Атлетико - Барселона онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Атлетико Мадрид иБарселона, когда Атлетико Мадрид играет дома, 1- 2. 6 игры закончились с этим результатом

За последние 34 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 13 раз, 7 сыграла в ничью и 14 победы команды Барселона. Разница голов 53-51 в пользу команды Барселона.

Во время последних 70 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 18 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 35 раз. Разница забитых и пропущенных голов 131-94 в пользу команды Барселона

В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Атлетико Мадрид (1-0 дома и 1-0 на выезде)

В Ла Лига, Атлетико Мадрид одержала 5 домашних побед подряд.

Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 22% голов между минутами 76-90?

Вы знали, что Барселона забил 37% голов между минутами 76-90?

Барселона не проигрывает в последних 9 играх.

Барселона не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Атлетико Мадрид без побед над Барселона в последних 4 играх.

Атлетико Мадрид не забивает в 0 из их 14 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Барселона не забивает в 2 из их 13 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Домашняя статистика Атлетико Мадрид в сезоне 13-1-0

Выездная статистика Барселона в сезоне 7-6-0

Alvaro Morata лучший бомбардир Атлетико Мадрид с 14 голами. Robert Lewandowski забил 12 раз за Барселона

Antoine Griezmann отдал больше всего передач в Атлетико Мадрид с 7 передачами. Ilkay Gundogan лучший распасовщик Барселона (7 передач)

Mario Hermoso получил больше всего желтых карточек (7) в Атлетико Мадрид. Frenkie de Jong получил 7 в Барселона.

Атлетико Мадрид пропускает в каждом из последних 5 матчах.

Барселона не пропускает в 3 матчах подряд.

Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 42% матчей, Барселона выигрывает в 36% матчей.

Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Барселона выигрывает в 36%.

Победителем прошлой встречи была команда Барселона.

В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).

Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.

Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.

Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.

Барселона's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетико Мадрид (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 1, команда Барселона выиграла 4, 0 ничьи.

Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.

Команда Атлетико Мадрид выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.

Атлетико Мадрид забивает 0.8 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1.4 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Барселона - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Барселона - 1.8.