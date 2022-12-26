Вулверхемптон - Евертон онлайн трансляція матчу

Анонс матчу "Вулверхемптон" - Евертон 20.05.2023, Чемпіонат Англії

Поединок між командою "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Евертон (Ливерпуль) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 20.05.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон) та командою Евертон (Ливерпуль):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Вулверхемптон" , тоді як команда Евертон залишилася з поразкою . Зіткнення Евертон та "Вулверхемптон" у попередньому футбольному матчі 26.12.2022 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон)

Рік заснування "Вулверхемптон" (Вулверхэмптон): 1877

Країна: Англия

Тренер: Хулен Лопетеги



Предыдущий поединок команди "Вулверхемптон" був зіграний проти "Манчестер Юнайтед" - 13.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Юнайтед".

Команда гостей

Назва: Евертон (Ливерпуль)

Рік заснування Эвертон (Ливерпуль): 1878

Країна: Англия

Тренер: Шон Дайч



Прошедший поединок команди Евертон був зіграний проти "Манчестер Сіті" - 14.05.2023, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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