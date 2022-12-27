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Челсі - Борнмут онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 27 грудня 2022, 19:30 - Стэмфорд Бридж
Головний суддя: Саймон Хупер
Рейтинг матчу:
Челсі
Лондон
2 - 0
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61'
Борнмут
Борнмут
Хід матчу
16' Havertz, Kai 24' Мейсон Маунт
46' Stacey, Jack Вийшов: Anthony, Jaidon
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
33%
Нічия
38%
Борнмут
29%
Цікаві факти
  • Chelsea FC have previously won 8 of 13 matches against AFC Bournemouth.
  • During the last 7 meetings with Chelsea FC playing at home, Chelsea FC have won 4 times, there have been 0 draws while AFC Bournemouth have won 3 times. The goal difference is 8-6 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 13 meetings, Chelsea FC have won 8 times, there have been 1 draws while AFC Bournemouth have won 4 times. The goal difference is 20-15 in favour of Chelsea FC.
  • Chelsea FC have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Chelsea FC scores 35% of their goals between the minutes 76-90? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that AFC Bournemouth scores 28% of their goals between the minutes 16-30?
  • Chelsea FC have lost 4 matches in a row.
  • Chelsea FC haven't scored in 1 of their 6 home matches in Premier League this season.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 3 of their 7 away matches in Premier League this season.
  • Chelsea FC have not managed to score in their last 4 matches.
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Chelsea FC wins 1st half in 38% of their matches, AFC Bournemouth in 35% of their matches.
  • Chelsea FC wins 38% of halftimes, AFC Bournemouth wins 35%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 1 goals.
  • When Chelsea FC leads 1-0 at home, they win in 63% of their matches.
  • When AFC Bournemouth leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 1-0 away, they win 27% of their matches.
  • In Premier League, AFC Bournemouth has better performance than Chelsea FC.
  • AFC Bournemouth's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • Chelsea FC has streak of 4 matches with 0 scored goals.
  • In the last 5 meetings Chelsea FC won 2, AFC Bournemouth won 2, 1 draws.
  • AFC Bournemouth have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Chelsea FC.
  • Chelsea FC have won just 1 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • Chelsea FC scores 1 goals in a match against AFC Bournemouth and AFC Bournemouth scores 1.6 goals against Chelsea FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Chelsea FC and AFC Bournemouth is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Chelsea FC and AFC Bournemouth is 0.2.
  • Chelsea FC scores 1.68 goals when playing at home and AFC Bournemouth scores 1.57 goals when playing away (on average).
  • AFC Bournemouth have lost 3 away matches in a row.
  • AFC Bournemouth haven't won any of their last 5 away matches.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Челсі
6
Перемог
12
Ігор
4
Перемог
Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
29.02.2020 - 17:15 Борнмут 2 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2019/2020
14.12.2019 - 16:45 Челсі 0 - 1 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2018
30.01.2019 - 21:45 Борнмут 4 - 0 Завершено Челсі
Кубок англійської ліги 2018
19.12.2018 - 21:45 Челсі 1 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 19:30 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Челсі П
Кубок англійської ліги 2022/2023
09.11.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.11.2022 - 14:00 Челсі 0 - 1 Завершено Арсенал П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.11.2022 - 22:00 Челсі 2 - 1 Завершено Динамо В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 1 Завершено Челсі П
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Останні матчі - Борнмут
Кубок англійської ліги 2022/2023
20.12.2022 - 21:45 Ньюкасл 1 - 0 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
12.11.2022 - 17:00 Борнмут 3 - 0 Завершено Евертон В
Кубок англійської ліги 2022/2023
08.11.2022 - 21:45 Борнмут 4 - 1 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
05.11.2022 - 17:00 Лідс Юнайтед 4 - 3 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.10.2022 - 17:00 Борнмут 2 - 3 Завершено Тоттенхем П
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Головні події
46'
Stacey, Jack
Вийшов: Anthony, Jaidon
ГООЛ! Мейсон Маунт
24'
ГООЛ! Havertz, Kai
16'
Хто переможе?
58 Користувачів зробило свій вибір
Челсі
33%
Нічия
38%
Борнмут
29%
Склади команд
1
Кепа Аррiзабалага
32
Cucurella, Marc
6
Тьяго Сілва
26
Koulibaly, Kalidou
24
James, Reece
19
Мейсон Маунт
20
Деніс Закарія
5
Жоржиньйо
10
Крістіан Пулішич
29
Havertz, Kai
17
Рахім Стерлінґ
23
Travers, Mark
15
Smith, Adam
25
Senesi, Marcos
5
Kelly, Lloyd
33
Zemura, Jordan
17
Stacey, Jack
4
Cook, Lewis
16
Lerma, Jefferson
29
Billing, Philip
9
Домінік Соланке
21
Moore, Kieffer
Стартовий склад
  • 10
    Крістіан Пулішич
    Півзахисник
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
    16
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 19
    Мейсон Маунт
    Півзахисник
    24
  • 20
    Деніс Закарія
    Півзахисник
  • 5
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 32
    Cucurella, Marc
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 26
    Koulibaly, Kalidou
    Форвард
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 1
    Кепа Аррiзабалага
    Воротар
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 21
    Moore, Kieffer
    Форвард
  • 17
    Stacey, Jack
    Захисник
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 16
    Lerma, Jefferson
    Півзахисник
  • 29
    Billing, Philip
    Півзахисник
  • 15
    Smith, Adam
    Воротар
  • 25
    Senesi, Marcos
    Захисник
  • 5
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 33
    Zemura, Jordan
    Захисник
  • 23
    Travers, Mark
Запасні гравці
Тренери
  • Поттер, Грэм
  • Гари О'Нил
Статистика матчу
6
Штрафні
8
6
Фоли
6
4
Удари в отвір
1
1
Блоковано ударів
3
Кутові
3
2
Офсайди
1
Сейви
2
2
Удари повз
67%
Володіння м'ячем
33%
Трансляція
53'
Заміна
Перша заміна у Челсі. Замість Ріса Джеймса виходить Сесар Аспілікуета
51'
Рис Джеймс отримав травму та лежить на газоні. Він не зможе продовжити гру
49'
Стерлінг подає з правого флангу до штрафного майданчика Борнмута, але Келлі знову виносить м'яч головою
46'
Заміна
Перша заміна у Борнмуту. Замість Стейсі вийшов Антоні
Свисток
Другий тайм розпочато!
Челсі спокійно створювали моменти та били протягом усього першого тайму. Борнмут не зумів створити чогось небезпечного в контратаках і заслужено пропустив два голи. Найкращий гравець тайму - Мейсон Маунт
Свисток
Перший тайм завершено!
45+4'
Небезпечний момент
Джеймс пробив із воротарської під ближню штангу, але Траверс відбиває удар
45'
Суддя додав чотири хвилини
45'
Пулішич забив у дотик після падіння Хаверца. Але гол скасовано через порушення Каєм правил
43'
Лерма руками закинув м'яч у штрафний Челсі, але Маунт відразу робить виніс
40'
Хаверц фолить на Келлі у боротьбі за м'яч. Штрафний для Борнмуту
37'
Закарія в чистому підкаті виносить м'яч з-під ніг Земури у своєму штрафному майданчику
34'
Офсайд
Хаверц отримав м'яч за спинами захисників Борнмута та спробував пробити. Але потрапив до офсайду
31'
Джеймс прострілює з правого флангу у штрафний майданчик Борнмута, але Келлі виносить м'яч
27'
Кулібалі помиляється під час передачі біля свого штрафного майданчика, Борнмут перехоплює м'яч і починає контратаку. Але Тьяго Сілва фолить і зупиняє атаку
23'
Гоооол!!!
Маунт пробиває лонгшот з-за меж штрафного майданчика Борнмута. Траверс не зумів відбити удар і пропустив у нижній кут
20'
Закарія отримав травму у боротьбі при розіграші кутового та лежить на газоні. Йому надають медичну допомогу
17'
Гоооол!!!
Хаверц забиває у дотик з подачі Стерлінга з правого флангу
14'
Стерлінг подав крос у штрафний майданчик Борнмута з правого флангу, але знову захисники суперника винесли м'яч
11'
Небезпечний момент
Пулішич увірвався до штрафного майданчика Борнмута з м'ячем, і в падінні пробив. М'яч пролетів повз ворота
8'
Рис Джеймс прострілив у штрафний майданчик Борнмута з правого флангу, але захисники суперника винесли м'яч
5'
Кукурелья подав навіс у штрафний майданчик Борнмута зі стандарту, але до м'яча ніхто не дотягнувся
3'
Офсайд
Мейсон Маунт потрапив до офсайду на чужій половині поля
2'
Тьяго Сілва збиває з ніг Домініка Соланке біля свого штрафного майданчика. Стандарт для Борнмута
Свисток
Матч начался
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Анонс матчу Челсі - Борнмут 27.12.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Челсі (Лондон) та командою Борнмут (Борнмут) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стэмфорд Бридж.

Дата проведення матчу: 27.12.2022
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Челсі (Лондон) та командою Борнмут (Борнмут):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Борнмут та Челсі у попередньому футбольному матчі 29.02.2020 закінчилось со следующими результатом: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Поттер, Грэм и Гари О'Нил розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Челсі - Борнмут можна подивитися 27.12.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Челсі - Борнмут, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челсі (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Грэм Поттер

Предыдущий матч команди Челсі був зіграний проти Ньюкасл - 12.11.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ньюкасл.

Команда гостей

Назва: Борнмут (Борнмут)
Рік заснування Борнмут (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Гари О'Нил

Предыдущий матч команди Борнмут був зіграний проти Ньюкасл - 20.12.2022, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2022/2023 та закінчився перемогою команди Ньюкасл.

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