Показати більше
Останні матчі - Оболонь
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 13:00 Оболонь 0 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 15:30 Оболонь 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 10:40 Оболонь 1 - 1 Завершено ХБ Кёге Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
06.02.2024 - 15:00 Оболонь 1 - 1 Завершено Шкупі Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
03.02.2024 - 16:30 Оболонь 3 - 1 Завершено Ахал В
Показати більше
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
41%
Нічия
24%
Оболонь
35%
Склади команд
Стартовий склад
  • 5
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Півзахисник
  • 9
    Sosah, Daniel
    Форвард
  • 11
    Tatarkov, Mykyta
  • 13
    Beskorovainyi, Danylo
    Захисник
  • 14
    Lunov, Maksym
    Форвард
  • 21
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 25
    Fonseca, Rafael
    Захисник
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 55
    Dibango, Yvan
    Захисник
  • 80
    Adu, Prince Kwabena
    Форвард
  • 1
    Назарій Федорівський
    Воротар
  • 2
    Karas, Danylo
    Захисник
  • 3
    Владислав Приймак
    Захисник
  • 4
    Тарас Мороз
    Захисник
  • 7
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
  • 9
    Ігор Мединський
    Півзахисник
  • 10
    Олег Слободян
    Півзахисник
  • 17
    Руслан Черненко
    Півзахисник
  • 24
    Єгор Прокопенко
    Захисник
  • 37
    Dubko, Valery
    Захисник
  • 95
    Krasnopir, Igor
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Валерий Иващенко
Трансляція
17'
Небезпечний момент
Федорівський ледве не догрався з м'ячем у власному карному майданчику. Назарій перетримав м'яч і його накрив Прінс, який вчасно виставив ногу, але після вибивання м'яча голкіпером рикошет прийшовся в бік від воріт
14'
Після навісу у бік воріт Оболоні Федорівський чудово грає на виході та вибиває м'яч, а добивання не вийшло розіграти і гості втратили м'яч
13'
Проти Прінса порушила правила прямо перед карним майданчиком Оболоні і господарі заробили право на доволі небезпечний стандарт
11'
Поки боротьба перейшла в центр і кожному з колективів доволі складно переходити центральну лінію
7'
Небезпечний момент
Чудова атака криворіжців і Бандейра віддав розрізну передачу на Сосу, той в один дотик намагався перекинути голкіпера, але в результаті пробив занадто сильно і м'яч полетів над поперечиною
6'
Оболонь тимчасово залишалася у меншості. У Карася помічена на обличчі кров і він вимушений покинути поле
4'
Непогана атака господарів, але простріл Кузика з правого флангу був перехоплений
4'
Команди обмінялися атаками, але жодному з колективів не вдалося дійти до штрафного майданчику суперника
1'
Кутовий
Дуже швидко гравці Оболоні заробили право на виконання кутового, але після навісу Безкоровайний виграв боротьбу та вибив м'яч
1'
Свисток
Андрій Коваленко дає стартовий свисток. Гості розвели м'яч з центра поля
Гравці вже на полі та готуються розпочати матч
Інфо
Арбітр матчу: Андрій Коваленко. Арбітр VAR: Дмитро Кубряк
Головний тренер Оболоні: Валерій Іващенко
На лаві запасних: Рибка, Осман, Нагієв, Чернов, Груша, Суханов, Косовський, Грисьо, Тарануха, Запорожець, Вовкун, Лук'янчук
Інфо
Стартовий склад Оболоні: Федорівський - Дубко, Приймак, Карась, - Прокопенко, Мединський, Черненко, Мороз, Слободян - Вишневський, Краснопір
Головний тренер Кривбасу: Юрій Вернидуб
На лаві запасних: Хома, Маханьков, Понєдєльнік, Сантіні Натанаель, Блізніченко, Вакулко, Твердохліб, Микитишин, Задерака, Хомченовський, Кожушко, По Жан
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Кліщук - Бандейра Да Фонсека, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго, Кузик - Татарков, Бізімана, Луньов - Соса, Прінс
Оболонь розташовується у нижній частині таблиці Прем'єр-ліги і перебуває на чотирнадцятому місці, що передбачає матчі на вибування. До безпечної зони "пивоварам" не вистачає усього чотири очки
Напередодні матчу Кривбас займає третю сходинку турнірної таблиці і відстає від Дніпра-1 лише на одне очко, при тому, що дніпряни свій матч вже провели. До лідера - Шахтаря криворіжцям не вистачає трьох очок, проте у "гірників" зіграно на один матч менше
Матч пройде у Кривому Розі на стадіоні "Гірник" та розпочнеться о 18:00
Вітаємо всіх шанувальників футболу на текстовій трансляції матчу 20-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Кривбас зіграє з Оболонню
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 16:30 - Сьогодні Боруссія Боруссія 3 Кельн Кельн 3 Завершено 16:30 - Сьогодні РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2 Дармштадт Дармштадт 0 Завершено 16:30 - Сьогодні Баварія Баварія 7 Майнц Майнц 1 Завершено 16:30 - Сьогодні Аугсбург Аугсбург 1 Гайденгайм Гайденгайм 0 Завершено 16:15 - Сьогодні Kecskemeti TE Kecskemeti TE 3 Кішварда Кішварда 1

Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Всі букмекери

Новини футболу

Всі новини

Анонс матчу Кривбас - Оболонь 09.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Стадион Металлург.

Дата проведення матчу: 09.03.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Кривбас (Кривой Рог) та командою Оболонь (Киев):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Оболонь та Кривбас у попередньому футбольному матчі 28.08.2023 закінчилось : 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Валерий Иващенко розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Оболонь можна подивитися 09.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Оболонь, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

команди Кривбас був зіграний проти Шахтар - 03.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

команди Оболонь був зіграний проти СК Дніпро-1 - 03.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Оболонь онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Прем'єр-ліга та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.