Шахтар - ФК Минай онлайн трансляція матчу

між командою Шахтар (Донецк) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 12.03.2024
Час початку матчу: 18:00
Історія протистоянь Шахтар (Донецк) та командою ФК Минай (Минай):
між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Шахтар у попередньому футбольному матчі 02.09.2023 закінчилось : 1:4 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Ljubenovic, Zeljko розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич
команди Шахтар був зіграний проти Колос - 08.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.
Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович
команди ФК Минай був зіграний проти Зоря - 07.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Зоря.
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