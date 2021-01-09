Реал - Осасуна онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Осасуна (Памплона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.
Дата проведения матча: 01.05.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Осасуна (Памплона):
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Осасуна и Реал в предыдущем футбольном матче 09.01.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Ягоба Аррасате разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан
Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Челси - 27.04.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился ничьей.
Название: Осасуна (Памплона)
Год основания Осасуна (Памплона): 1920
Страна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате
Прошедший поединок команды Осасуна был сыгран против Сельта - 25.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Сельта.
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