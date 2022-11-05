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ФК Олександрія - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 05 листопада 2022, 13:15 - КСК Ника Стадион
Головний суддя: Kryvushkin, Dmytro
Рейтинг матчу:
ФК Олександрія
Александрия
1 - 0
Оновити
35'
Колос
Ковалевка
Хід матчу
8' Сергій Рибалка 26' Євген Смірний
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
30%
Нічия
37%
Колос
33%
Цікаві факти
  • During the last 8 meetings, FC Oleksandriya have won 2 times, there have been 2 draws while Kolos Kovalivka have won 4 times. The goal difference is 12-9 in favour of Kolos Kovalivka.
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Oleksandriya have a winning streak of 3 matches.
  • FC Oleksandriya haven't lost in their last 6 games.
  • Kolos Kovalivka haven't won in their last 4 games.
  • FC Oleksandriya haven't scored in 0 of their 4 home matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka haven't scored in 2 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Kolos Kovalivka's away record this season: 0-1-2.
  • Andriy Tsurikov is FC Oleksandriya's top scorer with 4 goals. Pavlo Orikhovsky has scored 2 times for Kolos Kovalivka.
  • FC Oleksandriya wins 1st half in 42% of their matches, Kolos Kovalivka in 20% of their matches.
  • FC Oleksandriya wins 42% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 20%.
  • The winner of their last meeting was FC Oleksandriya.
  • On their last meeting FC Oleksandriya won by 1 goals.
  • When FC Oleksandriya leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than Kolos Kovalivka.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 5 games against FC Oleksandriya (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Oleksandriya won 1, Kolos Kovalivka won 3, 1 draws.
  • Kolos Kovalivka have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Oleksandriya.
  • FC Oleksandriya have won just 1 of their last 5 Premier League games against Kolos Kovalivka.
  • FC Oleksandriya scores 0.6 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 1.4 goals against FC Oleksandriya (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Oleksandriya and Kolos Kovalivka is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Oleksandriya and Kolos Kovalivka is 1.
  • FC Oleksandriya scores 1.62 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.67 goals when playing away (on average).
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Did you know that FC Oleksandriya scores 23% of their goals between the minutes 0-15?
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Олександрія
2
Перемог
8
Ігор
4
Перемог
Колос
Прем'єр-ліга 2021/2022
22.08.2021 - 19:30 Колос 0 - 1 Завершено ФК Олександрія
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
07.07.2021 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2020/2021
05.05.2021 - 19:00 ФК Олександрія 0 - 2 Завершено Колос
Прем'єр-ліга 2020/2021
06.12.2020 - 19:30 Колос 1 - 1 Завершено ФК Олександрія
Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Шахтар 2 - 2 Завершено ФК Олександрія Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
22.10.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
18.10.2022 - 15:05 ФК Олександрія 2 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.10.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Прем'єр-ліга 2022/2023
12.09.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершено ФК Олександрія Н
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Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
31.10.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.10.2022 - 16:00 Колос 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
07.10.2022 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.09.2022 - 17:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Колос П
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Головні події
26'
Євген Смірний
ГООЛ! Сергій Рибалка
8'
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
ФК Олександрія
30%
Нічия
37%
Колос
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Олег Білик
    Воротар
  • 14
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 7
    Кирило Ковалець
    Півзахисник
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 10
    Максим Третьяков
    Півзахисник
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 14
    Diachuk, Maksym
    Захисник
  • 20
    Shulianskyi, Artem
    Півзахисник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 29
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
    8
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 29
    Владислав Ємець
    Захисник
  • 44
    Сергій Чоботенко
    Захисник
  • 21
    Євген Новак
    Захисник
  • 24
    Zozulya, Oleksiy
    Захисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 27
    Kuzyk, Denys
    Захисник
  • 9
    Євген Смірний
    Півзахисник
    26
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 7
    Володимир Лисенко
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Gura, Yury
  • Vyshnyak, Yaroslav
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
4
Штрафні
2
2
Фоли
4
3
Удари в отвір
3
Удари повз
3
Кутові
Сейви
2
ЖК
1
Трансляція
29'
А городянимістяни знову вивели на удар Ковальця – і знову шанс, але удар не надто сильний, у руки Волинцю
28'
Ось Колос сходив в атаку - прохід флангом, простріл, але Дячук спокійно читає цей пас
26'
Впевнено Олександрія виглядає поки що, просто краще
24'
Небезпечний момент
Штрафний для господарів на фланзі – пішов простріл низом, м'яч знайшов Ковальця, але Кирило знову пробив мимо! А було небезпечно!
21'
Ось Ільїн вирушив у прохід, і начебто все було непогано, поки захисник гостей у підкат не включився
20'
Поки Олександрія краще виглядає, у Колоса нічого попереду немає
18'
Небезпечний момент
Ой ой і ще момент у господарів! Після прострілу з флангу м'яч прилетів до Ковальця, той на замаху прибрав захисника, але пробив мимо!
16'
Катають м'яч містяни на своїй половині. Ніхто нікуди не поспішає
13'
Кутовий
Кутовий для Олександрії - навіс, боротьба, і фол в атаці свистить суддя
12'
Небезпечний момент
Ох, ще момент у господарів! Калитвінцев метрів із 20-ти приклався, але тут Волинець у порядку – тягне з-під штанги!
11'
Поки що гості абсолютно жодних проблем не створюють супернику
9'
Начебто і спокійний початок, але класний гол зайшов. Чекаємо на відповідь від Колоса
8'
Гоооол!!!
Гооол! Олександрія! Рибалка метрів із 30-ти з лівої як дав! Низом, під штангу! Зайшло чудово! Чудовий постріл, 1:0!
7'
А ось другим темпом Демченко підключився - підлаштувався, але після рикошету м'яч пішов на кутовий
6'
Шулянський поки що активний у господарів. Але без дивідендів
4'
Команди по разу дійшли до чужих воріт. Але більше так, для статистики
3'
Поки що все спокійно. Олександрія більше володіє м'ячем
1'
Свисток
Матч розпочався, поїхали!
Виходять команди на поле!
Інфо
Через повітряну тривогу матч перенесено на 13:15!
Інфо
Стартовий склад Колоса: Волинець, Ємець, Чоботенко, Новак, Зозуля, Мілько, Оріховський, Кузик, Смирний, Ільїн, Лисенко Запасні: Фесюн, Гончаренко, Чорноморець, Золотов, Задоя, М'якушко, Богданов, Болбат, Ісенко, Безбородько, Попов
Інфо
Стартовий склад Олександрії: Білик, Бабогло, Ковалець, Калитвинцев, Третьяков, Мірошниченко, Дячук, Шулянський, Демченко, Цуріков, Рибалка Запасні: Горох, Дришлюк, Волошин, Кожушко, Костишин, Скорко, Мартинюк, Копіна, Бондаренко, Кобзар, Єрмаков, Мустафаєв
Тож гра обіцяє бути цікавою
Колос поряд – 5-е місце, 15 очок після 9 матчів
Зазначимо, що після 8 матчів Олександрія має 17 очок і 4-е місце в таблиці на даний момент.
Гра пройде в Олександрії
Інфо
Розпочнеться матч о 13:00, судитиме гру Дмитро Кривушкін.
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! УПЛ триває, і UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу Олександрія - Колос!
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Анонс матчу ФК Олександрія - Колос 05.11.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні КСК Ника Стадион.

Дата проведення матчу: 05.11.2022
Час початку матчу: 13:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Олександрія, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 22.08.2021 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Gura, Yury и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Олександрія - Колос можна подивитися 05.11.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу ФК Олександрія - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Предыдущий поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Шахтар - 29.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший матч команди Колос був зіграний проти Верес - 31.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Олександрія - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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