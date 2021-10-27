Осасуна - Реал онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Осасуна (Памплона) и командой Реал (Мадрид) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2021/2022, матч начнется на стадионе Рейно де Наварра.
Дата проведения матча: 20.04.2022
Время начала матча: 22:30
История противостояний между клубами Осасуна (Памплона) и командой Реал (Мадрид):
Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Реал и Осасуна в предыдущем футбольном матче 27.10.2021 закончилось с такими результатами: 0:0 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд Ягоба Аррасате и Карло Анчелотти разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Осасуна (Памплона)
Год основания Осасуна (Памплона): 1920
Страна: Испания
Тренер: Хагоба Аррасате
Предыдущий поединок команды Осасуна был сыгран против "Валенсия" - 16.04.2022, в рамках турнира Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Осасуна.
Название: Реал (Мадрид)
Год основания Реал (Мадрид): 1902
Страна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команды Реал был сыгран против "Севилья" - 17.04.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2021/2022 и закончился победой команды Реал.
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