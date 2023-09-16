Борнмут - Челсі онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою "Челсі" (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Виталити Стадион.
Дата проведення матчу: 17.09.2023
Час початку матчу: 16:00
Історія протистоянь между командами "Борнмут" (Борнмут) та командою "Челсі" (Лондон):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Челсі", тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення "Борнмут" та "Челсі" у попередньому футбольному матчі 06.05.2023 закінчилось с такими результатами: 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Андони Ираола и Маурисио Почеттино розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола
Прошедший матч команди "Борнмут" був зіграний проти Брентфорд - 02.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився нічиєю.
Назва: "Челсі" (Лондон)
Рік заснування "Челси" (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Маурисио Почеттино
Прошедший поединок команди "Челсі" був зіграний проти Ноттінгем Форест - 02.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Ноттінгем Форест.
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