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Рома - Фейеноорд онлайн трансляция матча

Лига конференций - 25 мая 2022, 22:00 - Arena Kombëtare
Главный судья: Истван Ковач
Рейтинг матча:
Рома
Рим
1 - 0
Обновить
40'
Фейеноорд
Роттердам
Ход матча
17' Генрих Мхитарян Вышел: Оливейра, Сергио 25' Гернот Траунер 32' Николо Дзаньоло 37' Лоренцо Пеллегрини
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Рома
50%
Ничья
23%
Фейеноорд
27%
П1: 3.06 Х: 2.34 П2: 3.41
П1: 2.88 Х: 2.20 П2: 3.25
П1: 3.06 Х: 2.34 П2: 3.41
П1: 3.06 Х: 2.34 П2: 3.41
П1: 2.95 Х: 2.40 П2: 3.40
Интересные факты
  • Рома не проигрывает в последних 12 домашних матчах.
  • Фейеноорд Роттердам не проиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • Рома выигрывает первый тайм в 45% матчей, Фейеноорд Роттердам выигрывает в 37% матчей.
  • Рома выигрывает первую половину матча в 45% случаев, Фейеноорд Роттердам выигрывает в 37%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Рома.
  • В их последнюю встречу команда Рома победила в 1 гол(а).
  • Когда Рома лидирует 1-0 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Фейеноорд Роттердам лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Фейеноорд Роттердам% своих матчей.
  • Когда Рома проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Рома% своих матчей.
  • Когда Фейеноорд Роттердам проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Фейеноорд Роттердам% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Фейеноорд Роттердам в "Лига конференций УЕФА" лучше, чем у команды Рома.
  • Фейеноорд Роттердам's performance of the last 5 matches is better than Рома's.
  • Рома забивает 1.97 гола, играя дома, а Фейеноорд Роттердам забивает 2 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Рома
1
Побед
2
Игр
0
Побед
Фейеноорд
Лига Европы 2014/2015
26.02.2015 - 22:05 Фейеноорд 1 - 2 Завершен Рома
Лига Европы 2014/2015
19.02.2015 - 20:00 Рома 1 - 1 Завершен Фейеноорд
Последние матчи - Рома
Чемпионат Италии 2021/2022
20.05.2022 - 21:45 Торино 0 - 3 Завершен Рома В
Чемпионат Италии 2021/2022
14.05.2022 - 21:45 Рома 1 - 1 Завершен Венеция Н
Чемпионат Италии 2021/2022
09.05.2022 - 21:45 Фиорентина 2 - 0 Завершен Рома П
Лига конференций 2021/2022
05.05.2022 - 22:00 Рома 1 - 0 Завершен Лестер Сити В
Чемпионат Италии 2021/2022
01.05.2022 - 21:45 Рома 0 - 0 Завершен Болонья Н
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Последние матчи - Фейеноорд
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
15.05.2022 - 15:30 Фейеноорд 1 - 2 Завершен Твенте П
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
11.05.2022 - 21:00 Гоу Эхед Иглс 0 - 1 Завершен Фейеноорд В
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
08.05.2022 - 17:45 Фейеноорд 2 - 2 Завершен ПСВ Н
Лига конференций 2021/2022
05.05.2022 - 22:00 Марсель 0 - 0 Завершен Фейеноорд Н
Чемпионат Нидерландов 2021/2022
01.05.2022 - 17:45 Фортуна Ситтард 1 - 3 Завершен Фейеноорд В
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Главные события
Лоренцо Пеллегрини
37'
ГООЛ! Николо Дзаньоло
32'
25'
Гернот Траунер
Генрих Мхитарян
Вышел: Оливейра, Сергио
17'
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
Рома
50%
Ничья
23%
Фейеноорд
27%
П1: 3.06 Х: 2.34 П2: 3.41
П1: 2.88 Х: 2.20 П2: 3.25
П1: 3.06 Х: 2.34 П2: 3.41
П1: 3.06 Х: 2.34 П2: 3.41
П1: 2.95 Х: 2.40 П2: 3.40
Составы команд
1
Руй Патрисиу
3
Рожер Ибаньес
6
Крис Смоллинг
23
Джанлука Манчини
59
Никола Залевский
16
Кристанте, Брайан
77
Генрих Мхитарян
2
Рик Карсдорп
7
Лоренцо Пеллегрини
22
Николо Дзаньоло
17
Тэмми Абрахам
1
Джастин Бейлов
4
Гертруйда, Лутшарел
18
Гернот Траунер
4
Senesi, Marcos
15
Маласия, Тирелл
26
Гуус Тил
17
Фредрик Аурснес
19
Кекчю, Оркун
14
Нелсьон, Рейсс
33
Дессерс Сириль
17
Луис Синистерра
Стартовый состав
  • 17
    Тэмми Абрахам
    Нападающий
  • 7
    Лоренцо Пеллегрини
    Полузащитник
  • 22
    Николо Дзаньоло
    Полузащитник
  • 59
    Никола Залевский
    Полузащитник
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 77
    Генрих Мхитарян
    Полузащитник
    17
  • 2
    Рик Карсдорп
    Полузащитник
  • 3
    Рожер Ибаньес
    Защитник
  • 6
    Крис Смоллинг
    Защитник
  • 23
    Джанлука Манчини
    Защитник
  • 1
    Руй Патрисиу
    Вратарь
  • 14
    Нелсьон, Рейсс
    Нападающий
  • 33
    Дессерс Сириль
  • 17
    Луис Синистерра
  • 26
    Гуус Тил
  • 17
    Фредрик Аурснес
    Полузащитник
  • 19
    Кекчю, Оркун
    Полузащитник
  • 4
    Гертруйда, Лутшарел
    Защитник
  • 18
    Гернот Траунер
    25
  • 4
    Senesi, Marcos
    Защитник
  • 15
    Маласия, Тирелл
    Защитник
  • 1
    Джастин Бейлов
Запасные игроки
Тренеры
  • Жозе Моуриньо
  • Slot, Arne
Статистика матча
6
Штрафные
4
3
Фолы
6
38%
Владение мячом
62%
1
ЖК
1
1
Удары в створ
1
1
Сейвы
1
Офсайды
1
Угловые
Трансляция
37'
Желтая карточка
Пеллегріні отримав жовту картку за участь у штовханині.
32'
Гоооол!!!
Рома відкриває рахунок! Дзаньоло чудово зіграв на завершальній стадії, у два дотики вразивши ворота суперника Відмітимо також радіокерований пас Манчіні.
29'
Патрісіу фіксує м'яч в руках після удару Дессера.
25'
Желтая карточка
Траунер зірвав перспективну атаку суперника і був попереджений.
24'
Пеллегріні міг вивести Дзаньоло на побачення з голкіпером, але не розрахував силу передачі.
18'
Замена
Мхітарян змушений залишити поле через пошкодження. Його замінить Олівейра.
15'
Офсайд
Дессер опиряється в положенні поза грою.
9'
Простріл Сіністерри не знайшов адресата в штрафному майданчику.
8'
Навісна передача Карсдорпа виявилась зависокою для Пеллегріні.
5'
Дессерс втрачає м'яч у боротьбі з кількома суперниками. Гостра атака зупинилася.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Инфо
Стартовий склад Роми: Патрісіу – Залевський, Ібаньєс, Смоллінг, Манчіні, Карсдорп – Мхітарян, Крістанте, Пеллегріні (к), Дзаньоло – Абрахам.
Инфо
Стартовий склад Феєноорда: Бейлов (к) – Маласія, Сенесі, Траунер, Геертрейда – Кокджу, Еурснес, Тіл – Сіністерра, Дессер, Нелсон.
Вітаємо прихильників європейского футболу! До вашої уваги текстова онлайн-трансляція фіналу Ліги конференцій УЄФА Рома – Феєноорд.
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Анонс матча Рома - Фейеноорд 25.05.2022, Лига конференций

Матч между командой Рома (Рим) и командой Фейеноорд (Роттердам) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига конференций 2021/2022, матч пройдет на стадионе Arena Kombëtare.

Дата проведения матча: 25.05.2022
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Рома (Рим) и командой Фейеноорд (Роттердам):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Рома, тогда как команда Фейеноорд осталась с поражением. Столкновение Фейеноорд и Рома в предыдущем футбольном матче 26.02.2015 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Жозе Моуриньо и Slot, Arne разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Рома - Фейеноорд можно посмотреть 25.05.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига конференций. Текстовую трансляцию матча Рома - Фейеноорд, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Рома (Рим)
Год основания Рома (Рим): 1927
Страна: Италия
Тренер: Жозе Моуриньо

Прошедший поединок команды Рома был сыгран против Торино - 20.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Италии 2021/2022 и закончился победой команды Рома.

Команда гостей

Название: Фейеноорд (Роттердам)
Год основания Фейеноорд (Роттердам): 1908
Страна: Нидерланды
Тренер: Джованни ван Бронкхорст

Предыдущий матч команды Фейеноорд был сыгран против Твенте - 15.05.2022, в рамках чемпионата Чемпионат Нидерландов 2021/2022 и закончился победой команды Твенте.

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