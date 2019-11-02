Атлетико - Севилья онлайн трансляция матча

Анонс матча Атлетико - Севилья 07.03.2020, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Атлетико (Мадрид) и командой Севилья (Севилья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч пройдет на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 07.03.2020

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Атлетико (Мадрид) и командой Севилья (Севилья):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Севилья и Атлетико в предыдущем футбольном матче 02.11.2019 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Атлетико (Мадрид)

Год основания Атлетико (Мадрид): 1903

Страна: Испания

Тренер: Диего Симеоне



Прошедший матч команды Атлетико был сыгран против Эспаньол - 01.03.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Севилья (Севилья)

Год основания Севилья (Севилья): 1905

Страна: Испания

Тренер: Хулен Лопетеги



Прошедший матч команды Севилья был сыгран против Осасуна - 01.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Севилья.

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