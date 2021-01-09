  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Реал - Осасуна Смотреть онлайн
В тренде

Реал - Осасуна онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 01 мая 2021, 22:00 - Estadio Alfredo Di Stefano . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матча:
Реал
Мадрид
2 - 0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Ход матча
46' Рафаэль Варан Вышел: Начо 54' Кальво, Хавьер Мартинес 55' Ойер Оласабаль 64' Кальво, Хавьер Мартинес Вышел: Брасанак, Дарко 64' Марсело Вышел: Мигель Гутьеррес 64' Винисиус Жуниор Вышел: Родриго 65' Эсекьель Авила Вышел: Будимир, Антэ 72' Эден Азар Вышел: Иско 76' Милитан, Эдер 80' Карлос Каземиро 81' Роберто Торрес Вышел: Энрике Барха 81' Гарсиа, Рубен Вышел: Адриан Лопес Писку 83' Марко Асенсио Вышел: Arribas, Sergio 84' Торро Марсет, Лукас Вышел: Джонатан Родригез, Мелендез
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Реал
20%
Ничья
40%
Осасуна
40%
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 392.00
П1: 1.62 Х: 5.00 П2: 8.50
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 392.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 392.00
П1: 1.36 Х: 5.00 П2: 10.00
Интересные факты
  • В домашних матчах Реал Мадрид не проигрывает Осасуна в последних 13 встречах.
  • Карим Бензема лучший бомбардир Реал Мадрид с 21 голами. Антэ Будимир забил 7 раз за Осасуна
  • Тони Кроос отдал больше всего передач в Реал Мадрид с 8 передачами. Рубен Гарсиа лучший распасовщик Осасуна (4 передач)
  • Каземиро получил больше всего желтых карточек (8) в Реал Мадрид. Начо Видаль получил 9 в Осасуна.
  • Осасуна не проигрывает в последних 6 играх.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 18 играх.
  • Реал Мадрид не проигрывает в последних 10 домашних матчах.
  • Осасуна не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Осасуна имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Реал Мадрид не пропускает в 4 матчах подряд.
  • Наиболее популярный результат в играх между Реал Мадрид иОсасуна, когда Реал Мадрид играет дома, 2- 0. 4 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Реал Мадрид и Осасуна 2-0. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Реал Мадрид выигрывает первый тайм в 45% матчей, Осасуна выигрывает в 31% матчей.
  • Реал Мадрид выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Осасуна выигрывает в 31%.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Осасуна's performance of the last 5 matches is better than Реал Мадрид's.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Осасуна.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Осасуна.
  • Команда Осасуна выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Осасуна (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Реал Мадрид выиграла 4, команда Осасуна выиграла 0, 1 ничьи.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Реал Мадрид забивает 2.8 гола за матч против команды Осасуна, а Осасуна забивает 0.8 гола против команды Реал Мадрид (в среднем).
  • Реал Мадрид забивает 2.03 гола, играя дома, а Осасуна забивает 1.14 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Реал Мадрид и Осасуна - 3.6.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Осасуна лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Осасуна проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Осасуна% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Реал Мадрид и Осасуна - 1.8.
  • Осасуна выиграл последние 3 матчи в Ла Лига.
  • В прошлом сезоне Реал Мадрид выиграл обе игры против Осасуна (2-0 дома и 4-1 на выезде)
  • За последние 18 встреч когда команда Реал Мадрид играла дома, команда Реал Мадрид выиграла 14 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Осасуна. Разница голов 44-15 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Последняя гостевая победа Осасуна над Реал Мадрид была в 2004
  • Реал Мадрид не забивает в 2 из их 16 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Осасуна не забивает в 7 из их 16 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Во время последних 37 встреч, команда Реал Мадрид выиграла 24 раз, 8 раз сыграла вничью, в то время как команда Осасуна выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 79-34 в пользу команды Реал Мадрид
  • Вы знали, что Осасуна забил 29% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 23% голов между минутами 76-90?
Личные встречи
Реал
9
Побед
13
Игр
0
Побед
Осасуна
Чемпионат Испании 2020/2021
09.01.2021 - 22:00 Осасуна 0 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
09.02.2020 - 18:15 Осасуна 1 - 4 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
25.09.2019 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Осасуна
Чемпионат Испании 2019/2020
25.09.2019 - 21:45 Реал 2 - 0 Завершен Осасуна
Последние матчи - Реал
Лига Чемпионов 2020/2021
27.04.2021 - 22:00 Реал 1 - 1 Завершен Челси Н
Чемпионат Испании 2020/2021
24.04.2021 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершен Бетис Н
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 23:00 Кадис 0 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 22:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Реал Н
Лига Чемпионов 2020/2021
14.04.2021 - 22:00 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Реал Н
Показать больше
Последние матчи - Осасуна
Чемпионат Испании 2020/2021
25.04.2021 - 19:30 Сельта 2 - 1 Завершен Осасуна П
Чемпионат Испании 2020/2021
21.04.2021 - 20:00 Осасуна 3 - 1 Завершен Валенсия В
Чемпионат Испании 2020/2021
18.04.2021 - 15:00 Осасуна 2 - 0 Завершен Эльче В
Чемпионат Испании 2020/2021
11.04.2021 - 15:00 Вильярреал 1 - 2 Завершен Осасуна В
Чемпионат Испании 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 Осасуна 0 - 0 Завершен Хетафе Н
Показать больше
Новости команд
Главные события
84'
Торро Марсет, Лукас
Вышел: Джонатан Родригез, Мелендез
Марко Асенсио
Вышел: Arribas, Sergio
83'
81'
Роберто Торрес
Вышел: Энрике Барха
81'
Гарсиа, Рубен
Вышел: Адриан Лопес Писку
ГООЛ! Карлос Каземиро
80'
ГООЛ! Милитан, Эдер
76'
Эден Азар
Вышел: Иско
72'
65'
Эсекьель Авила
Вышел: Будимир, Антэ
64'
Кальво, Хавьер Мартинес
Вышел: Брасанак, Дарко
Марсело
Вышел: Мигель Гутьеррес
64'
Винисиус Жуниор
Вышел: Родриго
64'
55'
Ойер Оласабаль
54'
Кальво, Хавьер Мартинес
Рафаэль Варан
Вышел: Начо
46'
Кто победит?
10 Пользователей сделало свой выбор
Реал
20%
Ничья
40%
Осасуна
40%
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 392.00
П1: 1.62 Х: 5.00 П2: 8.50
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 392.00
П1: 1.00 Х: 51.00 П2: 392.00
П1: 1.36 Х: 5.00 П2: 10.00
Составы команд
1
Тибо Куртуа
12
Марсело
5
Рафаэль Варан
14
Милитан, Эдер
19
Альваро Одриосола
31
Blanco, Antonio
14
Карлос Каземиро
21
Винисиус Жуниор
7
Эден Азар
11
Марко Асенсио
9
Карим Бензема
1
Серхио Эррера
2
Начо Видаль
5
Давид Гарсия
23
Аридане Эрнандес
39
Sanchez De La Pena, Manuel
27
Монкайола, Йон
24
Торро Марсет, Лукас
28
Кальво, Хавьер Мартинес
10
Роберто Торрес
9
Эсекьель Авила
14
Гарсиа, Рубен
Стартовый состав
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 21
    Винисиус Жуниор
    64
  • 7
    Эден Азар
    Нападающий
    72
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
    83
  • 31
    Blanco, Antonio
    Полузащитник
  • 14
    Карлос Каземиро
    Полузащитник
    80
  • 12
    Марсело
    Защитник
    64
  • 5
    Рафаэль Варан
    Защитник
    46
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
    76
  • 19
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
  • 10
    Роберто Торрес
    Полузащитник
    81
  • 9
    Эсекьель Авила
    65
  • 14
    Гарсиа, Рубен
    Полузащитник
    81
  • 27
    Монкайола, Йон
    Полузащитник
  • 24
    Торро Марсет, Лукас
    Полузащитник
    84
  • 28
    Кальво, Хавьер Мартинес
    Полузащитник
    64 54
  • 2
    Начо Видаль
  • 5
    Давид Гарсия
    Защитник
  • 23
    Аридане Эрнандес
    Защитник
  • 39
    Sanchez De La Pena, Manuel
    Полузащитник
  • 1
    Серхио Эррера
    Нападающий
Запасные игроки
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 35
    Мигель Гутьеррес
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 24
    Диаз, Мариано
    Нападающий
  • 30
    Arribas, Sergio
    Полузащитник
  • 26
    Альтубе, Диего
    Вратарь
  • 22
    Иско
    Полузащитник
  • 25
    Родриго
    Нападающий
  • 12
    Факундо Ронкалья
    Защитник
  • 7
    Джонатан Родригез, Мелендез
    Полузащитник
  • 15
    Хонас Рамальо
    Защитник
  • 25
    Хуан Мануэль Перес
    Вратарь
  • 20
    Адриан Лопес Писку
    Защитник
  • 4
    Гарсиа, Унаи
    Защитник
  • 19
    Гальего, Энрик
    Нападающий
  • 3
    Хуан Круз Альваро Армада
    Защитник
  • 17
    Будимир, Антэ
    Нападающий
  • 8
    Брасанак, Дарко
    Полузащитник
  • 11
    Энрике Барха
    Нападающий
  • 14
    Ойер Оласабаль
    Вратарь
    55
Тренеры
  • Зинедин Зидан
  • Ягоба Аррасате
Статистика матча
53%
Владение мячом
47%
15
Удары мимо
1
12
Штрафные
10
8
Фолы
11
6
Удары в створ
4
3
Сейвы
5
4
Блокировано ударов
7
Угловые
2
Офсайды
1
ЖК
1
Трансляция
Свисток
Матч завершено!
90'
Инфо
До основного часу було компенсовано три хвилини.
89'
Навіс Гутьєрреса (Реал) винесли захисники.
88'
Опасный момент
Іско з меж штрафного майдачника бив в кут, але м'яч пройшов трохи лівіше від стійки.
87'
"Реал" черговий раз розіграв кутовий, але подальші дії в атаці були нівельовані захисниками памплонців.
84'
Замена
Замість Торро вийшов Хоні (Осасуна).
84'
Гутьєррес (Реал) прорвався по лівому флангу і навісив в центр, де прийняв м'яч Бензема і несильно пробив у площину воріт.
83'
Замена
Аррібас замінив Асенсіо (Реал).
81'
Замена
Ще одна подвійна заміна від гостей. Замість Торреса та Гарсії вийшли Барха та Адріан.
80'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Досить курйозний гол від Каземіро! Бензема віддав розкішну розрізну коротку передачу низом на бразильця, а опорник не дуже вдало прийняв на хід, але влучив прямо у кут воріт. Такий трюк дезорієнтував Ерреру.
Инфо
Цей асист для Іско став лише другим у поточному сезоні, а гол для Мілітао першим у Ла Лізі загалом.
76'
Гоооол!!!
ГОООЛ! Забив все-таки! З четвертої спроби Мілітао все ж зміг відзначитися у цьому матчі! Іско навісив від кутового прапорця, а Едер влучив головою у правий кут воріт.
75'
Асенсіо (Реал) зі стандарту навісив на Іско, а той вернув м'яч у напрямку Марко.
72'
Замена
Іско вийшов замість Азара (Реал).
70'
Торрес (Осасуна) високо підняв ногу у боротьбі з Начо і подряпав руку іспанцю шипами бутс. Обійшовся арбітр без покарання.
Инфо
У першому таймі "Реал" завдав 13 ударів - найбільша кількість для домашньої команди в цьому сезоні без забитого голу на ряду з "Барселоною" (грали проти "Леванте").
67'
Опасный момент
Одразу небезпека від Родріго (Реал). Бразилець з-за меж штрафного майданчика трохи не влучив у лівий нижній кут воріт.
65'
Замена
Зідан теж відповів подвійною заміною. Родріго і Гутьєррес вийшли замість Вінісіуса і Марсело.
64'
Замена
Подвійна заміна від гостей: замість Хаві Мартінеса і Авіли вийшли Будімір і Брашанац.
63'
Офсайд
Вінісіус (Реал) втік від останніх захисників, але перед тим випередивши їх при передачі.
61'
Хаві Мартінес (Осасуна) не зумів вдало обробити м'яч у карній зоні мадридців після чудової передачі від партнера. А могло б бути небезпечно.
55'
Желтая карточка
Капітан памплонців Ойер отримав попередження за розмови з арбітром. Він навіть ще не вийшов на поле.
Инфо
14:3 за ударами на даний момент.
56'
Мілітао після закмдання Асенсіо зі стандарту в падінні пробив трохи вище цілі.
54'
Желтая карточка
Хаві Мартінес (Осасуна) отримав попередження.
53'
Атака поблизу воріт гостей завершилася невдалим навісом від Одріосоли.
48'
Мадридці прибрали м'яч до своїх ніг і будують позиційні атаки.
46'
Замена
Замість Варана вийшов Начо (Реал).
Свисток
Другий тайм розпочався!
Дуже невдало розпочали матч "вершкові". Після першого небезпечного моменту біля своїх воріт підопічні Зідана все-таки зарухалися і створили кілька своїх. Азар і Мілітао могли відзначатися, але голкіпер памплонців Еррера дуже вдало зіграв не тільки у цих двох моментах, а і в кожному за перші 45 хвилин. Він і є головним винуватцем "нулів" у Мадриді на пару з нереалізацією самих гравців "Реалу".
Свисток
Перший тайм завершено!
45'
Офсайд
Авіла перевів головою м'яч у кут воріт, але гол скасовано чере зположення "поза грою". Незначне, але все-таки було.
41'
Класичний Азар вмикається! Уже друга ефектна і ефективна гра п'яткою від бельгійця.
40'
Торрес (Осасуна) з лівого кута штрафного майданчика низом пробив повз ворота.
39'
Тепер вже Варан виніс навіс від Відаля.
35'
Варан виніс передачу зі стандарту від Торреса (Осасуна).
33'
Асенсіо знайшов Вінісіуса у штрафному майданчику гостей, а бразилець влучив низом у зовнішню частину сітки воріт.
29'
Опасный момент
Знову Мілітао і Еррера в центрі подій! Захисник мадридців головою пробив по центру, а голкіпер памплонців спіймав м'яч.
28'
З дуже незручного кута пробив Асенсіо (Реал), але все-таки зумів щаробити кутовий.
26'
Опасный момент
Удар Мілітао головою з під самої поперечки витягнув Еррера! Яка чудова двохвилинка для голкіпера гостей!
25'
Опасный момент
Марсело навісив у штрафний майданчик, звідкти Азар в дотик пробив ударом від газону, але Еррера перевів м'яч з дев'ятки на кутовий!
24'
Бензема (Реал) не спіймав вдало м'яч з лету на неробочу ліву і не влучив у ворота.
23'
Опасный момент
Мануель Санчес (Осасуна) навішував з лівого флангу, але м'яч зрізався з ноги і полетів у площину. Куртуа зробив крок назад і перевів загрозу від воріт.
22'
Асенсіо (Реал) зі стандарту низом покотив під удар Бензема, але захисник гостей прочитав ситуацію і нівелював загрозу.
19'
Мілатао (Реал) ледь не наварив біля власних воріт. Захисник віддав невлучний пас на Куртуа у площину своїх воріт, але бельгійський голкіпер встиг добігти до м'яча і виправити помилку бразильця.
14'
Каземіро (Реал) хотів застати Ерреру зненацька, але його навісний удар з центра поля не влучив у ворота.
18'
Куртуа без проблем забрав до рук навіс зі стандарту від Торреса (Осасуна).
11'
Від удару Каземіро (Реал) з дальньої відстані затремтіли усі горобці поза межами стадіону. Надто високо.
15'
Асенсіо (Реал) обвідним ударом з-за меж карної зони трохи не влучив у дев'ятку.
11'
Навіс Монкайоло (Осасуна) з прафого флангу перелетів усіх.
9'
Авіла (Осасуна) пробив з-за меж штрафного майданчика в руки Куртуа.
6'
Простріл Азара (Реал) перервав голкіпер Еррера. Добивання від Асенсіо було заблоковано.
4'
Азар (Реал) прорвався по центру і пробив, але трохи не влучив у правий кут воріт.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Поки що можете ознайомитися із складами на матч:
"Реал": Куртуа - Одріосола, Мілітао, Варан, Марсело - Каземіро, Бланко - Асенсіо, Азар, Вінісіус - Бензема.
Запасні господарів: Альтубе, Лунін, Аррібас, Гутьєррес, Іско, Кроос, Маріано, Модрич, Начо, Родріго.
"Осасуна": Еррера - Відаль, Гарсія, Арідане, Санчес - Монкайола, Торро, Мартінес - Торрес, Авіла, Гарсія.
Запасні гостей: Перес Хуан, Адріан, барха, Брашанац, Будімір, Гарсія, Енрік, Крус, Оєр, Рамалью, Ронкалья, Хоні.
Вітаємо всіх любителів іспанського чемпіонату! UA-Футбол проведе текстову онлайн трансляцію матчу 34-го туру Ла Ліги, у якому один із лідерів турнірної таблиці "Реал" прийматиме "Осасуну".
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 21:45 - Сегодня Остенде Остенде 4 Стандард Стандард 2 Завершен 21:45 - Сегодня Милан Милан 2 Беневенто Беневенто 0 Завершен 21:30 - Сегодня Боруссия Боруссия 5 Хольштайн Хольштайн 0 Завершен 21:00 - Сегодня Валвейк Валвейк 1 АЗ АЗ 3 Завершен 21:00 - Сегодня Витесс Витесс 2 Зволле Зволле 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча Реал - Осасуна 01.05.2021, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Реал (Мадрид) и командой Осасуна (Памплона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2020/2021, матч начнется на стадионе Estadio Alfredo Di Stefano.

Дата проведения матча: 01.05.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Реал (Мадрид) и командой Осасуна (Памплона):

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Осасуна и Реал в предыдущем футбольном матче 09.01.2021 закончилось с таким счетом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Зинедин Зидан и Ягоба Аррасате разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Реал - Осасуна можно посмотреть 01.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Реал - Осасуна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Зинедин Зидан

Прошедший поединок команды Реал был сыгран против Челси - 27.04.2021, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2020/2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Осасуна (Памплона)
Год основания Осасуна (Памплона): 1920
Страна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Прошедший поединок команды Осасуна был сыгран против Сельта - 25.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2020/2021 и закончился победой команды Сельта.

Следите за результатами матча Реал - Осасуна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Испании и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен