  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Атлетико - Севилья Смотреть онлайн
В тренде

Атлетико - Севилья онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 07 марта 2020, 17:00 - Ванда Метрополитано
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
2 - 2
Обновить
перерыв
Севилья
Севилья
Ход матча
19' Де Йонг Лук 32' Альваро Мората 36' Джао Феликс Секейра 43' Лукас Окампос 43' Хесус Навас 45+2' Эвер Банега
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
29%
Ничья
43%
Севилья
29%
П1: 2.016 Х: 3.24 П2: 4.7 ТБ 2: 67 ТМ 2: 0
Личные встречи
Атлетико
8
Побед
19
Игр
3
Побед
Севилья
Чемпионат Испании 2019/2020
02.11.2019 - 19:30 Севилья 1 - 1 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2018
12.05.2019 - 21:00 Атлетико 0 - 0 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2018
12.05.2019 - 19:15 Атлетико 1 - 1 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2018
06.01.2019 - 17:15 Севилья 1 - 1 Завершен Атлетико
Последние матчи - Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
01.03.2020 - 17:45 Эспаньол 1 - 1 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2019/2020
23.02.2020 - 22:30 Атлетико 3 - 1 Завершен Вильярреал В
Лига Чемпионов 2019/2020
18.02.2020 - 22:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Испании 2019/2020
14.02.2020 - 22:00 "Валенсия" 2 - 2 Завершен Атлетико Н
Чемпионат Испании 2019/2020
08.02.2020 - 21:45 Атлетико 1 - 0 Завершен Гранада В
Показать больше
Последние матчи - Севилья
Чемпионат Испании 2019/2020
01.03.2020 - 13:45 Севилья 3 - 2 Завершен Осасуна В
Лига Европы 2019/2020
27.02.2020 - 22:00 Севилья 0 - 0 Завершен "Клуж" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
23.02.2020 - 20:30 Хетафе 0 - 3 Завершен Севилья В
Лига Европы 2019/2020
20.02.2020 - 19:55 "Клуж" 1 - 1 Завершен Севилья Н
Чемпионат Испании 2019/2020
16.02.2020 - 13:30 Севилья 2 - 2 Завершен Эспаньол Н
Показать больше
Новости команд
Табличка с фамилией Гризманна около стадиона Ванда Метрополитано была испорчена 13.07.2019 в 22:43 Табличка с фамилией Гризманна около стадиона Ванда Метрополитано была испорчена Фанаты "матрасников" негодуют
Барселона - Атлетико. Прогноз на матч чемпионата Испании 06.04.2019 в 12:23 Барселона - Атлетико. Прогноз на матч чемпионата Испании UA-Футбол делает свой прогноз на матч 31-го тура Ла Лиги Барселона - Атлетико. Испания, Барселона, Камп Ноу, 06.04.2019. 21:45
Известны 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня состоится жеребьёвка 28.02.2020 в 09:53 Известны 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня состоится жеребьёвка "Шахтер" и остальные ждут жребия
Севилья отскочила в Румынии, Хетафе сильнее полуфиналиста ЛЧ, Интер дожимает болгарский автобус. Что сегодня происходит в ЛЕ 20.02.2020 в 22:00 Севилья отскочила в Румынии, Хетафе сильнее полуфиналиста ЛЧ, Интер дожимает болгарский автобус. Что сегодня происходит в ЛЕ Обзор матчей первого блока Лиги Европы
Кто победит?
7 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
29%
Ничья
43%
Севилья
29%
П1: 2.016 Х: 3.24 П2: 4.7 ТБ 2: 67 ТМ 2: 0
Главные события
45+2'
Эвер Банега
43'
Лукас Окампос ГООЛ!
43'
Хесус Навас
ГООЛ! Джао Феликс Секейра
36'
ГООЛ! Альваро Мората
32'
19'
Де Йонг Лук ГООЛ!
Составы команд
Стартовый состав
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
    32
  • 7
    Джао Феликс Секейра
    36
  • 6
    Коке
    Защитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 8
    Сауль
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 1
    Томаш Вацлик
    Вратарь
  • 5
    Лукас Окампос
    Полузащитник
    43
  • 19
    Де Йонг Лук
    19
  • 14
    Сусо
    Нападающий
  • 10
    Эвер Банега
    Полузащитник
    45+2
  • 17
    Неманья Гудель
    Полузащитник
  • 23
    Родригес Серхио Регульон
  • 12
    Кунде Ж.
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
    43
Запасные игроки
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 20
    Витоло
    Полузащитник
  • 2
    Хосе Хименес
  • 21
    Янник Карраско
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 1
    Адан Антонио
  • 19
    Диего Коста
    Нападающий
  • 22
    Франко Васкес
    Полузащитник
  • 3
    Сергио Гомес
  • 18
    Серхио Эскудеро
    Защитник
  • 13
    Боно
  • 8
    Нолито
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
45+7'
Свисток
Перерыв.
45+4'
Опасный момент
Фелипе пробил головой после подачи партнера с углового! Мяч отскочил от земли и ушел за лицевую.
45+2'
Желтая карточка
Банега сфолил против Сауля и получил желтую карточку.
45'
Инфо
6 мин. добавлено.
43'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Окампос хладнокровно реализовал приговор! 2:2!
43'
Желтая карточка
Хесус Навас получил желтую за излишние эмоции.
42'
Пенальти назначает Эрнандес Эрнандес! Окампос у мяча.
40'
Арбитр советуется с ассистентом на предмет пенальти в ворота Облака. Триппьер завалил Окампоса в своей штрафной.
39'
Опасный момент
Регилон пробил с левого полуфланга в упор! Облак спасает "Атлетико".
38'
Статистика ударов в створ 3:2 в пользу "Севильи".
36'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Коке отдал передачу на левый фланг. Фелиш подработал сферу и отправил мяч в сетку! 2:1!
35'
Фелиш сфолил в атаке. Свободный для "Севильи".
33'
Желтая карточка
Лопетеги получил желтую за споры в технической зоне.
32'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Мората уверенно пробил с "точки"! 1:1!
31'
Желтая карточка
Арбитр посмотрел повтор и указал на "точку"! Пенальти! Карлос получил желтую за игру рукой в своей штрафной.
30'
Арбитр идет смотреть повтор. Ждем.
28'
Алехандро Эрнандес Эрнандес слушает ассистента по поводу эпизода с падением Фелиша. Пауза в игре.
27'
Фелиш падает в чужой штрафной. Пенальти? Арбитр молчит.
26'
Сауль нанес удар со штрафного. Мяч зацепил стенку и ушел за лицевую. Угловой.
26'
Регилон сфолил против Корреа. Штрафной для хозяев.
24'
Окампос сфолил против Триппьера. Свободный для "Атлетико".
22'
Борьба идет в центре поля. Моментов не наблюдается.
19'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Люк де Йонг принял передачу партнера на линии штрафной, подработал мяч и пробил мимо Облака! 0:1! "Севилья" выходит вперед!
18'
Мората сфолил против Банеги в центре поля.
16'
Опасный момент
Сусо низом пробил издали! Не без проблем взял этот удар Облак!
14'
Инфо
Владение мячом - 57%/43% в пользу "Севильи".
12'
Опасный момент
Длительный розыгрыш от Севильи на левом фланге атаки! Удар Окампоса! Мяч летит мимо дальнего угла.
10'
Защитники "Севильи" перепасовыаются между собой. "Атлетико" прессингует соперника.
8'
Уголовой
Коке навесил с углового. Гости ликвидировали угрозу своим воротам.
6'
Опасный момент
Мората вырвался на ударную позицию! Мората! Альваро пробил в ближний угол, но Карлос в подкате вынес мяч за лицевую! Угловой для хозяев.
5'
Гудель сфолил против Корреа. Свободный для "матрасников".
3'
Сауль нанес удар головой. Мяч летит мимо створа.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.
"Атлетико", стартовый состав: Облак - Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппьер - Сауль, Льоренте, Коке, Корреа - Мората, Фелиш. Запасные: Адан, Хименес, Врсалько, Карраско, Эррера, Витоло, Коста.
"Севилья", стартовый состав: Вацлик - Навас, Кунде, Карлос, Регилон - Жордан, Банега, Гудель - Окампос, де Йонг, Сусо. Запасные: Буну, Эскудеро, Гомес, Васкес, Нолито, Эль Хаддади, Эн-Несири.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: "Атлетико" - "Севилья". Начало поединка - 17:00.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Последние матчи
Завершен 16:00 - Сегодня Дженоа Дженоа 0 Парма Парма 0 Завершен 14:15 - Сегодня Ливерпуль Ливерпуль 2 Борнмут Борнмут 1 Завершен 14:00 - Сегодня Десна Десна 1 Заря Заря 0 Завершен 14:00 - Сегодня Ворскла Ворскла 1 Олимпик Олимпик 0 Завершен 14:00 - Сегодня Эйбар Эйбар 0 Мальорка Мальорка 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Атлетико - Севилья 07.03.2020, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Атлетико (Мадрид) и командой Севилья (Севилья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч пройдет на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 07.03.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Атлетико (Мадрид) и командой Севилья (Севилья):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Севилья и Атлетико в предыдущем футбольном матче 02.11.2019 закончилось с таким счетом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Атлетико - Севилья можно посмотреть 07.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Атлетико - Севилья, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Атлетико (Мадрид)
Год основания Атлетико (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Прошедший матч команды Атлетико был сыгран против Эспаньол - 01.03.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Севилья (Севилья)
Год основания Севилья (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший матч команды Севилья был сыгран против Осасуна - 01.03.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Севилья.

Следите за результатами матча Атлетико - Севилья онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.