"Аталанта" - Лацио онлайн трансляция матча

Анонс матча "Аталанта" - Лацио 24.06.2020, Чемпионат Италии

Противостояние между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Лацио (Рим) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021.

Дата проведения матча: 24.06.2020

Время начала матча: 22:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Аталанта" (Бергамо) и командой Лацио (Рим):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Аталанта" и Лацио в предыдущем футбольном матче 07.03.2020 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Предыдущий поединок команды "Аталанта" был сыгран против Сассуоло - 21.06.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Лацио (Рим)

Год основания Лацио (Рим): 1900

Страна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Прошедший поединок команды Лацио был сыгран против Тернана - 20.06.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

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