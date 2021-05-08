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Атлетико - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 02 октября 2021, 22:00 - Ванда Метрополитано . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
До начала
00 : 00 : 00
Барселона
Барселона
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
25%
Ничья
42%
Барселона
33%
П1: 2.39 Х: 2.65 П2: 3.98
П1: 2.25 Х: 2.40 П2: 3.75
П1: 2.39 Х: 2.65 П2: 3.98
П1: 2.39 Х: 2.65 П2: 3.98
П1: 2.40 Х: 2.55 П2: 3.70
Интересные факты
  • Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.
  • Команда Атлетико Мадрид выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 11 домашних матчах.
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Барселона - 2.2.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 2, команда Барселона выиграла 1, 2 ничьи.
  • Атлетико Мадрид забивает 1.59 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Наиболее популярный результат в играх между Атлетико Мадрид иБарселона, когда Атлетико Мадрид играет дома, 1- 2. 6 игры закончились с этим результатом
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Барселона - 0.6.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Барселона выигрывает в 46%.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Барселона (во всех соревнованиях).
  • Домашняя статистика Атлетико Мадрид в сезоне 1-2-0
  • Атлетико Мадрид забивает 1.2 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 35% матчей, Барселона выигрывает в 46% матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • За последние 32 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 12 раз, 7 сыграла в ничью и 13 победы команды Барселона. Разница голов 52-49 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 65 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 17 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 124-90 в пользу команды Барселона
  • Игры прошлого года: 1-0 (Атлетико Мадрид дома) и 0-0 (Барселона дома).
  • Атлетико Мадрид не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Вы знали, что Барселона забил 27% голов между минутами 0-15?
Личные встречи
Атлетико
4
Побед
31
Игр
16
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2020/2021
08.05.2021 - 17:15 Барселона 0 - 0 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2019/2020
21.11.2020 - 22:00 Атлетико 1 - 0 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
30.06.2020 - 23:00 Барселона 2 - 2 Завершен Атлетико
Суперкубок Испании 2019/2020
09.01.2020 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Атлетико
Последние матчи - Атлетико
Лига Чемпионов 2021/2022
28.09.2021 - 22:00 Милан 1 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
25.09.2021 - 15:00 Алавес 1 - 0 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2021/2022
21.09.2021 - 20:30 Хетафе 1 - 2 Завершен Атлетико В
Чемпионат Испании 2021/2022
18.09.2021 - 17:15 Атлетико 0 - 0 Завершен Атлетик Н
Лига Чемпионов 2021/2022
15.09.2021 - 22:00 Атлетико 0 - 0 Завершен Порту Н
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Последние матчи - Барселона
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Бенфика 3 - 0 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2021/2022
26.09.2021 - 17:15 Барселона 3 - 0 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2021/2022
23.09.2021 - 23:00 Кадис 0 - 0 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2021/2022
20.09.2021 - 22:00 Барселона 1 - 1 Завершен Гранада Н
Лига Чемпионов 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Барселона 0 - 3 Завершен Бавария П
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
25%
Ничья
42%
Барселона
33%
П1: 2.39 Х: 2.65 П2: 3.98
П1: 2.25 Х: 2.40 П2: 3.75
П1: 2.39 Х: 2.65 П2: 3.98
П1: 2.39 Х: 2.65 П2: 3.98
П1: 2.40 Х: 2.55 П2: 3.70
Составы команд
13
Ян Облак
21
Янник Феррейра Карраско
22
Марио Хермосо
2
Хосе Мария Хименес
15
Стефан Савич
14
Маркос Льоренте
11
Лемар Томас
8
Коке
5
Родриго де Пауль
7
Феликс, Жоао
9
Луис Суарес
1
тер Стеген, Марк-Андре
22
Óscar Mingueza
3
Пике, Жерар
19
Араухо, Рональд
2
Дест, Серджиньо
21
Френки де Йонг
5
Серхио Бускетс
28
Gonzalez Nicolas
30
Whyte Gavin
9
Мемфис Депай
14
Филиппе Коутиньо
Стартовый состав
  • 7
    Феликс, Жоао
    Нападающий
  • 9
    Луис Суарес
    Нападающий
  • 11
    Лемар Томас
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 5
    Родриго де Пауль
    Полузащитник
  • 21
    Янник Феррейра Карраско
    Полузащитник
  • 22
    Марио Хермосо
  • 2
    Хосе Мария Хименес
    Защитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 30
    Whyte Gavin
  • 9
    Мемфис Депай
    Нападающий
  • 14
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 21
    Френки де Йонг
    Полузащитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 28
    Gonzalez Nicolas
  • 22
    Óscar Mingueza
  • 3
    Пике, Жерар
    Защитник
  • 19
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 2
    Дест, Серджиньо
    Защитник
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
  • 10
    Анхель Корреа
    Нападающий
  • 8
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 16
    Эктор Эррера
    Полузащитник
  • 24
    Шиме Врсалько
    Защитник
  • 23
    Киран Триппьер
    Защитник
  • 18
    Фелипе
    Защитник
  • 12
    Ренан Лоди дос Сантос
  • 1
    Бенжамен Леком
    Вратарь
  • 17
    Иван Шапоньич
    Нападающий
  • 24
    Эрик Гарсия
  • 23
    Умтити, Самюэль
    Защитник
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 17
    Люк де Йонг
    Нападающий
  • 15
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 11
    Demir, Yusuf
    Полузащитник
  • 10
    Фати, Ансуман
    Нападающий
  • 6
    Puig, Riqui
    Полузащитник
  • 26
    Иньяки Пенья
    Вратарь
Тренеры
  • Диего Симеоне
  • Рональд Куман
Трансляция
Инфо
Стартовый состав Барселоны: тер Штеген, Дест, Араухо, Пике, Мингеса, Гонсалес, Бускетс, де Йонг, Коутиньо, Гави, Депай
Инфо
Стартовый состав Атлетико: Облак, Эрмосо, Хименес, Савич, Коке, Карраско, Льоренте, Лемар, Де Пауль, Суарес, Феликс
Поединок начнется в 22:00, судить игру будет Сесар Сото Градо.
Добрый вечер все любителям испанского, да и просто качественного европейского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию в качестве текстового онлайна центральный матч 8-го утра Ла Лиги, в котором Атлетико примет кризисную Барсу.
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Анонс матча "Атлетико" - "Барселона" 02.10.2021, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч пройдет на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 02.10.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Атлетико" (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение "Барселона" и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 08.05.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - "Барселона" можно посмотреть 02.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против Милан - 28.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды "Атлетико".

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Рональд Куман

Прошедший поединок команды "Барселона" был сыгран против Бенфика - 29.09.2021, в рамках турнира Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Бенфика.

Следите за результатами матча "Атлетико" - "Барселона" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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