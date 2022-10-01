ФК Минай - Динамо онлайн трансляція матчу

Матч між командою ФК Минай (Минай) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Mynay-Arena.
Дата проведення матчу: 02.10.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между ФК Минай (Минай) та командою Динамо (Киев):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда ФК Минай залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Минай та Динамо у попередньому футбольному матчі 27.11.2021 закінчилось со счетом: 0:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Володимир Шаран и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Предыдущий матч команди ФК Минай був зіграний проти ФК Львів - 25.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди ФК Львів.
Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Прошедший поединок команди Динамо був зіграний проти АЕК - 15.09.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЕК.
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