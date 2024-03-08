Кривбас - Оболонь онлайн трансляція матчу

між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Оболонь (Киев) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Стадион Металлург.
Дата проведення матчу: 09.03.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь Кривбас (Кривой Рог) та командою Оболонь (Киев):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Оболонь та Кривбас у попередньому футбольному матчі 28.08.2023 закінчилось : 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Валерий Иващенко розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
команди Кривбас був зіграний проти Шахтар - 03.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко
команди Оболонь був зіграний проти СК Дніпро-1 - 03.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
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