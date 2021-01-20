Манчестер Юнайтед - Фулхэм онлайн трансляция матча

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Фулхэм (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.
Дата проведения матча: 18.05.2021
Время начала матча: 20:00
История противостояний между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Фулхэм (Лондон):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Фулхэм осталась с поражением. Столкновение Фулхэм и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 20.01.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Parker, Scott разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер
Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Ливерпуль" - 13.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".
Название: Фулхэм (Лондон)
Год основания Фулхэм (Лондон): 1879
Страна: Англия
Тренер: Скотт Паркер
Предыдущий матч команды Фулхэм был сыгран против "Саутгемптон" - 15.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Саутгемптон".
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