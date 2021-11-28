Севилья - Реал онлайн трансляция матча

Поединок между командой "Севилья" (Севилья) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч состоится на стадионе Рамон Санчес Писхуан.
Дата проведения матча: 17.04.2022
Время начала матча: 22:00
История противостояний между клубами "Севилья" (Севилья) и командой Реал (Мадрид):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Реал, тогда как команда "Севилья" осталась с поражением. Столкновение Реал и "Севилья" в предыдущем футбольном матче 28.11.2021 закончилось со следующими результатом: 2:1 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Хулен Лопетеги и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Севилья" (Севилья)
Год основания "Севилья" (Севилья): 1905
Страна: Испания
Тренер: Хулен Лопетеги
Прошедший поединок команды "Севилья" был сыгран против Гранада - 08.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды "Севилья".
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий поединок команды Реал был сыгран против Челси - 12.04.2022, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2021/2022 и закончился победой команды Челси.
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