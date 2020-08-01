"Аталанта" - "Пари Сен-Жермен" онлайн трансляция матча

Анонс матча "Аталанта" - "Пари Сен-Жермен" 12.08.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч состоится на стадионе Эштадиу да Луж.

Дата проведения матча: 12.08.2020

Время начала матча: 22:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)

Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907

Страна: Италия

Тренер: Джан Пьеро Гасперини



Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Интер - 01.08.2020, в рамках турнира Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Интер.

Команда гостей

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)

Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970

Страна: Франция

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Сошо - 05.08.2020, в рамках чемпионата Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

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