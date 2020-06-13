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Интер - Наполи онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 28 июля 2020, 22:45 - Джузеппе Меацца
Главный судья: Паоло Валери (Италия)
Рейтинг матча:
Интер
Милан
1 - 0
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47'
Наполи
Неаполь
Ход матча
11' Данило Д’Амброзио 22' Алексис Санчес 45+4' Марсело Брозович
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Интер
73%
Ничья
13%
Наполи
13%
П1: 2.12 Х: 3.7 П2: 3.64 ТБ 2: 11 ТМ 2: 1.04
Интересные факты
  • There have been over 2.5 goals scored in 10 of Inter's last 11 games (Serie A).
  • Inter have seen under 2.5 goals in their last 5 home matches against Napoli in all competitions.
  • Inter have kept a clean sheet in 5 of their last 7 home matches against Napoli in all competitions.
  • Команда Интер осталась непобежденной в 13 из последних 14 домашних матчах
  • Команда Интер забила как минимум 2 гола в 5 из последних 6 матчей
Личные встречи
Интер
5
Побед
21
Игр
9
Побед
Наполи
Кубок Италии 2021
13.06.2020 - 22:00 Наполи 1 - 1 Завершен Интер
Кубок Италии 2021
12.02.2020 - 21:45 Интер 0 - 1 Завершен Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
06.01.2020 - 21:30 Наполи 1 - 3 Завершен Интер
Чемпионат Италии 2018
19.05.2019 - 21:30 Наполи 0 - 0 Завершен Интер
Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021
25.07.2020 - 20:30 Дженоа 0 - 3 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2019/2020
22.07.2020 - 22:30 Интер 0 - 0 Завершен Фиорентина Н
Чемпионат Италии 2021
19.07.2020 - 22:45 "Рома" 2 - 2 Завершен Интер Н
Чемпионат Италии 2021
16.07.2020 - 22:45 СПАЛ 0 - 4 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021
13.07.2020 - 22:45 Интер 3 - 1 Завершен Торино В
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Последние матчи - Наполи
Чемпионат Италии 2019/2020
25.07.2020 - 22:30 Наполи 2 - 0 Завершен Сассуоло В
Чемпионат Италии 2019/2020
22.07.2020 - 20:15 Парма 2 - 1 Завершен Наполи П
Чемпионат Италии 2021
19.07.2020 - 20:30 Наполи 2 - 1 Завершен Удинезе В
Чемпионат Италии 2021
15.07.2020 - 20:30 Болонья 1 - 1 Завершен Наполи Н
Чемпионат Италии 2021
12.07.2020 - 22:45 Наполи 2 - 2 Завершен Милан Н
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Новости команд
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Интер
73%
Ничья
13%
Наполи
13%
П1: 2.12 Х: 3.7 П2: 3.64 ТБ 2: 11 ТМ 2: 1.04
Главные события
Марсело Брозович
45+4'
Алексис Санчес
22'
ГООЛ! Данило Д’Амброзио
11'
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
  • 9
    Ромелу Лукаку
    Нападающий
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 6
    Де Врей Стефан
  • 33
    Данило Д’Амброзио
    11
  • 34
    Кристиано Бираги
    Защитник
  • 77
    Марсело Брозович
    Полузащитник
    45+4
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 87
    Антонио Кандрева
    Полузащитник
  • 20
    Борха Валеро
    Полузащитник
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
    22
  • 1
    Мерет Алекс
  • 23
    Эльсеид Хюсай
    Защитник
  • 19
    Никола Максимович
  • 26
    Калиду Кулибали
    Защитник
  • 6
    Мариу Руи
  • 20
    Пётр Зелински
    Полузащитник
  • 4
    Диего Демме
    Полузащитник
  • 12
    Ельф Ельмас
Запасные игроки
  • 46
    Томмазо Берни
    Вратарь
  • 37
    Милан Шкриньяр
    Защитник
  • 15
    Эшли Янг
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккья
  • 2
    Годин Д.
  • 24
    Кристиан Эриксен
    Полузащитник
  • 32
    Люсьен Агуме
  • 11
    Виктор Мозес
    Нападающий
  • 10
    Мартинес Lautaro
  • 27
    Даниэле Паделли
    Вратарь
  • 30
    Себастьяно Эспосито
Тренеры
Трансляция
45+5'
Свисток
Перерыв.
45+4'
Желтая карточка
Брозович получил желтую за грубую игру.
45+2'
Опасный момент
Брозович пробил в касание после передачи Лукаку с левого фланга! Мерет в полном порядке!
45'
Инфо
4 мин. добавлено.
43'
"Наполи" держит мяч, но не может создать острые моменты у ворот Хандановича.
40'
Эльмас пробил из пределов штрафной. Игрок хозяев подставил ногу и мяч ушел за лицевую. Угловой.
38'
Санчес вырвался на ударную позицию, но не смог обыграть Мерета. Момент упущен.
36'
Опасный момент
Инсинье пробил с 10-ти метров после передачи Зелински! Мяч отрикошетил от Кандревы и ушел за лицевую. Угловой.
33'
"Интер" большими силами находится на чужой половине, но передач в обострение нет. "Наполи" компактно обороняется.
31'
Опасный момент
Инсинье вытянул на себя защитников "Интера". Передача на Политано! Удар! Ханданович потащил! Эльмас не смог добить мяч в ворота хозяев!
29'
Инфо
Статистика ударов в створ - 1:0 в пользу "Интера".
27'
Перерыв на водопой.
25'
Опасный момент
Мощный удар Зелински со средней дистанции! Ханданович среагировал и спас ворота "Интера"!
22'
Желтая карточка
Алексис получил желтую за фол против Политано.
20'
Опасный момент
Зелински нанес удар издали! Мяч летит мимо створа!
18'
Инфо
Владение мячом - 51%/49% в пользу "Интера".
16'
Ханданович приходит в себя после единоборства с Миликом.
14'
Офсайд
Милик забрался в офсайд.
13'
Д'Амброзио сфолил против Инсинье. Свободный для "Наполи".
11'
Гоооол!!!
Бираги прострелил с левого фланга! Д'Амброзио пробил в ближний угол! 1:0!
10'
Офсайд
Бираги в положении вне игры.
7'
Кандрева прострелил с правого фланга у самой лицевой! Соперник вынес мяч за лицевую. Угловой.
6'
Инсинье обыграл Бареллуи и выходил на ударную позицию, но Де Врей подстраховал партнера .
4'
"Интер" владеет мячом. Моментов не наблюдается.
2'
Бираги навесил с левого фланга. Алексис не смог нанести удар.
1'
Свисток
Матч начался!
"Интер", стартовый состав: Ханданович — Д'Амброзио, де Врей, Бастони — Кандрева, Брозович, Барелла, Бираги — Валеро — Лукаку, Санчес. Запасные: Паделли, Берни, Годин, Мартинес, Мозес, Раноккья, Янг, Эриксен, Эспозито, Пирола, Агуме, Шкриниар.
"Наполи", стартовый состав: Мерет — Хюсай, Максимович, Кулибали, Мариу Руи — Эльмас, Демме, Зелински — Политано, Милик, Инсинье. Запасные: Оспина, Карнезис, Ди Лоренцо, Малькюи, Луперто, Гулам, Аллан, Фабиан Руис, Лоботка, Юнес, Кальехон, Лосано.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Серии А: "Интер" - "Наполи". Начало поединка - 22:45.
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Анонс матча Интер - Наполи 28.07.2020, Чемпионат Италии

Поединок между командой Интер (Милан) и командой Наполи (Неаполь) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2019/2020, матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца.

Дата проведения матча: 28.07.2020
Время начала матча: 22:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Интер (Милан) и командой Наполи (Неаполь):

Предыдущий матч между командами закончился ничьей. Столкновение Наполи и Интер в предыдущем футбольном матче 13.06.2020 закончилось с такими результатами: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Интер (Милан)
Год основания Интер (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Антонио Конте

Предыдущий поединок команды Интер был сыгран против Дженоа - 25.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021 и закончился победой команды Интер.

Команда гостей

Название: Наполи (Неаполь)
Год основания Наполи (Неаполь): 1926
Страна: Италия
Тренер: Дженнаро Гаттузо

Предыдущий матч команды Наполи был сыгран против Сассуоло - 25.07.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2019/2020 и закончился победой команды Наполи.

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