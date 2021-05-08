Атлетико - Барселона онлайн трансляция матча

Атлетико Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Барселона's.

Команда Атлетико Мадрид выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)

Атлетико Мадрид не проигрывает в последних 11 домашних матчах.

Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Барселона - 2.2.

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Обе команды не забили в своем последнем матче.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Ла Лига".

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.

Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 2, команда Барселона выиграла 1, 2 ничьи.

Атлетико Мадрид забивает 1.59 гола, играя дома, а Барселона забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).

Наиболее популярный результат в играх между Атлетико Мадрид иБарселона, когда Атлетико Мадрид играет дома, 1- 2. 6 игры закончились с этим результатом

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Барселона - 0.6.

Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 35% случаев, Барселона выигрывает в 46%.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.

Команда Атлетико Мадрид проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Барселона (во всех соревнованиях).

Домашняя статистика Атлетико Мадрид в сезоне 1-2-0

Атлетико Мадрид забивает 1.2 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).

Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 35% матчей, Барселона выигрывает в 46% матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

За последние 32 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 12 раз, 7 сыграла в ничью и 13 победы команды Барселона. Разница голов 52-49 в пользу команды Барселона.

Во время последних 65 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 17 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 31 раз. Разница забитых и пропущенных голов 124-90 в пользу команды Барселона

Игры прошлого года: 1-0 (Атлетико Мадрид дома) и 0-0 (Барселона дома).

Атлетико Мадрид не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне