Дженоа - Лечче онлайн трансляция матча

Противостояние между командой "Дженоа" (Генуя) и командой Лечче (Лечче) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2023/2024, матч пройдет на стадионе Луиджи Феррарис.
Дата проведения матча: 28.01.2024
Время начала матча: 13:30
История противостояний между командами "Дженоа" (Генуя) и командой Лечче (Лечче):
Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Лечче, тогда как команда "Дженоа" осталась с поражением. Столкновение Лечче и "Дженоа" в предыдущем футбольном матче 22.09.2023 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Алберто Жилардино и Роберто Д'Аверса разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Дженоа" (Генуя)
Год основания "Дженоа" (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино
Предыдущий матч команды "Дженоа" был сыгран против "Салернитана" - 21.01.2024, в рамках турнира Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды "Дженоа".
Название: Лечче (Лечче)
Год основания Лечче (Лечче): 1908
Страна: Италия
Тренер: Роберто Д'Аверса
Прошедший поединок команды Лечче был сыгран против Ювентус - 21.01.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды Ювентус.
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