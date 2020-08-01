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"Аталанта" - "Пари Сен-Жермен" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 12 августа 2020, 22:00 - Эштадиу да Луж
Главный судья: Антони Тэйлор (Англия)
Рейтинг матча:
"Аталанта"
Бергамо
До начала
00 : 00 : 00
"Пари Сен-Жермен"
Париж
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
24%
Ничья
30%
"Пари Сен-Жермен"
46%
П1: 3.115 Х: 4.1 П2: 2.216 ТБ 3: 23 ТМ 3: 1.01
Последние матчи - "Аталанта"
Чемпионат Италии 2019/2020
01.08.2020 - 21:45 "Аталанта" 0 - 2 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2019/2020
28.07.2020 - 20:15 Парма 1 - 2 Завершен "Аталанта" В
Чемпионат Италии 2021
24.07.2020 - 22:45 Милан 1 - 1 Завершен "Аталанта" Н
Чемпионат Италии 2019/2020
21.07.2020 - 20:15 "Аталанта" 1 - 0 Завершен Болонья В
Чемпионат Италии 2021
18.07.2020 - 18:15 Верона 1 - 1 Завершен "Аталанта" Н
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Последние матчи - "Пари Сен-Жермен"
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
05.08.2020 - 19:45 "Пари Сен-Жермен" 1 - 0 Завершен Сошо В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
21.07.2020 - 20:00 "Пари Сен-Жермен" 4 - 0 Завершен Селтик В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
17.07.2020 - 20:00 "Пари Сен-Жермен" 7 - 0 Завершен Васланд-Беверен В
Лига Чемпионов 2019/2020
11.03.2020 - 22:00 "Пари Сен-Жермен" 2 - 0 Завершен "Боруссия" В
Чемпионат Франции 2019/2020
29.02.2020 - 19:45 "Пари Сен-Жермен" 4 - 0 Завершен Дижон В
Показать больше
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
"Аталанта"
24%
Ничья
30%
"Пари Сен-Жермен"
46%
П1: 3.115 Х: 4.1 П2: 2.216 ТБ 3: 23 ТМ 3: 1.01
Составы команд
Стартовый состав
  • 57
    Марко Спортьелло
    Вратарь
  • 91
    Дуван Сапата
    Нападающий
  • 10
    Гомес А.
  • 19
    Берат Джимсити
    Полузащитник
  • 3
    Маттиа Кальдара
    Защитник
  • 2
    Рафаэл Толой
    Защитник
  • 8
    Робин Госенс
    Полузащитник
  • 11
    Ремо Фройлер
    Полузащитник
  • 15
    Мартен де Рон
    Полузащитник
  • 33
    Ханс Хатебур
    Защитник
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
  • 18
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 10
    Неймар
    Нападающий
  • 4
    Тило Керер
    Защитник
  • 2
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 3
    Преснел Кимпембе
    Защитник
  • 14
    Хуан Бернат
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 27
    Идрисса Гейе
    Полузащитник
  • 19
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 7
    Леннар Циборра
  • 22
    Bellanova Рауль
  • 4
    Бошко Шутало
  • 20
    Da Riva Якопо
  • 90
    Эбрима Колли
  • 21
    Тимоти Кастань
    Защитник
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 17
    Piccoli R.
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 30
    Марчин Балка
  • 36
    Loïc Mbe Soh
  • 22
    Абду Диалло
  • 25
    Мис Баккер
  • 31
    Колин Дагба
  • 34
    Кайс Руиз-Атиль
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 8
    Леандро Паредес
  • 16
    Рико
    Вратарь
  • 7
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
"Аталанта", стартовый состав: Спортьелло - Толой, Кальдара, Джимсити - Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс - Пашалич, Гомес - Сапата. Запасные: Росси, Джельми, Шутало, Паломино, Чиборра, Муриэль, Пикколи, Малиновский, Да Рива, Кастань, Белланова, Колли.
"Пари Сен-Жермен", стартовый состав: Навас - Керер, Силва, Кимпембе, Бернат - Гуйе, Маркиньос, Эррера - Сарабия, Икарди, Неймар. Запасные: Рико, Булка, Мбаппе, Паредес, Чупо-Мотинг, Диалло, Дракслер, Баккер, Калимуэндо-Муинга, Дагба, Руис-Атиль, Мбе Со.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов: "Аталанта" - "Пари Сен-Жермен". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Аталанта" - "Пари Сен-Жермен" 12.08.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Эштадиу да Луж.

Дата проведения матча: 12.08.2020
Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - "Пари Сен-Жермен" можно посмотреть 12.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - "Пари Сен-Жермен", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Интер - 01.08.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Интер.

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Сошо - 05.08.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

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