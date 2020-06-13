Интер - Наполи онлайн трансляция матча

Поединок между командой Интер (Милан) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.
Дата проведения матча: 28.07.2020
Время начала матча: 22:45
История противостояний между командами Интер (Милан) и командой Наполи (Неаполь):
Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Наполи и Интер в предыдущем футбольном матче 13.06.2020 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте
Предыдущий поединок команды Интер был сыгран против Дженоа - 25.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды Интер.
Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо
Предыдущий матч команды Наполи был сыгран против Сассуоло - 25.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Наполи.
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