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Салернитана - Интер онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 17 декабря 2021, 21:45 - Аречи
Главный судья: Маурицио Мариани
Рейтинг матча:
Салернитана
Салерно
0 - 2
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перерыв
Интер
Милан
Ход матча
11' Иван Перишич 18' Николо Барелла 33' Дензел Думфрис
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Салернитана
33%
Ничья
30%
Интер
37%
П1: 12.60 Х: 4.36 П2: 1.36
П1: 9.50 Х: 3.75 П2: 1.33
П1: 12.60 Х: 4.36 П2: 1.36
П1: 12.60 Х: 4.36 П2: 1.36
П1: 13.50 Х: 4.30 П2: 1.31
Интересные факты
  • Салернитана проиграл 4 матчей подряд.
  • Когда Салернитана проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Салернитана% своих матчей.
  • Салернитана выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Интер выигрывает в 45%.
  • Недавнее выступление команды Интер в "Серия А" лучше, чем у команды Салернитана.
  • Выездная статистика Интер в сезоне 6-2-1
  • Салернитана забивает 1 гола, играя дома, а Интер забивает 1.69 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Салернитана имеет проигрышную серию из 4 матчей дома
  • Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Салернитана выигрывает первый тайм в 25% матчей, Интер выигрывает в 45% матчей.
  • Интер's performance of the last 5 matches is better than Салернитана's.
  • Домашняя статистика Салернитана в сезоне 1-1-6
  • В их последнюю встречу команда Салернитана победила в 2 гол(а).
  • Franck Ribery отдал больше всего передач в Салернитана с 2 передачами. Nicolo Barella лучший распасовщик Интер (7 передач)
  • Когда Салернитана лидирует 1-0 дома, они побеждают в Салернитана% своих матчей.
  • Салернитана не забивает в последних 4 матчах.
  • Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • Салернитана без побед в последних 8 играх.
  • Победителем прошлой встречи была команда Салернитана.
  • Federico Bonazzoli лучший бомбардир Салернитана с 3 голами. Lautaro Martinez забил 10 раз за Интер
  • У команды Салернитана серия из 4 матчей с 0 забитых мячей.
  • Салернитана пропускает в каждом из последних 11 матчах.
  • Интер выиграл последние 5 матчи в Серия А.
  • Салернитана не забивает в 5 из их 8 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Салернитана проиграл последние 3 матчи в Серия А.
  • Интер не забивает в 0 из их 9 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Вы знали, что Салернитана забил 27% голов между минутами 46-60?
  • Вы знали, что Интер забил 21% голов между минутами 61-75?
  • Вы знали, что Интер забил 18% голов между минутами 0-15?
Последние матчи - Салернитана
Кубок Италии 2021/2022
14.12.2021 - 22:00 Дженоа 1 - 0 Завершен Салернитана П
Чемпионат Италии 2021/2022
11.12.2021 - 16:00 Фиорентина 4 - 0 Завершен Салернитана П
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 16:00 Милан 2 - 0 Завершен Салернитана П
Чемпионат Италии 2021/2022
30.11.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 2 Завершен Ювентус П
Чемпионат Италии 2021/2022
18.09.2021 - 21:45 Салернитана 0 - 1 Завершен Аталанта П
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
12.12.2021 - 21:45 Интер 4 - 0 Завершен Кальяри В
Лига Чемпионов 2021/2022
07.12.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Интер П
Чемпионат Италии 2021/2022
04.12.2021 - 19:00 Рома 0 - 3 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
01.12.2021 - 19:30 Интер 2 - 0 Завершен Специя В
Чемпионат Италии 2021/2022
27.11.2021 - 21:45 Венеция 0 - 2 Завершен Интер В
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Новости команд
Главные события
33'
Дензел Думфрис ГООЛ!
18'
Николо Барелла
11'
Иван Перишич ГООЛ!
Кто победит?
30 Пользователей сделало свой выбор
Салернитана
33%
Ничья
30%
Интер
37%
П1: 12.60 Х: 4.36 П2: 1.36
П1: 9.50 Х: 3.75 П2: 1.33
П1: 12.60 Х: 4.36 П2: 1.36
П1: 12.60 Х: 4.36 П2: 1.36
П1: 13.50 Х: 4.30 П2: 1.31
Составы команд
1
Фиорилло, Винцензо
19
Лука Раньери
26
Лука Богдан
23
Норберт Дьомбер
33
Филиппо Делли Карри
18
Лассана Кулибали
22
Джоэл Оби
20
Григорис Кастанос
31
Гаглиоло, Риккардо
7
Франк Рибери
25
Симми
1
Самир Ханданович
33
Д`Амбросио, Данило
6
Де Ври, Стефан
95
Алессандро Бастони
22
Дензел Думфрис
23
Николо Барелла
77
Марцело Брозович
20
Хакан Чалханоглу
14
Иван Перишич
7
Алексис Санчес
11
Эдин Джеко
Стартовый состав
  • 25
    Симми
  • 7
    Франк Рибери
    Полузащитник
  • 18
    Лассана Кулибали
    Нападающий
  • 22
    Джоэл Оби
    Полузащитник
  • 20
    Григорис Кастанос
    Нападающий
  • 31
    Гаглиоло, Риккардо
    Защитник
  • 19
    Лука Раньери
    Защитник
  • 26
    Лука Богдан
    Защитник
  • 23
    Норберт Дьомбер
    Защитник
  • 33
    Филиппо Делли Карри
    Защитник
  • 1
    Фиорилло, Винцензо
    Вратарь
  • 7
    Алексис Санчес
    Нападающий
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 22
    Дензел Думфрис
    33
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
    18
  • 77
    Марцело Брозович
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
    11
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 6
    Де Ври, Стефан
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
Запасные игроки
  • 4
    Ярожинский, Павел
    Защитник
  • 8
    Андреа Скьявоне
    Полузащитник
  • 11
    Дьюрич, Милан
    Нападающий
  • 14
    Ди Таккио, Франческо
    Полузащитник
  • 15
    Гондо, Седрик
    Нападающий
  • 21
    Zortea, Nadir
    Защитник
  • 24
    Кечрида, Важди
    Защитник
  • 72
    Белек Вид
  • 96
    Гвидо Гуеррьери
  • 48
    Satriano, Martin
    Нападающий
  • 46
    Zanotti, Mattia
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 32
    Федерико Димарко
    Защитник
  • 22
    Артуро Видаль
    Полузащитник
  • 13
    Андреа Раноккия
    Защитник
  • 12
    Стефано Сенси
    Полузащитник
  • 11
    Александар Коларов
    Защитник
  • 22
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
  • 8
    Матиас Весино
    Полузащитник
  • 5
    Гаглиардини, Роберто
    Полузащитник
  • 97
    Раду, Андрей
    Вратарь
Тренеры
  • Стефано Колантуоно
  • Симоне Индзаги
Статистика матча
Удары мимо
5
5
Штрафные
6
5
Фолы
5
34%
Владение мячом
66%
1
Удары в створ
3
2
Угловые
5
1
Сейвы
1
ЖК
1
1
Блокировано ударов
1
Офсайды
Live Zone
Трансляция
Велика перевага від "Інтера". "Салернітана" володіла м'ячем лише третину часу, і то часто втрачала його. Господарям кілька разів вдалося вийти в контратаку, і навіть створити небезпечний момент, але все ж таки саме лише гості відзначилися у першому таймі. І сталося це через помилки захисників - не надто щільно і злагоджено зіграла оборона поточного аутсайдера чемпіонату Італії.
Свисток
Нічого не компенсував арбітр до першого тайму. Перерва.
44'
Уголовой
Низом розіграли гості кутовий пасом на Брозовича, але Марсело в дотик пробив над воротами.
43'
Тікали в контратаку "неррадзуррі", але Санчес занадто слабко віддав в розріз на Джеко - Богдан вибив м'яч з-під ніг боснійця.
41'
Опасный момент
Фіорілло пролетів повз м'яч після навісу Чалханоглу від кута поля, але Джеко, замкнувши цю подачу, не влучив головою в уже майже порожні ворота.
36'
Довге закидання від Бастоні (Інтер) дійшло лише в руки голкіперу.
Инфо
"Інтер" вперше у своїй історії забив 100 голів за календарний рік.
33'
Гоооол!!!
ГООООООЛ! "Інтер" подвоює рахунок! Гості з центра поля за три дотики довели м'яч до воріт. Брозович віддав у розріз на Джеко, той прострілив на Думфріса, який з позиції центрального форварда забив від перекладини в дотик.
31'
Кулібалі перервав простріл Перішича (Інтер).
30'
Опасный момент
Який ж небезпечний момент створили господарі! Рібері знову розігнав атаку "Салернітани" і віддав в розріз на Обі, удар якого з кількох метрів до воріт ногами потягнув Ханданович.
28'
3(0) - 6(3) за ударами на даний момент.
27'
Удар Барелли (Інтер) пішов в молоко.
27'
Відбилася "Салернітана" після навісу Перішича.
25'
Неактивні команди в останні хвилини.
20'
Рібері розігнав контратаку "Салернітани", яка завершилася двома заблокованими ударами.
18'
Желтая карточка
Жовта для Барелли (Інтер) за фол на Гальйоло. Тепер Ніколо не зіграє у фінальному для міланців матчі у році проти "Торіно".
14'
Джеко (Інтер) після подачі Перішича головою пробив повз ворота. Дуже гострий був кут.
13'
Опасный момент
Фіорілло парирував удар низом від Думфріса (Інтер) з меж штрафного майданчика! Нідерландець непогано увірвався з флангу і бив у лівий кут, але страж воріт господарів був на висоті.
Инфо
12 гольова дія (6+6) Чалханоглу у поточному розіграші Серії А. Турок зрівнявся за цим показником з Мартінесом, в якого теж 12 (10+2).
11'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Стандарт допоміг гостям відкрити рахунок. Перішич головою замкнув подачу Чалханоглу від кута поля.
8'
"Інтер" майже постійно з м'ячем. Будують атаки від захисної ланки підопічні Сімоне Індзагі.
5'
Джеко (Інтер) впав у боротьбі з Гальйоло у штрафному майданчику господарів, але арбітр не зафіксував порушення.
3'
Спроба дальнього удару від Барелли (Інтер) - м'яч пролетів у метрі від лівої дев'ятки.
Свисток
Матч розпочався!
Инфо
Стали відомі склади команд:
"Салернітана": Фіорілло - Деллі Каррі, Дьомбер, Богдан, Раньєрі - Гальйоло, Кастанос, Обі Кулібалі - Рібері - Сімі.
"Інтер": Ханданович - Д'Амброзіо, де Врей, Бастоні - Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перішич - Санчес, Джеко.
Инфо
Обидві команди розташувалися по обох боках таблиці Серії А: "Інтер" лідирує, в той час як "Салернітана" іде останньою. Між колективами пріріва у 32 очки.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу 18-го туру чемпіонату Італії, в якому "Салернітана" прйиме "Інтер".
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Анонс матча "Салернитана" - "Интер" 17.12.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Салернитана" (Салерно) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Аречи.

Дата проведения матча: 17.12.2021
Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Стефано Колантуоно и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Салернитана" - "Интер" можно посмотреть 17.12.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Салернитана" - "Интер", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Салернитана" (Салерно)
Год основания "Салернитана" (Салерно): 1919
Страна: Италия
Тренер: Фабрицио Кастори

Предыдущий матч команды "Салернитана" был сыгран против Дженоа - 14.12.2021, в рамках турнира Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды Дженоа.

Команда гостей

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против Кальяри - 12.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

Следите за результатами матча "Салернитана" - "Интер" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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