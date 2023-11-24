Ворскла - ЛНЗ онлайн трансляция матча

Анонс матча Ворскла - ЛНЗ 25.11.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой ЛНЗ (Черкассы) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 25.11.2023

Время начала матча: 17:00

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Dulub, Oleg Anatolevich разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против Оболонь - 11.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: ЛНЗ (Черкассы)

Год основания ЛНЗ (Черкассы): 2006

Страна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Предыдущий матч команды ЛНЗ был сыгран против Заря - 12.11.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды ЛНЗ.

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