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"Аталанта" - Лацио онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 24 июня 2020, 22:45
Рейтинг матча:
"Аталанта"
Бергамо
1 - 2
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перерыв
Лацио
Рим
Ход матча
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
38%
Ничья
38%
Лацио
25%
Личные встречи
"Аталанта"
6
Побед
19
Игр
8
Побед
Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
07.03.2020 - 19:00 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Лацио
Чемпионат Италии 2019/2020
19.10.2019 - 15:45 Лацио 3 - 3 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2018
05.05.2019 - 16:00 Лацио 1 - 3 Завершен "Аталанта"
Чемпионат Италии 2018
05.05.2019 - 15:45 Лацио 1 - 3 Завершен "Аталанта"
Последние матчи - "Аталанта"
Чемпионат Италии 2021
21.06.2020 - 20:30 "Аталанта" 4 - 1 Завершен Сассуоло В
Лига Чемпионов 2019/2020
10.03.2020 - 22:00 "Валенсия" 3 - 4 Завершен "Аталанта" В
Чемпионат Италии 2019/2020
07.03.2020 - 19:00 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Лацио Н
Чемпионат Италии 2019/2020
01.03.2020 - 17:45 Лечче (Ита)(Stat) 2 - 7 Завершен "Аталанта" В
Лига Чемпионов 2019/2020
19.02.2020 - 21:45 "Аталанта" 4 - 1 Завершен "Валенсия" В
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Последние матчи - Лацио
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
20.06.2020 - 19:30 Лацио 0 - 0 Завершен Тернана Н
Чемпионат Италии 2019/2020
07.03.2020 - 19:00 "Аталанта" 0 - 0 Завершен Лацио Н
Чемпионат Италии 2019/2020
29.02.2020 - 17:45 Лацио 2 - 0 Завершен Болонья В
Чемпионат Италии 2019/2020
23.02.2020 - 14:30 Дженоа 2 - 3 Завершен Лацио В
Чемпионат Италии 2019/2020
16.02.2020 - 21:45 Лацио 2 - 1 Завершен Интер В
Показать больше
Кто победит?
16 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
38%
Ничья
38%
Лацио
25%
Составы команд
Стартовый состав
  • 95
    Пьерлуиджи Голлини
    Вратарь
  • 91
    Дуван Сапата
    Нападающий
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 15
    Мартен де Рон
    Полузащитник
  • 10
    Алехандро Гомес
    Полузащитник
  • 11
    Ремо Фройлер
    Полузащитник
  • 8
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 2
    Рафаэл Толой
    Защитник
  • 19
    Берат Джимсити
    Полузащитник
  • 6
    Хосе Паломино
    Защитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 1
    Томас Стракоша
    Вратарь
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 10
    Луис Альберто
    Полузащитник
  • 21
    Сергей Милинкович-Савич
    Полузащитник
  • 29
    Лаццари Manuel
  • 32
    Данило Катальди
    Полузащитник
  • 26
    Штефан Раду
    Защитник
  • 33
    Франческо Ачерби
  • 4
    Патрик
    Полузащитник
  • 11
    Хоакин Корреа
Запасные игроки
Тренеры
Трансляция
42'
Опасный момент
Дальний удар Гомеса! Мяч летит выше ворот!
41'
Хозева агрессивно прессингуют гостей. "Лацио" не может перейти центр поля.
38'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Хатебур навесил на дальнюю штангу с правого фланга. Госенс пробил головой в дальний угол! 1:2!
36'
Опасный момент
Хатебур был на ударной позиции, но не смог отправить мяч в цель. Защитники "Лацио" ликвилировали угрозу.
34'
Опасный момент
Иммобиле вырвалсяя на свидание с Голлини! Нет удара! Момент упущен!
33'
"Лацио" держит мяч под конролем. "Аталанта" ждет ошибки соперника.
30'
Опасный момент
Удар от Малиновского! Стракоша дотянулся! Сейв!
28'
Иммобиле приложился к мячу! Мимо штанги летит сфера!
28'
Опасный момент
Гомес пробил из пределов штрафной! Стракоша на месте!
26'
Паломино сфолил в центре поля. Свободный для "Лацио".
24'
Малиновский нанес удар со штрафного! Мяч в стенку попал.
23'
Раду сфолил около своей штрафной. Стандарт для "Аталанты".
20'
Инфо
Статистика ударов - 3:1 в пользу "Аталанты".
17'
"Аталанта" с мячом. Хозяева перешли на чужую половину и пытаются развить атаку.
15'
Опасный момент
Малиновский навесил на край вратарской! Госенс не смог принять мяч после подачи украинца.
13'
Инфо
Владение мячом - 59%/41% в пользу "Лацио".
11'
Гоооол!!!
ГООООЛАААСООО! Милинкович-Савич принял передачу от Альберто и пробил со средней дистанции! Шикарный гол! 0:2!
10'
Сапата падает около чужой штрафной. Нет фола.
8'
"Лацио" контролирует мяч. Моментов нет.
5'
Гоооол!!!
АВТОГОЛ! Лаццари прострелил с правого фланга! Де Рон срезал мяч в свои ворота! 0:1!
3'
Опасный момент
Иммобиле прострелил в центр! Никто из партнеров не смог замкнуть эту передачу!
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Даниэле Орсато.
"Аталанта", стартовый состав: Голлини — Толой, Джимсити, Паломино — Хатебур, Де Рон, Фрейлер, Госенс — Малиновский — Сапата, Гомес. Запасные: Белланова, Иличич, Кальдара, Кастань, Колли, Мюриэл, Росси, Спортьелло, Тамез, Чиборра, Шутало.
"Лацио", стартовый состав: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Хони — Корреа, Иммобиле. Запасные: Андерсон, Андерссон, Армини, Баштуш, Вавро, Гуеррьери, Кайседо, Лукаку, Пароло, Прото, Силва, Фальбо.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Серии А: "Аталанта" - "Лацио". начало поединка - 22:45.
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Анонс матча "Аталанта" - Лацио 24.06.2020, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021.

Дата проведения матча: 24.06.2020
Время начала матча: 22:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Аталанта" (Бергамо) и командой Лацио (Рим):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Лацио в предыдущем футбольном матче 07.03.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Лацио можно посмотреть 24.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Лацио, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Сассуоло - 21.06.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)
Год основания Лацио (Рим): 1900
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команды Лацио был сыгран против Тернана - 20.06.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Лацио онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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