Оболонь - Колос онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Оболонь - Колос 28.07.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Оболонь (Киев) та командою Колос (Ковалевка) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Оболонь-Арена.

Дата проведення матчу: 28.07.2023

Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Оболонь (Киев) та командою Колос (Ковалевка):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Колос, тоді як команда Оболонь залишилася з поразкою . Зіткнення Оболонь та Колос у попередньому футбольному матчі 10.07.2019 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Оболонь (Киев)

Рік заснування Оболонь (Киев): 2013

Країна: Украина

Тренер: Валерий Иващенко



Предыдущий матч команди Оболонь був зіграний проти Карпати - 27.05.2023, у рамках турнира Перша ліга України 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Ярослав Вишняк



Предыдущий поединок команди Колос був зіграний проти ЛНЗ - 15.07.2023, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024 та закінчився перемогою команди ЛНЗ.

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