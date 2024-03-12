Шахтар - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Тайм у одні ворота й ніяк інакше. Шахтар просто розірвав суперників, які, хоча й огризались, але це все одно не те, що вже створила команда Пушича. Два голи, два прильоти в каркас воріт, купа інших моментів та тотальна перевага. Якщо не зупиняться, то просто знищать суперників. Але це Шахтар, тому точно зупиниться.