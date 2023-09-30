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Борнмут - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 30 вересня 2023, 17:00 - Виталити Стадион . Трансляція: Setanta Sports
Головний суддя: Микаэль Салисбари
Рейтинг матчу:
Борнмут
Борнмут
До початку
00 : 00 : 00
Арсенал
Лондон
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Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
32%
Нічия
32%
Арсенал
36%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings with AFC Bournemouth playing at home, AFC Bournemouth have won 1 times, there have been 2 draws while Arsenal FC have won 4 times. The goal difference is 14-8 in favour of Arsenal FC.
  • During the last 13 meetings, AFC Bournemouth have won 1 times, there have been 2 draws while Arsenal FC have won 10 times. The goal difference is 31-12 in favour of Arsenal FC.
  • AFC Bournemouth's last home win against Arsenal FC was in 2018.
  • Last season Arsenal FC won both games against AFC Bournemouth (3-2 at home and 3-0 away).
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches.
  • Arsenal FC haven't lost in their last 11 games.
  • AFC Bournemouth haven't won any of their last 3 games against Arsenal FC.
  • AFC Bournemouth haven't scored in 2 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • When playing away, Arsenal FC have not conceded a goal so far this season.
  • AFC Bournemouth's home record this season: 0-2-1.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • AFC Bournemouth wins 1st half in 27% of their matches, Arsenal FC in 44% of their matches.
  • AFC Bournemouth wins 27% of halftimes, Arsenal FC wins 44%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When AFC Bournemouth leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 73% of their matches.
  • When AFC Bournemouth is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 28% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than AFC Bournemouth.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than AFC Bournemouth's.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 games against AFC Bournemouth (in all competitions).
  • In the last 5 meetings AFC Bournemouth won 0, Arsenal FC won 4, 1 draws.
  • Arsenal FC have lost just 0 of their last 5 Premier League games against AFC Bournemouth.
  • AFC Bournemouth have won just 0 of their last 5 Premier League games against Arsenal FC.
  • AFC Bournemouth scores 0.8 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 2 goals against AFC Bournemouth (on average).
  • Average number of goals in meetings between AFC Bournemouth and Arsenal FC is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AFC Bournemouth and Arsenal FC is 1.4.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • AFC Bournemouth scores 1.36 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.62 goals when playing away (on average).
  • Did you know that Arsenal FC scores 27% of their goals between the minutes 16-30?
  • Dominic Solanke is AFC Bournemouth's top scorer with 3 goals. Bukayo Saka has scored 3 times for Arsenal FC.
  • Neto has more yellow cards (2) than any other player at AFC Bournemouth. Kai Havertz has collected 2 for Arsenal FC.
  • A year ago, AFC Bournemouth were number 13 in the table with 7 points. Now they are number 17 with 3 points.
  • A year ago, Arsenal FC were number 1 in the table with 15 points. Now they are number 5 with 14 points.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Arsenal FC have a winning streak of 3 matches away from home.
  • Arsenal FC have lost none of their last 4 away matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Борнмут
1
Перемог
13
Ігор
10
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.03.2023 - 17:00 Арсенал 3 - 2 Завершено Борнмут
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 19:30 Борнмут 0 - 3 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2019/2020
26.12.2019 - 18:45 Борнмут 1 - 1 Завершено Арсенал
Чемпіонат Англії 2019/2020
06.10.2019 - 16:00 Арсенал 1 - 0 Завершено Борнмут
Останні матчі - Борнмут
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Борнмут 2 - 0 Завершено Сток Сіті В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Брайтон енд Хоув Альбіон 3 - 1 Завершено Борнмут П
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 16:00 Борнмут 0 - 0 Завершено Челсі Н
Чемпіонат Англії 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Брентфорд 2 - 2 Завершено Борнмут Н
Кубок англійської ліги 2023/2024
29.08.2023 - 21:30 Суонсі 2 - 3 Завершено Борнмут В
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Останні матчі - Арсенал
Кубок англійської ліги 2023/2024
27.09.2023 - 21:45 Брентфорд 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
24.09.2023 - 16:00 Арсенал 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
Ліга чемпіонів УЄФА 2023/2024
20.09.2023 - 22:00 Арсенал 4 - 0 Завершено ПСВ В
Чемпіонат Англії 2023/2024
17.09.2023 - 18:30 Евертон 0 - 1 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2023/2024
03.09.2023 - 18:30 Арсенал 3 - 1 Завершено Манчестер Юнайтед В
Показати більше
Хто переможе?
25 Користувачів зробило свій вибір
Борнмут
32%
Нічия
32%
Арсенал
36%
LIVE
Трансляція матчу "Борнмут" - Арсенал
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В ефірі
Setanta Sports
Трансляція
Інфо
Арбітр — Майкл Солсбері.
Запасні: Раду (в), Брукс, Мур, Ротвелл, Семеніо, Сіністерра, Сміт, Траоре, Уаттара.
Інфо
Стартовий склад Борнмута: Нету — Керкез, Сенесі, Забарний, Ааронс — Кук, Білінг — Клюйверт, Крісті, Таверньє — Соланке. Головний тренер — Андоні Іраола.
Запасні: Рамсдейл (в), Вієйра, Ельнені, Жоржиньо, Ківьор, Нелсон, Сміт-Роу, Томіясу, Троссар.
Інфо
Стартовий склад Арсенала: Рая — Зінченко, Саліба, Габріел, Вайт — Райс — Гаверц, Едегор (к) — Нкетіа, Жезус, Сака. Головний тренер — Мікель Артета.
«Каноніри» виглядають переконливо на початку нового сезону, але вже встигли втратити очки з Фулгемом і Тотенгемом. У даний момент посідають шостий рядок.
«Вишні» розташувались над зоною вильоту. Гірше них тільки безнадійні новачки Лутон, Бернлі і Шеффілд.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 7-го туру АПЛ Борнмут – Арсенал.
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Анонс матчу "Борнмут" - Арсенал 30.09.2023, Чемпіонат Англії

Матч між командою "Борнмут" (Борнмут) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2023/2024 , матч пройдет на стадіоні Виталити Стадион.

Дата проведення матчу: 30.09.2023
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами "Борнмут" (Борнмут) та командою Арсенал (Лондон):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда "Борнмут" залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та "Борнмут" у попередньому футбольному матчі 04.03.2023 закінчилось со счетом: 3:2 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Борнмут" - Арсенал можна подивитися 30.09.2023 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу "Борнмут" - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Борнмут" (Борнмут)
Рік заснування "Борнмут" (Борнмут): 1890
Країна: Англия
Тренер: Андони Ираола

Прошедший матч команди "Борнмут" був зіграний проти Сток Сіті - 27.09.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди "Борнмут".

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команди Арсенал був зіграний проти Брентфорд - 27.09.2023, у рамках турнира Кубок англійської ліги 2023/2024 та закінчився перемогою команди Арсенал.

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