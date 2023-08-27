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Зоря - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 07 березня 2024, 15:30 - Славутич-Арена . Трансляція: УНИАН ТВ
Головний суддя: Бондаренко, Дмитрий
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
1 - 0
Оновити
63'
ФК Минай
Минай
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Хід матчу
14' Vitenchuk, Vadym 18' Денис Антюх
46' Dmytruk, Taras Вийшов: Korablin, Timur 51' Semotyuk, Vladislav
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
39%
Нічия
32%
ФК Минай
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Minaj is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings, FC Zorya Lugansk have won 3 times, there have been 3 draws while FC Minaj have won 0 times. The goal difference is 10-3 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • Last season's matches: 1-1 (FC Zorya Lugansk at home) and 0-3 (FC Minaj at home).
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 25% of their goals between the minutes 31-45?
  • FC Zorya Lugansk haven't lost in their last 6 games.
  • FC Minaj haven't won any of their last 10 away matches.
  • When playing at home, FC Zorya Lugansk have not lost to FC Minaj in their last 3 encounters.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 4 of their 7 home matches in Premier League this season.
  • FC Minaj haven't scored in 4 of their 8 away matches in Premier League this season.
  • FC Minaj's away record this season: 0-3-5.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 36% of their matches, FC Minaj in 23% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 36% of halftimes, FC Minaj wins 23%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 91% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 28% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Minaj.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 2, FC Minaj won 0, 3 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.4 goals in a match against FC Minaj and FC Minaj scores 0.6 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Minaj is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Minaj is 0.8.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.5 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.62 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Зоря
3
Перемог
6
Ігор
0
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
27.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 ФК Минай 0 - 3 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.11.2022 - 14:00 Зоря 1 - 1 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Зоря 1 - 1 Завершено ФК Минай
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 15:30 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 13:55 Зоря 1 - 0 Завершено Ворскла В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
17.02.2024 - 15:00 Зоря 2 - 1 Завершено Валмієра В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
14.02.2024 - 15:00 Зоря 2 - 2 Завершено Динамо Батуми Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 15:00 Зоря 4 - 0 Завершено Пюнік В
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 14:50 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
14.02.2024 - 12:30 ФК Минай 0 - 2 Завершено Карпати П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 12:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Металіст Н
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.11.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Кривбас П
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Головні події
51'
Semotyuk, Vladislav
46'
Dmytruk, Taras
Вийшов: Korablin, Timur
ГООЛ! Денис Антюх
18'
14'
Vitenchuk, Vadym
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
39%
Нічия
32%
ФК Минай
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 7
    Денис Антюх
    Півзахисник
    18
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 3
    Bol, Anton
    Захисник
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 20
    В'ячеслав Чурко
    Півзахисник
  • 39
    Guerrero, Eduardo
    Форвард
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 10
    Juninho
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Воротар
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Півзахисник
  • 21
    Basic, Jakov
    Захисник
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Захисник
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Захисник
    46
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
  • 5
    Korniychuk, Sergiy
    Захисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 3
    Prokopchuk, Kyrylo
    Захисник
  • 71
    Semotyuk, Vladislav
    Півзахисник
    51
  • 9
    Ustymenko, Denys
    Форвард
  • 99
    Владислав Вакула
    Півзахисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
    14
  • 29
    Remenyak, Artur
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Koval, Yuriy
  • Ljubenovic, Zeljko
Статистика матчу
5
Штрафні
16
4
Кутові
2
6
Офсайди
10
Фоли
5
ЖК
2
55%
Володіння м'ячем
45%
2
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
5
Удари повз
2
1
Блоковано ударів
ЧК
1
LIVE
Трансляція матчу Зоря - ФК Минай
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В ефірі
УНИАН ТВ
Трансляція
53'
Жовта картка
Дмитро Бондаренко спочатку абсолютно несправедливо вилучив Семотюка, на щастя, за допомогою VAR цю помилку було виправлено. Гравець Миная отримав жовту.
50'
Небезпечний момент
Нарешті Минай відповідає супернику! Ременяк класно приклався з-за меж штрафного майданчика, а Сапутин здійснив не менш класний сейв.
47'
Небезпечний момент
Активний початок другого тайму від Зорі! Яцик міг збільшувати відрив, пробив головою в поперечину після подачі Кирюханцева.
46'
Заміна
Кораблін замінив у перерві Дмитрука.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Перший тайм повністю за луганцями. Могли і більшу перевагу мати підопічні Коваля, але не вистачило майстерності. Чекаємо на реакцію від Любеновича та його команди.
45+4'
Свисток
Перерва.
45+1'
Інфо
Додано 3 хвилини.
45'
Офсайд
Герреро головою відправив мʼяч у сітку, однак гол одразу ж було скасовано. VAR підтвердив, що панамець перебував в офсайді в момент подачі.
42'
Яцик технічно прибрав захисника та завдав удару з підступів до штрафного. Могли бути проблеми в Кемкіна, якби Немчанінов самовіддано не кинувся під мʼяч.
38'
Герреро неочікувано пробив з-під кількох захисників. Спочатку здалося, що був близький до цілі, але повтор довів, що ні.
37'
Устименко наважився на удар з-за меж штрафного. Не найгірша спроба, але Сапутіну не довелося вступати в гру. Мʼяч пройшов над поперечиною.
36'
Небезпечний момент
Черговий небезпечний момент гравці Зорі втратили. Герреро фактично вивів Кирюханцева сам на сам, але поки той готував удар Вакула повернувся в захист і відібрав мʼяч.
32'
Непогана спроба дального удару від Яцика, але мʼяч у підсумку розминувся зі стійкою під контролем Кемкіна.
21'
Небезпечний момент
Герреро вийшов на побачення з воротарем, але замість удару вирішив продовжити на Башича. Пас вийшов жахливий, у хорвата не було шансів дотягнутися до мʼяча.
18'
Гоооол!!!
Зоря відкриває рахунок! Вдалося підловити суперника на переході з атаки до захисту. Чурко розігнав контратаку та підключив Антюха, а той підробив під праву та вразив дальній кут.
17'
Антюх підхопив мʼяч після невдалих дій гравців Миная й другим дотиком пробив. Вкрай неточно вийшло.
14'
Жовта картка
Вітенчук отримав жовту за те, що намагався швидко розіграти штрафний.
12'
Герреро зіграв у стінку з Чурком і вискочив на ударну позицію, але не зміг переграти Кемкіна. Воротарю Миная допомогло те, що кут для удару був надто гострим.
2'
Офсайд
Яциком якимось неймовірним чином не зміг замкнути простріл Герреро на порожні ворота. Хоча гол все одно не був би зарахований через офсайд.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Арбітр — Дмитро Бондаренко.
Запасні: Набит (в), Турбаєвський (в), Бугай, Вантух, Волошин, Горбач, Дришлюк, Мічин, Ндур, Слесар, Хахльов.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Сапутін — Антюх, Батагов, Башич, Боль, Бутко (к), Герреро, Жуніньо, Кирюханцев, Чурко, Яцик. Головний тренер — Юрій Коваль.
Запасні: Бандура (в), Вашкеба, Гунічев, Демиденко, Кисіль, Кораблін, Матюшенко, Попов, Скиба, Тищук.
Інфо
Стартовий склад Миная: Кемкін — Вакула, Вітенчук, Дмитрук, Корнійчук, Немчанінов (к), Прокопчук, Ременяк, Семотюк, Устименко, Чуєв. Головний тренер — Желько Любенович.
UA-Футбол представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 20-го раунду УПЛ між Зорею і Минаєм.
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Анонс матчу Зоря - ФК Минай 07.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою Зоря (Луганск) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Славутич-Арена.

Дата проведення матчу: 07.03.2024
Час початку матчу: 15:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Зоря (Луганск) та командою ФК Минай (Минай):

між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Минай та Зоря у попередньому футбольному матчі 27.08.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Koval, Yuriy и Ljubenovic, Zeljko розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - ФК Минай можна подивитися 07.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль

команди Зоря був зіграний проти ФК Олександрія - 03.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович

команди ФК Минай був зіграний проти Металіст 1925 - 02.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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