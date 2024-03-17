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Атлетико - Барселона онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 17 марта 2024, 22:00 - Ванда Метрополитано . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес
Рейтинг матча:
Атлетико
Мадрид
0 - 2
Обновить
63'
Барселона
Барселона
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Ход матча
33' Жюль Кунде 38' Феликс, Жоао
46' Dias Lino, Samuel Вышел: Антуан Гризманн 46' Альваро Мората Вышел: Мемфис Депай 46' Родриго де Пауль 47' Роберт Левандовски
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
29%
Ничья
26%
Барселона
44%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Атлетико Мадрид иБарселона, когда Атлетико Мадрид играет дома, 1- 2. 6 игры закончились с этим результатом
  • За последние 34 встреч когда команда Атлетико Мадрид играла дома, команда Атлетико Мадрид выиграла 13 раз, 7 сыграла в ничью и 14 победы команды Барселона. Разница голов 53-51 в пользу команды Барселона.
  • Во время последних 70 встреч, команда Атлетико Мадрид выиграла 18 раз, 17 раз сыграла вничью, в то время как команда Барселона выиграла 35 раз. Разница забитых и пропущенных голов 131-94 в пользу команды Барселона
  • В прошлом сезоне Барселона выиграл обе игры против Атлетико Мадрид (1-0 дома и 1-0 на выезде)
  • В Ла Лига, Атлетико Мадрид одержала 5 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Атлетико Мадрид забил 22% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Барселона забил 37% голов между минутами 76-90?
  • Барселона не проигрывает в последних 9 играх.
  • Барселона не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Атлетико Мадрид без побед над Барселона в последних 4 играх.
  • Атлетико Мадрид не забивает в 0 из их 14 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Барселона не забивает в 2 из их 13 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Атлетико Мадрид в сезоне 13-1-0
  • Выездная статистика Барселона в сезоне 7-6-0
  • Alvaro Morata лучший бомбардир Атлетико Мадрид с 14 голами. Robert Lewandowski забил 12 раз за Барселона
  • Antoine Griezmann отдал больше всего передач в Атлетико Мадрид с 7 передачами. Ilkay Gundogan лучший распасовщик Барселона (7 передач)
  • Mario Hermoso получил больше всего желтых карточек (7) в Атлетико Мадрид. Frenkie de Jong получил 7 в Барселона.
  • Атлетико Мадрид пропускает в каждом из последних 5 матчах.
  • Барселона не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первый тайм в 42% матчей, Барселона выигрывает в 36% матчей.
  • Атлетико Мадрид выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Барселона выигрывает в 36%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Барселона.
  • В их последнюю встречу команда Барселона победила в 1 гол(а).
  • Когда Атлетико Мадрид лидирует 1-0 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Барселона лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Когда Атлетико Мадрид проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Атлетико Мадрид% своих матчей.
  • Когда Барселона проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Барселона% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Барселона в "Ла Лига" лучше, чем у команды Атлетико Мадрид.
  • Барселона's performance of the last 5 matches is better than Атлетико Мадрид's.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Атлетико Мадрид (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Атлетико Мадрид выиграла 1, команда Барселона выиграла 4, 0 ничьи.
  • Команда Барселона проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Атлетико Мадрид.
  • Команда Атлетико Мадрид выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Барселона.
  • Атлетико Мадрид забивает 0.8 гола за матч против команды Барселона, а Барселона забивает 1.4 гола против команды Атлетико Мадрид (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Атлетико Мадрид и Барселона - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Атлетико Мадрид и Барселона - 1.8.
  • Атлетико Мадрид забивает 2.41 гола, играя дома, а Барселона забивает 1.8 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Атлетико
5
Побед
36
Игр
20
Побед
Барселона
Чемпионат Испании 2023/2024
03.12.2023 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2022/2023
23.04.2023 - 17:15 Барселона 1 - 0 Завершен Атлетико
Чемпионат Испании 2022/2023
08.01.2023 - 22:00 Атлетико 0 - 1 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2021/2022
06.02.2022 - 17:15 Барселона 4 - 2 Завершен Атлетико
Последние матчи - Атлетико
Лига Чемпионов 2023/2024
13.03.2024 - 22:15 Атлетико 3 - 1 Завершен Интер В
Чемпионат Испании 2023/2024
09.03.2024 - 17:15 Кадис 2 - 0 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2023/2024
03.03.2024 - 17:15 Атлетико 2 - 1 Завершен Бетис В
Кубок Испании 2023/2024
29.02.2024 - 22:30 Атлетик 3 - 0 Завершен Атлетико П
Чемпионат Испании 2023/2024
24.02.2024 - 22:00 Альмерия 2 - 2 Завершен Атлетико Н
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Последние матчи - Барселона
Лига Чемпионов 2023/2024
12.03.2024 - 22:00 Барселона 3 - 1 Завершен Наполи В
Чемпионат Испании 2023/2024
08.03.2024 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Мальорка В
Чемпионат Испании 2023/2024
03.03.2024 - 22:00 Атлетик 0 - 0 Завершен Барселона Н
Чемпионат Испании 2023/2024
24.02.2024 - 17:15 Барселона 4 - 0 Завершен Хетафе В
Лига Чемпионов 2023/2024
21.02.2024 - 22:00 Наполи 1 - 1 Завершен Барселона Н
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Главные события
47'
Роберт Левандовски ГООЛ!
Dias Lino, Samuel
Вышел: Антуан Гризманн
46'
Альваро Мората
Вышел: Мемфис Депай
46'
Родриго де Пауль
46'
38'
Феликс, Жоао ГООЛ!
33'
Жюль Кунде
Кто победит?
34 Пользователей сделало свой выбор
Атлетико
29%
Ничья
26%
Барселона
44%
Составы команд
Стартовый состав
  • 17
    Родриго Рикельме
  • 19
    Альваро Мората
    Нападающий
    46
  • 12
    Dias Lino, Samuel
    Нападающий
    46
  • 5
    Родриго де Пауль
    Полузащитник
    46
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 16
    Molina, Nahuel
    Защитник
  • 24
    Barrios Rivas, Pablo
    Полузащитник
  • 15
    Стефан Савич
    Защитник
  • 23
    Мандава, Рейнилдо
    Защитник
  • 20
    Аксель Витсель
    Полузащитник
  • 13
    Ян Облак
    Вратарь
  • 11
    Рафинья
    Защитник
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
    47
  • 14
    Феликс, Жоао
    Нападающий
    38
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 15
    Андреас Кристенсен
  • 16
    Marin, Fermin Lopez
    Нападающий
  • 22
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
    33
  • 4
    Араухо, Рональд
    Защитник
  • 33
    Cubarsi, Pau
    Защитник
  • 39
    Fort, Hector
    Защитник
  • 1
    тер Стеген, Марк-Андре
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Диего Симеоне
  • Xavi
Статистика матча
5
Угловые
2
3
Удары мимо
2
4
Штрафные
12
5
Офсайды
7
Фолы
4
40%
Владение мячом
60%
2
Блокировано ударов
1
ЖК
1
3
Удары в створ
3
1
Сейвы
3
LIVE
Трансляция матча "Атлетико" - "Барселона"
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В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Трансляция
58'
Замена
53'
Опасный момент
Потрясающе сыграл тер Штеген на линии! Казалось, потащить удар Мандава слета в угол невозможно, но немецкий голкипер это сделал. Еще и добивание накрыл.
51'
Игроки Барсы превосходящими силами выходили на ворота, но все испортил неудачный навес Фермина.
47'
Гоооол!!!
Это уже серьезный удар! Левандовский опережает всех защитников, принимает не лучший пас Рафиньи и с разворота кладет мяч в сетку. Разобрался как в лучшие времена.
46'
Желтая карточка
Де Поль в подкате влетел Роберто в ногу. Желтая и пропуск следующего тура.
46'
Свисток
Второй тайм начался.
46'
Замена
Гризманн и Депай заменили Лино и Морату.
Несмотря на то, что Атлетико выглядел лучше, в счете повела Барселона. Феликс второй раз в сезоне отличился голом в ворота команды, которой принадлежит.
45+2'
Свисток
Перерыв.
45+1'
Инфо
Добавлена 1 минута.
44'
Опасный момент
Льоренте выборол мяч на втором этаже, а Мората нанес удар слета. Было опасно, но мяч все-таки просвистел над перекладиной.
42'
Красная карточка
Хави за несколько минут наработал на удаление. Хотя вторая желтая весьма сомнительная.
38'
Гоооол!!!
Барселона открывает счет! Тонко сыграл Левандовский, а Феликс в касание переправил мяч в дальний угол. Выдохся Атлетико и сразу начались проблемы.
35'
Опасный момент
Рафинья упустил голевой момент! Левандовский почувствовал подключение партнера и создал для него отличную возможность, но бразилец не умеет играть головой.
33'
Желтая карточка
Кунде уже не первый раз бьет Рикельме, наработал на предупреждение.
22'
Опасный момент
Лино раскачал оппонента и прострелил на ближнюю, где находился Мората. Если бы не Кубарси, Альваро вполне мог прошить тер Штегена.
20'
Барселона пока не может нащупать свою игру. Ощущение, что Атлетико лучше готов тактически.
15'
Кунде упал в штрафной соперника, арбитр сразу же показывает подниматься. Заранее заваливался француз.
7'
Опасный момент
Атлетико запрессинговал соперника рядом с воротами, в результате чего Барриос оказался на ударной позиции. Бил зряче, но мяч пролетел рядом с ближней штангой.
7'
Офсайд
Араухо завалил Морату на газон так, что можно было ставить пенальти. Не сделал этого арбитр только из-за офсайда.
6'
Ни одна из команд не бежит в атаку с первых минут, небольшое преимущество у Атлетико. Они подали несколько угловых, но ничего не выжали.
1'
Свисток
Матч начался.
Запасные: Гомис (в), Молдован (в), Вермерен, Аспиликуэта, Паулиста, Гризманн, Депай, Коке, Корреа, Ньигес.
Инфо
Стартовый состав Атлетико: Облак (к) — Савич, Витсель, Мандава — Барриос — Лино, Де Поль, Льоренте, Молина — Рикельме, Мората. Главный тренер — Диего Симеоне.
Запасные: Кокен (в), Пенья (в), Алонсо, Витор Роке, Гиу, Касадо, Иньиго, Ромеу, Ямал.
Инфо
Стартовый состав Барселоны: тер Штеген — Форт, Кубарси, Араухо, Кунде — Гюндоган, Фермин, Роберто (к) — Феликс, Левандовский, Рафинья. Главный тренер — Хави Эрнандес.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура Ла Лиги Атлетико – Барселона.
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Анонс матча "Атлетико" - "Барселона" 17.03.2024, Чемпионат Испании

Противостояние между командой "Атлетико" (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2023/2024, матч состоится на стадионе Ванда Метрополитано.

Дата проведения матча: 17.03.2024
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Атлетико" (Мадрид) и командой "Барселона" (Барселона):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу "Барселона", тогда как команда "Атлетико" осталась с поражением. Столкновение "Барселона" и "Атлетико" в предыдущем футбольном матче 03.12.2023 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Диего Симеоне и Xavi разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Атлетико" - "Барселона" можно посмотреть 17.03.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Атлетико" - "Барселона", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Атлетико" (Мадрид)
Год основания "Атлетико" (Мадрид): 1903
Страна: Испания
Тренер: Диего Симеоне

Предыдущий поединок команды "Атлетико" был сыгран против "Интер" - 13.03.2024, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2023/2024 и закончился победой команды "Атлетико".

Команда гостей

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команды "Барселона" был сыгран против Наполи - 12.03.2024, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2023/2024 и закончился победой команды "Барселона".

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