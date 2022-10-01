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ФК Минай - Динамо онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 02 жовтня 2022, 13:00 - Mynay-Arena
Головний суддя: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матчу:
ФК Минай
Минай
0 - 0
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12'
Динамо
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
29%
Нічия
29%
Динамо
43%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Minaj and FC Dynamo Kiev is 0-2. 3 matches have ended with this result.
  • FC Minaj have previously won 4 of 6 matches against FC Dynamo Kiev.
  • During the last 6 meetings, FC Minaj have won 0 times, there have been 0 draws while FC Dynamo Kiev have won 6 times. The goal difference is 16-1 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • Last season FC Dynamo Kiev won both games against FC Minaj (2-0 at home and 2-0 away).
  • FC Minaj have played 10 home matches in a row without winning.
  • FC Dynamo Kiev have lost 5 away matches in a row.
  • FC Minaj haven't won any of their last 6 games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Minaj have conceded a goal in each of their last 12 matches.
  • FC Minaj wins 1st half in 28% of their matches, FC Dynamo Kiev in 38% of their matches.
  • FC Minaj wins 28% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 38%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 2 goals.
  • When FC Minaj leads 1-0 at home, they win in 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 85% of their matches.
  • When FC Minaj is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Minaj.
  • FC Minaj's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 games against FC Minaj (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Minaj won 0, FC Dynamo Kiev won 5, 0 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 4 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 4 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Minaj scores 0 goals in a match against FC Dynamo Kiev and FC Dynamo Kiev scores 2.6 goals against FC Minaj (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Minaj and FC Dynamo Kiev is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Minaj and FC Dynamo Kiev is 1.4.
  • FC Minaj scores 0.57 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.79 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Oleg Gorin has more yellow cards (3) than any other player at FC Minaj. Oleksandr Karavaev has collected 2 for FC Dynamo Kiev.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Минай
0
Перемог
6
Ігор
6
Перемог
Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
27.11.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 2 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.08.2021 - 19:30 Динамо 2 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2020/2021
07.03.2021 - 14:00 Динамо 3 - 0 Завершено ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021
26.09.2020 - 14:00 ФК Минай 0 - 4 Завершено Динамо
Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.09.2022 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено ФК Львів П
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 15:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.08.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено ФК Минай П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Карпати П
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Останні матчі - Динамо
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
15.09.2022 - 22:00 Динамо 0 - 1 Завершено АЕК П
Прем'єр-ліга 2022/2023
11.09.2022 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершено ФК Львів В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 Фенербахче 2 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
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Новини команд
Хто переможе?
42 Користувачів зробило свій вибір
ФК Минай
29%
Нічия
29%
Динамо
43%
Склади команд
Стартовий склад
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 17
    Vorobchak, Nazariy
    Півзахисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
  • 3
    Іван Трубочкін
    Захисник
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 16
    Kuliiev, Eldar
    Півзахисник
  • 8
    Khakhlov, Oleksiy
    Півзахисник
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
  • 33
    Ігор Гончар
    Півзахисник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
  • 71
    Денис Бойко
    Воротар
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 25
    Popov, Denys
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 19
    Денис Гармаш
    Півзахисник
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 25
    Ілля Забарний
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Володимир Шаран
  • Луческу, Мирча
Статистика матчу
1
Штрафні
2
2
Фоли
1
1
ЖК
Трансляція
8'
Жовта картка
7'
Минай не соромиться ходити вперед поки що
6'
Кутовий
Ух! Кутовий для Миная - гарний навіс, підрізування головою, але Бойко на місці! Перший удар у створ у матчі!
4'
Все спокійно поки що. Традиційний для УПЛ спокійний початок
2'
Господарі пробували флангом пробитися, але фол в атаці, в результаті
1'
Свисток
Матч розпочався! Минай із центру!
Вийшли на поле команди
Стартовий склад Динамо: Бойко, Попов, Забарний, Сидорчук, Кабаєв, Шепелєв, Гармаш, Циганков, Тимчик, Буяльський, Дубінчак Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бурда, Перріс, Ванат, Андріївський, Караваєв, Кравченко, Сирота, Лонвейк, Бесєдін, Кендзьора
Стартовий склад Миная: Бандура, Нємчанінов, Горін, Гончар, Трубочкін, Хахльов, Вітенчук, Воробчак, Кулієв, Вишневський, Твердохліб Запасні: Пеньков, Кемкін, Байдал, Грайфонер, Касімов, Паламар, Чуєв, Колесник, Кравчук, Рогозинський, Дмитрук
Цікаво, що на даний момент Минай знаходиться вище за киян у таблиці. 4 пункти у закарпатців, проти 3 у Динамо
Інфо
Поєдинок, до речі, пройде на Минай-Арені
Інфо
Розпочнеться матч о 13:00, судитиме гру Олександр Шандор.
Саме цей поєдинок UA-Футбол і пропонує вашій увазі як текстовий онлайн
Добрий день всім! 5-й тур УПЛ та поєдинок Минай – Динамо!
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Останні матчі
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Анонс матчу ФК Минай - Динамо 02.10.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 02.10.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между ФК Минай (Минай) та командою Динамо (Киев):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Динамо у попередньому футбольному матчі 27.11.2021 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Минай - Динамо можна подивитися 02.10.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Минай - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий матч команди ФК Минай був зіграний проти ФК Львів - 25.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команди Динамо був зіграний проти АЕК - 15.09.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЕК.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Минай - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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