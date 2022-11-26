Зоря - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Зоря (Луганск) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.
Дата проведення матчу: 27.11.2022
Час початку матчу: 14:00
Історія протистоянь между клубами Зоря (Луганск) та командою ФК Минай (Минай):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Зоря та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 14.08.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Володимир Шаран розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен
Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти ФК Олександрія - 18.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти Металіст - 20.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.
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