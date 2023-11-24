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Ворскла - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.11.2023
Ворскла - ЛНЗ: Прогноз и анонс матча ⋉ 25.11.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В последнем матче игрового дня субботнего вечера встретятся два крепких середняка текущей кампании УПЛ. В частности, полтавская "Ворскла" сыграет против черкасского ЛНЗ. Поединок пройдет на домашней арене "зеленых" - стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского. Команды Виктора Скрипника и Олега Дулуба являются соседями по турнирной таблице, занимая 9-е и 10-е места, соответственно. Разница между коллективами составляет всего 2 очка, поэтому встреча обещает быть очень напряженной.
15-й тур УПЛ сезона 2023/24
25.11.2023. "Ворскла" им. А. Бутовского, Полтава
"Ворскла" 17:00 ЛНЗ
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"Ворскла": последние новости
Полтавскую команду откровенно штормит в этом сезоне. Замечательные отрезки, такие как серия из трех побед на старте чемпионата, или победа над донецким "Шахтером" сменяются нестабильными результатами и безыдейной игрой.
Впрочем, после поражения от "Днепра-1" в конце октября, Виктору Скрипнику удалось немного стабилизировать ситуацию. После матча с днепрянами "Ворскла" провела три поединка, и в каждом из них брала очки. С харьковским "Металлистом 1925" полтавский коллектив расписал результативную ничью - 2:2. А с "Минаем" были зафиксированы нули.
В свою очередь, в последнем туре, благодаря голу с пенальти, "Ворскла" на выезде минимально одолела "Оболонь" (1:0). Но, если говорить откровенно, учитывая кадровую ситуацию и дееспособную часть скамейки запасных (особенно ее размер), то Скрипник выжимает практически максимум из этого подбора игроков.
Однако, при этом очень бросается в глаза показатель пропущенных мячей "Ворсклы" в этой кампании УПЛ. Полтавская команда, на уровне с абсолютным аутсайдером первенства "Минаем", имеет худшую оборону в лиге. 23 гола в своих воротах за 14 поединков - это слишком большая цифра...
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Крупский, Корниенко, Павлюк, Пердута, Якубу, Челядин, Кане, Нестеренко, Фелипе, Степанюк.
ЛНЗ: последние новости
Как и "Ворскла", команда Олега Дулуба не проиграла ни одного матча в ноябре. Более того, в последних 3-х турах черкасский коллектив одержал две победы. В частности, ЛНЗ добыл положительный для себя результат в поединках против "Оболони" (3:0) и луганской "Зари" (2:1). Между этими двумя играми также была домашняя ничья с ковалевским "Колосом" - 1:1.
В общем, есть впечатление, что новичок УПЛ нащупал свои сильные стороны и понял за счет чего он может добывать необходимые очки. В частности после ужасного старта чемпионата и посредственного периода с конца сентября по конец октября команда сумела стабилизировать свою игру и результаты.
Из позитива также можно отметить то, что команда белорусского наставника смогла побороть свою проблему с реализацией и стала регулярно забивать.
Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков, Стасюк, Селин, Рыбалка, Ковалев, Норенков, Олейник, Бойко, С. Шестаков, Хобленко, Г. Пасич.
"Ворскла" - ЛНЗ. Личные встречи
В своей истории полтавская и черкасская команды еще ни разу не встречались. Это и неудивительно, "Ворскла" - опытный боец УПЛ, а для ЛНЗ - это лишь первый сезон в элитном дивизионе.
"Ворскла" - ЛНЗ. Ставка и коэффициенты
"Ворскла" - ЛНЗ. Турнирное положение команд
Команды Скрипника и Дулуба являются соседями по турнирной таблице. "Ворскла" занимает 9-е место, а ЛНЗ - 10-е. Клубы разделяет расстояние всего в два очка. Оба коллектива имеют одинаковое количество поражений - по 6.
|#
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|О
|1
|
СК Днепр-1
|14
|9
|3
|2
|30
|2
|
Полесье
|14
|9
|2
|3
|29
|3
|
Кривбасс
|14
|8
|3
|3
|27
|4
|
Ворскла
|12
|7
|3
|2
|24
|5
|
Рух
|14
|6
|6
|2
|24
|6
|
Колос
|14
|4
|8
|2
|20
|7
|
Черноморец
|13
|6
|1
|6
|19
|8
|
Динамо
|11
|6
|1
|4
|19
|9
|
Ворскла
|14
|5
|3
|6
|18
|10
|
ЛНЗ
|14
|4
|4
|6
|16
|11
|
Металлист 1925
|13
|4
|3
|6
|15
|12
|
Оболонь
|14
|3
|4
|7
|13
|13
|
ФК Александрия
|14
|3
|4
|7
|13
|14
|
Заря
|12
|2
|4
|6
|10
|15
|
Верес
|13
|1
|5
|7
|8
|16
|
ФК Минай
|14
|0
|6
|8
|6
"Ворскла" - ЛНЗ. Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Букмекеры не отдают явного преимущества ни одной из сторон. Полтавская команда имеет немного меньший коэффициент на победу, однако это связано лишь со статусом номинального хозяина поединка. В общем, эти два коллектива сейчас выглядят абсолютно равными по классу.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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