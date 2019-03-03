Фрозиноне - Дженоа онлайн трансляция матча

Во время последних 8 встреч, команда Фрозиноне выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 16-8 в пользу команды Дженоа

Вы знали, что Фрозиноне забил 29% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Дженоа забил 38% голов между минутами 31-45?

Фрозиноне не проигрывает в последних 5 домашних матчах.

Дженоа не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.

Фрозиноне не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Дженоа не забивает в 3 из их 6 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Matias Soule лучший бомбардир Фрозиноне с 5 голами. Albert Gudmundsson забил 5 раз за Дженоа

Фрозиноне пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Фрозиноне выигрывает первый тайм в 43% матчей, Дженоа выигрывает в 42% матчей.

Фрозиноне выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Дженоа выигрывает в 42%.

Победителем прошлой встречи была команда Фрозиноне.

В их последнюю встречу команда Фрозиноне победила в 1 гол(а).

Когда Фрозиноне лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фрозиноне% своих матчей.

Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Когда Фрозиноне проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фрозиноне% своих матчей.

Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Дженоа's performance of the last 5 matches is better than Фрозиноне's.

Команда Дженоа проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Фрозиноне (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Фрозиноне выиграла 1, команда Дженоа выиграла 3, 1 ничьи.

Команда Дженоа проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Серия А" против команды Фрозиноне.

Команда Фрозиноне выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.

Фрозиноне забивает 0.8 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 1.8 гола против команды Фрозиноне (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Фрозиноне и Дженоа - 2.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фрозиноне и Дженоа - 1.6.