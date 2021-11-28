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Севилья - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 17 апреля 2022, 22:00 - Рамон Санчес Писхуан
Главный судья: Фернандес, Гильермо Куадра
Рейтинг матча:
Севилья
Севилья
0 - 0
Обновить
10'
Реал
Мадрид
Ход матча
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Севилья
33%
Ничья
33%
Реал
33%
П1: 3.28 Х: 2.65 П2: 2.74
П1: 2.88 Х: 2.50 П2: 2.75
П1: 3.28 Х: 2.65 П2: 2.74
П1: 3.28 Х: 2.65 П2: 2.74
П1: 3.20 Х: 2.60 П2: 2.80
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Cевилья иРеал Мадрид, когда Cевилья играет дома, 0- 1. 6 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Cевилья и Реал Мадрид 0-1. 7 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 29 встреч когда команда Cевилья играла дома, команда Cевилья выиграла 13 раз, 3 сыграла в ничью и 13 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 53-47 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 61 встреч, команда Cевилья выиграла 16 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 39 раз. Разница забитых и пропущенных голов 144-82 в пользу команды Реал Мадрид
  • Игры прошлого года: 0-1 (Cевилья дома) и 2-2 (Реал Мадрид дома).
  • Вы знали, что Cевилья забил 20% голов между минутами 31-45?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 32% голов между минутами 76-90?
  • Cевилья не проигрывает в последних 13 домашних матчах.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 4 матчей на выезде
  • Cевилья не забивает в 1 из их 15 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Мадрид не забивает в 2 из их 15 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Cевилья в сезоне 11-4-0
  • Rafa Mir лучший бомбардир Cевилья с 9 голами. Karim Benzema забил 24 раз за Реал Мадрид
  • Ivan Rakitic отдал больше всего передач в Cевилья с 4 передачами. Karim Benzema лучший распасовщик Реал Мадрид (10 передач)
  • Lucas Ocampos получил больше всего желтых карточек (7) в Cевилья. Casemiro получил 10 в Реал Мадрид.
  • Cевилья выигрывает первый тайм в 32% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 37% матчей.
  • Cевилья выигрывает первую половину матча в 32% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 37%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Реал Мадрид.
  • В их последнюю встречу команда Реал Мадрид победила в 1 гол(а).
  • Когда Cевилья лидирует 1-0 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Cевилья проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Cевилья% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Cевилья.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Cевилья's.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Cевилья (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Cевилья выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 4, 1 ничьи.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Cевилья.
  • Команда Cевилья выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Cевилья забивает 0.8 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.6 гола против команды Cевилья (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Cевилья и Реал Мадрид - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Cевилья и Реал Мадрид - 0.6.
  • Cевилья забивает 1.86 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 1.93 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Cевилья побеждает в 33% овертаймов, Реал Мадрид побеждает в 66%.
  • Cевилья забивает 0.33 гола в овертайме, а Реал Мадрид забивает 1.33 гола (в среднем).
  • В ОТ Cевилья забивает 0.33 гол(а), а Реал Мадрид забивает 1.33 (в среднем).
  • Реал Мадрид имеет лучшую статистику в ОТ. В среднем они забивают 1.33 мячей.
Личные встречи
Севилья
6
Побед
25
Игр
17
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
28.11.2021 - 22:00 Реал 2 - 1 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2020/2021
09.05.2021 - 22:00 Реал 2 - 2 Завершен Севилья
Чемпионат Испании 2020/2021
05.12.2020 - 17:15 Севилья 0 - 1 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
18.01.2020 - 17:00 Реал 2 - 1 Завершен Севилья
Последние матчи - Севилья
Чемпионат Испании 2021/2022
08.04.2022 - 22:00 Севилья 4 - 2 Завершен Гранада В
Чемпионат Испании 2021/2022
03.04.2022 - 22:00 Барселона 1 - 0 Завершен Севилья П
Чемпионат Испании 2021/2022
20.03.2022 - 19:30 Севилья 0 - 0 Завершен Реал Сосьедад Н
Лига Европы 2021/2022
17.03.2022 - 22:00 Вест Хэм Юнайтед 2 - 0 Завершен Севилья П
Чемпионат Испании 2021/2022
13.03.2022 - 15:00 Райо Вальекано 1 - 1 Завершен Севилья Н
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Последние матчи - Реал
Лига Чемпионов 2021/2022
12.04.2022 - 22:00 Реал 2 - 3 Завершен Челси П
Чемпионат Испании 2021/2022
09.04.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Хетафе В
Лига Чемпионов 2021/2022
06.04.2022 - 22:00 Челси 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
20.03.2022 - 22:00 Реал 0 - 4 Завершен Барселона П
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Новости команд
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Севилья
33%
Ничья
33%
Реал
33%
П1: 3.28 Х: 2.65 П2: 2.74
П1: 2.88 Х: 2.50 П2: 2.75
П1: 3.28 Х: 2.65 П2: 2.74
П1: 3.28 Х: 2.65 П2: 2.74
П1: 3.20 Х: 2.60 П2: 2.80
Составы команд
13
Яссин Буну
19
Акуна, Маркос
20
Диего Карлос
23
Жюль Кунде
16
Хесус Навас
24
Гомез, Алехандро
10
Иван Ракитич
8
Хоан Хордан
17
Хесус Корона
22
Антони Марсьяль
17
Эрик Ламела
1
Тибо Куртуа
20
Даниэль Карвахаль
14
Милитан, Эдер
4
Давид Алаба
17
Лукас Васкес
8
Тони Кроос
25
Эдуардо Камавинга
10
Лука Модрич
15
Федерико Вальверде
9
Карим Бензема
20
Винисиус Жуниор
Стартовый состав
  • 17
    Хесус Корона
    Полузащитник
  • 22
    Антони Марсьяль
    Нападающий
  • 17
    Эрик Ламела
    Нападающий
  • 24
    Гомез, Алехандро
    Нападающий
  • 10
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 8
    Хоан Хордан
    Полузащитник
  • 19
    Акуна, Маркос
    Защитник
  • 20
    Диего Карлос
    Нападающий
  • 23
    Жюль Кунде
    Защитник
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 13
    Яссин Буну
    Вратарь
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 20
    Винисиус Жуниор
  • 8
    Тони Кроос
    Полузащитник
  • 25
    Эдуардо Камавинга
  • 10
    Лука Модрич
    Полузащитник
  • 20
    Даниэль Карвахаль
    Защитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 4
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Хулен Лопетеги
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
58%
Владение мячом
42%
Штрафные
2
2
Фолы
Трансляция
7'
Винисиус прошёл по флангу и выкатил мяч под удар Бензема. Попытку француза заблокировал защитник.
6'
Камавинга с дальней дистанции бьёт сильно выше ворот.
2'
Опаснейшую передачу с правого фланга выполнил Гомес. Вот только ни Ламела, ни Марсьяль не добрались до мяча.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Стартовый состав Севильи: Буну – Акунья, Карлос, Кунде, Навас (к) – Ракитич, Хордан, Гомес – Корона, Марсьяль, Ламела.
Инфо
Стартовый состав Реала: Куртуа – Карвахаль, Алаба, Милитан, Васкес – Модрич, Камавинга, Кроос – Винисиус, Бензема (к), Вальверде.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Ла Лиги Севилья – Реал Мадрид.
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Последние матчи
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Анонс матча "Севилья" - Реал 17.04.2022, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Севилья" (Севилья) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Рамон Санчес Писхуан.

Дата проведения матча: 17.04.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Севилья" (Севилья) и командой Реал (Мадрид):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда "Севилья" осталась с поражением. Столкновение Реал и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 28.11.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Хулен Лопетеги и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Севилья" - Реал можно посмотреть 17.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Севилья" - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги

Прошедший поединок команды "Севилья" был сыгран против Гранада - 08.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Севилья".

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Челси - 12.04.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Челси.

Следите за результатами матча "Севилья" - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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