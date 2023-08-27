Зоря - ФК Минай онлайн трансляція матчу

між командою Зоря (Луганск) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Славутич-Арена.
Дата проведення матчу: 07.03.2024
Час початку матчу: 15:30
Історія протистоянь Зоря (Луганск) та командою ФК Минай (Минай):
між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Минай та Зоря у попередньому футбольному матчі 27.08.2023 закінчилось : 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Koval, Yuriy и Ljubenovic, Zeljko розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Юрий Коваль
команди Зоря був зіграний проти ФК Олександрія - 03.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович
команди ФК Минай був зіграний проти Металіст 1925 - 02.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди ФК Минай.
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