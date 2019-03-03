Фрозиноне - Дженоа онлайн трансляция матча

Поединок между командой Фрозиноне (Фрозиноне) и командой "Дженоа" (Генуя) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2023/2024, матч состоится на стадионе Стадион Бенито Стирпе.
Дата проведения матча: 26.11.2023
Время начала матча: 16:00
История противостояний между клубами Фрозиноне (Фрозиноне) и командой "Дженоа" (Генуя):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Дженоа" и Фрозиноне в предыдущем футбольном матче 03.03.2019 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Эусебио Ди Франческо и Алберто Жилардино разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Фрозиноне (Фрозиноне)
Год основания Фрозиноне (Фрозиноне): 1912
Страна: Италия
Тренер: Эусебио Ди Франческо
Прошедший матч команды Фрозиноне был сыгран против "Интер" - 12.11.2023, в рамках турнира Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды "Интер".
Название: "Дженоа" (Генуя)
Год основания "Дженоа" (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино
Предыдущий матч команды "Дженоа" был сыгран против Эллас Верона - 10.11.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды "Дженоа".
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