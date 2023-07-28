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Оболонь - Колос онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 28 липня 2023, 17:00 - Оболонь-Арена . Трансляція: MEGOGO
Рейтинг матчу:
Оболонь
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Колос
Ковалевка
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Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
34%
Нічия
34%
Колос
32%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with FC Obolon Kiev playing at home, FC Obolon Kiev have won 1 times, there have been 2 draws while Kolos Kovalivka have won 2 times. The goal difference is 8-6 in favour of Kolos Kovalivka.
  • During the last 9 meetings, FC Obolon Kiev have won 1 times, there have been 3 draws while Kolos Kovalivka have won 5 times. The goal difference is 14-8 in favour of Kolos Kovalivka.
  • FC Obolon Kiev's last home win against Kolos Kovalivka was in 2016.
  • FC Obolon Kiev have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Obolon Kiev wins 1st half in 39% of their matches, Kolos Kovalivka in 28% of their matches.
  • FC Obolon Kiev wins 39% of halftimes, Kolos Kovalivka wins 28%.
  • The winner of their last meeting was Kolos Kovalivka.
  • On their last meeting Kolos Kovalivka won by 1 goals.
  • When FC Obolon Kiev leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Obolon Kiev is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Obolon Kiev's performance of the last 5 matches is better than Kolos Kovalivka's.
  • Kolos Kovalivka have lost just 0 of their last 5 games against FC Obolon Kiev (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Obolon Kiev won 0, Kolos Kovalivka won 4, 1 draws.
  • FC Obolon Kiev scores 1 goals in a match against Kolos Kovalivka and Kolos Kovalivka scores 2 goals against FC Obolon Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Obolon Kiev and Kolos Kovalivka is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Obolon Kiev and Kolos Kovalivka is 1.
  • FC Obolon Kiev scores 1.5 goals when playing at home and Kolos Kovalivka scores 0.56 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Оболонь
1
Перемог
7
Ігор
5
Перемог
Колос
Клубні товариські матчі 2019
10.07.2019 - 18:30 Оболонь 0 - 1 Завершено Колос
Первая лига Украины 2020
25.05.2019 - 17:00 Колос 3 - 2 Завершено Оболонь
Первая лига Украины 2018
28.10.2018 - 17:00 Оболонь 1 - 1 Завершено Колос
Перша ліга України 2017/2018
18.03.2018 - 16:00 Оболонь 2 - 4 Завершено Колос
Останні матчі - Оболонь
Перша ліга України 2022/2023
27.05.2023 - 14:00 Карпати 1 - 1 Завершено Оболонь Н
Перша ліга України 2022/2023
22.05.2023 - 17:00 Оболонь 1 - 1 Завершено Полісся Н
Перша ліга України 2022/2023
14.05.2023 - 14:00 Нива 1 - 2 Завершено Оболонь В
Перша ліга України 2022/2023
06.05.2023 - 16:00 Оболонь 2 - 1 Завершено Епіцентр В
Перша ліга України 2024
29.04.2023 - 15:30 Оболонь 1 - 2 Завершено Карпати П
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Останні матчі - Колос
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
15.07.2023 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершено ЛНЗ П
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Колос 1 - 0 Завершено ФК Львів В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 0 Завершено Колос П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 13:40 Колос 0 - 3 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.05.2023 - 14:00 СК Дніпро-1 2 - 1 Завершено Колос П
Показати більше
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Оболонь
34%
Нічия
34%
Колос
32%
LIVE
Трансляція матчу Оболонь - Колос
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В ефірі
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Трансляція
Запасні: Горох, Пахолюк, Кукош, Гончаренко, Лучкевич, Ємець, Мілько, Криворучко, Велетень, Гусол, Болбат, Салабай.
Колос: Фесюн — Золотов, Бондаренко, Бурда, Цуріков — Богданов, Демченко — Ільїн, Оріховський, Мякушко — Безбородько.
Запасні: Кичак, Чернов, Косовський, Муха, Нагієв, Суханов, Тарануха, Карась, Вовкун, Груша, Козлов, Марченко.
Оболонь: Федорівський — Фатєєв, Приймак, Лук’янчук, Осман — Мороз, Черненко — Мединський, Слободян, Прокопенко — Краснопір.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Дмитро Бондаренко (Одеса, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Оболонь-Арена (Київ, Україна) зіграють київська Оболонь та ковалівський Колос.
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Останні матчі
Завершено 14:00 - Сьогодні Металург Металург 0 Кремінь Кремінь 0 Завершено 22:00 - Вчора Крузейдерс Крузейдерс 2 Русенборг Русенборг 2 Завершено 22:00 - Вчора Железнічар Железнічар 2 Нефтчі Нефтчі 2 Завершено 22:00 - Вчора Сутьєска Сутьєска 2 Санта-Колома Санта-Колома 0 Завершено 22:00 - Вчора Шкупі Шкупі 0 Левські Левські 2

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Анонс матчу Оболонь - Колос 28.07.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Оболонь (Киев) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 28.07.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Оболонь (Киев) та командою Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Колос, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Колос у попередньому футбольному матчі 10.07.2019 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Оболонь - Колос можна подивитися 28.07.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Оболонь - Колос, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)
Рік заснування Оболонь (Киев): 2013
Країна: Украина
Тренер: Валерий Иващенко

Предыдущий матч команди Оболонь був зіграний проти Карпати - 27.05.2023, у рамках турнира Перша ліга України 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий поединок команди Колос був зіграний проти ЛНЗ - 15.07.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

Слідкуйте за результатами матчу Оболонь - Колос онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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