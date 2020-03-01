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"Барселона" - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 24 октября 2020, 17:00
Рейтинг матча:
"Барселона"
Барселона
1 - 1
Обновить
20'
Реал
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
35%
Ничья
27%
Реал
38%
П1: 2.31 Х: 3.8 П2: 3.13 ТБ 2: 10 ТМ 2: 1.03
Личные встречи
"Барселона"
13
Побед
31
Игр
10
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
01.03.2020 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен "Барселона"
Чемпионат Испании 2021
18.12.2019 - 21:00 "Барселона" 0 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
26.10.2019 - 14:00 "Барселона" 0 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2018
02.03.2019 - 21:45 Реал 0 - 1 Завершен "Барселона"
Последние матчи - "Барселона"
Лига Чемпионов 2019/2020
20.10.2020 - 22:00 "Барселона" 5 - 1 Завершен Ференцварош В
Чемпионат Испании 2019/2020
17.10.2020 - 21:45 Хетафе 1 - 0 Завершен "Барселона" П
Чемпионат Испании 2019/2020
04.10.2020 - 22:00 "Барселона" 1 - 1 Завершен "Севилья" Н
Чемпионат Испании 2019/2020
01.10.2020 - 22:15 Сельта 0 - 3 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2019/2020
27.09.2020 - 22:00 "Барселона" 4 - 0 Завершен Вильярреал В
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Последние матчи - Реал
Лига Чемпионов 2019/2020
21.10.2020 - 19:55 Реал 2 - 3 Завершен Шахтер П
Чемпионат Испании 2019/2020
17.10.2020 - 19:30 Реал 0 - 1 Завершен Кадис П
Чемпионат Испании 2019/2020
04.10.2020 - 17:15 Леванте 0 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2019/2020
30.09.2020 - 22:30 Реал 1 - 0 Завершен Вальядолид В
Чемпионат Испании 2019/2020
26.09.2020 - 22:00 Бетис 2 - 3 Завершен Реал В
Показать больше
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
35%
Ничья
27%
Реал
38%
П1: 2.31 Х: 3.8 П2: 3.13 ТБ 2: 10 ТМ 2: 1.03
Составы команд
Стартовый состав
  • 16
    Педро Родригес
    Нападающий
  • 22
    Анссумане Фати
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 21
    Де Йонг Ф.
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 2
    Серджино Дест
  • 3
    Херард Пике
    Защитник
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 18
    Хорди Альба
    Защитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 23
    Менди Ф.
  • 4
    Серхио Рамос
    Защитник
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
  • 36
    Арнау Тенас
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 8
    Миралем Пьянич
    Полузащитник
  • 12
    Рикард Пуйг
  • 26
    Инаки Пена
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 9
    Брэйтуэйт Мартин
  • 6
    Карлос Аленья
    Полузащитник
  • 17
    Франциско Тринсао
  • 24
    Хуниор Фирпо
  • 33
    Диего Лопес
    Вратарь
  • 25
    Родриго
    Полузащитник
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 18
    Лука Йович
    Нападающий
  • 17
    Лукас
    Полузащитник
  • 12
    Марселу
    Защитник
  • 3
    Эдер Милитао
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
Тренеры
Трансляция
20'
Желтая карточка
Каземиро фолит против Месси и зарабатывает первый горчичник в матче.
17'
Взяли паузу обе команды, больше с мячем играют хозяева в центре поля.
19'
Опасный момент
Месси падает на линии вратарской мадридцев, но рефери показывает подыматься.
15'
Коутинье пробивает низом с линии штрафной, голкипер соперника на месте, надежно забирает мяч.
14'
Прострел с левого фланга в штрафную Куртуа, защитники Реала вынесли круглого.
12'
Штрафной для Барселоны зарабатывает Коутинье, последовал розыгрыш, но без дальнейшего обострения.
11'
Де Йонг делал пас с линии вратарской гостей на партнеров по команде, но защита перехватила мяч.
9'
Гоооол!!!
Альба прошел по левому флангу, сделал отличный прострел на Фати, который с метра вогнал мяч в сетку ворот Реала, вот это начало.
7'
Опасный момент
Бензема снова отдал шикарный пас, на сей раз на Винисиуса, тот ворвался во вратарскую хозяев, но слишком отпустил мяч и не смог пробить.
6'
Гоооол!!!
Вальверде получил пас на линии штрафной оппонента от Бензема, вышел на рандеву с голкипером и просто расстрелял ворота Нето.
4'
Месси врывался во вратарскую соперника, но Варан остановил аргентинца и вынес круглого.
2'
С самого начала поединка с мячем играют гости, Барселона пока в обороне.
1'
Свисток
Матч начался!
Инфо
Стартовый состав (Реал Мадрид): Куртуа, Рамос (кап), Начо, Варан, Менди, Вальверде, Каземиро, Кроос, Асенсио, Бензема, Жуниор.
Инфо
Стартовый состав (Барселона): Нето, Месси (кап), Альба, Лангле, Пике, Дест, Бускетс, Де Йонг, Фати, Коутинье, Педро.
Инфо
Добрый вечер, друзья! Вашему вниманию текстовая трансляция матча 7 тура испанской Ла Лиги сезона 2020/2021 между командами Барселона и Реал Мадрид.
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Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
24.10.2020 в 16:38
может ничья? устроит всех
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Анонс матча "Барселона" - Реал 24.10.2020, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020.

Дата проведения матча: 24.10.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Барселона" (Барселона) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда "Барселона" осталась с поражением. Столкновение Реал и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 01.03.2020 закончилось со следующими результатом: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Реал можно посмотреть 24.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Ференцварош - 20.10.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Шахтер - 21.10.2020, в рамках турнира Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды Шахтер.

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