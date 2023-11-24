Ворскла - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25.11.2023

В последнем матче игрового дня субботнего вечера встретятся два крепких середняка текущей кампании УПЛ. В частности, полтавская "Ворскла" сыграет против черкасского ЛНЗ. Поединок пройдет на домашней арене "зеленых" - стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского. Команды Виктора Скрипника и Олега Дулуба являются соседями по турнирной таблице, занимая 9-е и 10-е места, соответственно. Разница между коллективами составляет всего 2 очка, поэтому встреча обещает быть очень напряженной.

15-й тур УПЛ сезона 2023/24

25.11.2023. "Ворскла" им. А. Бутовского, Полтава

"Ворскла" 17:00 ЛНЗ

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"Ворскла": последние новости

Полтавскую команду откровенно штормит в этом сезоне. Замечательные отрезки, такие как серия из трех побед на старте чемпионата, или победа над донецким "Шахтером" сменяются нестабильными результатами и безыдейной игрой.

Впрочем, после поражения от "Днепра-1" в конце октября, Виктору Скрипнику удалось немного стабилизировать ситуацию. После матча с днепрянами "Ворскла" провела три поединка, и в каждом из них брала очки. С харьковским "Металлистом 1925" полтавский коллектив расписал результативную ничью - 2:2. А с "Минаем" были зафиксированы нули.

В свою очередь, в последнем туре, благодаря голу с пенальти, "Ворскла" на выезде минимально одолела "Оболонь" (1:0). Но, если говорить откровенно, учитывая кадровую ситуацию и дееспособную часть скамейки запасных (особенно ее размер), то Скрипник выжимает практически максимум из этого подбора игроков.

Однако, при этом очень бросается в глаза показатель пропущенных мячей "Ворсклы" в этой кампании УПЛ. Полтавская команда, на уровне с абсолютным аутсайдером первенства "Минаем", имеет худшую оборону в лиге. 23 гола в своих воротах за 14 поединков - это слишком большая цифра...

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Крупский, Корниенко, Павлюк, Пердута, Якубу, Челядин, Кане, Нестеренко, Фелипе, Степанюк.

ЛНЗ: последние новости

Как и "Ворскла", команда Олега Дулуба не проиграла ни одного матча в ноябре. Более того, в последних 3-х турах черкасский коллектив одержал две победы. В частности, ЛНЗ добыл положительный для себя результат в поединках против "Оболони" (3:0) и луганской "Зари" (2:1). Между этими двумя играми также была домашняя ничья с ковалевским "Колосом" - 1:1.

В общем, есть впечатление, что новичок УПЛ нащупал свои сильные стороны и понял за счет чего он может добывать необходимые очки. В частности после ужасного старта чемпионата и посредственного периода с конца сентября по конец октября команда сумела стабилизировать свою игру и результаты.

Из позитива также можно отметить то, что команда белорусского наставника смогла побороть свою проблему с реализацией и стала регулярно забивать.

Ориентировочный состав ЛНЗ: Пеньков, Стасюк, Селин, Рыбалка, Ковалев, Норенков, Олейник, Бойко, С. Шестаков, Хобленко, Г. Пасич.

"Ворскла" - ЛНЗ. Личные встречи

В своей истории полтавская и черкасская команды еще ни разу не встречались. Это и неудивительно, "Ворскла" - опытный боец УПЛ, а для ЛНЗ - это лишь первый сезон в элитном дивизионе.

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"Ворскла" - ЛНЗ. Ставка и коэффициенты

"Ворскла" - ЛНЗ. Турнирное положение команд

Команды Скрипника и Дулуба являются соседями по турнирной таблице. "Ворскла" занимает 9-е место, а ЛНЗ - 10-е. Клубы разделяет расстояние всего в два очка. Оба коллектива имеют одинаковое количество поражений - по 6.

# Команда І В Н П О 1 СК Днепр-1 14 9 3 2 30 2 Полесье 14 9 2 3 29 3 Кривбасс 14 8 3 3 27 4 Ворскла 12 7 3 2 24 5 Рух 14 6 6 2 24 6 Колос 14 4 8 2 20 7 Черноморец 13 6 1 6 19 8 Динамо 11 6 1 4 19 9 Ворскла 14 5 3 6 18 10 ЛНЗ 14 4 4 6 16 11 Металлист 1925 13 4 3 6 15 12 Оболонь 14 3 4 7 13 13 ФК Александрия 14 3 4 7 13 14 Заря 12 2 4 6 10 15 Верес 13 1 5 7 8 16 ФК Минай 14 0 6 8 6

"Ворскла" - ЛНЗ. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Букмекеры не отдают явного преимущества ни одной из сторон. Полтавская команда имеет немного меньший коэффициент на победу, однако это связано лишь со статусом номинального хозяина поединка. В общем, эти два коллектива сейчас выглядят абсолютно равными по классу.