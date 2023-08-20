Кривбасс - Шахтер онлайн трансляция матча

Анонс матча Кривбасс - Шахтер 20.08.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 20.08.2023

Время начала матча: 19:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Кривбасс (Кривой Рог) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Шахтер в предыдущем футбольном матче 12.03.2023 закончилось с таким счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Van Leeuwen, Patrick разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)

Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Страна: Украина

Тренер: Юрий Вернидуб



Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против ЛНЗ - 13.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)

Год основания Шахтер (Донецк): 1936

Страна: Украина

Тренер: Патрик ван Леувен



Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против ФК Александрия - 14.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.

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