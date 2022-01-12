Ювентус - Интер онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ювентус" - "Интер" 03.04.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 03.04.2022

Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ювентус" (Турин) и командой "Интер" (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Интер", тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение "Интер" и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 12.01.2022 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)

Год основания "Ювентус" (Турин): 1897

Страна: Италия

Тренер: Массимилиано Аллегри



Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против "Салернитана" - 20.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: "Интер" (Милан)

Год основания "Интер" (Милан): 1908

Страна: Италия

Тренер: Симоне Индзаги



Прошедший поединок команды "Интер" был сыгран против "Фиорентина" - 19.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

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