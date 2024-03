Атлетико — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.03.2024

"Атлетико" и "Барселона" на этой неделе синхронно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, что для обоих клубов серьезное достижение в нынешних реалиях.

После такого не сомневаемся, что настроение у мадридцев и каталонцев прекрасное, но вот с игровыми кондициями все может быть гораздо хуже, ведь сил потрачено немало, а для ротации у них слишком невнятные скамейки.

"Матрасники" вышли в 1/4 финала ЛЧ последними — в среду они по пенальти прошли "Интер". Настоящий подвиг, учитывая, что у команды Симеоне только 3 победы в 10 матчах, и она в игровой яме.

Характер — вот что спасло "Атлетико". И еще магия "Метрополитано". В этом сезоне команда идет лишь 4-й в Ла Лиге, но на своем поле она лучшая — 13 побед и 1 ничья в 14 матчах. Да и если копнуть глубже, то за 13 месяцев "Атлетико" проиграл дома только раз — в Кубке "Атлетику" (0:1).

4 - Atletico de Madrid became the first team in Champions League history to play four penalty shootouts and the first to win three (3-2 against Bayer Leverkusen in 2015, 8-7 against PSV in 2016 and 3-2 against Internazionale). Suffering. pic.twitter.com/djxwkH33ZU