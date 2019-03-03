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Фрозиноне - Дженоа онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 26 ноября 2023, 16:00 - Стадион Бенито Стирпе . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Zufferli, Luca
Рейтинг матча:
Фрозиноне
Фрозиноне
0 - 0
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29'
Дженоа
Генуя
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Ход матча
6' Vogliacco, Alessandro
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Фрозиноне
35%
Ничья
35%
Дженоа
31%
П1: 2.92 Х: 2.44 П2: 3.40
Интересные факты
  • Во время последних 8 встреч, команда Фрозиноне выиграла 1 раз, 2 раз сыграла вничью, в то время как команда Дженоа выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 16-8 в пользу команды Дженоа
  • Вы знали, что Фрозиноне забил 29% голов между минутами 61-75? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Дженоа забил 38% голов между минутами 31-45?
  • Фрозиноне не проигрывает в последних 5 домашних матчах.
  • Дженоа не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Фрозиноне не забивает в 0 из их 6 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Дженоа не забивает в 3 из их 6 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Matias Soule лучший бомбардир Фрозиноне с 5 голами. Albert Gudmundsson забил 5 раз за Дженоа
  • Фрозиноне пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Фрозиноне выигрывает первый тайм в 43% матчей, Дженоа выигрывает в 42% матчей.
  • Фрозиноне выигрывает первую половину матча в 43% случаев, Дженоа выигрывает в 42%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Фрозиноне.
  • В их последнюю встречу команда Фрозиноне победила в 1 гол(а).
  • Когда Фрозиноне лидирует 1-0 дома, они побеждают в Фрозиноне% своих матчей.
  • Когда Дженоа лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Когда Фрозиноне проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Фрозиноне% своих матчей.
  • Когда Дженоа проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Дженоа's performance of the last 5 matches is better than Фрозиноне's.
  • Команда Дженоа проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Фрозиноне (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Фрозиноне выиграла 1, команда Дженоа выиграла 3, 1 ничьи.
  • Команда Дженоа проиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Серия А" против команды Фрозиноне.
  • Команда Фрозиноне выиграла лишь 0 из последних 4 встреч в "Серия А" против команды Дженоа.
  • Фрозиноне забивает 0.8 гола за матч против команды Дженоа, а Дженоа забивает 1.8 гола против команды Фрозиноне (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Фрозиноне и Дженоа - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Фрозиноне и Дженоа - 1.6.
  • Фрозиноне забивает 2.76 гола, играя дома, а Дженоа забивает 0.95 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Фрозиноне
0
Побед
4
Игр
2
Побед
Дженоа
Чемпионат Италии 2018
03.03.2019 - 15:45 Дженоа 0 - 0 Завершен Фрозиноне
Чемпионат Италии 2018/2019
30.09.2018 - 16:00 Фрозиноне 1 - 2 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2015/2016
03.04.2016 - 16:00 Дженоа 4 - 0 Завершен Фрозиноне
Чемпионат Италии 2015/2016
08.11.2015 - 16:00 Фрозиноне 2 - 2 Завершен Дженоа
Последние матчи - Фрозиноне
Чемпионат Италии 2023/2024
12.11.2023 - 21:45 Интер 2 - 0 Завершен Фрозиноне П
Чемпионат Италии 2023/2024
06.11.2023 - 19:30 Фрозиноне 2 - 1 Завершен Эмполи В
Кубок Италии 2023/2024
02.11.2023 - 22:00 Торино 1 - 2 Завершен Фрозиноне В
Чемпионат Италии 2023/2024
29.10.2023 - 13:30 Кальяри 4 - 3 Завершен Фрозиноне П
Чемпионат Италии 2023/2024
22.10.2023 - 16:00 Болонья 2 - 1 Завершен Фрозиноне П
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Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2023/2024
10.11.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 0 Завершен Эллас Верона В
Чемпионат Италии 2023/2024
05.11.2023 - 16:00 Кальяри 2 - 1 Завершен Дженоа П
Кубок Италии 2023/2024
01.11.2023 - 16:00 Дженоа 2 - 1 Завершен Реджана В
Чемпионат Италии 2023/2024
27.10.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 0 Завершен Салернитана В
Чемпионат Италии 2023/2024
22.10.2023 - 19:00 Аталанта 2 - 0 Завершен Дженоа П
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Главные события
6'
Vogliacco, Alessandro
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Фрозиноне
35%
Ничья
35%
Дженоа
31%
П1: 2.92 Х: 2.44 П2: 3.40
Составы команд
80
Турати, Стефано
3
Риккардо Маркицца
6
Симоне Ромагноли
5
Калеб Околи
22
Oyono Omva Torque, Anthony
45
Barrenechea, Enzo
24
Бурабия Мехди
27
Ibrahimovic, Arijon
12
Reinier
18
Soule, Matias
70
Кеддира, Валид
1
Мартинес Хосеп
4
de Winter, Koni
5
Dragusin, Radu Matei
14
Vogliacco, Alessandro
20
Стефано Сабелли
32
Frendrup Morten
47
Милан Бадель
8
Строотман, Кевин
55
Хапс, Риджечиано
17
Руслан Малиновский
37
Пускас, Георге
Стартовый состав
  • 70
    Кеддира, Валид
    Нападающий
  • 27
    Ibrahimovic, Arijon
    Полузащитник
  • 12
    Reinier
  • 18
    Soule, Matias
    Полузащитник
  • 45
    Barrenechea, Enzo
    Полузащитник
  • 24
    Бурабия Мехди
  • 3
    Риккардо Маркицца
    Защитник
  • 6
    Симоне Ромагноли
  • 5
    Калеб Околи
  • 22
    Oyono Omva Torque, Anthony
    Защитник
  • 80
    Турати, Стефано
    Вратарь
  • 17
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 37
    Пускас, Георге
    Нападающий
  • 20
    Стефано Сабелли
    Защитник
  • 32
    Frendrup Morten
  • 47
    Милан Бадель
    Полузащитник
  • 8
    Строотман, Кевин
    Полузащитник
  • 55
    Хапс, Риджечиано
    Защитник
  • 4
    de Winter, Koni
    Защитник
  • 5
    Dragusin, Radu Matei
    Защитник
  • 14
    Vogliacco, Alessandro
    Защитник
    6
  • 1
    Мартинес Хосеп
Запасные игроки
Тренеры
  • Эусебио Ди Франческо
  • Алберто Жилардино
Статистика матча
ЖК
1
1
Удары в створ
1
1
Штрафные
2
Угловые
2
1
Офсайды
1
Сейвы
1
1
Фолы
1
1
Удары мимо
3
55%
Владение мячом
45%
LIVE
Трансляция матча Фрозиноне - "Дженоа"
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В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
28'
22'
Желтая карточка
Джилардино слишком агрессивно высказывал свои претензии к судейской бригаде.
16'
Стартовая активности позади, темп игры снизился. Дженоа играет первым номером, Малиновского задействуют часто и он выглядит неплохо.
11'
Маркицца проверил Мартинеса ударом издали. Голкипер Дженоа на месте.
9'
Френдруп остался один в чужой штрафной площадке и даже нанес удар. Не поймал мяч на ногу, поэтому не попал в створ.
6'
Желтая карточка
Вольякко сразу же садится на желтую карточку. Это был грубый подкат в ноги сопернику.
5'
Могли выбегать хозяева в контратаку за счет длинной передачи, но Мартинес был против. Его выход из ворот поставил крест на этой атаке.
1'
Опасный момент
Сложно объяснить, как Дженоа сейчас умудрился не забить. Сабелли перехватил мяч, воспользовавшись грубой ошибкой соперника и выкатил партнеру под расстрел ворот. Пушкаш пробил отвратительно, попав в защитника.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Лука Цуфферли.
Инфо
Стартовый состав Фрозиноне: Турати — Маркицца, Романьоли (к), Околи, Ойоно — Барренчеа, Бурабия — Ибрагимович, Рейньер, Суле — Шеддира. Главный тренер — Эусебио ди Франческо.
Инфо
Стартовый состав Дженоа: Мартинес — Вольякко, Дрегушин, де Винтер — Хапс, Стротман, Бадель (к), Френдруп, Сабелли — Пушкаш, Малиновский. Главный тренер — Альберто Джилардино.
Обе команды являются крепкими середняками. Фрозиноне занимает 12 место с 15 очками, у Дженоа на 1 балл меньше и 14 позиция.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура Серии А Фрозиноне – Дженоа.
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Анонс матча Фрозиноне - "Дженоа" 26.11.2023, Чемпионат Италии

Поединок между командой Фрозиноне (Фрозиноне) и командой "Дженоа" (Генуя) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2023/2024, матч состоится на стадионе Стадион Бенито Стирпе.

Дата проведения матча: 26.11.2023
Время начала матча: 16:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Фрозиноне (Фрозиноне) и командой "Дженоа" (Генуя):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Дженоа" и Фрозиноне в предыдущем футбольном матче 03.03.2019 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Эусебио Ди Франческо и Алберто Жилардино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Фрозиноне - "Дженоа" можно посмотреть 26.11.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча Фрозиноне - "Дженоа", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Фрозиноне (Фрозиноне)
Год основания Фрозиноне (Фрозиноне): 1912
Страна: Италия
Тренер: Эусебио Ди Франческо

Прошедший матч команды Фрозиноне был сыгран против "Интер" - 12.11.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды "Интер".

Команда гостей

Название: "Дженоа" (Генуя)
Год основания "Дженоа" (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино

Предыдущий матч команды "Дженоа" был сыгран против Эллас Верона - 10.11.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды "Дженоа".

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