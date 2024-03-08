Кривбас - Оболонь онлайн трансляція матчу

Напередодні матчу Кривбас займає третю сходинку турнірної таблиці і відстає від Дніпра-1 лише на одне очко, при тому, що дніпряни свій матч вже провели. До лідера - Шахтаря криворіжцям не вистачає трьох очок, проте у "гірників" зіграно на один матч менше