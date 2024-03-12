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Шахтар - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 березня 2024, 18:00 - Олимпийский . Трансляція: UPL-TV
Головний суддя: Новохатный, Владимир
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
2 - 0
Оновити
48'
ФК Минай
Минай
Хід матчу
23' Korniychuk, Sergiy 24' Sudakov, Georgiy 30' Sikan, Danylo
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
38%
Нічия
32%
ФК Минай
30%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 5 times, there have been 1 draws while FC Minaj have won 0 times. The goal difference is 19-4 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • Last season FC Shakhtar Donetsk won both games against FC Minaj (1-0 at home and 4-1 away).
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 5 matches in Premier League.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk have 4 successive home wins.
  • Did you know that FC Shakhtar Donetsk scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches.
  • FC Minaj haven't won any of their last 11 away matches.
  • FC Minaj haven't won any of their last 3 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't scored in 1 of their 10 home matches in Premier League this season.
  • FC Minaj haven't scored in 5 of their 9 away matches in Premier League this season.
  • FC Minaj's away record this season: 0-3-6.
  • FC Shakhtar Donetsk have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 43% of their matches, FC Minaj in 20% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 43% of halftimes, FC Minaj wins 20%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 28% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 11% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Minaj.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 4, FC Minaj won 0, 1 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.8 goals in a match against FC Minaj and FC Minaj scores 0.6 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Minaj is 3.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Minaj is 1.6.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 1.78 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.59 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
5
Перемог
6
Ігор
0
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.09.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 4 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 Шахтар 1 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.02.2023 - 15:00 ФК Минай 1 - 4 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021/2022
29.08.2021 - 17:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Шахтар
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2023/2024
08.03.2024 - 18:00 Шахтар 3 - 2 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2023/2024
03.03.2024 - 18:00 Шахтар 5 - 2 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2023/2024
26.02.2024 - 14:40 ФК Олександрія 0 - 0 Завершено Шахтар Н
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
22.02.2024 - 22:00 Марсель 3 - 1 Завершено Шахтар П
Ліга Європи УЄФА 2023/2024
15.02.2024 - 19:45 Шахтар 2 - 2 Завершено Марсель Н
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2023/2024
07.03.2024 - 15:30 Зоря 2 - 0 Завершено ФК Минай П
Прем'єр-ліга 2023/2024
02.03.2024 - 13:00 ФК Минай 2 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Прем'єр-ліга 2023/2024
25.02.2024 - 14:50 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено ФК Минай Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
14.02.2024 - 12:30 ФК Минай 0 - 2 Завершено Карпати П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2025
10.02.2024 - 12:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Металіст Н
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Головні події
ГООЛ! Sikan, Danylo
30'
ГООЛ! Sudakov, Georgiy
24'
23'
Korniychuk, Sergiy
Хто переможе?
50 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
38%
Нічия
32%
ФК Минай
30%
Склади команд
Стартовий склад
  • 77
    Bondar, Valerii
  • 8
    Kryskiv, Dmytro
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
    24
  • 11
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 14
    Sikan, Danylo
    30
  • 16
    Irakli Azarov
    Захисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 37
    Kevin
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Захисник
  • 3
    Prokopchuk, Kyrylo
    Захисник
  • 4
    Chuiev, Bohdan
    Захисник
  • 5
    Korniychuk, Sergiy
    Захисник
    23
  • 7
    Gunichev, Yegor
    Форвард
  • 22
    Skyba, Yevgeniy
    Захисник
  • 29
    Remenyak, Artur
    Форвард
  • 32
    Сергій Петько
    Півзахисник
  • 35
    Kemkin, Oleksandr
    Воротар
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 99
    Владислав Вакула
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Марино Пушич
  • Ljubenovic, Zeljko
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
4
Удари повз
3
7
Кутові
1
9
Удари в отвір
1
1
Сейви
7
3
Блоковано ударів
2
Штрафні
3
3
Фоли
2
ЖК
1
Трансляція
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Тайм у одні ворота й ніяк інакше. Шахтар просто розірвав суперників, які, хоча й огризались, але це все одно не те, що вже створила команда Пушича. Два голи, два прильоти в каркас воріт, купа інших моментів та тотальна перевага. Якщо не зупиняться, то просто знищать суперників. Але це Шахтар, тому точно зупиниться.
Свисток
Ідемо на перерву. 2:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+4'
Небезпечний момент
Відібрав м'яч у Матвієнка на правому фланзі атаки Гунічев, після чого підійшов до штрафного й пробив повз ближню стійку здалеку.
45+2'
Донеччани просто не зупиняються навіть наприкінці тайму.
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 4 хв.
45'
Конопля здалеку з правого флангу влучив у захисника перед собою.
42'
Небезпечний момент
Штанга! Кемкін перевів подачу Азарові з лівого флангу на протилежний бік поля, де Конопля вирішив пробити зльоту, але влучив у ближній до нього каркас воріт.
40'
Дальній постріл від Азарові з лівого флангу пішов повз протилежну стійку.
38'
Небезпечний момент
Ременяк від лицьової на правому фланзі прострілював, влучив у ногу Бондаренка, від якої м'яч полетів у ближній кут, де Різник його ледь потягнув.
35'
Пошкодження коліна в Кевіна за підсумком підкату на лівому фланзі атаки.
34'
Небезпечний момент
Судаков низом повз ближню стійку пустив удар із лівого флангу штрафного.
33'
Небезпечний момент
Зубков пробивав здалеку з правого флангу, Кемкін парирував перед собою, після чого відскок Конопля перевів у центр на Бондаренка, а той пробив у захисника. Кутовий.
30'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вакула подарував м'яч передачею з лівого флангу оборони до зони перед чужим штрафним Кевіну, той зіграв у коротку на Сікана, а той пробив у лівий кут низом.
29'
Захисники зіграли на перехопленні подачі Азарові з лівого флангу.
26'
Сікану збило дихання під час зіткнення в центрі поля.
24'
Гоооол!!!
ГОЛ! Засадив у праву дев'ятку з пенальті Судаков!
22'
Жовта картка
Пенальті! Корнійчук фолив проти Коноплі.
21'
Корнійчук на лівому фланзі штрафного наступив на ногу Коноплі, а той упав. Пенальті?
19'
Небезпечний момент
Кевін викрутив дальній удар із лівого флангу під ближню стійку до рук Кемкіна.
17'
Небезпечний момент
Постріл Судакова від входу до лівого флангу штрафного Кемкін потягнув у дальньому куті.
16'
Дві подачі з лівого флангу від Шахтаря були заблоковані.
14'
Кевін у дотик перекинув Чуєва на лівому фланзі штрафного, після чого суперник його збив.
12'
Небезпечний момент
На кутовий парирував Кемкін удар Зубкова з лівого флангу штрафного в ближній кут.
11'
Небезпечний момент
Кемкін змахнув над воротарським подачу Кевіна з лівого флангу штрафного, яка летіла у ворота.
10'
Не відмовляється від атак Шахтар і надалі.
8'
Зламалась гарнітура в арбітра.
6'
Шахтар неначе й не виходив ще з чужої половини.
4'
Небезпечний момент
Штанга! Потужний постріл здалеку з лівого флангу від Азарові прилетів у протилежний каркас воріт.
3'
Зубков накинув із правого флангу штрафного на дальню, де Кевіну завадив пробити Судаков.
2'
Небезпечний момент
Бондаренко в дотик замикав простріл із правого флангу від Коноплі, але по м'ячу нормально не влучив.
1'
Господарі атакують на старті зустрічі.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
У першому колі переміг Шахтар — 4:1.
Інфо
Минай іде останнім із 1 перемогою, 7 нічиїми та 10 поразками — 10 очок.
Інфо
Шахтар іде першим із 12 перемогами, 4 нічиїми та 2 поразками — 40 очок.
Запасні: Бандура, Воробчак, Вашкеба, Нємчанінов, Семотюк, Кораблін, Матюшенко, Попов, Демиденко, Устименко, Кисіль, Тищук.
Минай: Кемкін — Дмитрук, Прокопчук, Чуєв, Скиба, Корнійчук — Вітенчук, Петько — Ременяк, Гунічев, Вакула.
Запасні: Рудько, Барченко, Твардовський, Гочолеішвілі, Педріньйо, Міроші, Швед, Цуканов, Назарина, Траоре, Келсі.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів, Бондаренко — Зубков, Судаков, Кевін — Сікан.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Володимир Новохатний (Київ, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють донецький Шахтар та закарпатський Минай.
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Останні матчі
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Анонс матчу Шахтар - ФК Минай 12.03.2024, Прем'єр-ліга

між командою Шахтар (Донецк) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 12.03.2024
Час початку матчу: 18:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Шахтар (Донецк) та командою ФК Минай (Минай):

між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Шахтар у попередньому футбольному матчі 02.09.2023 закінчилось : 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Марино Пушич и Ljubenovic, Zeljko розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - ФК Минай можна подивитися 12.03.2024 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Маріно Пушич

команди Шахтар був зіграний проти Колос - 08.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Желько Любенович

команди ФК Минай був зіграний проти Зоря - 07.03.2024, у рамках Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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