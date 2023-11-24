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Ворскла - ЛНЗ онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 25 ноября 2023, 17:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Shurman, Denys
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Обновить
перерыв
ЛНЗ
Черкассы
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Ход матча
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
40%
Ничья
30%
ЛНЗ
30%
П1: 3.03 Х: 2.44 П2: 3.21
Интересные факты
  • Вы знали, что Ворскла Полтава забил 27% голов между минутами 16-30?
  • Вы знали, что LNZ Cherkasy забил 43% голов между минутами 76-90?
  • Ворскла Полтава не проигрывает в последних 4 играх.
  • Ворскла Полтава сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Ворскла Полтава не забивает в 1 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • LNZ Cherkasy не забивает в 4 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ворскла Полтава не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 29% матчей, LNZ Cherkasy выигрывает в 42% матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 29% случаев, LNZ Cherkasy выигрывает в 42%.
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда LNZ Cherkasy проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в LNZ Cherkasy% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды LNZ Cherkasy в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.
  • Ворскла Полтава забивает 1.42 гола, играя дома, а LNZ Cherkasy забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2023/2024
11.11.2023 - 16:15 Оболонь 0 - 1 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
05.11.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Кубок Украины 2023/2024
02.11.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 3 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 2 Завершен Металлист 1925 Н
Премьер-лига 2023/2024
25.10.2023 - 15:00 Ворскла 2 - 3 Завершен СК Днепр-1 П
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Последние матчи - ЛНЗ
Премьер-лига 2023/2024
12.11.2023 - 14:00 Заря 1 - 2 Завершен ЛНЗ В
Премьер-лига 2023/2024
04.11.2023 - 15:45 ЛНЗ 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ЛНЗ 3 - 0 Завершен Оболонь В
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 17:00 Шахтер 3 - 0 Завершен ЛНЗ П
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 16:20 ЛНЗ 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Показать больше
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
40%
Ничья
30%
ЛНЗ
30%
П1: 3.03 Х: 2.44 П2: 3.21
Составы команд
Стартовый состав
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Полузащитник
  • 9
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 27
    Illia, Krupskyi
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 95
    Rodrigues, Felipe
    Защитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 30
    Nesterenko, Ivan
    Полузащитник
  • 25
    Якубу, Наджиб
    Защитник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
  • 10
    Виталий Бойко
    Полузащитник
  • 19
    Алексей Хобленко
    Нападающий
  • 55
    Kovalyov, Maksym
    Защитник
  • 34
    Muravskyi, Nazarii
    Защитник
  • 17
    Norenkov, Denys
    Защитник
  • 16
    Денис Олейник
    Полузащитник
  • 11
    Геннадий Пасич
    Полузащитник
  • 94
    Герман Пеньков
    Вратарь
  • 37
    Сергей Рыбалка
    Полузащитник
  • 7
    Сергей Шестаков
    Полузащитник
  • 95
    Петр Стасюк
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Виктор Скрипник
  • Dulub, Oleg Anatolevich
Статистика матча
6
Штрафные
7
5
Фолы
6
3
Удары мимо
1
Блокировано ударов
1
1
Угловые
4
Удары в створ
1
1
Сейвы
2
Офсайды
LIVE
Трансляция матча Ворскла - ЛНЗ
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Трансляция
Первый тайм у нас довольно скучный получился. Много борьбы, мало моментов. Ворскла имела преимущество первые 10-15 минут, но затем ЛНЗ выровнял игру. Команды создали по одному подходу, которые по такой игре можно назвать моментами, но их не реализовали. 0:0 пока что, причем по игре. Будем надеяться, после перерыва будет веселее
45+1'
Свисток
Все, свисток на перерыв! Логичные 0:0 у нас после первого тайма!
43'
Пердута фолит на Хобленко и что-то очень активно высказывает рефери, который дал фол. Спокойнее нужно быть, потому что так можно договориться и до горчичника
42'
В центре поля Рыбалка крутит головой, ищет варианты, но не находит. Откидывает своему киперу назад
39'
Катится к концу первый тайм. И кажется, катится к нулевому итогу по итогам первой половины
38'
Штрафной на фланге для ЛНЗ. Подача в штрафную верхом пошла очень классная, мягкая, но Фелипе отработал в обороне
36'
Опасный момент
А вот это хорошо! Кане прошел по флангу, скинул в центр под удар Степанюку, который метров с 18-ти дал на исполнение, но чуть не попал в дальний угол!
34'
Хобленко все ниже и ниже начинает искать мяч, опускается к центру поля, так как впереди его опекают очень плотно
32'
Ах, могли полтавчане разогнать классную контру, но Нестеренко затянул с передачей. Хотя там и Фелипе был в офсайде, отдавать ему было не вариант
30'
Уголовой
Угловой подал ЛНЗ, Рыбалка классно навесил на Муравского, но тому в борьбе пробить не удалось
27'
Две передачи - ошибка, две передачи - ошибка. Такая пока что игра от обеих команд
26'
Штрафной на фланге для Ворсклы. Кане долго готовился, но в итоге, навесил просто в руки киперу ЛНЗ
24'
Хобленко так хотел получить мяч на фланге, что затолкал Пердуту - фол в атаке.
22'
А вот с передачами не все хорошо у команд. Или спешат принять решение, да и исполнение хромает
21'
И снова отрезок с борьбой, пара стыков. Типичный отрезок зимнего футбола УПЛ
18'
Черкащане отодвинули игру в центр поля и все смелее выбегают на чужую половину
16'
А Олег Дулуб уже что-то внимательно конспектирует в блокноте
14'
Опасный момент
А вот это опасно! После углового пошел удар от Хобленко, но Исенко тянет, успевает выкинуть руку! Первый хороший моменту ЛНЗ!
13'
ЛНЗ огрызнулся - Норенков сместился с фланга, пробил, но Корниенко успел заблокировать удар
12'
ЛНЗ довольно низко садиться в своей штрафной, вроде и закрывают зоны, но повышаются шансы для рикошетов, суматохи и все прочего
10'
Контактная игра также у нас. Не грубая, но контакты есть. Шурман раз через раз дает свистки за фолы
8'
Уголовой
А вот есть! После углового Якубу головой пробил, но не очень опасно вышло - мимо
6'
Без ударов у нас пока что, ну и естественно, без моментов...
4'
Ворскла пробует нащупывать игру через фланги, но в центр ЛНЗ соперника не пускает
3'
Пока что все довольно сумбурно. Команды бьются за контроль мяча
1'
Свисток
Поехали, матч начался!
Выходят команды на поле
Отметим, что команды являются соседями в турнирной таблице. Ворскла расположилась на 9-м месте, имея в активе 18 очков. У ЛНЗ 10-я позиция и 16 пунктов
Инфо
Запасные ЛНЗ: Самойленко, Савин, Хамелюк, Прядун, Наумец, Насонов, Лопыренок, Тищенко, Банада, Тарасенко, Копыл, Калюжный
Инфо
Стартовый состав ЛНЗ: Пеньков, Шестаков, Бойко, Пасич, Олейник, Норенков, Хобленко, Муравский, Рыбалка, Ковалев, Стасюк
Инфо
Запасные Восрклы: Домолега, Сантана, Л. Рамирес, Хрипчук, Оденцов, Черныш, Сердюк, Юрченко
Инфо
Стартовый состав Ворсклы: Исенко, Пердута, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Якубу, Крупский, Челядин, Нестеренко, Кане, Фелипе
Инфо
Матч пройдет в Полтаве и начнется в 17:00. Судить игру будет Денис Шурман. Также на поединке будет ВАР.
Добрый вечер всем любителям украинского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 15-го тура УПЛ, в котором Ворскла примет ЛНЗ
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Анонс матча Ворскла - ЛНЗ 25.11.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой ЛНЗ (Черкассы) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 25.11.2023
Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Dulub, Oleg Anatolevich разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - ЛНЗ можно посмотреть 25.11.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - ЛНЗ, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Оболонь - 11.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: ЛНЗ (Черкассы)
Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006
Страна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий матч команды ЛНЗ был сыгран против Заря - 12.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ЛНЗ.

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