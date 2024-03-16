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Атлетико — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.03.2024

Испания

Встреча двух четвертьфиналистов ЛЧ

Атлетико — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.03.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" и "Барселона" на этой неделе синхронно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, что для обоих клубов серьезное достижение в нынешних реалиях.

После такого не сомневаемся, что настроение у мадридцев и каталонцев прекрасное, но вот с игровыми кондициями все может быть гораздо хуже, ведь сил потрачено немало, а для ротации у них слишком невнятные скамейки.

Содержание

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Дивіться матч Прімери Атлетіко - Барселона
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Примера. 29-й тур
17 марта. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Атлетико"

"Матрасники" вышли в 1/4 финала ЛЧ последними — в среду они по пенальти прошли "Интер". Настоящий подвиг, учитывая, что у команды Симеоне только 3 победы в 10 матчах, и она в игровой яме.

Характер — вот что спасло "Атлетико". И еще магия "Метрополитано". В этом сезоне команда идет лишь 4-й в Ла Лиге, но на своем поле она лучшая — 13 побед и 1 ничья в 14 матчах. Да и если копнуть глубже, то за 13 месяцев "Атлетико" проиграл дома только раз — в Кубке "Атлетику" (0:1).

Против "Барсы" у Симеоне нету выбора — надо атаковать. Его защита дырявая настолько, что пропускала в 10 из 11 последних матчей. Даже "Альмерия" и "Кадис" забивали "Матрасникам" по 2 гола, что вообще позор. При этом атака "Атлетико" наоборот симпатична, и Гризманн уже оформил 19+7 во всех турнирах.

Новости "Барселоны"

"Барса" пробилась в 1/4 финала ЛЧ на день раньше и гораздо проще — "Наполи" был бит 3:1 в основное время.

Команда Хави не проиграла ни одного из 9 матчей после того, как тренер объявил, что уйдет в конце сезона. Казалось бы, это позитив, но текущее 3-е место в таблице и невысокое качество игры расстраивают фанатов. В этой Ла Лиге "Барса" меньше забила (57 — 59) и больше пропустила (34 — 33), чем маленькая "Жирона".

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Блауграну тянут на дно травмы. Так, против "Атлетико" не сыграют Педри, Френки, Гави, Бальде и Ферран. Тем не менее, даже в таком положении "Барса" еще не проиграла на выезде в этой Ла Лиге, набрав 27 очков в 13 матчах. Также обратите внимание на тинейджеров Кубарси и Ямаля — оба так сильны, что уже вызваны на мартовские матчи национальной сборной Испании.

"Атлетико" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге "Барса" победила "Атлетико" 1:0 благодаря вдохновенной игре арендованного у "Матрасников" Жоау Феликса.

Ну, а если глобальнее, то каталонцы выиграли все 4 последних очных матча с "Матрасниками". Их последнее поражение датировано октябрем 2021-го — тогда за "Атлетико" забили Лемар и Суарес (2:0).

Последние матчи "Атлетико"

Атлетико — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.03.2024 - изображение 4

Последние матчи "Барселоны"

Атлетико — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.03.2024 - изображение 5

Турнирное положение команд

Атлетико — Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.03.2024 - изображение 6

Ориентировочные составы

О потерях "Барсы" мы уже говорили; забыли только Маркоса Алонсо, но и его роль в этой команде невелика.

Касательно "Атлетико", то тут весь сезон лечится Лемар, а недавно к нему присоединились центрбеки Хименес и Эрмосо. Оба вышли бы в основе, если бы были здоровы.

"Атлетико": Облак — Эрмосо, Витсель, Паулиста — Молина, де Пауль, Коке, Барриос, Самуэл Лино — Гризманн, Корреа

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу — Гюндоган, Кристенсен, Фермин Лопес — Рафинья, Левандовский, Жоау Феликс

"Атлетико" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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"Атлетико" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

И те, и другие прилично вымотались в ЛЧ, и мы не верим, что они устроят голевое шоу. Скорее, это будет жестко, но небыстро и с минимумом моментов.

Наша ставка здесь — на ТМ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 2,2 и выше.

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