Зоря - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Зоря - ФК Минай 27.11.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Зоря (Луганск) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 27.11.2022

Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Зоря (Луганск) та командою ФК Минай (Минай):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Зоря та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 14.08.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Володимир Шаран розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Зоря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Патрик ван Леувен



Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти ФК Олександрія - 18.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)

Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015

Країна: Украина

Тренер: Владимир Шаран



Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти Металіст - 20.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

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