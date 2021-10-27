Осасуна - Реал онлайн трансляция матча

Анонс матча Осасуна - Реал 20.04.2022, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Осасуна (Памплона) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Рейно де Наварра.

Дата проведения матча: 20.04.2022

Время начала матча: 22:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Осасуна (Памплона) и командой Реал (Мадрид):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и Осасуна в предыдущем футбольном матче 27.10.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Ягоба Аррасате и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Осасуна (Памплона)

Год основания Осасуна (Памплона): 1920

Страна: Испания

Тренер: Хагоба Аррасате



Предыдущий поединок команды Осасуна был сыгран против "Валенсия" - 16.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Осасуна.

Команда гостей

Название: Реал (Мадрид)

Год основания Реал (Мадрид): 1902

Страна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий матч команды Реал был сыгран против "Севилья" - 17.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.

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