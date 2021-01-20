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Манчестер Юнайтед - Фулхэм онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 18 мая 2021, 20:00 - Олд Траффорд
Главный судья: Ли Мэйсон
Рейтинг матча:
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 - 0
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перерыв
Фулхэм
Лондон
Ход матча
15' Эдинсон Кавани 18' Бруно Фернандес 32' Харрисон Рид Вышел: Андерсен, Иоахим
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
45%
Ничья
27%
Фулхэм
27%
П1: 1.07 Х: 11.00 П2: 26.00
П1: 1.08 Х: 10.00 П2: 34.00
П1: 1.07 Х: 11.00 П2: 26.00
П1: 1.07 Х: 9.00 П2: 31.00
П1: 1.08 Х: 12.00 П2: 27.00
Интересные факты
  • Фулхэм без побед в последних 8 играх.
  • Фулхэм без побед над Манчестер Юнайтед в последних 3 играх.
  • В домашних матчах Манчестер Юнайтед не проигрывает Фулхэм в последних 13 встречах.
  • Выездная статистика Фулхэм в сезоне 3-8-7
  • Бруно Фернандес лучший бомбардир Манчестер Юнайтед с 17 голами. Бобби Рейд забил 5 раз за Фулхэм
  • Бруно Фернандес отдал больше всего передач в Манчестер Юнайтед с 11 передачами. Адемола Лукман лучший распасовщик Фулхэм (4 передач)
  • Харри Магуайр получил больше всего желтых карточек (11) в Манчестер Юнайтед. Бобби Рейд получил 7 в Фулхэм.
  • Фулхэм проиграл 3 матчей подряд.
  • Наиболее популярный результат в играх между Манчестер Юнайтед иФулхэм, когда Манчестер Юнайтед играет дома, 3- 0. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Манчестер Юнайтед и Фулхэм 3-0. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первый тайм в 31% матчей, Фулхэм выигрывает в 20% матчей.
  • Манчестер Юнайтед выигрывает первую половину матча в 31% случаев, Фулхэм выигрывает в 20%.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Манчестер Юнайтед's performance of the last 5 matches is better than Фулхэм's.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Юнайтед в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Фулхэм.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Фулхэм.
  • Команда Фулхэм выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Манчестер Юнайтед.
  • Команда Манчестер Юнайтед проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Фулхэм (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Манчестер Юнайтед выиграла 4, команда Фулхэм выиграла 0, 1 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Манчестер Юнайтед.
  • В их последнюю встречу команда Манчестер Юнайтед победила в 1 гол(а).
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.8 гола за матч против команды Фулхэм, а Фулхэм забивает 1 гола против команды Манчестер Юнайтед (в среднем).
  • Манчестер Юнайтед забивает 2.11 гола, играя дома, а Фулхэм забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Манчестер Юнайтед и Фулхэм - 3.8.
  • У команды Фулхэм серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Когда Манчестер Юнайтед лидирует 1-0 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Фулхэм лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.
  • Когда Манчестер Юнайтед проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Манчестер Юнайтед% своих матчей.
  • Когда Фулхэм проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фулхэм% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Манчестер Юнайтед и Фулхэм - 2.2.
  • Манчестер Юнайтед пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Фулхэм пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • Манчестер Юнайтед забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Фулхэм проиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 7% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • За последние 16 встреч когда команда Манчестер Юнайтед играла дома, команда Манчестер Юнайтед выиграла 14 раз, 1 сыграла в ничью и 1 победы команды Фулхэм. Разница голов 43-15 в пользу команды Манчестер Юнайтед.
  • Последняя гостевая победа Фулхэм над Манчестер Юнайтед была в 2003
  • Манчестер Юнайтед не забивает в 3 из их 18 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Фулхэм не забивает в 6 из их 18 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Во время последних 32 встреч, команда Манчестер Юнайтед выиграла 24 раз, 5 раз сыграла вничью, в то время как команда Фулхэм выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 77-32 в пользу команды Манчестер Юнайтед
  • Вы знали, что Манчестер Юнайтед забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Фулхэм забил 31% голов между минутами 61-75?
Личные встречи
Манчестер Юнайтед
8
Побед
9
Игр
0
Побед
Фулхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
20.01.2021 - 22:15 Фулхэм 1 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2018
09.02.2019 - 15:00 Фулхэм 0 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2018
08.12.2018 - 17:00 Манчестер Юнайтед 4 - 1 Завершен Фулхэм
Чемпионат Англии 2013/2014
09.02.2014 - 18:00 Манчестер Юнайтед 2 - 2 Завершен Фулхэм
Последние матчи - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии 2020/2021
13.05.2021 - 22:15 Манчестер Юнайтед 2 - 4 Завершен Ливерпуль П
Чемпионат Англии 2022
11.05.2021 - 20:00 Манчестер Юнайтед 1 - 2 Завершен Лестер Сити П
Чемпионат Англии 2020/2021
09.05.2021 - 16:05 Астон Вилла 1 - 3 Завершен Манчестер Юнайтед В
Лига Европы 2020/2021
06.05.2021 - 22:00 Рома 3 - 2 Завершен Манчестер Юнайтед П
Лига Европы 2020/2021
29.04.2021 - 22:00 Манчестер Юнайтед 6 - 2 Завершен Рома В
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Последние матчи - Фулхэм
Чемпионат Англии 2020/2021
15.05.2021 - 17:00 Саутгемптон 3 - 1 Завершен Фулхэм П
Чемпионат Англии 2020/2021
10.05.2021 - 22:00 Фулхэм 0 - 2 Завершен Бернли П
Чемпионат Англии 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Челси 2 - 0 Завершен Фулхэм П
Чемпионат Англии 2020/2021
18.04.2021 - 15:30 Арсенал 1 - 1 Завершен Фулхэм Н
Чемпионат Англии 2020/2021
09.04.2021 - 22:00 Фулхэм 0 - 1 Завершен Вулверхэмптон П
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Главные события
32'
Харрисон Рид
Вышел: Андерсен, Иоахим
Бруно Фернандес
18'
ГООЛ! Эдинсон Кавани
15'
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Юнайтед
45%
Ничья
27%
Фулхэм
27%
П1: 1.07 Х: 11.00 П2: 26.00
П1: 1.08 Х: 10.00 П2: 34.00
П1: 1.07 Х: 11.00 П2: 26.00
П1: 1.07 Х: 9.00 П2: 31.00
П1: 1.08 Х: 12.00 П2: 27.00
Составы команд
1
Де Хеа, Дэвид
38
Аксел Туанзебе
29
Уан-Биссака, Аарон
23
Люк Шоу
2
Виктор Нильссон-Линделёф
17
Фред
39
Мактоминей, Скотт
6
Поль Погба
18
Бруно Фернандес
11
Гринвуд, Мейсон
7
Эдинсон Кавани
1
Альфонс Ареола
13
Тим Рим
16
Олуватосин Адарабиойо
23
Джо Брайан
48
Carvalho, Fabio
21
Харрисон Рид
18
Марио Лемина
14
Рейд, Бобби
19
Адемола Лукман
29
Ангуисса, Андрэ Замбо
17
Иван Рикардо Невес Абреу Кавалейро
Стартовый состав
  • 7
    Эдинсон Кавани
    Нападающий
    15
  • 6
    Поль Погба
    Полузащитник
  • 18
    Бруно Фернандес
    18
  • 11
    Гринвуд, Мейсон
    Нападающий
  • 17
    Фред
    Нападающий
  • 39
    Мактоминей, Скотт
    Полузащитник
  • 38
    Аксел Туанзебе
  • 29
    Уан-Биссака, Аарон
    Защитник
  • 23
    Люк Шоу
    Защитник
  • 2
    Виктор Нильссон-Линделёф
    Защитник
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 17
    Иван Рикардо Невес Абреу Кавалейро
    Нападающий
  • 19
    Адемола Лукман
    Нападающий
  • 29
    Ангуисса, Андрэ Замбо
    Полузащитник
  • 48
    Carvalho, Fabio
    Полузащитник
  • 21
    Харрисон Рид
    Полузащитник
    32
  • 18
    Марио Лемина
    Полузащитник
  • 14
    Рейд, Бобби
    Нападающий
  • 13
    Тим Рим
    Защитник
  • 16
    Олуватосин Адарабиойо
    Защитник
  • 23
    Джо Брайан
    Защитник
  • 1
    Альфонс Ареола
    Вратарь
Запасные игроки
  • 3
    Бэйли, Эрик
    Защитник
  • 34
    Донни ван де Бек
    Полузащитник
  • 26
    Дин Хендерсон
    Вратарь
  • 27
    Теллеш, Алекс
    Защитник
  • 33
    Williams, Brandon
    Защитник
  • 11
    Рэшфорд, Маркус
    Нападающий
  • 19
    Traore, Amad
    Нападающий
  • 31
    Неманья Матич
    Полузащитник
  • 8
    Хуан Мата
    Полузащитник
  • 4
    Денис Одой
  • 27
    Джош Маджа
  • 2
    Кенни Тете
    Защитник
  • 5
    Андерсен, Иоахим
    Защитник
  • 23
    Марек Родак
    Вратарь
  • 25
    Джошуа Онома
    Полузащитник
  • 15
    Рубен Лофтус-Чик
    Нападающий
  • 34
    Ола Айна
  • 3
    Майкл Гектор
    Защитник
Тренеры
  • Оле Гуннар Сульшер
  • Parker, Scott
Статистика матча
50%
Владение мячом
50%
5
Удары мимо
8
Штрафные
7
3
Офсайды
1
4
Фолы
7
4
Угловые
1
2
Удары в створ
2
1
ЖК
2
Сейвы
2
Live Zone
Трансляция
Футбол в Англії з вболівальниками на трибунах набуває нових фарб. Проте цих фарб вистачило лише на два гольові моменти у першому таймі. Свій "Ман Юнайтед" реалізував: Кавані застав зненацька Ареоля. Суперечливий гол, адже в момент передачі саме від де Хеа уругваєць був за лінією останнього захисника. Справа в тому, що м'яч транзитом пройшов через Фернандеша, але португалець лише провів ногою круглий снаряд, не торкнувшись його. Асист на сайті АПЛ записаний все таки на іспанського голкіпера. А от Карвалью мав куди кращий шанс відзначитися, проте не реалізував вихід сам на сам. Лондонці після пропущеного м'яча більше володіли м'ячем, можливо і саме на їхній натиск варто сподіватися у другому таймі.
Свисток
Перерва у матчі.
45+2'
Шоу (Ман Юнайтед) прорвався в центр і неточно пробив з-за меж штрафного майданчика.
45'
Инфо
Дві хвилини було додано до першого тайму.
Инфо
Давід де Хеа став четвертим голкіпером в історії "Ман Юнайтед", котрий зробив результативну передачу у Прем'єр-Лізі після Пітера Шмейхеля, Тіма Ховарда і Едвіна ван дер Сара.
43'
Ареоля (Фулгем) забрав до рук дальній удар низом від Фернандеша з-за меж карної зони.
38'
Опасный момент
Ангісса (Фулгем) вивів шедевральною розрізною передачею Карвалью на побачення з де Хеа. 18-річний гравець відірвався від Лінделефа, але пробив у іспанського голкіпера!
36'
Фернандеш (Ман Юнайтед) пропустив передачу Фреда в розріз на Кавані, проте уругваєць не встиг до сильного пасу в розріз.
32'
Замена
Вимушена заміна від гостей: замість Гаррісона Ріда вийшов Андерсен.
28'
Фернандеш (Ман Юнайтед) міг пробити в один дотик з меж штрафного майданчика після передачі від Грінвуда, проте забарився з обробкою м'яча і втратив його.
26'
Ареоля (Фулгем) парирував дальній удар в один дотик від Фернандеша.
20'
Ван-Біссака (Ман Юнайтед) навісив у потилицю Грінвуду, а той виконав неточний удар з незручної позиції.
18'
Желтая карточка
Фернандеш (Ман Юнайтед) зірвав атаку, за що і отримав жовту карточку.
Инфо
Цей гол для Кавані став 10-м у поточному сезоні АПЛ. Він є третім найкращим бомбардиром "МЮ" у чемпіонаті після Фернандеша (18) і Рашфорда (11).
16'
Гоооол!!!
Гол-красень від Кавані! Уругваєць в один дотик після передачі де Хеа перекинув Ареоля з метрів 35-ти! Досить суперечливий момент з положенням поза грою, проте VAR на стороні господарів.
14'
Ван-Біссака прострілив на Кавані, але захисник перервав передачу. Уругваєць впав у боротьбі з Адарабіойо і вимагав пенальті, проте арбітр не вказав на точку.
13'
Адарабіойо (Фулгем) виніс подачу Фернандеша.
8'
Кавані (Ман Юнайтед) не вистачило швидкості, щоб вийти сам на сам. Леміна випередив уругвайця.
6'
Погба (Ман Юнайтед) головою пробив вище з навісу Ван-Біссаки з правого флангу.
5'
Шоу (Ман Юнайтед) перервав простріл на Боббі Ріда, котрий вже готовий був замикати передачу поблизу дальньої стійки.
4'
На перших хвилинах команди переходять на частину поля суперників, проте помилки заважають створити подальшу небезпеку.
Инфо
Вперше за 14 місяців вболвальники легально перебувають на "Олд Траффорд"!
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Поки можете ознайомитися зі складами команд на гру:
"Манчестер Юнайтед": Ван-Біссака, Лінделеф, Туанзебе, Шоу - Мактоміні, Фред - Грінвуд, Фернандеш, Погба - Кавані.
Запасні господарів: Хендерсон, Байї, Вільямс, ван дее Бек, Мата, Матич, Рашфорд, Теллес, Траоре.
"Фулгем": Ареоля - Рім, Адарабіойо, Браян - Карвалью, Г. Рід, Леміна, Б. Рід - Лукман, Ангісса - Кавалейру.
Запасні гостей: Айна, Родак, Андерсон, Лофтус-Чік, Маджа, Одуа, Онома, Тете, Хектор.
Вітаємо всіх любителів АПЛ! UA-Футбол проведе для Вас пряму текстову трансляцію матчу 37-го туру чемпіонату Англії між "Манчестер Юнайтед" і "Фулгемом".
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Анонс матча "Манчестер Юнайтед" - Фулхэм 18.05.2021, Чемпионат Англии

Матч между командой "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Фулхэм (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2020/2021, матч состоится на стадионе Олд Траффорд.

Дата проведения матча: 18.05.2021
Время начала матча: 20:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Манчестер Юнайтед" (Манчестер) и командой Фулхэм (Лондон):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды "Манчестер Юнайтед", тогда как команда Фулхэм осталась с поражением. Столкновение Фулхэм и "Манчестер Юнайтед" в предыдущем футбольном матче 20.01.2021 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Оле Гуннар Сульшер и Parker, Scott разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Фулхэм можно посмотреть 18.05.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - Фулхэм, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Юнайтед" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Юнайтед" (Манчестер): 1878
Страна: Англия
Тренер: Уле-Гуннар Сульшер

Прошедший матч команды "Манчестер Юнайтед" был сыгран против "Ливерпуль" - 13.05.2021, в рамках турнира Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: Фулхэм (Лондон)
Год основания Фулхэм (Лондон): 1879
Страна: Англия
Тренер: Скотт Паркер

Предыдущий матч команды Фулхэм был сыгран против "Саутгемптон" - 15.05.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2020/2021 и закончился победой команды "Саутгемптон".

Следите за результатами матча "Манчестер Юнайтед" - Фулхэм онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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