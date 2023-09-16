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Манчестер Юнайтед - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 16 вересня 2023, 17:00 - Олд Траффорд
Головний суддя: Жарред Жилле
Рейтинг матчу:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0 - 0
Оновити
14'
Брайтон енд Хоув Альбіон
Брайтон энд Хоув
Хід матчу
4' Lamptey, Tariq
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
35%
Нічия
35%
Брайтон енд Хоув Альбіон
30%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with Manchester United playing at home, Manchester United have won 6 times, there have been 0 draws while Brighton & Hove Albion have won 1 times. The goal difference is 13-5 in favour of Manchester United.
  • During the last 15 meetings, Manchester United have won 9 times, there have been 1 draws while Brighton & Hove Albion have won 5 times. The goal difference is 24-16 in favour of Manchester United.
  • Last season Brighton & Hove Albion won both games against Manchester United (1-0 at home and 2-1 away).
  • Did you know that Brighton & Hove Albion scores 25% of their goals between the minutes 46-60?
  • Manchester United have won 3 home matches in a row.
  • Brighton & Hove Albion have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Brighton & Hove Albion have scored at least one goal for 17 consecutive matches.
  • Manchester United wins 1st half in 35% of their matches, Brighton & Hove Albion in 33% of their matches.
  • Manchester United wins 35% of halftimes, Brighton & Hove Albion wins 33%.
  • The winner of their last meeting was Brighton & Hove Albion.
  • On their last meeting Brighton & Hove Albion won by 1 goals.
  • When Manchester United leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When Manchester United is down 0-1 home, they win 72% of their matches.
  • When Brighton & Hove Albion is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Brighton & Hove Albion's performance of the last 5 matches is better than Manchester United's.
  • In the last 5 meetings Manchester United won 2, Brighton & Hove Albion won 3, 0 draws.
  • Manchester United scores 0.6 goals in a match against Brighton & Hove Albion and Brighton & Hove Albion scores 1.4 goals against Manchester United (on average).
  • Average number of goals in meetings between Manchester United and Brighton & Hove Albion is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Manchester United and Brighton & Hove Albion is 0.6.
  • Manchester United scores 2.13 goals when playing at home and Brighton & Hove Albion scores 2.08 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Манчестер Юнайтед
8
Перемог
13
Ігор
5
Перемог
Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.05.2023 - 22:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Кубок Англії 2022/2023
23.04.2023 - 18:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 0 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2022/2023
07.08.2022 - 16:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2021/2022
07.05.2022 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед
Останні матчі - Манчестер Юнайтед
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 3 - 2 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 19:30 Тоттенхем 2 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
14.08.2023 - 22:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершено Вулверхемптон В
Кубок Англії 2022/2023
03.06.2023 - 17:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед П
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Останні матчі - Брайтон енд Хоув Альбіон
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 1 Завершено Ньюкасл В
Чемпіонат Англії 2023/2024
26.08.2023 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 3 Завершено Вест Хем Юнайтед П
Чемпіонат Англії 2023/2024
19.08.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 4 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон В
Чемпіонат Англії 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 4 - 1 Завершено Лутон Таун В
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.05.2023 - 18:30 Астон Вілла 2 - 1 Завершено Брайтон енд Хоув Альбіон П
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Головні події
4'
Lamptey, Tariq
Хто переможе?
23 Користувачів зробило свій вибір
Манчестер Юнайтед
35%
Нічия
35%
Брайтон енд Хоув Альбіон
30%
Склади команд
24
Андре Онана
15
Reguilon, Sergio
6
Martinez, Lisandro
2
Віктор Нільссон-Лінделеф
20
Dalot, Diogo
39
Mctominay, Scott
18
Карлос Каземiро
10
Rashford, Marcus
14
Крістіан Еріксен
8
Fernandes, Bruno
11
Hojlund, Rasmus
23
Steele, Jason
2
Lamptey, Tariq
29
Van Hecke, Jan Paul
5
Dunk, Lewis
34
Veltman, Joel
13
Паскаль Гросс
8
Dahoud, Mahmoud
24
Adingra, Simon
14
Адам Лаллана
22
Mitoma, Kaoru
18
Welbeck, Danny
Стартовий склад
  • 11
    Hojlund, Rasmus
    Форвард
  • 10
    Rashford, Marcus
    Форвард
  • 14
    Крістіан Еріксен
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 39
    Mctominay, Scott
    Півзахисник
  • 18
    Карлос Каземiро
    Півзахисник
  • 15
    Reguilon, Sergio
    Захисник
  • 6
    Martinez, Lisandro
    Захисник
  • 2
    Віктор Нільссон-Лінделеф
    Захисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 24
    Андре Онана
    Воротар
  • 18
    Welbeck, Danny
  • 24
    Adingra, Simon
    Форвард
  • 14
    Адам Лаллана
    Півзахисник
  • 22
    Mitoma, Kaoru
    Півзахисник
  • 13
    Паскаль Гросс
    Півзахисник
  • 8
    Dahoud, Mahmoud
  • 2
    Lamptey, Tariq
    Захисник
    4
  • 29
    Van Hecke, Jan Paul
    Захисник
  • 5
    Dunk, Lewis
    Захисник
  • 34
    Veltman, Joel
    Захисник
  • 23
    Steele, Jason
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Эрик тен Хаг
  • Роберто Де Дзерби
Статистика матчу
ЖК
1
2
Штрафні
Фоли
2
1
Удари в отвір
1
Удари повз
1
Кутові
Сейви
1
Трансляція
7'
Гейлунд головою пробив више воріт після подачі від партнера.
6'
Небезпечний момент
Голкіпер гостей Стіл вперше вступив у гру: парирував ногою удар Рашфорда.
4'
Жовта картка
Лемпті виправляв помилку партнера і отримав жовту за зрив атаки.
3'
Велбек намагався обробити м'яч на лівому фланзі, але випустив круглого за бокову лінію.
Свисток
Матч розпочався!
Брайтон: Стіл - Лемпті, ван Геке, Данк, Велтман - Гросс, Дахуд - Адінгра, Лаллана, Мітома - Велбек.
Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Лінделоф, Мартінес, Регілон - Каземіро, Мактоміней - Фернандеш, Еріксен, Рашфорд - Гейлунд.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Інфо
Перед цим матчем "манкуніанці" посідають 11 місце у турнірній таблиці, у той час як "чайки" ідуть на шостій позиції.
Інфо
У минулому сезоні Брайтон двічі обіграв МЮ в рамках чемпіонату.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу п'ятого туру АПЛ, у якому Манчестер Юнайтед зустрінеться з Брайтоном.
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Анонс матчу "Манчестер Юнайтед" - Брайтон енд Хоув Альбіон 16.09.2023, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Олд Траффорд.

Дата проведення матчу: 16.09.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) та командою Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Брайтон енд Хоув Альбіон, тоді як команда "Манчестер Юнайтед" залишилася з поразкою . Зіткнення Брайтон енд Хоув Альбіон та "Манчестер Юнайтед" у попередньому футбольному матчі 04.05.2023 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Эрик тен Хаг и Роберто Де Дзерби розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Брайтон енд Хоув Альбіон можна подивитися 16.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Манчестер Юнайтед" - Брайтон енд Хоув Альбіон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Країна: Англия
Тренер: Эрик тен Хаг

Предыдущий матч команди "Манчестер Юнайтед" був зіграний проти Арсенал - 03.09.2023, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Команда гостей

Назва: Брайтон енд Хоув Альбіон (Брайтон энд Хоув)
Рік заснування Брайтон энд Хоув Альбион (Брайтон энд Хоув): 1901
Країна: Англия
Тренер: Роберто Де Дзерби

Предыдущий поединок команди Брайтон енд Хоув Альбіон був зіграний проти "Ньюкасл" - 02.09.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2023/2024 та закінчився перемогою команди Брайтон енд Хоув Альбіон.

Слідкуйте за результатами матчу "Манчестер Юнайтед" - Брайтон енд Хоув Альбіон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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