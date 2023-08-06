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Рух - Ворскла онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 06 серпня 2023, 19:00 - Skif Stadium . Трансляція: Суспільне: Херсон
Головний суддя: Виталий Романов
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
3 - 1
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79'
Ворскла
Полтава
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Хід матчу
10' Sklyar, Oleksandr 25' Slyubyk, Bogdan 36' de Santana da Silva, Tiago 36' Юрій Климчук 42' Андрій Бацула
58' Teslyuk, Denys 58' Runic, Vasyl Вийшов: Solomon-Otabor, Viv 58' Юрій Климчук 66' Krupskyi Illia 69' Vasylovych, Nesterenko Ivan 69' Krupskyi Illia Вийшов: Daniil Sergeevich 70' Sergeevich, Kvasnytsia Ilya 71' Prytula, Ostap Вийшов: Brener De Paula, Talles
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Рух
44%
Нічия
26%
Ворскла
29%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Rukh Lviv have won 1 times, there have been 3 draws while FC Vorskla Poltava have won 2 times.
  • Last season's matches: 1-1 (FC Rukh Lviv at home) and 0-1 (FC Vorskla Poltava at home).
  • FC Rukh Lviv haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • FC Vorskla Poltava have lost none of their last 4 away matches.
  • When playing at home, FC Rukh Lviv have not lost to FC Vorskla Poltava in their last 3 encounters.
  • FC Vorskla Poltava have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Vorskla Poltava have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 25% of their matches, FC Vorskla Poltava in 27% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 25% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 27%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 57% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 57% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 23% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than FC Rukh Lviv.
  • In the last 5 meetings FC Rukh Lviv won 1, FC Vorskla Poltava won 1, 3 draws.
  • FC Rukh Lviv scores 0.6 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 0.8 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Vorskla Poltava is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Vorskla Poltava is 0.6.
  • FC Rukh Lviv scores 1.35 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • FC Rukh Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
1
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.04.2023 - 15:00 Рух 1 - 1 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
19.10.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 1 Завершено Рух
Прем'єр-ліга 2021/2022
04.12.2021 - 17:00 Рух 0 - 0 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2021/2022
01.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершено Рух
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2023/2024
29.07.2023 - 15:00 Рух 2 - 1 Завершено Зоря В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
21.07.2023 - 11:00 Рух 2 - 0 Завершено Металіст 1925 В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 17:00 Рух 3 - 1 Завершено Прикарпаття В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 14:00 Рух 0 - 0 Завершено Епіцентр Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2023/2024
13.07.2023 - 17:00 СК Дніпро-1 4 - 0 Завершено Рух П
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Останні матчі - Ворскла
Ліга конференцій 2023/2024
03.08.2023 - 20:00 Діла 3 - 1 Завершено Ворскла П
Ліга конференцій 2023/2024
27.07.2023 - 20:30 Ворскла 2 - 1 Завершено Діла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.06.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.05.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 0 Завершено Колос В
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.05.2023 - 13:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено Ворскла В
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Головні події
Prytula, Ostap
Вийшов: Brener De Paula, Talles
71'
ГООЛ! Sergeevich, Kvasnytsia Ilya
70'
69'
Vasylovych, Nesterenko Ivan
69'
Krupskyi Illia
Вийшов: Daniil Sergeevich
66'
Krupskyi Illia
Teslyuk, Denys
58'
Runic, Vasyl
Вийшов: Solomon-Otabor, Viv
58'
ГООЛ! Юрій Климчук
58'
42'
Андрій Бацула
36'
de Santana da Silva, Tiago
ГООЛ! Юрій Климчук
36'
Slyubyk, Bogdan
25'
10'
Sklyar, Oleksandr ГООЛ!
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Рух
44%
Нічия
26%
Ворскла
29%
Склади команд
Стартовий склад
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Півзахисник
  • 92
    Slyubyk, Bogdan
    Захисник
    25
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 93
    Roman Vasyliovych, Vitaliy
    Захисник
  • 35
    Edson Fernando
    Півзахисник
  • 10
    Prytula, Ostap
    Півзахисник
  • 63
    Марко Сапуга
    Півзахисник
  • 91
    Teslyuk, Denys
    Форвард
    58
  • 99
    Runic, Vasyl
    Півзахисник
    58
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
    58 36
  • 23
    Dmytro, Ledvii
    Воротар
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Воротар
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
    10
  • 10
    Владлен Юрченко
    Півзахисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Захисник
  • 27
    Krupskyi Illia
    69 66
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
    42
  • 30
    Vasylovych, Nesterenko Ivan
    Півзахисник
    69
  • 38
    Артем Челядін
    Півзахисник
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Півзахисник
  • 74
    de Santana da Silva, Tiago
    Форвард
    36
Запасні гравці
Тренери
  • Ponomarov, Vitaliy
  • Виктор Скрипник
Статистика матчу
12
Штрафні
10
9
Фоли
11
6
Кутові
3
5
Удари в отвір
1
5
Удари повз
4
1
ЖК
3
1
Блоковано ударів
1
1
Офсайди
1
Сейви
2
LIVE
Трансляція матчу Рух - Ворскла
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В ефірі
Суспільне: Херсон
Трансляція
77'
Заміна
Лях гратиме замість Сича.
77'
Заміна
Едсона замінив Слюсар.
76'
Климчука на правому фланзі захисту фолом зупинив Тіагуїньйо.
74'
Заміна
Юрченка замінили на новачка Тіагуїньйо.
72'
Бацула з лівого флангу прострілював на ближню, де Степанюку не дали якісно пробити.
71'
Заміна
Таллес вийшов замість Притули.
70'
Гоооол!!!
ГОЛ! Притула передачею з глибини відправив Квасницю на побачення з воротарем, а тому знадобилось дві спроби для того, аби переграти Ісенка.
69'
Заміна
Кулаковського випустили замість Челядіна.
69'
Заміна
Крупського поміняли на Хрипчука.
67'
Небезпечний момент
Соломон із лівого флангу штрафного котив на порожні для Квасницю, але того випередив Павлюк.
66'
Жовта картка
Соломон прискорився повз Крупського на лівому фланзі атаки, а суперник збив його підкатом.
63'
Небезпечний момент
Сапугу залишили на самоті перед чужим штрафним, а той пробив здалеку над воротами.
60'
Продовжує Рух перебувати на чужій половині з м'ячем.
58'
Гоооол!!!
ГОЛ! Климчук отримав закидання на лівий фланг штрафного за спиною в Сантани та пробив під воротарем!
57'
Заміна
Соломон гратиме замість Руніча.
57'
Заміна
Теслюка замінив Квасниця.
57'
Небезпечний момент
Теслюк отримав передачу за спини захисникам на правий фланг, але засильно відпустив від себе м'яч.
56'
Падіння Руніча на лівому фланзі атаки арбітр пропустив.
54'
Черговий фол проти Нестеренка на лівому фланзі захисту Ворскли.
52'
Челядін випадково наступив на ногу Едсону в центрі поля.
51'
Подавав із правого флангу Сапуга, але суперники перехопили.
49'
Кане передачею з правого флангу спрямував м'яч за лицьову.
47'
Скляр перевів на кутовий простріл із правого флангу від Сича.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першому таймі ініціативою володіла спочатку Ворскла, тому й забила, а потім — Рух, тому й забив. Рівна гра, команди постійно контратакують, а ми не нудгуємо.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Арбітр дозволив командам провести на полі ще, як мінімум, 1 хв.
45'
Ісенко на середньому виході з воріт забрав простріл Сича з правого флангу.
44'
Небезпечний момент
Климчук зі штрафного з рикошетом від стінки пробив під поперечину, але Ісенко зумів витягнути на кутовий.
43'
Жовта картка
Теслюк перед чужим штрафним був першим на м'ячі, після чого його штовхнув Бацула.
41'
Климчук відкривався під закидання на лівий фланг атаки, але Нестеренко перехопив м'яч.
39'
Ворскла намагається тримати м'яч на чужій половині.
37'
Гоооол!!!
ГОЛ! Із пенальті Климчук пробив у лівий нижній кут.
36'
Жовта картка
Пенальті! Климчук із власної половини забіг під закидання до лівого флангу контратаки, після чого його в межах штрафного збив Сантана.
35'
Небезпечний момент
Степанюк зупинив передачу з правого флангу в центрі штрафного, після чого з розвороту пробив над воротами.
33'
Слюбик десь дістав удар у ніс, тож наразі перебуває а межами поля.
30'
Притула зі штрафного закрутив точно до рук воротаря свій м'який удар.
29'
Климчук змусив сфолити проти себе Сантану перед чужим штрафним.
27'
Інфо
Олег Лужний на честь 55 дня народження вирішив завітати на гру.
25'
Жовта картка
Нестеренко на лівому фланзі атаки обіграв двох суперників, після чого Слюбик його збив.
22'
Переводили м'яч під час контратаки на правий фланг для Нестеренка, але той у стрибку не дістав.
20'
Павлюк тягнувся за передачею Булеци з лівого флангу, але в дотик запустив м'яч над воротами.
19'
Едсон тепер уже перед власним штрафним зіграв рукою проти передачі Сантани.
17'
Небезпечний момент
Дідик запустив шаленої сили постріл зі штрафного в центральній зоні повз ліву дев'ятку.
16'
Едсон у центральній зоні перед чужим штрафним отримав удар по ногах.
15'
Сич доборовся на правому фланзі атаки до фолу проти Павлюка.
13'
Руніч на лівому фланзі штрафного заробив кутовий прострілом.
12'
Рух провів контратаку через правий фланг, яку завершував простріл Климчука, але той поцілив у захисника. Кутовий.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Скляр із меж воротарського заштовхав м'яч у сітку, після відскоку від воротаря та захисників на завершення подачі кутового з правого флангу.
8'
Нестеренко на лівому фланзі заробив кутовий просуванням повз Сича.
6'
Тримається м'яч у Руха цими хвилинами.
4'
Челядін дальнім пострілом із лівого флангу поцілив у корпус суперника. Кутовий.
3'
Сантана підставив Павлюка поганою передачею на лівий фланг.
2'
Ворскла доволі агресивно розпочала гру на чужій половині.
1'
Зіграв у ногу Сичу на лівому фланзі атаки Нестеренко.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Чемпіонат полтавці ще не починали.
Інфо
Ворскла посеред тижня вилетіла з кваліфікації Ліги конференцій УЄФА від грузинської Діли.
Інфо
У першому турі Рух здолав Зорю (2:1).
Запасні: Єрмолов, Домолега, Рамірес, Ізотов, Чеснаков, Хрипчук, Кулаковський, Черниш, Оденцов, Тузенко, Тіагуїньйо.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Челядін, Сантана, Бацула — Павлюк, Скляр — Нестеренко, Юрченко, Кане — Степанюк.
Запасні: Паньків, Герета, Довгий, Холод, Слюсар, Квасниця, Карабін, Соломон-Отабор, Таллес, Лях, Пастух, Альваренга.
Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Притула — Теслюк, Климчук, Руніч.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Віталій Романов (Дніпро, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють львівський Рух та полтавська Ворскла.
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Анонс матчу Рух - Ворскла 06.08.2023, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Рух (Львов) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 06.08.2023
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Рух (Львов) та командою Ворскла (Полтава):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та Ворскла у попередньому футбольному матчі 29.04.2023 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Ворскла можна подивитися 06.08.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев

Прошедший матч команди Рух був зіграний проти Зоря - 29.07.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команди Ворскла був зіграний проти Діла - 03.08.2023, у рамках турнира Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Діла.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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