Астон Вилла - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча Астон Вилла - Манчестер Сити 01.03.2020, Кубок Лиги Англия

Матч между командой Астон Вилла (Бирмингем) и командой Манчестер Сити (Манчестер) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Лиги Англия 2021.

Дата проведения матча: 01.03.2020

Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Астон Вилла (Бирмингем) и командой Манчестер Сити (Манчестер):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Манчестер Сити, тогда как команда Астон Вилла осталась с поражением. Столкновение Астон Вилла и Манчестер Сити в предыдущем футбольном матче 12.01.2020 закончилось с такими результатами: 1:6 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Астон Вилла (Бирмингем)

Год основания Астон Вилла (Бирмингем): 1874

Страна: Англия

Тренер: Дин Смит



Предыдущий матч команды Астон Вилла был сыгран против "Саутгемптон" - 22.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2019/2020 и закончился победой команды "Саутгемптон".

Команда гостей

Название: Манчестер Сити (Манчестер)

Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Прошедший поединок команды Манчестер Сити был сыгран против Реал - 26.02.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Манчестер Сити.

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