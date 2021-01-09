Реал - Осасуна онлайн трансляция матча

Анонс матча Реал - Осасуна 01.05.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Осасуна (Памплона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 01.05.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Осасуна (Памплона):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Осасуна и Реал в предыдущем футбольном матче 09.01.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Ягоба Аррасате разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Зинедин Зидан



Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Челси - 27.04.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Осасуна (Памплона)

Год основания Осасуна (Памплона): 1920

Страна: Испания

Тренер: Хагоба Аррасате



Прошедший поединок команды Осасуна был сыгран против Сельта - 25.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Сельта.

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