  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Аталанта - Болонья Смотреть онлайн
В тренде

Аталанта - Болонья онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 28 августа 2021, 19:30 - Gewiss Stadium . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Аталанта
Бергамо
0 - 0
Обновить
64'
Болонья
Болонья
Ход матча
35' Гари Медель 36' Робин Госенс
49' Никола Сансоне 53' Марко Арнаутович
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
33%
Ничья
33%
Болонья
33%
П1: 1.82 Х: 2.69 П2: 9.29
П1: 1.53 Х: 3.10 П2: 6.50
П1: 1.82 Х: 2.69 П2: 9.29
П1: 1.75 Х: 2.85 П2: 9.31
П1: 1.55 Х: 3.55 П2: 6.80
Интересные факты
  • Когда Аталанта лидирует 1-0 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Наиболее популярный счет между Аталанта и Болонья 1-0. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Когда Болонья проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Болонья% своих матчей.
  • Аталанта выигрывает первую половину матча в 46% случаев, Болонья выигрывает в 31%.
  • Недавнее выступление команды Аталанта в "Серия А" лучше, чем у команды Болонья.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Болонья (во всех соревнованиях).
  • В их последнюю встречу команда Аталанта победила в 5 гол(а).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Аталанта и Болонья - 3.6.
  • Когда Аталанта проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Аталанта% своих матчей.
  • Аталанта выигрывает первый тайм в 46% матчей, Болонья выигрывает в 31% матчей.
  • Аталанта's performance of the last 5 matches is better than Болонья's.
  • Команда Болонья выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Аталанта.
  • Победителем прошлой встречи была команда Аталанта.
  • В домашних матчах Аталанта не проигрывает Болонья в последних 10 встречах.
  • Аталанта забивает 2.45 гола, играя дома, а Болонья забивает 1.05 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Когда Болонья лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Болонья% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Аталанта и Болонья - 1.8.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Команда Аталанта проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Болонья.
  • Из последних 5 встреч команда Аталанта выиграла 3, команда Болонья выиграла 1, 1 ничьи.
  • Аталанта забивает 2.6 гола за матч против команды Болонья, а Болонья забивает 1 гола против команды Аталанта (в среднем).
  • Аталанта пропускает в каждом из последних 8 матчах.
  • За последние 18 встреч когда команда Аталанта играла дома, команда Аталанта выиграла 11 раз, 6 сыграла в ничью и 1 победы команды Болонья. Разница голов 36-16 в пользу команды Аталанта.
  • Игры прошлого года: 5-0 (Аталанта дома) и 2-2 (Болонья дома).
  • Во время последних 36 встреч, команда Аталанта выиграла 18 раз, 10 раз сыграла вничью, в то время как команда Болонья выиграла 8 раз. Разница забитых и пропущенных голов 58-40 в пользу команды Аталанта
  • Последняя гостевая победа Болонья над Аталанта была в 2009
Личные встречи
Аталанта
12
Побед
17
Игр
3
Побед
Болонья
Чемпионат Италии 2020/2021
25.04.2021 - 21:45 Аталанта 5 - 0 Завершен Болонья
Чемпионат Италии 2020/2021
23.12.2020 - 21:45 Болонья 2 - 2 Завершен Аталанта
Чемпионат Италии 2019/2020
21.07.2020 - 20:15 Аталанта 1 - 0 Завершен Болонья
Чемпионат Италии 2019/2020
15.12.2019 - 15:45 Болонья 2 - 1 Завершен Аталанта
Последние матчи - Аталанта
Чемпионат Италии 2021/2022
21.08.2021 - 21:45 Торино 1 - 2 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Аталанта 0 - 2 Завершен Милан П
Кубок Италии 2020/2021
19.05.2021 - 22:00 Аталанта 1 - 2 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 16:00 Дженоа 3 - 4 Завершен Аталанта В
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Аталанта 2 - 0 Завершен Беневенто В
Показать больше
Последние матчи - Болонья
Кубок Италии 2021/2022
16.08.2021 - 19:00 Болонья 4 - 5 Завершен Тернана П
Чемпионат Италии 2020/2021
23.05.2021 - 21:45 Болонья 1 - 4 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2020/2021
17.05.2021 - 21:45 Эллас Верона 2 - 2 Завершен Болонья Н
Чемпионат Италии 2020/2021
12.05.2021 - 21:45 Болонья 0 - 2 Завершен Дженоа П
Чемпионат Италии 2020/2021
08.05.2021 - 16:00 Удинезе 1 - 1 Завершен Болонья Н
Показать больше
Главные события
53'
Марко Арнаутович
49'
Никола Сансоне
Робин Госенс
36'
35'
Гари Медель
Кто победит?
9 Пользователей сделало свой выбор
Аталанта
33%
Ничья
33%
Болонья
33%
П1: 1.82 Х: 2.69 П2: 9.29
П1: 1.53 Х: 3.10 П2: 6.50
П1: 1.82 Х: 2.69 П2: 9.29
П1: 1.75 Х: 2.85 П2: 9.31
П1: 1.55 Х: 3.55 П2: 6.80
Составы команд
1
Муссо, Хуан
19
Джимшити, Берат
6
Хосе Луис Паломино
2
Толои, Рафаэль
8
Робин Госенс
11
Фреулер, Ремо
88
Марио Пашалич
3
Мехле, Йоаким
18
Руслан Малиновский
72
Йосип Иличич
9
Луис Муриэль
28
Лукаш Скорупски
29
Лоренцо Де Силвестри
17
Гари Медель
4
Кевин Бонифаци
3
Аарон Хики
8
Dominguez, Nicolas
32
Маттиас Сванберг
16
Кингсли Майкл
7
Риккардо Орсолини
9
Марко Арнаутович
10
Никола Сансоне
Стартовый состав
  • 9
    Луис Муриэль
    Нападающий
  • 18
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 72
    Йосип Иличич
    Полузащитник
  • 8
    Робин Госенс
    Полузащитник
    36
  • 11
    Фреулер, Ремо
    Полузащитник
  • 88
    Марио Пашалич
    Полузащитник
  • 3
    Мехле, Йоаким
    Защитник
  • 19
    Джимшити, Берат
    Защитник
  • 6
    Хосе Луис Паломино
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 1
    Муссо, Хуан
    Вратарь
  • 7
    Риккардо Орсолини
    Нападающий
  • 9
    Марко Арнаутович
    Нападающий
    53
  • 10
    Никола Сансоне
    Нападающий
    49
  • 8
    Dominguez, Nicolas
    Полузащитник
  • 32
    Маттиас Сванберг
    Полузащитник
  • 16
    Кингсли Майкл
    Полузащитник
  • 29
    Лоренцо Де Силвестри
  • 17
    Гари Медель
    Полузащитник
    35
  • 4
    Кевин Бонифаци
    Защитник
  • 3
    Аарон Хики
  • 28
    Лукаш Скорупски
    Вратарь
Запасные игроки
  • 99
    Роберто Пикколи
  • 77
    Cortinovis, Alessandro
    Полузащитник
  • 66
    Lovato, Matteo
    Защитник
  • 59
    Алексей Миранчук
    Полузащитник
  • 57
    Спортиелло, Марко
    Вратарь
  • 42
    Scalvini, Giorgio
    Защитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 31
    Франческо Росси
    Вратарь
  • 28
    Демираль, Мерих
    Защитник
  • 13
    Джузеппе Пеццелла
    Защитник
  • 7
    Сэм Ламмерс
    Нападающий
  • 24
    Энрико Дель Прато
    Защитник
  • 77
    Заппакоста, Дэвид
    Защитник
  • 74
    Канджано, Джанмарко
    Нападающий
  • 55
    Эмануэль Вигнато
  • 22
    Барди, Францеско
    Вратарь
  • 20
    ван Хойдонк, Сидни
    Нападающий
  • 19
    Федерико Сантандер
    Нападающий
  • 15
    Ибрагима Мбайе
  • 14
    Такехиро Томиясу
  • 11
    Андреас Ольсен
    Нападающий
  • 66
    Amey, Wisdom
    Защитник
  • 5
    Адама Сумаоро
  • 2
    Бинкс, Луис
    Защитник
  • 99
    Муса Барроу
Тренеры
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Синиша Михайлович
Статистика матча
4
Удары мимо
1
57%
Владение мячом
43%
13
Штрафные
9
8
Фолы
13
1
Офсайды
2
Блокировано ударов
1
Угловые
5
2
Удары в створ
1
1
Сейвы
2
1
ЖК
4
Live Zone
Трансляция
56'
Медель красиво остановил прорыв соперника. Контратака Болоньи.
53'
Желтая карточка
Желтая Арнаутовичу за споры с арбитром.
51'
Перестарался Госенс в отборе против Орсолини. Это фол.
49'
Желтая карточка
Сансоне получил желтую за фол против Малиновского.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
Спокойный первый тайм. Аталанта была активнее. Было много навесов от бергамасков, мало игры низом в обострение. Малиновский совершил несколько ударов, но все они пошли мимо. Гости тоже имели острые моменты. Самый яркий - 4 минута. Арнаутович и Орсолини были не готовы к такой передаче. Итог - 0:0.
45+3'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Рассечение у Паломино. Медики на поле.
45'
Инфо
2 мин. добавлено.
44'
Опасный момент
Муриэль долго смотрел на ворота и готовился к удару, но со штрафного пробил в стенку.
42'
Грубый подкат Меле против Сансоне. Фол зафиксирован, но без желтой.
36'
Желтая карточка
Медель снес Госенса и началась драка. Арбитр вручил двоим драчунам по желтой.
33'
Уголовой
Навес Орсолини с угла поля. Сванберг не смог замкнуть подачу.
30'
Опасный момент
Госенс нанес удар с острого угла после смещения в центре! Скорупски перевел на угловой!
27'
Уголовой
Навес Орсолини на дальнюю с углового - никто из партнеров не смог принять подачу.
24'
Очередной удар Малиновского со средней дистанции. Все закончилось рикошетом от защитника. Будет угловой.
21'
Инфо
Владение мячом - 59%/41% в пользу Аталанты.
18'
Фол Арнаутовича против Госенса. Свободный для хозяев.
16'
Опасный момент
Подача Сансоне на линию вратарской. Муссо кулаками выбивает сферу подальше.
13'
Опасный момент
Скорупски! Кипер Болоньи перехватил финальный пас Иличича на Муриэля. Гости выдохнули.
10'
Опасный момент
Дальний удар Малиновского - мимо створа.
8'
Прорыв Сансоне по флангу, подача на Арнаутовича. Джимсити перехватил.
6'
Опасный момент
Скидка Муриэля на Малиновского закончилась ударом в касание последнего. Рядом со штангой мяч летит.
4'
Опасный момент
Мягкая передача Сансоне с левого фланга. Арнаутович не забивает! Орсолини тоже не нанес точный удар. Какой момент упущен!
3'
Меле обыгрался с Иличичем и прострелил с правого фланга. До Муриэля мяч не дошел.
1'
Свисток
Матч начался!
Аталанта, стартовый состав: Муссо - Джимсити, Паломино, Толой - Госенс, Фройлер, Пашалич, Меле - Малиновский, Иличич - Муриэль.
Болонья, стартовый состав: Скорупски - Де Сильвестри, Медель, Бонифаци, Хики - Домингес, Кингсли, Сванберг, Орсолини - Арнаутович, Сансоне.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 2-го тура: Аталанта - Болонья. Начало поединка - 19:30.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 18:45 - Сегодня Волынь Волынь 0 Металлист Металлист 3 Завершен 18:30 - Сегодня Динамо Динамо 2 Минск Минск 0 Завершен 18:00 - Сегодня Ницца Ницца 4 Бордо Бордо 0 Завершен 18:00 - Сегодня Сельта Сельта 0 Атлетик Атлетик 1 Завершен 17:45 - Сегодня Нива Нива 1 Агробизнес Агробизнес 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча "Аталанта" - Болонья 28.08.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Аталанта" (Бергамо) и командой Болонья (Болонья) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Gewiss Stadium.

Дата проведения матча: 28.08.2021
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между "Аталанта" (Бергамо) и командой Болонья (Болонья):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу "Аталанта", тогда как команда Болонья осталась с поражением. Столкновение "Аталанта" и Болонья в предыдущем футбольном матче 25.04.2021 закончилось с таким счетом: 5:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Джан Пьеро Гасперини и Синиша Михайлович разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Аталанта" - Болонья можно посмотреть 28.08.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Аталанта" - Болонья, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Аталанта" (Бергамо)
Год основания "Аталанта" (Бергамо): 1907
Страна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий матч команды "Аталанта" был сыгран против Торино - 21.08.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Аталанта".

Команда гостей

Название: Болонья (Болонья)
Год основания Болонья (Болонья): 1909
Страна: Италия
Тренер: Синиша Михайлович

Прошедший матч команды Болонья был сыгран против Тернана - 16.08.2021, в рамках чемпионата Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды Тернана.

Следите за результатами матча "Аталанта" - Болонья онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Италии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.

Продолжая просматривать www.ua-football.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Согласен