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Дженоа - Лечче онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 28 января 2024, 13:30 - Луиджи Феррарис . Трансляция: MEGOGO Футбол Второй
Главный судья: Лука Дж. Пайретто
Рейтинг матча:
Дженоа
Генуя
0 - 0
Обновить
3'
Лечче
Лечче
Смотреть трансляцию
Ход матча
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
35%
Ничья
35%
Лечче
31%
П1: 2.64 Х: 2.32 П2: 4.22
П1: 2.64 Х: 2.32 П2: 4.22
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Дженоа и Лечче 0-0. 3 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 10 встреч когда команда Дженоа играла дома, команда Дженоа выиграла 7 раз, 2 сыграла в ничью и 1 победы команды Лечче. Разница голов 20-7 в пользу команды Дженоа.
  • Во время последних 19 встреч, команда Дженоа выиграла 9 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Лечче выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 33-21 в пользу команды Дженоа
  • Последняя гостевая победа Лечче над Дженоа была в 1998
  • В Серия А, Лечче проиграла последние 3 выездных игр.
  • Вы знали, что Дженоа забил 36% голов между минутами 31-45? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Лечче забил 40% голов между минутами 76-90?
  • Дженоа не проигрывает в последних 6 играх.
  • Дженоа не проигрывает в последних 7 домашних матчах.
  • Лечче без побед в последних 5 играх.
  • Лечче проиграл 3 выездных матчей подряд.
  • Лечче не выиграл ни в одном из последних 11 выездных матчей.
  • В домашних матчах Дженоа не проигрывает Лечче в последних 8 встречах.
  • Дженоа не забивает в 2 из их 10 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Лечче не забивает в 4 из их 10 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Домашняя статистика Дженоа в сезоне 3-5-2
  • Выездная статистика Лечче в сезоне 0-5-5
  • Albert Gudmundsson лучший бомбардир Дженоа с 9 голами. Nikola Krstovic забил 4 раз за Лечче
  • Morten Frendrup отдал больше всего передач в Дженоа с 3 передачами. Lameck Banda лучший распасовщик Лечче (3 передач)
  • Ruslan Malinovskyi получил больше всего желтых карточек (7) в Дженоа. Ylber Ramadani получил 9 в Лечче.
  • Лечче пропускает в каждом из последних 17 матчах.
  • Дженоа выигрывает первый тайм в 41% матчей, Лечче выигрывает в 15% матчей.
  • Дженоа выигрывает первую половину матча в 41% случаев, Лечче выигрывает в 15%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Лечче.
  • В их последнюю встречу команда Лечче победила в 1 гол(а).
  • Когда Дженоа лидирует 1-0 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Когда Лечче лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Лечче% своих матчей.
  • Когда Дженоа проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Дженоа% своих матчей.
  • Когда Лечче проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Лечче% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Дженоа в "Серия А" лучше, чем у команды Лечче.
  • Дженоа's performance of the last 5 matches is better than Лечче's.
  • Команда Дженоа проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Лечче (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Дженоа выиграла 3, команда Лечче выиграла 1, 1 ничьи.
  • Дженоа забивает 2.2 гола за матч против команды Лечче, а Лечче забивает 1.2 гола против команды Дженоа (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Дженоа и Лечче - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Дженоа и Лечче - 1.4.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Серия А".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Дженоа забивает 1.7 гола, играя дома, а Лечче забивает 0.95 гола, играя на выезде (в среднем).
  • У команды Лечче серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
Личные встречи
Дженоа
1
Побед
3
Игр
1
Побед
Лечче
Чемпионат Италии 2023/2024
22.09.2023 - 21:45 Лечче 1 - 0 Завершен Дженоа
Чемпионат Италии 2021
19.07.2020 - 20:30 Дженоа 2 - 1 Завершен Лечче
Чемпионат Италии 2011/2012
04.03.2012 - 16:00 Лечче 2 - 2 Завершен Дженоа
Последние матчи - Дженоа
Чемпионат Италии 2023/2024
21.01.2024 - 19:00 Салернитана 1 - 2 Завершен Дженоа В
Чемпионат Италии 2023/2024
13.01.2024 - 16:00 Дженоа 0 - 0 Завершен Торино Н
Чемпионат Италии 2023/2024
05.01.2024 - 21:45 Болонья 1 - 1 Завершен Дженоа Н
Чемпионат Италии 2023/2024
29.12.2023 - 21:45 Дженоа 1 - 1 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2023/2024
22.12.2023 - 19:30 Сассуоло 1 - 2 Завершен Дженоа В
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Последние матчи - Лечче
Чемпионат Италии 2023/2024
21.01.2024 - 21:45 Лечче 0 - 3 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2023/2024
14.01.2024 - 13:30 Лацио 1 - 0 Завершен Лечче П
Чемпионат Италии 2023/2024
06.01.2024 - 19:00 Лечче 1 - 1 Завершен Кальяри Н
Чемпионат Италии 2023/2024
30.12.2023 - 13:30 Аталанта 1 - 0 Завершен Лечче П
Чемпионат Италии 2023/2024
23.12.2023 - 19:00 Интер 2 - 0 Завершен Лечче П
Показать больше
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Дженоа
35%
Ничья
35%
Лечче
31%
П1: 2.64 Х: 2.32 П2: 4.22
П1: 2.64 Х: 2.32 П2: 4.22
Составы команд
1
Мартинес Хосеп
22
Хоан Васкес
13
Бани, Маттиа
14
Vogliacco, Alessandro
90
Спенс, Джед
8
Строотман, Кевин
17
Руслан Малиновский
2
Мортен Торсби
4
de Winter, Koni
11
Алберт Тор Гудмундссон
19
Retegui, Mateo
30
Владимиро Фальконе
17
Гендри, Валентин
5
Марин Понграчич
6
Baschirotto, Federico
25
Галло, Антонино
77
Kaba, Mohamed
20
Юльбер Рамадани
10
Уден, Реми
7
Almqvist, Pontus
9
Krstovic, Nikola
11
Никола Сансоне
Стартовый состав
  • 11
    Алберт Тор Гудмундссон
    Нападающий
  • 19
    Retegui, Mateo
    Нападающий
  • 90
    Спенс, Джед
    Защитник
  • 8
    Строотман, Кевин
    Полузащитник
  • 17
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 2
    Мортен Торсби
    Полузащитник
  • 4
    de Winter, Koni
    Защитник
  • 22
    Хоан Васкес
    Защитник
  • 13
    Бани, Маттиа
    Защитник
  • 14
    Vogliacco, Alessandro
    Защитник
  • 1
    Мартинес Хосеп
  • 7
    Almqvist, Pontus
    Нападающий
  • 9
    Krstovic, Nikola
    Нападающий
  • 11
    Никола Сансоне
    Нападающий
  • 77
    Kaba, Mohamed
    Полузащитник
  • 20
    Юльбер Рамадани
    Полузащитник
  • 10
    Уден, Реми
    Нападающий
  • 17
    Гендри, Валентин
    Защитник
  • 5
    Марин Понграчич
    Защитник
  • 6
    Baschirotto, Federico
    Защитник
  • 25
    Галло, Антонино
    Защитник
  • 30
    Владимиро Фальконе
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Алберто Жилардино
  • Роберто Д'Аверса
LIVE
Трансляция матча "Дженоа" - Лечче
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В эфире
MEGOGO Футбол Второй
Трансляция
1'
Свисток
Поехали, матч начался!
Выходят команды на поле
Дженоа идет на 12-м месте в таблице, имея в активе 25 очков. Лечче на 14-м месте - 21 набранный пункт.
Инфо
Отдельно отметим, что Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе генуэзцев
Инфо
Матч начнется в 13:30. Главный судья: Лука Пайретто
Инфо
Стартовый состав Лечче: Фальконе, Жендрей, Понграчич, Баскиротто, Галло, Каба, Рамадани, Уден, Альмквист, Крстович, Сансоне
Инфо
Стартовый состав Дженоа: Риера, де Винтер, Бани, Васкес, Вольякко, Малиновский, Стротман, Стротман, Торсбю, Спенс, Ретеги, Гудмундссон
Хозяевам не помогут дисквалифицированные Бадель и Фрэндруп. В сравнении с последним матчем сразу три африканца вернутся в "Лечче" из Кубка Африки - Ахмед Туба, Хамза Рафья и Ламек Банда.
Приглашаем вас на текстовую трансляцию 22 тура Серии А, в котором "Дженоа" будет принимать "Лечче". Игра начнется в 13.30.
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Последние матчи
Завершен 22:00 - Вчера Нигерия Нигерия 2 Камерун Камерун 0 Завершен 22:00 - Вчера Мальорка Мальорка 0 Бетис Бетис 1 Завершен 22:00 - Вчера Хераклес Хераклес 2 Аякс Аякс 4 Завершен 22:00 - Вчера Эксельсиор Эксельсиор 1 Утрехт Утрехт 1 Завершен 22:00 - Вчера Марсель Марсель 2 Монако Монако 2

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Анонс матча "Дженоа" - Лечче 28.01.2024, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Дженоа" (Генуя) и командой Лечче (Лечче) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2023/2024, матч пройдет на стадионе Луиджи Феррарис.

Дата проведения матча: 28.01.2024
Время начала матча: 13:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Дженоа" (Генуя) и командой Лечче (Лечче):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Лечче, тогда как команда "Дженоа" осталась с поражением. Столкновение Лечче и "Дженоа" в предыдущем футбольном матче 22.09.2023 закончилось со счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Алберто Жилардино и Роберто Д'Аверса разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Дженоа" - Лечче можно посмотреть 28.01.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Дженоа" - Лечче, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Дженоа" (Генуя)
Год основания "Дженоа" (Генуя): 1893
Страна: Италия
Тренер: Альберто Джилардино

Предыдущий матч команды "Дженоа" был сыгран против "Салернитана" - 21.01.2024, в рамках турнира Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды "Дженоа".

Команда гостей

Название: Лечче (Лечче)
Год основания Лечче (Лечче): 1908
Страна: Италия
Тренер: Роберто Д'Аверса

Прошедший поединок команды Лечче был сыгран против Ювентус - 21.01.2024, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2023/2024 и закончился победой команды Ювентус.

Следите за результатами матча "Дженоа" - Лечче онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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