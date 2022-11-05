ФК Олександрія - Колос онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою ФК Олександрія (Александрия) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні КСК Ника Стадион.
Дата проведення матчу: 05.11.2022
Час початку матчу: 13:15
Історія протистоянь между клубами ФК Олександрія (Александрия) та командою Колос (Ковалевка):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Олександрія, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Колос та ФК Олександрія у попередньому футбольному матчі 22.08.2021 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Gura, Yury и Vyshnyak, Yaroslav розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Олександрія (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Юрий Гура
Предыдущий поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Шахтар - 29.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Прошедший матч команди Колос був зіграний проти Верес - 31.10.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.
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