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Зоря - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 27 листопада 2022, 14:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi
Головний суддя: Derevinskiy, Oleg
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
0 - 0
Оновити
11'
ФК Минай
Минай
Хід матчу
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
41%
Нічия
32%
ФК Минай
26%
Цікаві факти
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk have 4 successive home wins.
  • Did you know that FC Zorya Lugansk scores 24% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Zorya Lugansk have won 5 home matches in a row.
  • FC Zorya Lugansk haven't scored in 0 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • FC Minaj haven't scored in 2 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • FC Zorya Lugansk's home record this season: 4-1-0.
  • Maksym Imerekov has more yellow cards (4) than any other player at FC Zorya Lugansk. Oleg Gorin has collected 7 for FC Minaj.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 33% of their matches, FC Minaj in 12% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 33% of halftimes, FC Minaj wins 12%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Minaj.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 3 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Zorya Lugansk won 2, FC Minaj won 0, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.67 goals in a match against FC Minaj and FC Minaj scores 0.33 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Minaj is 2.
  • FC Zorya Lugansk scores 2.11 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.78 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
2
Перемог
3
Ігор
0
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021/2022
14.08.2021 - 19:30 Зоря 1 - 1 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2020/2021
02.05.2021 - 17:00 Зоря 1 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2020/2021
29.11.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 3 Завершено Зоря
Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.11.2022 - 13:00 Зоря 4 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2022/2023
13.11.2022 - 15:00 Шахтар 2 - 2 Завершено Зоря Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
08.11.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 0 Завершено Зоря П
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.11.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.10.2022 - 17:00 Металіст 1925 0 - 3 Завершено Зоря В
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
20.11.2022 - 12:00 ФК Минай 1 - 0 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
14.11.2022 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
10.11.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
06.11.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 13:00 Ворскла 2 - 0 Завершено ФК Минай П
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Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
41%
Нічия
32%
ФК Минай
26%
Склади команд
Стартовий склад
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Воротар
  • 2
    Богдан Бутко
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 77
    Олег Данченко
    Захисник
  • 20
    В'ячеслав Чурко
    Півзахисник
  • 17
    Brazhko, Volodymyr
    Півзахисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 70
    Kyryukhantsev, Igor
    Захисник
  • 22
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 3
    Іван Трубочкін
    Захисник
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Захисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 8
    Khakhlov, Oleksiy
    Півзахисник
  • 17
    Vorobchak, Nazariy
    Півзахисник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
  • 16
    Kuliiev, Eldar
    Півзахисник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Van Leeuwen, Patrick
  • Володимир Шаран
Статистика матчу
1
Кутові
Трансляція
3'
Небезпечний момент
Олег Вишневський ударом у дотик ледь не відкрив рахунок! На щастя для Дмитра Мацапури, м'яч пролетів над поперечкою.
2'
Олександр Бандура прочитав епізод і перехопив простріл Ігоря Кирюханцева з правого флангу.
2'
Володимир Бражко пробив з-за меж штрафного, захисники заблокували.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Суддя в полі – Олексій Деревінський (Хмельницький).
Інфо
Стартовий склад Зорі: Мацапура – Бутко, Батагов, Імереков (к), Данченко – Бражко, Чурко, Булеца – Кирюханцев, Русин, Мішньов. Головний тренер – Патрік ван Левен.
Запасні: Сапутін (в), Жилкін (в), Антюх, Луньов, Хлань, Нагнойний, Алібеков, Михайленко, Сміян, Вантух, Снурніцин, Алефіренко.
Інфо
Стартовий склад Минаю: Бандура (к) – Трубочкін, Нємчанінов, Горін, Дмитрук – Воробчак, Вітенчук, Хахльов, Кулієв – Вишневський, Твердохліб. Головний тренер – Володимир Шаран.
Запасні: Пеньков (в), Байдал, Голуб, Гончар, Кемкін, Колесник, Кравчук, Паламар, Рогозинський, Чуєв.
Зоря посідає четверте місце в турнірній таблиці, в активі луганців 26 очок. Минай – одинадцятий із тринадцятьома пунктами.
UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 15-го раунду УПЛ між Зорею та Минаєм.
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Анонс матчу Зоря - ФК Минай 27.11.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Зоря (Луганск) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 27.11.2022
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Зоря (Луганск) та командою ФК Минай (Минай):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Зоря та ФК Минай у попередньому футбольному матчі 14.08.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Володимир Шаран розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - ФК Минай можна подивитися 27.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Зоря - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти ФК Олександрія - 18.11.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команди ФК Минай був зіграний проти Металіст - 20.11.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Минай.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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