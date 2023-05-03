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Брайтон енд Хоув Альбіон - Манчестер Юнайтед онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 04 травня 2023, 22:00 - Фолмер Amex Стэдиум . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Марринер, Андре
Рейтинг матчу:
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
0 - 0
Оновити
6'
Манчестер Юнайтед
Манчестер
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Хід матчу
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
30%
Нічия
40%
Манчестер Юнайтед
30%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with Brighton & Hove Albion playing at home, Brighton & Hove Albion have won 3 times, there have been 1 draws while Manchester United have won 3 times. The goal difference is 11-10 in favour of Manchester United.
  • During the last 14 meetings, Brighton & Hove Albion have won 4 times, there have been 1 draws while Manchester United have won 9 times. The goal difference is 24-15 in favour of Manchester United.
  • Last season's matches: 4-0 (Brighton & Hove Albion at home) and 2-0 (Manchester United at home).
  • Manchester United have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 20% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Manchester United scores 24% of their goals between the minutes 76-90?
  • Brighton & Hove Albion haven't scored in 4 of their 15 home matches in Premier League this season.
  • Manchester United haven't scored in 3 of their 16 away matches in Premier League this season.
  • Alexis Mac Allister is Brighton & Hove Albion's top scorer with 8 goals. Marcus Rashford has scored 16 times for Manchester United.
  • Moises Caicedo has more yellow cards (8) than any other player at Brighton & Hove Albion. Scott McTominay has collected 7 for Manchester United.
  • Brighton & Hove Albion wins 1st half in 39% of their matches, Manchester United in 43% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion wins 39% of halftimes, Manchester United wins 43%.
  • The winner of their last meeting was Manchester United.
  • On their last meeting Manchester United won by 1 goals.
  • When Brighton & Hove Albion leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Manchester United leads 0-1 away, they win in 71% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 0-1 home, they win 37% of their matches.
  • When Manchester United is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In Premier League, Manchester United has better performance than Brighton & Hove Albion.
  • Manchester United's performance of the last 5 matches is better than Brighton & Hove Albion's.
  • In the last 5 meetings Brighton & Hove Albion won 2, Manchester United won 3, 0 draws.
  • Brighton & Hove Albion scores 1.4 goals in a match against Manchester United and Manchester United scores 1 goals against Brighton & Hove Albion (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brighton & Hove Albion and Manchester United is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brighton & Hove Albion and Manchester United is 0.8.
  • Brighton & Hove Albion scores 2.17 goals when playing at home and Manchester United scores 1.37 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Solly March has assisted the most goals for Brighton & Hove Albion with 7. Bruno Fernandes is Manchester United's biggest assister (8).
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 20% of their goals between the minutes 0-15?
  • Both teams didn't concede on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брайтон енд Хоув Альбіон
4
Перемог
12
Ігор
8
Перемог
Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2022/2023
23.04.2023 - 18:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.08.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2021/2022
15.02.2022 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.04.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 6 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.04.2023 - 21:30 Ноттінгем Форест 3 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
Кубок Англії 2022/2023
23.04.2023 - 18:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2022/2023
15.04.2023 - 17:00 Челсі 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.04.2023 - 17:00 Тоттенхем 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
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Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Новини команд
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Брайтон енд Хоув Альбіон
30%
Нічия
40%
Манчестер Юнайтед
30%
LIVE
Трансляція матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Юнайтед"
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
6'
Майже дві хвилини минуло, де Хеа все ще не підвівся з газону. Батленд вже розпочав розминку.
4'
Небезпечний момент
Мітома не реалізував вихід віч-на-віч! Оце шанс для "чайок"! Японець перехопив м'яч біля чужого штрафного, вийшов по зоні лівого напівсереднього на побачення з голкіпером та пробив в обличчя де Хеа! Іспанець в нокдауні: біля нього лікарі.
2'
Небезпечний момент
Юнайтед розпочинає з моменту! Антоні знайшов "кишеню" між лініями Брайтона, отримав передачу від Фернандеша та вирішив здалеку пробити - поруч зі стійкою.
1'
Свисток
Матч стартував! Гості першими розіграли з центру поля.
Брайтон наразі посідає восьмий рядок. "Чайки" відстають на два очки від єврокубків. МЮ утримує позицію в зоні Ліги чемпіонів, маючи чотириочкову перевагу над Ліверпулем.
Інфо
МЮ (старт): де Хеа - Далот, Шоу, Лінделоф, Ван-Біссака - Фред, Каземіро - Рашфорд, Фернандеш, Антоні - Марсьяль.
Інфо
Брайтон (старт): Стіл - Еступіньян, Данк, Вебстер, Кайседо - Макаллістер, Гілмор - Мітома, Буонанотте, Енкісо - Велбек.
Інфо
МЮ (запас): Батленд - Вегхорст, Вільямс, Еріксен, Забітцер, Магвайр, Маласія, Пельїстрі, Санчо.
Інфо
Брайтон (запас): Санчес - Аярі, ван Геке, Колвілл, Марч, Моран, Оффіа, П'юпіон, Ундав.
Усім привіт та ласкаво просимо на матч АПЛ між Брайтоном та МЮ. Це буде третя зустріч суперників цього сезону: поки у кожного з опонентів по одній перемозі.
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Анонс матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Юнайтед" 04.05.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Фолмер Amex Стэдиум.

Дата проведення матчу: 04.05.2023
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) та командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Юнайтед", тоді як команда Брайтон енд Хоув Альбіон залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 23.04.2023 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Юнайтед" можна подивитися 04.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Юнайтед", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Вулверхемптон" - 29.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Команда гостей

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Прошедший матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти "Астон Вілла" - 30.04.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Слідкуйте за результатами матчу Брайтон енд Хоув Альбіон - "Манчестер Юнайтед" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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