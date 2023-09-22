Дженоа - Лечче онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Дженоа и Лечче 0-0. 3 игры закончились с этим результатом.

За последние 10 встреч когда команда Дженоа играла дома, команда Дженоа выиграла 7 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Лечче. Разница голов 20-7 в пользу команды Дженоа.

Во время последних 19 встреч, команда Дженоа выиграла 9 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Лечче выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 33-21 в пользу команды Дженоа

Последняя гостевая победа Лечче над Дженоа была в 1998

В Серия А, Лечче проиграла последние 3 выездных игр.

Вы знали, что Дженоа забил 36% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Лечче забил 40% голов между минутами 76-90?

Дженоа не проигрывает в последних 6 играх.

Дженоа не проигрывает в последних 7 домашних матчах.

Лечче без побед в последних 5 играх.

Лечче проиграл 3 выездных матчей подряд.

Лечче не выиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.

В домашних матчах Дженоа не проигрывает Лечче в последних 8 встречах.

Дженоа не забивает в 2 из их 10 домашних матчах в Серия А в этом сезоне

Лечче не забивает в 4 из их 10 выездных матчах в Серия А в этом сезоне

Домашняя статистика Дженоа в сезоне 3-5-2

Выездная статистика Лечче в сезоне 0-5-5

Albert Gudmundsson лучший бомбардир Дженоа с 9 голами. Nikola Krstovic забил 4 раз за Лечче

Morten Frendrup отдал больше всего передач в Дженоа с 3 передачами. Lameck Banda лучший распасовщик Лечче (3 передач)

Ruslan Malinovskyi получил больше всего желтых карточек (7) в Дженоа. Ylber Ramadani получил 9 в Лечче.

Лечче пропускает в каждом из последних 17 матчах.

Дженоа выигрывает первый тайм в 41% матчей, Лечче выигрывает в 15% матчей.

Дженоа выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Лечче выигрывает в 15%.

Победителем прошлой встречи была команда Лечче.

В их последнюю встречу команда Лечче победила в 1 гол(а).

Когда Дженоа лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Когда Лечче лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лечче% своих матчей.

Когда Дженоа проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.

Когда Лечче проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лечче% своих матчей.

Недавнее выступление команды Дженоа в "Серия А" лучше, чем у команды Лечче.

Дженоа's performance of the last 5 matches is better than Лечче's.

Команда Дженоа проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лечче (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Дженоа выиграла 3, команда Лечче выиграла 1, 1 ничьи.

Дженоа забивает 2.2 гола за матч против команды Лечче, а Лечче забивает 1.2 гола против команды Дженоа (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Дженоа и Лечче - 3.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Дженоа и Лечче - 1.4.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Дженоа забивает 1.7 гола, играя дома, а Лечче забивает 0.95 гола, играя на выезде (в среднем).