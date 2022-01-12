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Ювентус - Интер онлайн трансляция матча

Чемпионат Италии - 03 апреля 2022, 21:45 - Альянц Стадиум
Главный судья: Массимилиано Иррати
Рейтинг матча:
Ювентус
Турин
0 - 0
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перерыв
Интер
Милан
Ход матча
2' Лаутаро Мартинес 15' Адриен Рабио 27' Мануэль Локателли 34' Мануэль Локателли Вышел: Денис Закария
Кто победит?
54 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
33%
Ничья
33%
Интер
33%
П1: 3.28 Х: 2.65 П2: 2.74
П1: 2.88 Х: 2.50 П2: 2.75
П1: 3.28 Х: 2.65 П2: 2.74
П1: 3.28 Х: 2.65 П2: 2.74
П1: 3.20 Х: 2.55 П2: 2.90
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Ювентус иИнтер, когда Ювентус играет дома, 1- 0. 8 игры закончились с этим результатом
  • За последние 32 встреч когда команда Ювентус играла дома, команда Ювентус выиграла 19 раз, 9 сыграла в ничью и 4 победы команды Интер. Разница голов 44-20 в пользу команды Ювентус.
  • Во время последних 68 встреч, команда Ювентус выиграла 29 раз, 27 раз сыграла вничью, в то время как команда Интер выиграла 12 раз. Разница забитых и пропущенных голов 88-66 в пользу команды Ювентус
  • Последняя гостевая победа Интер над Ювентус была в 2012
  • Игры прошлого года: 3-2 (Ювентус дома) и 2-0 (Интер дома).
  • Ювентус выиграл последние 4 матчи в Серия А.
  • Вы знали, что Ювентус забил 26% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Ювентус забил 4% голов между минутами 46-60? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Интер забил 19% голов между минутами 46-60?
  • Интер не проигрывает в последних 6 играх.
  • Интер не проиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • В домашних матчах Ювентус не проигрывает Интер в последних 10 встречах.
  • Ювентус не забивает в 2 из их 15 домашних матчах в Серия А в этом сезоне
  • Интер не забивает в 2 из их 14 выездных матчах в Серия А в этом сезоне
  • Выездная статистика Интер в сезоне 7-6-1
  • Paulo Dybala отдал больше всего передач в Ювентус с 5 передачами. Nicolo Barella лучший распасовщик Интер (9 передач)
  • Ювентус выигрывает первый тайм в 52% матчей, Интер выигрывает в 44% матчей.
  • Ювентус выигрывает первую половину матча в 52% случаев, Интер выигрывает в 44%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Интер.
  • В их последнюю встречу команда Интер победила в 1 гол(а).
  • Когда Ювентус лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Интер лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Когда Ювентус проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ювентус% своих матчей.
  • Когда Интер проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Интер% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ювентус в "Серия А" лучше, чем у команды Интер.
  • Ювентус's performance of the last 5 matches is better than Интер's.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Интер (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Ювентус выиграла 2, команда Интер выиграла 1, 2 ничьи.
  • Команда Ювентус проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Интер.
  • Команда Интер выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Серия А" против команды Ювентус.
  • Ювентус забивает 1.4 гола за матч против команды Интер, а Интер забивает 1.2 гола против команды Ювентус (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ювентус и Интер - 2.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ювентус и Интер - 1.8.
  • Ювентус забивает 1.75 гола, играя дома, а Интер забивает 1.58 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Ювентус
13
Побед
26
Игр
5
Побед
Интер
Суперкубок Италии 2022
12.01.2022 - 22:00 Интер 2 - 1 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
24.10.2021 - 21:45 Интер 1 - 1 Завершен Ювентус
Чемпионат Италии 2020/2021
15.05.2021 - 19:00 Ювентус 3 - 2 Завершен Интер
Кубок Италии 2020/2021
09.02.2021 - 21:45 Ювентус 0 - 0 Завершен Интер
Последние матчи - Ювентус
Чемпионат Италии 2021/2022
20.03.2022 - 16:00 Ювентус 2 - 0 Завершен Салернитана В
Лига Чемпионов 2021/2022
16.03.2022 - 22:00 Ювентус 0 - 3 Завершен Вильярреал П
Чемпионат Италии 2021/2022
12.03.2022 - 19:00 Сампдория 1 - 3 Завершен Ювентус В
Чемпионат Италии 2021/2022
06.03.2022 - 19:00 Ювентус 1 - 0 Завершен Специя В
Кубок Италии 2021/2022
02.03.2022 - 22:00 Фиорентина 0 - 1 Завершен Ювентус В
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Последние матчи - Интер
Чемпионат Италии 2021/2022
19.03.2022 - 19:00 Интер 1 - 1 Завершен Фиорентина Н
Чемпионат Италии 2021/2022
13.03.2022 - 21:45 Торино 1 - 1 Завершен Интер Н
Лига Чемпионов 2021/2022
08.03.2022 - 22:00 Ливерпуль 0 - 1 Завершен Интер В
Чемпионат Италии 2021/2022
04.03.2022 - 21:45 Интер 5 - 0 Завершен Салернитана В
Кубок Италии 2021/2022
01.03.2022 - 22:00 Милан 0 - 0 Завершен Интер Н
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Новости команд
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Главные события
Мануэль Локателли
Вышел: Денис Закария
34'
Мануэль Локателли
27'
Адриен Рабио
15'
2'
Лаутаро Мартинес
Кто победит?
54 Пользователей сделало свой выбор
Ювентус
33%
Ничья
33%
Интер
33%
П1: 3.28 Х: 2.65 П2: 2.74
П1: 2.88 Х: 2.50 П2: 2.75
П1: 3.28 Х: 2.65 П2: 2.74
П1: 3.28 Х: 2.65 П2: 2.74
П1: 3.20 Х: 2.55 П2: 2.90
Составы команд
1
Войцех Щенсны
12
Алекс Сандро
3
Джорджио Кьеллини
4
Маттейс де Лигт
6
Данило
21
Пауло Дибала
25
Адриен Рабио
27
Мануэль Локателли
11
Хуан Куадрадо
9
Альваро Мората
7
Душан Влахович
1
Самир Ханданович
33
Д`Амбросио, Данило
37
Милан Шкриниар
95
Алессандро Бастони
22
Дензел Думфрис
23
Николо Барелла
20
Хакан Чалханоглу
77
Марцело Брозович
14
Иван Перишич
11
Эдин Джеко
10
Лаутаро Мартинес
Стартовый состав
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 7
    Душан Влахович
  • 21
    Пауло Дибала
    Нападающий
  • 25
    Адриен Рабио
    Полузащитник
    15
  • 27
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
    34 27
  • 11
    Хуан Куадрадо
    Полузащитник
  • 12
    Алекс Сандро
    Защитник
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 4
    Маттейс де Лигт
  • 6
    Данило
    Защитник
  • 1
    Войцех Щенсны
    Вратарь
  • 11
    Эдин Джеко
    Нападающий
  • 10
    Лаутаро Мартинес
    Нападающий
    2
  • 22
    Дензел Думфрис
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 20
    Хакан Чалханоглу
    Полузащитник
  • 77
    Марцело Брозович
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 33
    Д`Амбросио, Данило
    Защитник
  • 37
    Милан Шкриниар
    Защитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 1
    Самир Ханданович
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Массимилиано Аллегри
  • Симоне Индзаги
Статистика матча
2
ЖК
1
3
Удары в створ
1
1
Сейвы
3
7
Штрафные
7
6
Фолы
7
3
Удары мимо
1
3
Блокировано ударов
2
Угловые
1
47%
Владение мячом
53%
1
Офсайды
Трансляция
40'
Борьбу за центр поля мы наблюдаем. Ни одно из команд не может захватить игровую инициативу хотя бы на несколько минут.
34'
Замена
Локателли вынужден покинуть поле в связи с повреждением, полученным в самом начале матча. Вместо него сыграет Закария.
29'
Подключившись к атаке вторым темпом, Мората пробивал по воротам с передачи Куадрадо. Удар был заблокирован защитником.
28'
Дибала, находясь в окружении нескольких соперников, умудрился пробить по воротам. Правда, Ханданович без особого труда справился с этим ударом.
27'
Желтая карточка
Ещё один горчичник показал арбитр. На этот раз предупреждён Локателли.
22'
Накал эмоций просто зашкаливает. Футболисты бьются за каждый мяч не жалея ни себя, ни соперника.
16'
Мората наносил удар с острого угла. Забить из такой позиции практически невозможно.
15'
Желтая карточка
Вместо того, чтобы сыграть в мяч Рабьо ударил Бареллу по ногам.
14'
Ханданович тащит мощный удар Куадрадо с дальней дистанции.
11'
Дибала дальним ударом решил проверить на бдительность Хандановича. Оказалось, что словенский вратарь полностью контролирует ситуацию.
9'
Опасный момент
Суматоха в штрафной Интера едва не привела к голу! Кьеллини в одно касание переправлял мяч в ворота, но каркас ворот был на стороне гостей.
8'
Опасный момент
Щенсный справился с тяжелейшим ударом от Шкриньяра! Мяч шёл впритирку со штангой, но польский голкипер сумел его отбить.
5'
Пауза, связанная с оказанием медицинской помощи Локателли, окончена. Полузащитник продолжит встречу.
2'
Желтая карточка
Мартинес опасно сыграл против Локателли. Судья принял решение продемонстрировать жёлтую карточку уже на второй минуте.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Ювентуса: Щенсный – Сандро, Кьеллини (к), де Лигт, Данилу – Локателли, Рабьо, Дибала – Мората, Влахович, Куадрадо.
Инфо
Стартовый состав Интера: Ханданович (к) – Бастони, Шкриньяр, Д’Амброзио – Перишич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Думфрис – Мартинес, Джеко.
Ювентус сегодня попытается вклиниться в борьбу за Скудетто, победив прямого конкурента. Нет сомнений, что Интер, несмотря на игровой кризис, окажет достойное сопротивление.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 31-го тура Серии А между Ювентусом и Интером.
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Анонс матча "Ювентус" - "Интер" 03.04.2022, Чемпионат Италии

Поединок между командой "Ювентус" (Турин) и командой "Интер" (Милан) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Италии 2021/2022, матч состоится на стадионе Альянц Стадиум.

Дата проведения матча: 03.04.2022
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Ювентус" (Турин) и командой "Интер" (Милан):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Интер", тогда как команда "Ювентус" осталась с поражением. Столкновение "Интер" и "Ювентус" в предыдущем футбольном матче 12.01.2022 закончилось с таким счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ювентус" - "Интер" можно посмотреть 03.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Италии. Текстовую трансляцию матча "Ювентус" - "Интер", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ювентус" (Турин)
Год основания "Ювентус" (Турин): 1897
Страна: Италия
Тренер: Массимилиано Аллегри

Предыдущий поединок команды "Ювентус" был сыгран против "Салернитана" - 20.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды "Ювентус".

Команда гостей

Название: "Интер" (Милан)
Год основания "Интер" (Милан): 1908
Страна: Италия
Тренер: Симоне Индзаги

Прошедший поединок команды "Интер" был сыгран против "Фиорентина" - 19.03.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Ювентус" - "Интер" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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