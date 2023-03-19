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Барселона - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 19 березня 2023, 22:00 - Камп Ноу . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 1
Оновити
38'
Реал
Мадрид
Дивитись трансляцію
Хід матчу
9' Araujo, Ronald 18' Nacho
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
33%
Нічия
38%
Реал
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Real Madrid when FC Barcelona is playing at home is 1-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Barcelona and Real Madrid is 1-1. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 36 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 16 times, there have been 12 draws while Real Madrid have won 8 times. The goal difference is 67-41 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 80 meetings, FC Barcelona have won 36 times, there have been 21 draws while Real Madrid have won 23 times. The goal difference is 142-108 in favour of FC Barcelona.
  • FC Barcelona's last home win against Real Madrid was in 2018.
  • Last season's matches: 1-2 (FC Barcelona at home) and 0-4 (Real Madrid at home).
  • In LaLiga, FC Barcelona have 4 successive home wins.
  • Did you know that FC Barcelona scores 23% of their goals between the minutes 31-45?
  • Did you know that Real Madrid scores 32% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • FC Barcelona haven't scored in 1 of their 12 home matches in LaLiga this season.
  • Real Madrid haven't scored in 2 of their 13 away matches in LaLiga this season.
  • FC Barcelona's home record this season: 10-2-0.
  • Robert Lewandowski is FC Barcelona's top scorer with 15 goals. Karim Benzema has scored 11 times for Real Madrid.
  • Robert Lewandowski has assisted the most goals for FC Barcelona with 5. Rodrygo is Real Madrid's biggest assister (5).
  • FC Barcelona wins 1st half in 55% of their matches, Real Madrid in 40% of their matches.
  • FC Barcelona wins 55% of halftimes, Real Madrid wins 40%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 93% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Real Madrid.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Real Madrid's.
  • FC Barcelona have lost just 1 of their last 5 games against Real Madrid (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 4, Real Madrid won 1, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • FC Barcelona scores 2 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 0.8 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Real Madrid is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Real Madrid is 1.6.
  • FC Barcelona scores 2.04 goals when playing at home and Real Madrid scores 2.11 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
  • FC Barcelona have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Барселона
16
Перемог
39
Ігор
15
Перемог
Реал
Кубок Іспанії 2022/2023
02.03.2023 - 22:00 Реал 0 - 1 Завершено Барселона
Суперкубок Іспанії 2023
15.01.2023 - 21:00 Реал 1 - 3 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
16.10.2022 - 17:15 Реал 3 - 1 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.03.2022 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
12.03.2023 - 22:00 Атлетік 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 17:15 Барселона 1 - 0 Завершено Валенсія В
Кубок Іспанії 2022/2023
02.03.2023 - 22:00 Реал 0 - 1 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
26.02.2023 - 19:30 Альмерія 1 - 0 Завершено Барселона П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
23.02.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 2 - 1 Завершено Барселона П
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Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
15.03.2023 - 22:00 Реал 1 - 0 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.03.2023 - 15:00 Реал 3 - 1 Завершено Еспаньол В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
05.03.2023 - 22:00 Бетіс 0 - 0 Завершено Реал Н
Кубок Іспанії 2022/2023
02.03.2023 - 22:00 Реал 0 - 1 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
25.02.2023 - 19:30 Реал 1 - 1 Завершено Атлетіко Н
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Новини команд
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Головні події
18'
Nacho
9'
Araujo, Ronald ГООЛ!
Хто переможе?
24 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
33%
Нічия
38%
Реал
29%
Склади команд
22
Ter Stegen, Marc-Andre
28
Balde, Alejandro
15
Андреас Крістенсен
23
Kounde, Jules
4
Araujo, Ronald
21
De Jong, Frenkie
5
Серхiо Бускетс
20
Серхi Роберто
9
Gavi
9
Роберт Левандовскі
22
Raphinha
1
Тібо Куртуа
20
Данiель Карвахаль
14
Militao, Eder
22
Антоніо Рюдігер
6
Nacho
10
Лука Модрiч
25
Camavinga, Eduardo
8
Тонi Кроос
15
Федеріко Вальверде
9
Карім Бензема
20
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 9
    Gavi
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 22
    Raphinha
    Захисник
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
  • 20
    Серхi Роберто
    Півзахисник
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 15
    Андреас Крістенсен
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
    9
  • 22
    Ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 9
    Карім Бензема
    Форвард
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 25
    Camavinga, Eduardo
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 14
    Militao, Eder
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 6
    Nacho
    Форвард
    18
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
60%
Володіння м'ячем
40%
2
Удари в отвір
1
2
Удари повз
4
Штрафні
3
2
Кутові
1
Сейви
2
2
Фоли
4
ЖК
1
Блоковано ударів
1
1
Офсайди
LIVE
Трансляція матчу "Барселона" - Реал
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В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Інфо
Рафінья пропустить наступну гру проти Ельче через перебір жовтих.
33'
Жовта картка
Жовта для Рафіньї за те, що налетів на Крооса. Німець уже був без м'яча.
32'
Крістенсен знову на ударній позиції, однак цього разу було важче пробити. М'яч після дотику ноги данця полетів до Куртуа.
27'
Вінісіус один в три побіг на суперників поблизу чужого штрафного. Як підсумок - втрата м'яча.
24'
Крістенсен ударом головою поцілив зовсім поруч з правою стійкою.
22'
Бензема віддав під забігання Карвахалю, але той не зміг зберегти рівновагу і впав у чужому штрафному. Без фолу.
Інфо
47-ме Ель-Класіко для Бускетса. Оновив свій же рекорд.
20'
Рафінья закручував подачу в центр штрафної, але Араухо не дістався до м'яча.
19'
Передача Де Йонга зі стандарту перелетіла усіх у штрафному. М'яч у "вершкових", але в контратаку вони не побігли.
18'
Жовта картка
Начо грубо зіграв проти Араухо, наступивши йому на ногу. Жовта для захисника Реала.
Інфо
За останні 11 матчів в Ла Лізі (включно з цим) Барселона пропустила тричі. Два рази це були автоголи: Кунде і Араухо.
14'
Потужно пробив Бензема лівою - Кунде прийняв удар своїм обличчям. З французьким захисником все добре.
13'
Левандовський отримав м'яч у штрафному, готував уже удар лівою, але Карвахаль встиг накрити.
9'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! Відкривають рахунок гості! А точніше це їм поміг зробити Рональд Араухо! Розививали "вершкові" атаку лівим флангом, м'яч дійшов до Вінісіуса, котрий навісив у центр. Круглий від голови захисника Барси влетів між стійкою і тер Штегеном у ворота.
6'
Небезпечний момент
І знову Куртуа рятує гостей! Рафінья розстрілював ворота суперників головою, але бельгієць врятував! На добиванні був Роберто - м'яч після його удару із зони лінії штрафної пролетів у сантиметрах над поперечкою.
3'
Левандовський відповідає потужним дальнім ударом! Тут Куртуа вже не міг накрити м'яч - довелося відбивати.
1'
На першій хвилині ж загострює Реал. Вальверде забрав м'яч у центрі поля, а Бензема завершив контрнаступ ударом у площину - тер Штеген накрив м'яч.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
У цьому сезоні команди вже тричі зустрічалися: одного разу перемогли "вершкові" (у Ла Лізі), двічі верх взяла "блауграна" (в Суперкубку і Кубку Іспанії).
Інфо
Перед чим матчем Барселона лідирує в чемпіонаті, а Реал іде другим. Розрив між командами складає дев'ять очок.
Запасні гостей: Лопес, Лунін, Вальєхо, Лукас Васкес, Менді, Чуамені, Одріосола, Себальйос, Родріго, Асенсіо, Азар, Діас.
Реал: Куртуа - Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо - Кроос, Модріч, Камавінга - Вальверде, Бензема, Вінісіус.
Запасні господарів: Пенья, Тенас, Аларкон, Фаті, Торрес, Торре, Алонсо, Альба, Гарсія, Кессьє.
Барселона: тер Штеген - Араухо, Кунде, Крістенсен, Бальде - Роберто, Бускетс, Ф. де Йонг - Рафінья, Левандовскі, Гаві.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Інфо
Головний арбітр: Рікардо де Бургос Бенгоечеа.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 26-го туру іспанського чемпіонату, у якому Барселона зіграє проти Реалу.
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Анонс матчу "Барселона" - Реал 19.03.2023, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою "Барселона" (Барселона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 19.03.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Барселона" (Барселона) та командою Реал (Мадрид):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда Реал залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 02.03.2023 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - Реал можна подивитися 19.03.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команди "Барселона" був зіграний проти Атлетік - 12.03.2023, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти "Ліверпуль" - 15.03.2023, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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