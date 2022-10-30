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Чорноморець - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 07 травня 2023, 13:00 - Черноморец . Трансляція: Setanta Sports +
Головний суддя: Panchyshyn, Dmytro
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
0 - 0
Оновити
36'
СК Дніпро-1
Днепр
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Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
33%
Нічия
19%
СК Дніпро-1
48%
Цікаві факти
  • Did you know that FC Chernomorets Odessa scores 27% of their goals between the minutes 0-15?
  • Did you know that SC Dnipro-1 scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • FC Chernomorets Odessa have played 5 home matches in a row without winning.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 4 games against SC Dnipro-1.
  • FC Chernomorets Odessa haven't scored in 6 of their 11 home matches in Premier League this season.
  • SC Dnipro-1 haven't scored in 0 of their 11 away matches in Premier League this season.
  • FC Chernomorets Odessa's home record this season: 1-4-6.
  • Daniil Alefirenko is FC Chernomorets Odessa's top scorer with 6 goals. Artem Dovbyk has scored 20 times for SC Dnipro-1.
  • Volodymyr Salyuk has more yellow cards (6) than any other player at FC Chernomorets Odessa. Eduard Sarapii has collected 6 for SC Dnipro-1.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 11 matches.
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 34% of their matches, SC Dnipro-1 in 39% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 34% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 39%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 1 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 69% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 4 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Chernomorets Odessa won 0, SC Dnipro-1 won 4, 0 draws.
  • SC Dnipro-1 have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 3 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.25 goals in a match against SC Dnipro-1 and SC Dnipro-1 scores 1.75 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and SC Dnipro-1 is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and SC Dnipro-1 is 1.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.77 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.75 goals when playing away (on average).
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 3 matches.
  • Orest Kuzyk has assisted the most goals for FC Chernomorets Odessa with 3. Oleksandr Pikhalyonok is SC Dnipro-1's biggest assister (8).
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Чорноморець
0
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
30.10.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2021/2022
06.12.2021 - 19:30 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2021/2022
31.07.2021 - 19:30 Чорноморець 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1
Кубок України 2017/2018
25.10.2017 - 19:00 СК Дніпро-1 0 - 0 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Чорноморець 3 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 13:00 Зоря 3 - 1 Завершено Чорноморець П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.04.2023 - 15:30 Кривбас 2 - 3 Завершено Чорноморець В
Прем'єр-ліга 2022/2023
16.04.2023 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Чорноморець Н
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.05.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 5 - 0 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 14:00 Інгулець 0 - 2 Завершено СК Дніпро-1 В
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.04.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 3 - 2 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Зоря 2 - 1 Завершено СК Дніпро-1 П
Прем'єр-ліга 2022/2023
09.04.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 5 - 2 Завершено ФК Львів В
Показати більше
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
33%
Нічия
19%
СК Дніпро-1
48%
Склади команд
Стартовий склад
  • 44
    Євген Паст
    Воротар
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 23
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 7
    Орест Кузик
    Півзахисник
  • 20
    Артур Авагімян
    Півзахисник
  • 39
    Badibanga, Ziguy
    Форвард
  • 18
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 19
    Alefirenko, Daniil
    Півзахисник
  • 1
    Rybak, Vladislav
    Воротар
  • 29
    Олександр Назаренко
    Півзахисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 23
    Blanco, Domingo Felipe
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Півзахисник
  • 19
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 17
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Кучер, Александр
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
Удари повз
1
Кутові
2
Блоковано ударів
1
4
Штрафні
1
1
Фоли
4
LIVE
Трансляція матчу Чорноморець - СК Дніпро-1
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В ефірі
Setanta Sports +
Трансляція
30'
Бадібанга з Кузиком класно на фланзі розігнали атаку, але Орест навісив прямо в руки кіперу
27'
Піхальонок навісив зі штрафного, Гуцуляк у боротьбі пробив головою, але вийшло так – для статистики
26'
Жовта картка
А ось і перша жовта – Путря небезпечно підкотився під суперника
24'
Має перевагу Дніпро-1. Але поки що таких вже стовідсоткових моментів не створили гості
23'
Кутовий
4:0 за кутовими на користь Дніпра-1, але поки що господарі справляються із цими стандартами
21'
Авагімян наступив на ногу Назаренку, фол є, але без картки – усне попередження від судді
19'
Піхальонок пробив - влучив у Салюка, апелюють дніпряни, що м'яч влучив у руку, але суддя спокійно каже що нічого там не було
17'
Таке враження, що Салюк індивідуально грає із Довбиком. Навіть у центральному колі захисник супроводжує форварда
15'
Рубчинський вирушив у прохід центром, навіть увійшов у штрафну, але таки накрили його захисники господарів
13'
Довбик класно виграв силову боротьбу у Салюка, все зробив якісно, скинув під удар Піхальонку, але Олександр завозився
11'
Ох, а це непогано - класну віялову атаку розігнав Чорноморець, Бадібанга з флангу дуже небезпечно прострілював, але Рибак без помилок в епізоді забирає м'яч
9'
Пробують іноді й моряки промацувати оборону дніпрян, але поки що без особливих загострень.
7'
Кутовий
Кутовий для гостей – але навіс дуже високий, всіх перелетів м'яч
5'
Небезпечний момент
Ой ой! Втрата у штрафній моряків, Довбик підтягнув, віддав під удар Піхальонку, але постріл заблокували!
4'
Ох, Рибак трохи відпустив м'яч, Алефіренко мало його не накрив, але сам же кіпер встиг виправити свою помилку.
2'
А ось і перший удар. Пыхальонок метрів з 25-ти пробив, але вище воріт
1'
Дніпро-1 одразу включився у пресинг. Відразу моряки втратили м'яч на фланзі
1'
Свисток
Матч розпочався! Поїхали!
Виходять команди на поле
Інфо
Запасні Дніпра-1: Валеф, Пасіч, Гомес, Федорів, Хайнер, Лучкевич, Пеглоу, Когут, Танковський, Танчик, Підлепенець
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Рибак, Назаренко, Сарапій, Сваток, Адамюк, Бланко, Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Гуцуляк. Довбик
Запасні Чорноморця: Нєпогодов, Варакута, Білий, Селін, Задоя, Політило, Штогрін, Гладкий, Чорткоєв, Войтихівський, Хадіда
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Паст, Путря, Брагару, Салюк, Васильєв, Єрмаков, Кузик, Авагімян, Бадібанга, Демченко, Алефіренко.
Чорноморець йде на 11-му місці у таблиці – 26 балів
Нагадаємо, що Дніпро-1 бореться за чемпіонство із Шахтарем. Дніпряни відстають від гірників на 5 очок, але мають гру у запасі
Інфо
Розпчнеться поєдинок о 13:00, судитиме матч Дмитро Панчишин.
Добридень! УПЛ продовжується! І до вашої уваги текстовий онлайн матчу 25-го туру, в якому Чорноморець прийме Дніпро-1.
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Анонс матчу Чорноморець - СК Дніпро-1 07.05.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Чорноморець (Одесса) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 07.05.2023
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Чорноморець (Одесса) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 30.10.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - СК Дніпро-1 можна подивитися 07.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук

Прошедший матч команди Чорноморець був зіграний проти Колос - 03.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Металіст - 03.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

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