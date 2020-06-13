  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Боруссия - "Бавария" Смотреть онлайн
В тренде

Боруссия - "Бавария" онлайн трансляция матча

Чемпионат Германии - 08 января 2021, 21:30 - Боруссия Парк
Главный судья: Харм Осмерс
Рейтинг матча:
Боруссия
Мёнхенгладбах
3 - 2
Обновить
77'
"Бавария"
Мюнхен
Ход матча
20' Роберт Левандовски 26' Леон Горецка 36' Йонас Хофманн 45' Йонас Хофманн
49' Флориан Нойхаус 62' Маттиас Гинтер 63' Никлас Зюле 68' Кингсли Коман 68' Дуглас Коста Вышел: Кингсли Коман
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
27%
Ничья
20%
"Бавария"
53%
П1: 4.7500 Х: 4.4600 П2: 1.6800
Интересные факты
  • Домашняя статистика Боруссия Мёнхенгладбах в сезоне 2-4-1
  • Ларс Штиндль лучший бомбардир Боруссия Мёнхенгладбах с 8 голами. Роберт Левандовски забил 19 раз за Бавария Мюнхен
  • Йонас Хофманн отдал больше всего передач в Боруссия Мёнхенгладбах с 5 передачами. Кингсли Коман лучший распасовщик Бавария Мюнхен (7 передач)
  • Флориан Нойхаус получил больше всего желтых карточек (6) в Боруссия Мёнхенгладбах. Серже Гнабри получил 4 в Бавария Мюнхен.
  • Год назад, Боруссия Мёнхенгладбах была на 1 месте в таблице с 31 очками. Сейчас они на 7 месте с 21 очками.
  • Год назад, Бавария Мюнхен была на 7 месте в таблице с 24 очками. Сейчас они на 1 месте с 33 очками.
  • Бавария Мюнхен не проигрывает в последних 20 играх.
  • Бавария Мюнхен не проиграл ни в одном из последних 9 выездных матчей.
  • Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Наиболее популярный счет между Боруссия Мёнхенгладбах и Бавария Мюнхен 0-0. 7 игры закончились с этим результатом.
  • Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает первый тайм в 44% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 62% матчей.
  • Боруссия Мёнхенгладбах выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 62%.
  • Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Боруссия Мёнхенгладбах's.
  • Недавнее выступление команды Бавария Мюнхен в "Бундеслига" лучше, чем у команды Боруссия Мёнхенгладбах.
  • Из последних 5 встреч команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 2, команда Бавария Мюнхен выиграла 3, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 1 гол(а).
  • Боруссия Мёнхенгладбах забивает 1.4 гола за матч против команды Бавария Мюнхен, а Бавария Мюнхен забивает 1.6 гола против команды Боруссия Мёнхенгладбах (в среднем).
  • Боруссия Мёнхенгладбах забивает 2.05 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.93 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Боруссия Мёнхенгладбах и Бавария Мюнхен - 3.
  • Когда Боруссия Мёнхенгладбах лидирует 1-0 дома, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда Боруссия Мёнхенгладбах проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Боруссия Мёнхенгладбах% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Бавария Мюнхен выиграл последние 3 матчи в Бундеслига.
  • Боруссия Мёнхенгладбах забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 45 матчах.
  • За последние 28 встреч когда команда Боруссия Мёнхенгладбах играла дома, команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 9 раз, 12 сыграла в ничью и 7 победы команды Бавария Мюнхен. Разница голов 42-40 в пользу команды Бавария Мюнхен.
  • Игры прошлого года: 2-1 (Боруссия Мёнхенгладбах дома) и 2-1 (Бавария Мюнхен дома).
  • Боруссия Мёнхенгладбах не забивает в 0 из их 7 домашних матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Бавария Мюнхен не забивает в 0 из их 7 выездных матчах в Бундеслига в этом сезоне
  • Во время последних 57 встреч, команда Боруссия Мёнхенгладбах выиграла 13 раз, 20 раз сыграла вничью, в то время как команда Бавария Мюнхен выиграла 24 раз. Разница забитых и пропущенных голов 97-69 в пользу команды Бавария Мюнхен
  • Вы знали, что Боруссия Мёнхенгладбах забил 28% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Бавария Мюнхен забил 25% голов между минутами 31-45?
Личные встречи
Боруссия
6
Побед
17
Игр
8
Побед
"Бавария"
Чемпионат Германии 2021
13.06.2020 - 19:30 "Бавария" 2 - 1 Завершен Боруссия
Чемпионат Германии 2019/2020
07.12.2019 - 16:30 Боруссия 2 - 1 Завершен "Бавария"
Чемпионат Германии 2018
02.03.2019 - 19:30 Боруссия 1 - 5 Завершен "Бавария"
Чемпионат Германии 2018
06.10.2018 - 19:30 "Бавария" 0 - 3 Завершен Боруссия
Последние матчи - Боруссия
Чемпионат Германии 2020/2021
02.01.2021 - 16:30 Арминия 0 - 1 Завершен Боруссия В
Чемпионат Германии 2020/2021
19.12.2020 - 16:30 Боруссия 1 - 2 Завершен Хоффенхайм П
Чемпионат Германии 2020/2021
15.12.2020 - 19:30 Айнтрахт 3 - 3 Завершен Боруссия Н
Чемпионат Германии 2020/2021
12.12.2020 - 16:30 Боруссия 1 - 1 Завершен Герта Н
Лига Чемпионов 2020/2021
09.12.2020 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Боруссия П
Показать больше
Последние матчи - "Бавария"
Чемпионат Германии 2020/2021
03.01.2021 - 19:00 "Бавария" 5 - 2 Завершен Майнц В
Чемпионат Германии 2020/2021
19.12.2020 - 19:30 Байер 1 - 2 Завершен "Бавария" В
Чемпионат Германии 2020/2021
16.12.2020 - 21:30 "Бавария" 2 - 1 Завершен Вольфсбург В
Чемпионат Германии 2020/2021
12.12.2020 - 19:30 "Унион" 1 - 1 Завершен "Бавария" Н
Лига Чемпионов 2020/2021
09.12.2020 - 22:00 "Бавария" 2 - 0 Завершен Локомотив В
Показать больше
Кто победит?
15 Пользователей сделало свой выбор
Боруссия
27%
Ничья
20%
"Бавария"
53%
П1: 4.7500 Х: 4.4600 П2: 1.6800
Главные события
68'
Дуглас Коста
Вышел: Кингсли Коман
63'
Никлас Зюле
Маттиас Гинтер
62'
ГООЛ! Флориан Нойхаус
49'
ГООЛ! Йонас Хофманн
45'
ГООЛ! Йонас Хофманн
36'
26'
Леон Горецка ГООЛ!
20'
Роберт Левандовски ГООЛ!
Составы команд
1
Ян Соммер
30
Нико Эльведи
8
Денис Закария
28
Маттиас Гинтер
25
Рами Бенсебайни
32
Флориан Нойхаус
23
Йонас Хофманн
6
Кристоф Крамер
18
Лайнер, Стефан
13
Ларс Штиндль
36
Брель Эмболо
1
Мануэль Нойер
5
Бенжамен Павар
4
Никлас Зюле
27
Давид Алаба
19
Дэвис, Альфонсо
18
Леон Горецка
6
Киммих, Йосуа
10
Лерой Сане
25
Томас Мюллер
11
Дуглас Коста
9
Роберт Левандовски
Стартовый состав
  • 13
    Ларс Штиндль
    Полузащитник
  • 36
    Брель Эмболо
  • 25
    Рами Бенсебайни
  • 32
    Флориан Нойхаус
    49
  • 23
    Йонас Хофманн
    Полузащитник
    45 36
  • 6
    Кристоф Крамер
    Полузащитник
  • 18
    Лайнер, Стефан
    Защитник
  • 30
    Нико Эльведи
    Защитник
  • 8
    Денис Закария
    Полузащитник
  • 28
    Маттиас Гинтер
    Полузащитник
  • 1
    Ян Соммер
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
    20
  • 10
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 11
    Дуглас Коста
    Полузащитник
  • 18
    Леон Горецка
    Полузащитник
    26
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 4
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 19
    Дэвис, Альфонсо
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
Запасные игроки
  • 7
    Херманн, Патрик
    Нападающий
  • 11
    Ханнес Вольф
    Полузащитник
  • 22
    Ласло Бенеш
    Полузащитник
  • 24
    Тони Янчке
    Полузащитник
  • 17
    Оскар Вендт
    Защитник
  • 3
    Михаэль Ланг
    Защитник
  • 15
    Джордан Байер, Луи
    Защитник
  • 21
    Сиппел, Тобиас
    Вратарь
  • 16
    Ибраима Траоре
    Нападающий
  • 24
    Толиссо, Корентен
    Полузащитник
  • 22
    Марк Рока
    Полузащитник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
  • 29
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 20
    Сарр, Боуна
    Защитник
  • 17
    Жером Боатенг
    Защитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 35
    Александр Нюбель
    Вратарь
  • 13
    Эрик-Максим Шупо-Мотинг
    Нападающий
Тренеры
  • Марко Росе
  • Flick, Hans-Dieter
Статистика матча
41%
Владение мячем
59%
13
Штрафные
8
3
Оффсайды
4
5
Фолы
9
3
Удары мимо
7
5
Удары в створ
3
2
Блокировано ударов
2
Сейвы
1
3
Угловые
3
1
ЖК
1
Трансляция
71'
Кінгслі Коман подав на Роберта Левандовскі, проте поляк головою пробив вище воріт з лінії воротарського майданчика.
70'
Потужний удар Давіда Алаби з центру лінії штрафного майданчика був заблокований захисниками Борусії М.
68'
Маттіас Гінтер продовжить гру після наданої йому медичної допомоги.
68'
Замена
Кінгслі Коман (Баварія) з'явився на полі замість Дугласа Кости.
66'
Маттіас Гінтер прийняв головою потужний удар Лероя Сане і впав на газон.
63'
Желтая карточка
Ніклас Зюле (Баварія) "нагороджений" гірчичником за розмови з рефері. Нерви.
62'
Желтая карточка
Попередження отримав Маттіас Гінтер (Боруссія М).
61'
Кімміх (Баварія) пробив вище воріт після скидання Сане у штрафному майданчику.
59'
Штефан Лайнер (Боруссія М) підкатом перервав прорив Дугласа Кости до штрафного майданчика.
58'
Ларс Штіндль (Боруссія М) в дотик з лінії штрафного майданчика пробив вище після контратаки господарів.
57'
Лерой Сане за рахунок індивідуальної техніки вирвався на ударну позицію, проте незграбно влучив по м'ячу.
54'
Удар Рамі Бенсебаїні (Боруссія М) з лівої частини штрафного майданчика був заблокований.
51'
Жорстко зіграв Емболо (Боруссія М) проти Кімміха в центрі поля, проте без порушення правил.
49'
Гоооол!!!
ГОООООООООООООООЛ! Йонас Гофманн віддав пас уздовж лінії штрафного майданчика на Флоріана Нойгауса, а останній, в свою чергу, прийняв пробив точно в праву дев'ятку воріт Ноєру. Черговий гол після обрізки в цьому матчі.
46'
Свисток
Друга половина поєдинку розпочалася.
35% - 65% володіння м'ячем.
Свисток
Вогняний перший тайм завершено. Ідемо на перерву!
45+4'
Давід Закарія (Боруссія М) пробив у стилі американського футболу з меж штрафного майданчика.
45+1'
Гоооол!!!
ГООООООООООООООООООООООЛ! Офсайду все-таки не було. Перегляд відеоповтору зафіксовував відсутність положення поза грою Гоффмана після розрізної передачі Ларса Штіндля. Вдруге у матчі ця зв'язка пошила в дурні оборону мюнхенців.
45'
Инфо
Три хвилини було додано.
45'
Офсайд
Йонас Гофманн (Боруссія М) забив гол, вийшовши сам на сам, проте з положення поза грою. Рефері переглядає VAR.
45'
Офсайд
Роберт Левандовскі затримався за останнім захисником.
39'
Опасный момент
Йонас Гоффман (Боруссія М) опинився перед воротами, проте вирішив скотити на Томаса Лайнера. Давід Алаба на мить випередив гравця господарів і врятував свою команду.
37'
Лерой Сане несподівано пробив з дальньої відстані низом, проте голкіпер менхенгладбахців Зоммер перевів м'яч на кутовий.
36'
Гоооол!!!
ГООООООООООЛ! Йонас Гофманн скористався розрізною передачою капітана господарів Ларса Штіндля і реалізував вихід сам на сам.
34'
Рамі Бансебаїні (Боруссія М) пробив вище після розіграшу стандарту.
29'
Мануель Ноєр втрятував після удару Маттіаса Гінтера головою.
26'
Гоооол!!!
ГОООООООООООООЛ! Лерой Сане скинув на Горецку, а півзахисник пройшов трохи вперед і потужно пробив в ближній кут з лінії штрафного майданчика. 0:2 у матчі.
25'
Роберт Левандовскі головою пробив повз після подачі Томаса Мюллера.
23'
Відмашка від латераля господарів Лайнера. М'яч у підопічних Фліка.
22'
Опасный момент
Подачу з флангу від Штефана Лайнера (Боруссія М) міг замкнути Давід Закарія, проте не влучив з хорошої позиції по м'ячу.
Инфо
Вперше за останні 10 матчів у Бундеслізі Баварія забила першою.
20'
Гоооол!!!
ГОООООООООООООООООЛ! Роберт Левандовскі розвів круглого і Зоммера по кутах. 20-й гол для поляка у цій Бундееслізі.
19'
Инфо
Пенальті! Баварія буде мати шанс вп'яте у сезоні забити з "точки".
18'
Инфо
Суддя переглядає VAR. Нойгаус (Боруссія М) зачепив пальцями м'яч у штрафному майданчику.
17'
Лерой Сане не зміг прийняти навісну передачу від Леона Горецки до штрафного майданчика.
15'
Роберт Левандовскі вперше вступив у гру, проте його розрізна передача на Мюллера до штрафного майданчика була неточною.
12'
Янн Зоммер (Боруссія М) забрав м'яч до рук після подачу Джошуа Кімміха.
10'
Удар Гофманна після контратаки був заблокований захисниками мюнхенців.
9'
Мануель Ноєр показує свою техніку поблизу стрічки свох воріт.
8'
Рамі Бенсебаїні (Боруссія М) порушив правила на Бенжамені Павару.
7'
Баварія виконує поодинокі випади в атаку, шукаючи ключ до воріт суперника.
4'
Бенжаамен Павар неприємно став шипами на гомілкостоп Йонасу Гофманну. Гравець менхенгладбахської команди готовий продовжити гру.
3'
Подача з правого флангу від Павара не знайшла голову Лероя Сане.
1'
Офсайд
Уже на 28-ій секунді матчу господарі потрапляють у офсайд.
Свисток
Матч розпочато!
Инфо
За останні шість матчів цих команд на Боруссія-Парк Баварія перемогла лише двічі.
Запасні: Нюбель, Ернандес, Коман, Мусіала, Рока, Сарр, Толіссо, Чупо-Мотінг.
Баварія: Ноєр - Павар, Зюле, Алаба, Девіс - Горецка, Кімміх - Сане, Мюллер, Коста - Левандовскі.
Запасні: Баєр, Бенеш, Вендт, Вольф, Зіппель, Ланг, Траоре, Херманн, Янчке.
Боруссія Менхенгладбах: Зоммер - Гінтер, Закарія, Ельведі - Лайнер, Крамер, Гофманн, Нойнгаус, Бенсебаїні - Емболо, Штіндль.
Инфо
Стали відомі стартові склади команд!
Вітаємо всіх любителів Бундесліги! UA-Футбол проведе для Вас текстову трансляцію центрального матчу 15-го туру німецького чемпіонату між Боруссією Менхенгладбах та Баварією.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 21:00 - Сегодня Бенфика Бенфика 1 Тондела Тондела 0 Завершен 21:00 - Сегодня Риу Аве Риу Аве 3 Портимоненсе Портимоненсе 0 Завершен 20:00 - Сегодня Насьонал Насьонал 0 Спортинг Спортинг 1 Завершен 23:00 - Вчера Брага Брага 2 Маритиму Маритиму 1 Завершен 18:00 - Вчера Фенербахче Фенербахче 2 Аланияспор Аланияспор 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Боруссия - "Бавария" 08.01.2021, Чемпионат Германии

Поединок между командой Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Германии 2020/2021, матч пройдет на стадионе Боруссия Парк.

Дата проведения матча: 08.01.2021
Время начала матча: 21:30

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Боруссия (Мёнхенгладбах) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда Боруссия осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и Боруссия в предыдущем футбольном матче 13.06.2020 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Марко Росе и Flick, Hans-Dieter разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Боруссия - "Бавария" можно посмотреть 08.01.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Германии. Текстовую трансляцию матча Боруссия - "Бавария", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Боруссия (Мёнхенгладбах)
Год основания Боруссия (Мёнхенгладбах): 1900
Страна: Германия
Тренер: Марко Розе

Предыдущий матч команды Боруссия был сыгран против Арминия - 02.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды Боруссия.

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Предыдущий матч команды "Бавария" был сыгран против Майнц - 03.01.2021, в рамках турнира Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился победой команды "Бавария".

Следите за результатами матча Боруссия - "Бавария" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Германии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен