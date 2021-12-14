Салернитана - Интер онлайн трансляция матча

Анонс матча "Салернитана" - "Интер" 17.12.2021, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Салернитана" (Салерно) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Аречи.

Дата проведения матча: 17.12.2021

Время начала матча: 21:45

Для одержания победы тренеры команд Стефано Колантуоно и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Салернитана" (Салерно)

Год основания "Салернитана" (Салерно): 1919

Страна: Италия

Тренер: Фабрицио Кастори



Предыдущий матч команды "Салернитана" был сыгран против Дженоа - 14.12.2021, в рамках турнира Кубок Италии 2021/2022 и закончился победой команды Дженоа.

Команда гостей

Название: "Интер" (Милан)

Год основания "Интер" (Милан): 1908

Страна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Прошедший матч команды "Интер" был сыгран против Кальяри - 12.12.2021, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Интер".

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