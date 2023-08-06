Рух - Ворскла онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Рух (Львов) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2023/2024 , матч состоится на стадіоні Skif Stadium.
Дата проведення матчу: 06.08.2023
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь между Рух (Львов) та командою Ворскла (Полтава):
Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Рух та Ворскла у попередньому футбольному матчі 29.04.2023 закінчилось с таким счетом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Ponomarov, Vitaliy и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Виталий Пономарев
Прошедший матч команди Рух був зіграний проти Зоря - 29.07.2023, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2023/2024 та закінчився перемогою команди Рух.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий поединок команди Ворскла був зіграний проти Діла - 03.08.2023, у рамках турнира Ліга конференцій 2023/2024 та закінчився перемогою команди Діла.
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