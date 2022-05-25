Рома - Фейеноорд онлайн трансляция матча

Анонс матча Рома - Фейеноорд 25.05.2022, Лига конференций

Матч между командой Рома (Рим) и командой Фейеноорд (Роттердам) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2021/2022, матч пройдет на стадионе Arena Kombëtare.

Дата проведения матча: 25.05.2022

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рома (Рим) и командой Фейеноорд (Роттердам):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Рома, тогда как команда Фейеноорд осталась с поражением. Столкновение Фейеноорд и Рома в предыдущем футбольном матче 26.02.2015 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Slot, Arne разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рома (Рим)

Год основания Рома (Рим): 1927

Страна: Италия

Тренер: Жозе Моуриньо



Прошедший поединок команды Рома был сыгран против Торино - 20.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Рома.

Команда гостей

Название: Фейеноорд (Роттердам)

Год основания Фейеноорд (Роттердам): 1908

Страна: Нидерланды

Тренер: Джованни ван Бронкхорст



Предыдущий матч команды Фейеноорд был сыгран против Твенте - 15.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2021/2022 и закончился победой команды Твенте.

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