Челсі - Борнмут онлайн трансляція матчу

Матч між командою Челсі (Лондон) та командою Борнмут (Борнмут) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стэмфорд Бридж.
Дата проведення матчу: 27.12.2022
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между командами Челсі (Лондон) та командою Борнмут (Борнмут):
Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Борнмут та Челсі у попередньому футбольному матчі 29.02.2020 закінчилось со следующими результатом: 2:2 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Гари О'Нил розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер
Предыдущий матч команди Челсі був зіграний проти Ньюкасл - 12.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ньюкасл.
Назва: Борнмут (Борнмут)
Рік заснування Борнмут (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил
Предыдущий матч команди Борнмут був зіграний проти Ньюкасл - 20.12.2022, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ньюкасл.
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