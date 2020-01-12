  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Астон Вилла - Манчестер Сити Смотреть онлайн
В тренде

Астон Вилла - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Кубок Лиги Англия - 01 марта 2020, 18:30
Рейтинг матча:
Астон Вилла
Бирмингем
0 - 0
Обновить
16'
Манчестер Сити
Манчестер
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Астон Вилла
31%
Ничья
31%
Манчестер Сити
38%
Личные встречи
Астон Вилла
1
Побед
11
Игр
9
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
12.01.2020 - 18:15 Астон Вилла 1 - 6 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2019/2020
26.10.2019 - 14:15 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2015/2016
05.03.2016 - 17:00 Манчестер Сити 4 - 0 Завершен Астон Вилла
Чемпионат Англии 2015/2016
08.11.2015 - 15:30 Астон Вилла 0 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Астон Вилла
Чемпионат Англии 2019/2020
22.02.2020 - 18:30 "Саутгемптон" 2 - 0 Завершен Астон Вилла П
Чемпионат Англии 2019/2020
16.02.2020 - 17:30 Астон Вилла 2 - 3 Завершен "Тоттенхэм" П
Чемпионат Англии 2019/2020
01.02.2020 - 17:45 Борнмут 2 - 1 Завершен Астон Вилла П
Кубок Лиги Англия 2019/2020
28.01.2020 - 21:30 Астон Вилла 2 - 1 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
21.01.2020 - 21:15 Астон Вилла 2 - 1 Завершен Уотфорд В
Показать больше
Последние матчи - Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2019/2020
26.02.2020 - 22:00 Реал 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
22.02.2020 - 19:30 Лестер Сити 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
Чемпионат Англии 2021
19.02.2020 - 21:30 Манчестер Сити 2 - 0 Завершен Вест Хэм Юнайтед В
Чемпионат Англии 2019/2020
02.02.2020 - 18:30 "Тоттенхэм" 2 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Кубок Лиги Англия 2021
29.01.2020 - 21:45 Манчестер Сити 0 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
Астон Вилла
31%
Ничья
31%
Манчестер Сити
38%
Составы команд
Стартовый состав
  • 25
    Нюланд Орьян
  • 18
    Таргетт Мэтт
  • 40
    Тайрон Мингс
    Защитник
  • 22
    Бьерн Энгелс
  • 6
    Луис Д.
  • 11
    Марвелоус Накамба
  • 21
    Анвар Эль-Гази
    Нападающий
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 1
    Клаудио Браво
    Вратарь
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 25
    Фернандиньо
    Нападающий
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
14'
Фоден принял передачу от Агуэро, но не смог обострить. Хозяева отбились.
13'
Гости пытаются комбинировать около чужой штрафной. Хозяева прижались к своим воротам.
11'
Владение мячом - 53%/47% в пользу "Астон Виллы".
8'
Опасный момент
Зинченко нанес удар со средней дистанции! Мяч попал в игрока соперника и ушел за лицевую. Угловой.
7'
Гюндоган сфолил против Грилиша. Штрафной для хозяев.
4'
Опасный момент
Момент! Эль-Гази принял подачу партнера и пробил головой с линии вратарской! Над перекладиной!
2'
Уголовой
Таргетт навесил с углового. Браво вышел из ворот и кулаком выбил мяч подальше от своих владений.
1'
Хозяева провели первую атаку. Прострел с левого фланга в штрафную "Сити" не закончился ничем опасным. Мяч перехвачен.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Ли Мэйсон.
"Астон Вилла", стартовый состав: Нюланд — Гильберт, Энгельс, Мингс, Таргетт — Дуглас Луис, Накамба, Эль-Мухамади — Грилиш, Саматта, Эль-Гази. Запасные: Рейна, Конса, Тейлор, Хурихэйн, Лансбери, Трезеге, Дэвис.
"Манчестер Сити", стартовый состав: Браво — Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко — Гюндоган, Родриго, Фоден — Д. Силва, Агуэро, Стерлинг. Запасные: Эдерсон, Жезус, де Брюйне, Б. Силва, Менди, Марез, Отаменди.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка английской лиги: "Астон Вилла" - "Манчестер Сити". Начало поединка - 18:30.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Последние матчи
Завершен 17:45 - Сегодня "РБ Лейпциг" 1 Байер Байер 1 Завершен 17:45 - Сегодня Лечче (Ита)(Stat) Лечче (Ита)(Stat) 2 "Аталанта" 7 Завершен 17:45 - Сегодня Нант Нант 0 "Лилль" 1 Завершен 16:00 - Сегодня "Тоттенхэм" 0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0 Завершен 16:00 - Сегодня Эвертон Эвертон 0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Астон Вилла - Манчестер Сити 01.03.2020, Кубок Лиги Англия

Матч между командой Астон Вилла (Бирмингем) и командой Манчестер Сити (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Лиги Англия 2021.

Дата проведения матча: 01.03.2020
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Астон Вилла (Бирмингем) и командой Манчестер Сити (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Манчестер Сити, тогда как команда Астон Вилла осталась с поражением. Столкновение Астон Вилла и Манчестер Сити в предыдущем футбольном матче 12.01.2020 закончилось с такими результатами: 1:6 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Астон Вилла - Манчестер Сити можно посмотреть 01.03.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Лиги Англия. Текстовую трансляцию матча Астон Вилла - Манчестер Сити, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Астон Вилла (Бирмингем)
Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874
Страна: Англия
Тренер: Дин Смит

Предыдущий матч команды Астон Вилла был сыгран против "Саутгемптон" - 22.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Саутгемптон".

Команда гостей

Название: Манчестер Сити (Манчестер)
Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды Манчестер Сити был сыгран против Реал - 26.02.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Манчестер Сити.

Следите за результатами матча Астон Вилла - Манчестер Сити онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Кубок Лиги Англия и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.