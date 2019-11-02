Атлетико - Севилья онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Атлетико (Мадрид) и командой Севилья (Севилья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч пройдет на стадионе Ванда Метрополитано.
Дата проведения матча: 07.03.2020
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Атлетико (Мадрид) и командой Севилья (Севилья):
Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Севилья и Атлетико в предыдущем футбольном матче 02.11.2019 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Атлетико (Мадрид)
Год основания Атлетико (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне
Прошедший матч команды Атлетико был сыгран против Эспаньол - 01.03.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.
Название: Севилья (Севилья)
Год основания Севилья (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги
Прошедший матч команды Севилья был сыгран против Осасуна - 01.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Севилья.
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