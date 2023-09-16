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Борнмут - Челсі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 17 вересня 2023, 16:00 - Виталити Стадион . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
0 - 0
Оновити
57'
Челсі
Лондон
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Хід матчу
4' Рахім Стерлінґ 41' Mudryk, Mykhailo
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
24%
Нічия
34%
Челсі
41%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 1 times, there have been 1 draws while Chelsea FC have won 4 times. The goal difference is 13-9 in favour of Chelsea FC.
  • During the last 15 meetings, AFC Bournemouth have won 4 times, there have been 1 draws while Chelsea FC have won 10 times. The goal difference is 25-16 in favour of Chelsea FC.
  • Last season Chelsea FC won both games against AFC Bournemouth (2-0 at home and 3-1 away).
  • Chelsea FC have lost 3 away matches in a row.
  • AFC Bournemouth haven't won any of their last 3 games against Chelsea FC.
  • Dominic Solanke is AFC Bournemouth's top scorer with 2 goals. Raheem Sterling has scored 2 times for Chelsea FC.
  • Neto has more yellow cards (2) than any other player at AFC Bournemouth. Nicolas Jackson has collected 3 for Chelsea FC.
  • A year ago, Chelsea FC were number 6 in the table with 7 points. Now they are number 12 with 4 points.
  • AFC Bournemouth have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 28% of their matches, Chelsea FC in 24% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 28% of halftimes, Chelsea FC wins 24%.
  • The winner of their last meeting was Chelsea FC.
  • On their last meeting Chelsea FC won by 2 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Premier League, Chelsea FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • Chelsea FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Chelsea FC have lost just 1 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 1, Chelsea FC won 3, 1 draws.
  • AFC Bournemouth scores 1 goals in a match against Chelsea FC and Chelsea FC scores 1.8 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Chelsea FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Chelsea FC is 1.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • AFC Bournemouth scores 1.39 goals when playing at home and Chelsea FC scores 0.88 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
4
Перемог
14
Ігор
8
Перемог
Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 3 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.12.2022 - 19:30 Челсі 2 - 0 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2019/2020
29.02.2020 - 17:15 Борнмут 2 - 2 Завершено Челсі
Чемпіонат Англії 2019/2020
14.12.2019 - 16:45 Челсі 0 - 1 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
29.08.2023 - 21:30 Суонсі 2 - 3 Завершено Борнмут В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 14:30 Борнмут 0 - 2 Завершено Тоттенхем П
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Ліверпуль 3 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Борнмут 1 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед Н
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Челсі 0 - 1 Завершено Ноттінгем Форест П
Кубок англійської ліги 2023/2024
30.08.2023 - 21:45 Челсі 2 - 1 Завершено Вімблдон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
25.08.2023 - 22:00 Челсі 3 - 0 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2023/2024
20.08.2023 - 18:30 Вест Хем Юнайтед 3 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2023/2024
13.08.2023 - 18:30 Челсі 1 - 1 Завершено Ліверпуль Н
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Головні події
41'
Mudryk, Mykhailo
4'
Рахім Стерлінґ
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
24%
Нічия
34%
Челсі
41%
Склади команд
1
Нето
3
Kerkez, Milos
5
Kelly, Lloyd
27
Ілля Забарний
37
Aarons, Max
4
Cook, Lewis
10
Christie, Ryan
16
Tavernier, Marcus
29
Billing, Philip
11
Ouattara, Dango
9
Домінік Соланке
1
Sanchez, Robert
27
Gusto, Malo
2
Disasi, Axel
6
Тьяго Сілва
2
Colwill, Levi
23
Gallagher, Conor
16
Ugochukwu, Lesley
7
Рахім Стерлінґ
8
Fernandez, Enzo
10
Mudryk, Mykhailo
15
Jackson, Nicolas
Стартовий склад
  • 9
    Домінік Соланке
    Форвард
  • 16
    Tavernier, Marcus
  • 29
    Billing, Philip
    Півзахисник
  • 11
    Ouattara, Dango
    Форвард
  • 4
    Cook, Lewis
    Півзахисник
  • 10
    Christie, Ryan
    Форвард
  • 3
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 5
    Kelly, Lloyd
    Захисник
  • 27
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 37
    Aarons, Max
    Захисник
  • 1
    Нето
    Воротар
  • 15
    Jackson, Nicolas
    Півзахисник
  • 7
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
    4
  • 8
    Fernandez, Enzo
    Півзахисник
  • 10
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
    41
  • 23
    Gallagher, Conor
  • 16
    Ugochukwu, Lesley
    Півзахисник
  • 27
    Gusto, Malo
    Захисник
  • 2
    Disasi, Axel
    Захисник
  • 6
    Тьяго Сілва
    Захисник
  • 2
    Colwill, Levi
    Захисник
  • 1
    Sanchez, Robert
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Андони Ираола
  • Маурисио Почеттино
Статистика матчу
ЖК
2
3
Удари в отвір
2
12
Штрафні
10
Кутові
3
1
Офсайди
2
Сейви
3
9
Фоли
12
28%
Володіння м'ячем
72%
1
Удари повз
1
1
Блоковано ударів
LIVE
Трансляція матчу "Борнмут" - "Челсі"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
53'
Таверньє пробив з-за меж штрафного майданчика "Челсі". Хтось на трибунах зрадів. Або засмутився.
50'
Небезпечний момент
Мудрик заробив небезпечний штрафний. Стерлінг пробив, влучив у поперечину, м'яч відскочив до Колвілла, який і добив його у ворота, але з офсайду.
48'
Дежавю. Як і в першому таймі на перших хвилинах, летить відмашка від Кука в обличчя Фернандесу. Фол у центрі поля від гравця "вишень".
45'
Свисток
Поїхали, другий тайм!
45+1'
Свисток
Одну хвилину накинув арбітр. Дуже показово. Неподієвий перший тайм, із мінімумом моментів. Йдемо на перерву.
41'
Жовта картка
Гірчичник для Мудрика. Відпустив від себе м'яч і заїхав супернику по ногах.
41'
Мудрик і Колвілл не зупинили прохід Крісті, Санчес забрав м'яч у руки після прострілу десятки господарів.
38'
Атаки "Челсі" тонуть у фолах "Борнмута".
33'
Нето! Парирує удар Галлахера воротар "вишень", відпасував на Конора Мудрик.
28'
Без небезпечних моментів гра проходить. М'яч по черзі переходить від "Борнмута" до "Челсі", від "Челсі" до "Борнмута".
23'
Удар Стерлінга з лінії воротарського заблокував Келлі. "Челсі" нагнітає, але поки найнебезпечніший момент в активі господарів.
18'
Санчес! Воротар рятує "Челсі". Чомусь абсолютно один Данго залишився на правому фланзі "синіх", Гюсто про нього забув.
16'
Мудрик розгорнув атаку, але гострий пас на Галлахера не пройшов.
14'
Небезпечний момент
Плюсик у скарбничку Мудрику! Двічі він обігрався із Джексоном, і в підсумку Ніколас пробив у штангу!
13'
"Челсі" перекочує м'яч. Намагається робити це точно. "Борнмут" не проти.
10'
Подача пішла від Крісті в напрямку Забарного. Іллі було складно протистояти одразу і Дісасі, і Колвіллу.
8'
Поки що спокійно гра протікає. "Борнмут" зупиняє "Челсі" фолами.
5'
Відмашка від Кука в обличчя Фернандесу. Фол у центрі поля від гравця "вишень".
3'
Тепер небезпечніше. Мудрик прострілив на Галлахера, але не дуже зручно, Конор толково не пробив.
2'
Є перший удар по воротах, Фернандес пробив. Нето на місці.
1'
Свисток
Поїхали! Дощ хльостає на "Вайталіті Стедіум".
Інфо
"Борнмут": 1. Нето (к), 37. Ейронз, 27. Забарний, 5. Келлі, 3. Керкес, 4. Кук, 10. Крісті, 29. Біллінг, 11. Данго, 9. Соланке, 16. Таверньє
Інфо
Забарний теж у старті у "вишень". Українському дербі – бути.
Інфо
"Челсі": 1. Санчес, 27. Гюсто, 6. Сілва, 2. Дісасі, 26. Колвілл, 8. Фернандес, 23. Галлахер (к), 16. Угочукву, 10. Мудрик, 7. Стерлінг, 15. Джексон
Інфо
Добрий день, пані та панове! Відразу скажемо, що Михайло Мудрик - у старті на матч проти "Борнмута".
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Анонс матчу "Борнмут" - "Челсі" 17.09.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 17.09.2023
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Челсі" (Лондон):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 06.05.2023 закінчилось с такими результатами: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - "Челсі" можна подивитися 17.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - "Челсі", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Прошедший матч команди "Борнмут" був зіграний проти Брентфорд - 02.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино

Прошедший поединок команди "Челсі" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 02.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.

Слідкуйте за результатами матчу "Борнмут" - "Челсі" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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