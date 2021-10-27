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Осасуна - Реал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 20 апреля 2022, 22:30 - Рейно де Наварра
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
Рейтинг матча:
Осасуна
Памплона
1 - 2
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67'
Реал
Мадрид
Ход матча
5' Эдуардо Камавинга 12' Давид Алаба 13' Будимир, Антэ 44' Брасанак, Дарко 45' Марко Асенсио
46' Гарсиа, Рубен Вышел: Sanchez De La Pena, Manuel 46' Давид Алаба Вышел: Даниэль Карвахаль
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Осасуна
33%
Ничья
33%
Реал
33%
П1: 4.65 Х: 2.46 П2: 2.35
П1: 4.00 Х: 2.30 П2: 2.30
П1: 4.65 Х: 2.46 П2: 2.35
П1: 4.65 Х: 2.46 П2: 2.35
П1: 3.75 Х: 2.75 П2: 2.28
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Осасуна и Реал Мадрид 0-2. 6 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 19 встреч когда команда Осасуна играла дома, команда Осасуна выиграла 4 раз, 5 сыграла в ничью и 10 победы команды Реал Мадрид. Разница голов 35-19 в пользу команды Реал Мадрид.
  • Во время последних 39 встреч, команда Осасуна выиграла 5 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Реал Мадрид выиграла 25 раз. Разница забитых и пропущенных голов 81-34 в пользу команды Реал Мадрид
  • Последняя домашняя победа Осасуна над Реал Мадрид была в 2011
  • Игры прошлого года: 0-0 (Осасуна дома) и 2-0 (Реал Мадрид дома).
  • В Ла Лига, Осасуна одержала 3 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Осасуна забил 27% голов между минутами 76-90?
  • Вы знали, что Реал Мадрид забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Осасуна выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Реал Мадрид имеет выигрышную серию из 5 матчей на выезде
  • Осасуна не забивает в 5 из их 16 домашних матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Реал Мадрид не забивает в 2 из их 16 выездных матчах в Ла Лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Осасуна в сезоне 5-6-5
  • Осасуна выигрывает первый тайм в 22% матчей, Реал Мадрид выигрывает в 37% матчей.
  • Осасуна выигрывает первую половину матча в 22% случаев, Реал Мадрид выигрывает в 37%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (0-0)
  • Когда Осасуна лидирует 1-0 дома, они побеждают в Осасуна% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Когда Осасуна проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Осасуна% своих матчей.
  • Когда Реал Мадрид проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Реал Мадрид% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Реал Мадрид в "Ла Лига" лучше, чем у команды Осасуна.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Осасуна (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Осасуна выиграла 0, команда Реал Мадрид выиграла 3, 2 ничьи.
  • Команда Реал Мадрид проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Осасуна.
  • Команда Осасуна выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Ла Лига" против команды Реал Мадрид.
  • Осасуна забивает 0.2 гола за матч против команды Реал Мадрид, а Реал Мадрид забивает 1.6 гола против команды Осасуна (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Осасуна и Реал Мадрид - 1.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Осасуна и Реал Мадрид - 0.8.
  • Осасуна забивает 1.17 гола, играя дома, а Реал Мадрид забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Ruben Garcia отдал больше всего передач в Осасуна с 4 передачами. Karim Benzema лучший распасовщик Реал Мадрид (10 передач)
  • Lucas Torro получил больше всего желтых карточек (10) в Осасуна. Casemiro получил 10 в Реал Мадрид.
  • Реал Мадрид выиграл последние 3 матчи в Ла Лига.
  • Выездная статистика Реал Мадрид в сезоне 12-2-2
  • Реал Мадрид забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Реал Мадрид's performance of the last 5 matches is better than Осасуна's.
Личные встречи
Осасуна
0
Побед
15
Игр
10
Побед
Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
27.10.2021 - 22:30 Реал 0 - 0 Завершен Осасуна
Чемпионат Испании 2020/2021
01.05.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Осасуна
Чемпионат Испании 2020/2021
09.01.2021 - 22:00 Осасуна 0 - 0 Завершен Реал
Чемпионат Испании 2019/2020
09.02.2020 - 18:15 Осасуна 1 - 4 Завершен Реал
Последние матчи - Осасуна
Чемпионат Испании 2021/2022
16.04.2022 - 19:30 Валенсия 1 - 2 Завершен Осасуна В
Чемпионат Испании 2021/2022
10.04.2022 - 15:00 Осасуна 1 - 0 Завершен Алавес В
Чемпионат Испании 2021/2022
03.04.2022 - 17:15 Бетис 4 - 1 Завершен Осасуна П
Чемпионат Испании 2021/2022
19.03.2022 - 19:30 Осасуна 3 - 1 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2021/2022
13.03.2022 - 22:00 Барселона 4 - 0 Завершен Осасуна П
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Последние матчи - Реал
Чемпионат Испании 2021/2022
17.04.2022 - 22:00 Севилья 2 - 3 Завершен Реал В
Лига Чемпионов 2021/2022
12.04.2022 - 22:00 Реал 2 - 3 Завершен Челси П
Чемпионат Испании 2021/2022
09.04.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершен Хетафе В
Лига Чемпионов 2021/2022
06.04.2022 - 22:00 Челси 1 - 3 Завершен Реал В
Чемпионат Испании 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершен Реал В
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Главные события
Гарсиа, Рубен
Вышел: Sanchez De La Pena, Manuel
46'
46'
Давид Алаба
Вышел: Даниэль Карвахаль
45'
Марко Асенсио ГООЛ!
Брасанак, Дарко
44'
ГООЛ! Будимир, Антэ
13'
12'
Давид Алаба ГООЛ!
5'
Эдуардо Камавинга
Кто победит?
12 Пользователей сделало свой выбор
Осасуна
33%
Ничья
33%
Реал
33%
П1: 4.65 Х: 2.46 П2: 2.35
П1: 4.00 Х: 2.30 П2: 2.30
П1: 4.65 Х: 2.46 П2: 2.35
П1: 4.65 Х: 2.46 П2: 2.35
П1: 3.75 Х: 2.75 П2: 2.28
Составы команд
1
Серхио Эррера
16
Анхель, Жозе
23
Аридане Эрнандес
5
Давид Гарсия
2
Начо Видаль
16
Монкайола, Йон
8
Брасанак, Дарко
28
Кальво, Хавьер Мартинес
14
Гарсиа, Рубен
17
Будимир, Антэ
9
Эсекьель Авила
1
Тибо Куртуа
17
Лукас Васкес
14
Милитан, Эдер
6
Начо
4
Давид Алаба
15
Федерико Вальверде
25
Эдуардо Камавинга
19
Даниель Себальос
11
Марко Асенсио
9
Карим Бензема
21
Родриго
Стартовый состав
  • 14
    Гарсиа, Рубен
    Полузащитник
    46
  • 17
    Будимир, Антэ
    Нападающий
    13
  • 9
    Эсекьель Авила
  • 16
    Монкайола, Йон
    Полузащитник
  • 8
    Брасанак, Дарко
    Полузащитник
    44
  • 28
    Кальво, Хавьер Мартинес
    Полузащитник
  • 16
    Анхель, Жозе
    Защитник
  • 23
    Аридане Эрнандес
    Защитник
  • 5
    Давид Гарсия
    Защитник
  • 2
    Начо Видаль
  • 1
    Серхио Эррера
    Нападающий
  • 11
    Марко Асенсио
    Полузащитник
    45
  • 9
    Карим Бензема
    Нападающий
  • 21
    Родриго
    Нападающий
  • 15
    Федерико Вальверде
    Полузащитник
  • 25
    Эдуардо Камавинга
    5
  • 19
    Даниель Себальос
    Полузащитник
  • 17
    Лукас Васкес
    Полузащитник
  • 14
    Милитан, Эдер
    Защитник
  • 6
    Начо
    Нападающий
  • 4
    Давид Алаба
    Полузащитник
    46 12
  • 1
    Тибо Куртуа
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Ягоба Аррасате
  • Карло Анчелотти
Статистика матча
40%
Владение мячом
60%
1
ЖК
2
2
Удары мимо
1
2
Блокировано ударов
2
6
Штрафные
8
7
Фолы
5
2
Удары в створ
5
1
Угловые
3
3
Сейвы
1
1
Офсайды
1
Трансляция
62'
Желтая карточка
Начо на нервах фолит – желтая.
61'
Но Реал продолжает поддавливать, мадридцы все-таки злы на такое развитие событий.
59'
Незабитый пенальти
И снова тянет Эррера удар Бензема! Фантастика! Два пенальти за 6 минут не забивает Бензема!
58'
Опасный момент
И еще один пенальти для реала! Втроем держали Родриго и не удержали! Завалили!
56'
Себальос завалился в штрафной, схватившись за ахилл. Но контакта не было.
53'
Опасный момент
И еще момент у Бензема – после розыгрыша углового Карим дал в ближний угол, но на этот раз не попал в рамку.
52'
Незабитый пенальти
И Бензема не забивает пенальти! Эррера тянет из угла!
51'
Опасный момент
Пенальти в пользу Реала! Авеларв подкате зацепил мяч рукой!
48'
Вот после очередного навеса прошел удар, но Куртуа на месте – тянет удар.
47'
Оса снова активничает в начале тайма – снова пытается флангами пробиться и обострить.
46'
Замена
У Осасуны в перерыве вышел Санчес вместо Гарсии, у Реала – Карвахаль вместо Алабы.
46'
Свисток
Начался второй тайм!
Обе команды начали тайм довольно резво – Реал открыл счет уже на 12-й минуте, однако Осасуна отыгралась уже через две минуты. В целом, хозяева в первой половине тайма активно прессинговала, была очень активна, и не удивительно, что в концовке команда подустала, чем и воспользовался Реал. Мадридцы поддавили и на последней минуте тайма вышли вперед. 2:1 пока что у нас.
45+1'
Свисток
Ну и все, свисток на перерыв, 2:1 в пользу Реала пока что!
45'
Гоооол!!!
Гооол! Все-таки дожимает Реал! Себальяс откликнулся на пас, пробил, но кипер Осы успевает выставить ногу! Однако мяч прилетел к Асенсию, который и добавил в сетку! 2:1, ведут мадридцы!
44'
Желтая карточка
Брашанац неаккуратно принял Бензема на бедро – есть желтая.
43'
Себальяс пробил, рикошет, и Эррера снова забирает мяч.
41'
Реал последние минут 10 полностью контролирует ситуацию.
39'
Опасный момент
Алаба метров с 30-ти! Хорошо вырезал под штангу, но кипер Осы сейвит!
38'
А вот неплохо – Вальваерде отличный пас на Асенсио вырезал, но у того удар откровенно не получился.
36'
Реал долго катает мяч. Но без особых обострений.
32'
Офсайд
Ой ой, Будимир после подачи с углового забивает второй! Но нет, не забивает, все-таки в момент скидки был офсайд.
31'
Оса соорудила три удара подряд по воротам Реала – не очень опасно, так как все было заблокировано, но сам факт.
28'
Ох, чуть не наварил Реал – так разыграл мяч, что под высоким прессингом сразу же потерял. Авелар правда не ожидал такого подарка и не разобрался.
27'
Оса ответила – Авелар метров с 25-ти приложился. Сильно, но не очень точно.
26'
А вот Бензема получил мяч в штрафной, но затянул. Долго вертелся и потенциально интересную позицию потерял.
25'
Пара навесов с фланга от Реала – безрезультатно.
24'
Офсайд
Родриго залез в офсайд.
22'
Инфо
36:64 вледение мячом к данному моменту, в пользу Реала конечно же.
20'
А Осасуна снова пытается пробиться по флангу. Вот очередной прострел прошел, вот правда удар по воротам был, в итоге, заблокирован.
18'
Реал пробует катать на чужой половине, но обострения не проходят.
14'
Гоооол!!!
Гооол! Вот так да! Осасуна! Прошла атака с фланга, прострел, и Будимир с близкого расстояния переправляет в сетку! 1:1 у нас уже!
12'
Гоооол!!!
Гооол! Штрафной для Реала на фланге. Разыграли сливочные, затем закинули на дальнюю, затем скидка в центр и Алаба все-таки протолкнул мяч в ворота! 1:0!
8'
Уголовой
Родриго вывалился на удар, но кипер переводит сильный выстрел на угловой, с которого гости ничего придумать не смогли.
6'
А Оса продолжает активничать – пробовали хозяева с фланга пробиться, но безуспешно.
5'
Желтая карточка
А вот и первая карточка. Камавинга опасно пошел высоко поднятой ногой.
2'
Осасуна активно начала – первый удар по воротам от Будимира. Головой и не очень сильно. Больше кивок, а не удар.
1'
Свисток
Матч начался!
Выходят команды на поле.
Инфо
Ну и также напомним, что Реал на данный момент – лидер таблицы с 15-очковым отрывом от Атлетико. Осасуна на 9-м месте.
Украинец Реала Андрей Лунин традиционно в запасе
Инфо
Стартовый состав Реала: Тибо Куртуа, Давид Алаба, Начо, Эдер Милитао, Лукас Васкес, Даниель Себальос, Федерико Вальверде, Эдуарду Камавинга, Карим Бензема, Марко Асенсио, Родриго
Инфо
Стартовый состав Осасуны: Серхио Эррера, Аридане Эрнандес, Хосе Анхель, Давид Гарсия, Начо Видаль, Дарко Брашанац, Рубен Гарсия, Хави Мартинес, Хон Монкайола, Анте Будимир
Начнется матч в 22:30, судить игру будет арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.
Добрый вечер всем любителям футбола. В Испании проходят матчи 33-го тура, и UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча, в котором Осасуна примет Реал
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Анонс матча Осасуна - Реал 20.04.2022, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Осасуна (Памплона) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Рейно де Наварра.

Дата проведения матча: 20.04.2022
Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Осасуна (Памплона) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и Осасуна в предыдущем футбольном матче 27.10.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Ягоба Аррасате и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Осасуна - Реал можно посмотреть 20.04.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Осасуна - Реал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Осасуна (Памплона)
Год основания Осасуна (Памплона): 1920
Страна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате

Предыдущий поединок команды Осасуна был сыгран против "Валенсия" - 16.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Осасуна.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команды Реал был сыгран против "Севилья" - 17.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

Следите за результатами матча Осасуна - Реал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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