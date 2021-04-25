Аталанта - Болонья онлайн трансляция матча

Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Наиболее популярный счет между Аталанта и Болонья 1-0. 6 игры закончились с этим результатом.

Когда Болонья проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Болонья% своих матчей.

Аталанта выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Болонья выигрывает в 31%.

Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Болонья.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Болонья (во всех соревнованиях).

В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 5 гол(а).

Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Болонья - 3.6.

Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.

Аталанта выигрывает первый тайм в 46% матчей, Болонья выигрывает в 31% матчей.

Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Болонья's.

Команда Болонья выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.

Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.

В домашних матчах Аталанта не проигрывает Болонья в последних 10 встречах.

Аталанта забивает 2.45 гола, играя дома, а Болонья забивает 1.05 гола, играя на выезде (в среднем).

Когда Болонья лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Болонья% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Болонья - 1.8.

Обе команды проиграли их последние матчи.

Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Болонья.

Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 3, команда Болонья выиграла 1, 1 ничьи.

Аталанта забивает 2.6 гола за матч против команды Болонья, а Болонья забивает 1 гола против команды Аталанта (в среднем).

Аталанта пропускает в каждом из последних 8 матчах.

За последние 18 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 11 раз, 6 сыграла в ничью и 1 победы команды Болонья. Разница голов 36-16 в пользу команды Аталанта.

Игры прошлого года: 5-0 (Аталанта дома) и 2-2 (Болонья дома).

Во время последних 36 встреч, команда Аталанта выиграла 18 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Болонья выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 58-40 в пользу команды Аталанта