Боруссия - "Бавария" онлайн трансляция матча

Домашняя статистика Боруссия Мёнхенгладбах в сезоне 2-4-1

Ларс Штиндль лучший бомбардир Боруссия Мёнхенгладбах с 8 голами. Роберт Левандовски забил 19 раз за Бавария Мюнхен

Йонас Хофманн отдал больше всего передач в Боруссия Мёнхенгладбах с 5 передачами. Кингсли Коман лучший распасовщик Бавария Мюнхен (7 передач)

Флориан Нойхаус получил больше всего желтых карточек (6) в Боруссия Мёнхенгладбах. Серже Гнабри получил 4 в Бавария Мюнхен.

Год назад, Боруссия Мёнхенгладбах была на 1 месте в таблице с 31 очками. Сейчас они на 7 месте с 21 очками.

Год назад, Бавария Мюнхен была на 7 месте в таблице с 24 очками. Сейчас они на 1 месте с 33 очками.

Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 20 играх.

Бавария Мюнхен не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.

Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Наиболее популярный счет между Боруссия Мёнхенгладбах и Бавария Мюнхен 0-0. 7 игры закончились с этим результатом.

Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает первый тайм в 44% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 62% матчей.

Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 62%.

Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Мёнхенгладбах's.

Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Бундеслига" лучше, чем у команды Боруссия Мёнхенгладбах.

Из последних 5 встреч команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 2, команда Бавария Мюнхен выиграла 3, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.

В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 1 гол(а).

Боруссия Мёнхенгладбах забивает 1.4 гола за матч против команды Бавария Мюнхен, а Бавария Мюнхен забивает 1.6 гола против команды Боруссия Мёнхенгладбах (в среднем).

Боруссия Мёнхенгладбах забивает 2.05 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.93 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Мёнхенгладбах и Бавария Мюнхен - 3.

Когда Боруссия Мёнхенгладбах лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.

Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда Боруссия Мёнхенгладбах проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.

Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Бавария Мюнхен выиграл последние 3 матчи в Бундеслига.

Боруссия Мёнхенгладбах забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 45 матчах.

За последние 28 встреч когда команда Боруссия Мёнхенгладбах играла дома, команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 9 раз, 12 сыграла в ничью и 7 победы команды Бавария Мюнхен. Разница голов 42-40 в пользу команды Бавария Мюнхен.

Игры прошлого года: 2-1 (Боруссия Мёнхенгладбах дома) и 2-1 (Бавария Мюнхен дома).

Боруссия Мёнхенгладбах не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне

Бавария Мюнхен не забивает в 0 из их 7 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне

Во время последних 57 встреч, команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 13 раз, 20 раз сыграла вничью, в то время как команда Бавария Мюнхен выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 97-69 в пользу команды Бавария Мюнхен

Вы знали, что Боруссия Мёнхенгладбах забил 28% голов между минутами 76-90?