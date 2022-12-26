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Вулверхемптон - Евертон онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 20 травня 2023, 17:00 - Молинью
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
До початку
00 : 00 : 00
Евертон
Ливерпуль
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
41%
Нічия
32%
Евертон
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Wolverhampton Wanderers and Everton FC is 2-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 8 meetings with Wolverhampton Wanderers playing at home, Wolverhampton Wanderers have won 3 times, there have been 3 draws while Everton FC have won 2 times. The goal difference is 10-9 in favour of Wolverhampton Wanderers.
  • During the last 17 meetings, Wolverhampton Wanderers have won 6 times, there have been 5 draws while Everton FC have won 6 times. The goal difference is 21-21 in favour of Wolverhampton Wanderers.
  • Last season Wolverhampton Wanderers won both games against Everton FC (2-1 at home and 1-0 away).
  • In Premier League, Wolverhampton Wanderers have 4 successive home wins.
  • Did you know that Wolverhampton Wanderers scores 27% of their goals between the minutes 0-15? This is the highest percentage in the league.
  • Did you know that Everton FC scores 28% of their goals between the minutes 76-90?
  • Wolverhampton Wanderers have won 4 home matches in a row.
  • Everton FC haven't won any of their last 3 games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have received 6 red cards this season. This is the highest number in Premier League.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 6 of their 18 home matches in Premier League this season.
  • Everton FC haven't scored in 9 of their 18 away matches in Premier League this season.
  • Everton FC's away record this season: 2-8-8.
  • Joao Moutinho has assisted the most goals for Wolverhampton Wanderers with 2. Alex Iwobi is Everton FC's biggest assister (7).
  • Ruben Neves has more yellow cards (11) than any other player at Wolverhampton Wanderers. Amadou Onana has collected 9 for Everton FC.
  • Wolverhampton Wanderers wins 1st half in 30% of their matches, Everton FC in 23% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 30% of halftimes, Everton FC wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Wolverhampton Wanderers.
  • On their last meeting Wolverhampton Wanderers won by 1 goals.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 1-0 at home, they win in 92% of their matches.
  • When Everton FC leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Everton FC is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In Premier League, Wolverhampton Wanderers has better performance than Everton FC.
  • Wolverhampton Wanderers's performance of the last 5 matches is better than Everton FC's.
  • In the last 5 meetings Wolverhampton Wanderers won 3, Everton FC won 2, 0 draws.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.2 goals in a match against Everton FC and Everton FC scores 1 goals against Wolverhampton Wanderers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wolverhampton Wanderers and Everton FC is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wolverhampton Wanderers and Everton FC is 1.2.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.05 goals when playing at home and Everton FC scores 1.15 goals when playing away (on average).
  • A year ago, Wolverhampton Wanderers were number 8 in the table with 50 points. Now they are number 13 with 40 points.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
Особисті зустрічі
Вулверхемптон
5
Перемог
11
Ігор
3
Перемог
Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
26.12.2022 - 17:00 Евертон 1 - 2 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
13.03.2022 - 16:00 Евертон 0 - 1 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2021/2022
01.11.2021 - 22:00 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Евертон
Чемпіонат Англії 2020/2021
19.05.2021 - 20:00 Евертон 1 - 0 Завершено Вулверхемптон
Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.05.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 2 - 0 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
06.05.2023 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
29.04.2023 - 17:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 6 - 0 Завершено Вулверхемптон П
Чемпіонат Англії 2022/2023
25.04.2023 - 21:30 Вулверхемптон 2 - 0 Завершено Крістал Пелес В
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Лестер Сіті 2 - 1 Завершено Вулверхемптон П
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Останні матчі - Евертон
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.05.2023 - 16:00 Евертон 0 - 3 Завершено Манчестер Сіті П
Чемпіонат Англії 2022/2023
08.05.2023 - 19:30 Брайтон енд Хоув Альбіон 1 - 5 Завершено Евертон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
01.05.2023 - 22:00 Лестер Сіті 2 - 2 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.04.2023 - 21:45 Евертон 1 - 4 Завершено Ньюкасл П
Чемпіонат Англії 2022/2023
22.04.2023 - 17:00 Крістал Пелес 0 - 0 Завершено Евертон Н
Показати більше
Хто переможе?
22 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
41%
Нічия
32%
Евертон
27%
Трансляція
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Вулвз: Бентлі, Коен, Доусон, Тоті, Семеду, Гомес, Поденсе, Невеш, Траоре, Хван, Сарабія. Евертон: Пікфорд, Міна, Тарковскі, Паттерсон, Макніл, Гарнер, Онана, Гуйє, Івобі, Дукуре, Калверт-Льюїн.
Доброго вечора, шановні читачі. Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу АПЛ Вулвз - Евертон.
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Останні матчі
Завершено 14:30 - Сьогодні Гарт оф Мідлотіан Гарт оф Мідлотіан 2 Абердин Абердин 1 Завершено 14:30 - Сьогодні Тоттенхем Тоттенхем 1 Брентфорд Брентфорд 3 Завершено 14:00 - Сьогодні Прикарпаття Прикарпаття 0 СК Полтава СК Полтава 1 Завершено 14:00 - Сьогодні ФСК Мариуполь ФСК Мариуполь 0 Скорук Скорук 3 Завершено 14:00 - Сьогодні Діназ Діназ 1 ФК Чернігів ФК Чернігів 0

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Анонс матчу "Вулверхемптон" - Евертон 20.05.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 20.05.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Вулверхемптон" , тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 26.12.2022 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Вулверхемптон" - Евертон можна подивитися 20.05.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Вулверхемптон" - Евертон, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)
Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Хулен Лопетеги

Предыдущий поединок команди "Вулверхемптон" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 13.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)
Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878
Країна: Англия
Тренер: Шон Дайч

Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 14.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу "Вулверхемптон" - Евертон онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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