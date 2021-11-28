Севилья - Реал онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Cевилья иРеал Мадрид, когда Cевилья играет дома, 0- 1. 6 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Cевилья и Реал Мадрид 0-1. 7 игры закончились с этим результатом.

За последние 29 встреч когда команда Cевилья играла дома, команда Cевилья выиграла 13 раз, 3 сыграла в ничью и 13 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 53-47 в пользу команды Реал Мадрид.

Во время последних 61 встреч, команда Cевилья выиграла 16 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 39 раз. Разница забитых и пропущенных голов 144-82 в пользу команды Реал Мадрид

Игры прошлого года: 0-1 (Cевилья дома) и 2-2 (Реал Мадрид дома).

Вы знали, что Cевилья забил 20% голов между минутами 31-45?

Вы знали, что Реал Мадрид забил 32% голов между минутами 76-90?

Cевилья не проигрывает в последних 13 домашних матчах.

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде

Cевилья не забивает в 1 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне

Реал Мадрид не забивает в 2 из их 15 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне

Домашняя статистика Cевилья в сезоне 11-4-0

Rafa Mir лучший бомбардир Cевилья с 9 голами. Karim Benzema забил 24 раз за Реал Мадрид

Ivan Rakitic отдал больше всего передач в Cевилья с 4 передачами. Karim Benzema лучший распасовщик Реал Мадрид (10 передач)

Lucas Ocampos получил больше всего желтых карточек (7) в Cевилья. Casemiro получил 10 в Реал Мадрид.

Cевилья выигрывает первый тайм в 32% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 37% матчей.

Cевилья выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 37%.

Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.

В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).

Когда Cевилья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Когда Cевилья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.

Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.

Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Cевилья.

Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Cевилья's.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Cевилья (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Cевилья выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.

Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Cевилья.

Команда Cевилья выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.

Cевилья забивает 0.8 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.6 гола против команды Cевилья (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Cевилья и Реал Мадрид - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Cевилья и Реал Мадрид - 0.6.

Cевилья забивает 1.86 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.93 гола, играя на выезде (в среднем).

Cевилья побеждает в 33% овертаймов, Реал Мадрид побеждает в 66%.

Cевилья забивает 0.33 гола в овертайме, а Реал Мадрид забивает 1.33 гола (в среднем).

В ОТ Cевилья забивает 0.33 гол(а), а Реал Мадрид забивает 1.33 (в среднем).