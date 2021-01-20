Манчестер Юнайтед - Фулхэм онлайн трансляция матча

Фулхэм без побед в последних 8 играх.

Фулхэм без побед над Манчестер Юнайтед в последних 3 играх.

В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Фулхэм в последних 13 встречах.

Выездная статистика Фулхэм в сезоне 3-8-7

Бруно Фернандес лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 17 голами. Бобби Рейд забил 5 раз за Фулхэм

Бруно Фернандес отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 11 передачами. Адемола Лукман лучший распасовщик Фулхэм (4 передач)

Харри Магуайр получил больше всего желтых карточек (11) в Манчестер Юнайтед. Бобби Рейд получил 7 в Фулхэм.

Фулхэм проиграл 3 матчей подряд.

Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иФулхэм, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 3- 0. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Фулхэм 3-0. 5 игры закончились с этим результатом.

Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 31% матчей, Фулхэм выигрывает в 20% матчей.

Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Фулхэм выигрывает в 20%.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Фулхэм's.

Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Фулхэм.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Фулхэм.

Команда Фулхэм выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.

Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Фулхэм (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, команда Фулхэм выиграла 0, 1 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.

В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).

Манчестер Юнайтед забивает 2.8 гола за матч против команды Фулхэм, а Фулхэм забивает 1 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).

Манчестер Юнайтед забивает 2.11 гола, играя дома, а Фулхэм забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Фулхэм - 3.8.

У команды Фулхэм серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Фулхэм лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.

Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.

Когда Фулхэм проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Фулхэм - 2.2.

Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Фулхэм пропускает в каждом из последних 8 матчах.

Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.

Фулхэм проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 7% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.

За последние 16 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 14 раз, 1 сыграла в ничью и 1 победы команды Фулхэм. Разница голов 43-15 в пользу команды Манчестер Юнайтед.

Последняя гостевая победа Фулхэм над Манчестер Юнайтед была в 2003

Манчестер Юнайтед не забивает в 3 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Фулхэм не забивает в 6 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Во время последних 32 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 24 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Фулхэм выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 77-32 в пользу команды Манчестер Юнайтед

Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 27% голов между минутами 76-90?