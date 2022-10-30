Чорноморець - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Чорноморець (Одесса) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Черноморец.
Дата проведення матчу: 07.05.2023
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между Чорноморець (Одесса) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 30.10.2022 закінчилось с такими результатами: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роман Григорчук
Прошедший матч команди Чорноморець був зіграний проти Колос - 03.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Чорноморець.
Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Металіст - 03.05.2023, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
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