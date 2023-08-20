  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Кривбасс - Шахтер Смотреть онлайн
В тренде

Кривбасс - Шахтер онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 20 августа 2023, 19:15 - Стадион Металлург . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матча:
Кривбасс
Кривой Рог
3 - 3
Обновить
90'+1
Шахтер
Донецк
Ход матча
8' Кашчук, Олексий 10' Дмитрий Хомченовский 18' Дмитрий Крыскив 24' Дмитрий Хомченовский 31' Бескоровайный, Данило 32' Олег Кожушко 36' Дмитрий Топалов 42' Дмитрий Крыскив 44' Олег Кожушко
46' Олег Кожушко Вышел: Роман Дебелко 61' Дмитрий Крыскив Вышел: Егор Назарина 62' Кашчук, Олексий Вышел: Kelsy, Kevin 64' Бескоровайный, Данило 71' Лунов, Максим 74' Дмитрий Хомченовский 80' Bizimana, Djihad Вышел: Bliznichenko, Viktor 81' Ilic, Hrvoje Вышел: Prykhodko, Klim
Кто победит?
52 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
33%
Ничья
15%
Шахтер
52%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Кривбасс Кривой Рог иШахтер Донецк, когда Кривбасс Кривой Рог играет дома, 0- 2. 4 игры закончились с этим результатом
  • За последние 9 встреч когда команда Кривбасс Кривой Рог играла дома, команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 1 раз, 0 сыграла в ничью и 8 победы команды Шахтер Донецк. Разница голов 17-1 в пользу команды Шахтер Донецк.
  • Во время последних 19 встреч, команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 1 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Шахтер Донецк выиграла 18 раз. Разница забитых и пропущенных голов 43-3 в пользу команды Шахтер Донецк
  • Последняя домашняя победа Кривбасс Кривой Рог над Шахтер Донецк была в 2007
  • В прошлом сезоне Шахтер Донецк выиграл обе игры против Кривбасс Кривой Рог (1-0 дома и 3-0 на выезде)
  • Кривбасс Кривой Рог без побед над Шахтер Донецк в последних 14 играх.
  • Oleg Kozhushko получил больше всего желтых карточек (2) в Кривбасс Кривой Рог. Lassina Franck Traore получил 2 в Шахтер Донецк.
  • Шахтер Донецк пропускает в каждом из последних 9 матчах.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первый тайм в 15% матчей, Шахтер Донецк выигрывает в 42% матчей.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первую половину матча в 15% случаев, Шахтер Донецк выигрывает в 42%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Шахтер Донецк.
  • В их последнюю встречу команда Шахтер Донецк победила в 3 гол(а).
  • Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда Шахтер Донецк проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Шахтер Донецк% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Шахтер Донецк в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кривбасс Кривой Рог.
  • Кривбасс Кривой Рог's performance of the last 5 matches is better than Шахтер Донецк's.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Кривбасс Кривой Рог (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 0, команда Шахтер Донецк выиграла 5, 0 ничьи.
  • Команда Шахтер Донецк проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Кривбасс Кривой Рог.
  • Команда Кривбасс Кривой Рог выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Шахтер Донецк.
  • Кривбасс Кривой Рог забивает 0 гола за матч против команды Шахтер Донецк, а Шахтер Донецк забивает 2.2 гола против команды Кривбасс Кривой Рог (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Кривбасс Кривой Рог и Шахтер Донецк - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Кривбасс Кривой Рог и Шахтер Донецк - 0.4.
  • Кривбасс Кривой Рог забивает 1 гола, играя дома, а Шахтер Донецк забивает 2.03 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Кривбасс Кривой Рог выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 14 месте в таблице с 1 очками. Сейчас они на 7 месте с 6 очками.
  • Шахтер Донецк забивал хотя бы раз в последних 5 матчах.
  • Шахтер Донецк's performance of the last 5 matches is better than Кривбасс Кривой Рог's.
Прогноз на матч
Личные встречи
Кривбасс
0
Побед
2
Игр
2
Побед
Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
12.03.2023 - 14:00 Кривбасс 0 - 3 Завершен Шахтер
Премьер-лига 2022/2023
28.08.2022 - 15:00 Шахтер 1 - 0 Завершен Кривбасс
Последние матчи - Кривбасс
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 17:45 Кривбасс 1 - 0 Завершен ЛНЗ В
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 19:30 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Кривбасс П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
18.07.2023 - 17:00 СК Днепр-1 2 - 2 Завершен Кривбасс Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
16.07.2023 - 18:00 Кривбасс 1 - 4 Завершен ФК Минай П
Показать больше
Последние матчи - Шахтер
Премьер-лига 2023/2024
14.08.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 1 Завершен ФК Александрия В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
06.08.2023 - 16:00 Тоттенхэм 5 - 1 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2023/2024
02.08.2023 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2023/2024
29.07.2023 - 17:00 Металлист 1925 1 - 2 Завершен Шахтер В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2023/2024
22.07.2023 - 15:00 Утрехт 2 - 4 Завершен Шахтер В
Показать больше
Главные события
Ilic, Hrvoje
Вышел: Prykhodko, Klim
81'
Bizimana, Djihad
Вышел: Bliznichenko, Viktor
80'
Дмитрий Хомченовский
74'
Лунов, Максим
71'
ГООЛ! Бескоровайный, Данило
64'
62'
Кашчук, Олексий
Вышел: Kelsy, Kevin
61'
Дмитрий Крыскив
Вышел: Егор Назарина
Олег Кожушко
Вышел: Роман Дебелко
46'
ГООЛ! Олег Кожушко
44'
42'
Дмитрий Крыскив ГООЛ!
36'
Дмитрий Топалов
Олег Кожушко
32'
Бескоровайный, Данило
31'
ГООЛ! Дмитрий Хомченовский
24'
18'
Дмитрий Крыскив ГООЛ!
Дмитрий Хомченовский
10'
8'
Кашчук, Олексий ГООЛ!
Кто победит?
52 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
33%
Ничья
15%
Шахтер
52%
Составы команд
Стартовый состав
  • 33
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 13
    Бескоровайный, Данило
    Защитник
    64 31
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Защитник
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
    74 24 10
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 78
    Олег Кожушко
    Нападающий
    46 44 32
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Полузащитник
    80
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Полузащитник
    81
  • 14
    Лунов, Максим
    Нападающий
    71
  • 7
    Андрей Понедельник
    Нападающий
  • 31
    Дмитрий Ризнык
  • 19
    Дмитрий Чигринский
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 13
    Gocholeishvili, Giorgi
    Защитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 11
    Александр Зубков
    Нападающий
  • 20
    Дмитрий Топалов
    Полузащитник
    36
  • 90
    Кашчук, Олексий
    Нападающий
    62 8
  • 8
    Дмитрий Крыскив
    Полузащитник
    61 42 18
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Полузащитник
  • 14
    Даниил Сикан
Запасные игроки
Тренеры
  • Вернидуб, Юрий
  • Van Leeuwen, Patrick
Статистика матча
9
Штрафные
13
12
Фолы
8
3
ЖК
1
4
Удары в створ
6
3
Удары мимо
4
1
Офсайды
1
3
Сейвы
1
4
Угловые
3
4
Блокировано ударов
1
КК
1
Трансляция
89'
Замена
Ван Леувен проводить ще одну заміну у складі своєї команди. Заміна в нападі. Замість Сікана на поле виходить Невертон
88'
Зубков простреливает в штрафную, но защитники уверенно отбиваются и выбивают мяч подальше от ворот
87'
Желтая карточка
Еще одна желтая карточка в активе Кривбасса. Понедельник получает предупреждение за нарушение правил недалеко от своей штрафной
86'
Опасный момент
Бескоровайный пробивает издалека, но выше ворот, хотя голкипер Шахтера, кажется, контролировал ситуацию
86'
А вот теперь игроки Кривбасса активизировались, поверили в свои силы и всеми силами пошли в атаку. Теперь их не устраивает ничья, они желают победы
84'
Красная карточка
Играем 10 на 10 сказал Андрей Коваленко и показал красную карточку Бондаренко. Игра снова и снова становится интереснее
83'
Инфо
Арбитр снова пошел пересматривать VAR после нарушения правил Бондаренко против Дибанго. Станет ли количество игроков на поле равным?
82'
Игроки Шахтера пытаются в полной мере использовать свое преимущество в количестве на поле и постоянно атакуют ворота Кривбасса
80'
Замена
Юрий Вернидуб после удаления Хомченовского производит еще две замены. На поле выходят Близниченко и Приходько, а смотреть матч на скамейке запасных будут Илич и Бизимана
78'
Назарина пробивает из-за пределов штрафной, однако попадает прямо в Стецькова. Очередная неудачная атака Шахтера
77'
Примечательно, что после ошибки Клищука игроки Шахтера более активно прессингуют голкипера Кривбасса, пытаясь поймать его на еще одной ошибке
76'
Шахтер будет пытаться забить еще минимум один гол, им очень нужна победа, а Кривбасс наверняка будут пытаться удержать счет
75'
Опасный момент
Прострел в штрафную Кривбасса, однако Илич был первым на мяче и выбил его
73'
Вторая желтая
Андрей Коваленко посмотрел на VAR. Хомченовский получает вторую желтую, а соответственно и красную карточку. Кривбасс остается в меньшинстве
72'
Инфо
Арбитр пошел просматривать VAR после фола Хомченовского против Назарины
71'
Замена
Еще одна замена от Юрия Вернидуба. На поле появляется Вакулко, а поле покидает Лунев
70'
Небольшая пауза в игре, врачи Шахтера выходят на помощь Назарине
69'
Опасный момент
И снова момент у ворот Кривбасса, однако Понедельник выбивает мяч прямо перед Зубковым и спасает ворота от потенциальной атаки
68'
Вот теперь заметно, что игроки активизировались и началась отличная, динамичная и хорошая игра
67'
Опасный момент
Еще одна опасная атака горняков, пас на дальнюю стойку, но замыкать было некому
65'
Опасный момент
Келси пробивает по воротам, первый удар, но не попадает в рамку ворот
64'
Гоооол!!!
Гооол!!! 3:3! Кривбасс сравнивает счет! Бескоровайный замыкает отличный навес от Задираки и пробивает головой буквально с двух метров, Ризнык был бессилен против такого удара! Ну то что, начинаем все с начала
62'
Подача со штрафного в сторону ворот от хозяев, однако Матвиенко выбивает мяч на аут
62'
Замена
Первые замены от Ван Лувена. Назарина и Келси выходят на поле вместо Кащука и Криськива. Авторы голов идут отдыхать
60'
Шахтер был в атаке, Сикану не дали пробить, а пробил Степаненко, мимо ворот
58'
Офсайд
Хомченовский получает отличный пас, пробивает по воротам и арбитр фиксирует положение вне игры, хотя игрок Кривбасса все равно не забил
57'
Около двух минут игроки Кривбасса не могли выполнить штрафной из-за толкотни игроков, заметно, что эмоции обоих игроков на грани
54'
Илич пытался пробить издалека, но мяч срезался и полетел высоко и криво
53'
Опасный момент
Зубков прибивает из пределов штрафной, бьет в дальний угол, но мимо
52'
Уголовой
Теперь уже угловой для горняков, с правого фланга, но защитники Кривбасса выбивают мяч
51'
Уголовой
Еще один угловой от того же флажка закончился ударом по воротам, но мяч пролетел мимо ворот
50'
Уголовой
Угловой с левого фланга для криворожцев, навес в штрафную, Стецьков пробивает и попадает в перекладину, а добивание закончилось попаданием в защитника Шахтера, очень и очень опасно!
46'
Свисток
Второй тайм начался
48'
Второй тайм команды начали медленно и пока ищут путь к воротам соперника
Замена
Первая замена от Юрия Вернидуба. Вместо Кожушко на поле выходит Дебелко
Матч очень и очень зрелищный! Шахтер активно атакует с первых минут матча, Кривбассу это удается немного сложнее. Кажется, что игроки Кривбасса не заметили первого гола и начали играть только после второго, а свой второй гол отыграли после третьего. Матч очень результативен и богат на моменты от обеих команд, а вот кто выйдет из матча победителем или они разойдутся ничьей увидим уже совсем скоро
45+4'
Свисток
Андрей Коваленко дает свисток о завершении первого тайма. 3:2 в пользу горняков
45+3'
Последние секунды матча Шахтер находится в атаке
45+1'
Инфо
Арбитр добавляет к первому тайму 2 минуты. Будь мы в Испании или Англии то трудно представить сколько времени было бы добавлено с учетом 5 голов
44'
Гоооол!!!
Гооол!!! Что происходит? Хозяева поля разводят мяч из центра, Дибанго проходит по левому флангу, простреливает в штрафную и там Кожушко в подкате прекрасно закрывает этот прострел! 3:2 и это уже 5 гол в первом тайме!
42'
Гоооол!!!
Гооол!!! Клищук ошибается и отдает пас прямо в ноги Бондаренко, тот отдает пас на Криськива и тот с нескольких метров пробивает по воротам, Стецьков страховавший ворота был бессилен. 3:1 в пользу Шахтера
40'
Инфо
За 39 минут матча у горняков 6 ударов по воротам, из них 3 в створ ворот, а у Кривбасса 4 удара и из них 2 в створ
38'
Опасный момент
Ризнык спасает ворота после удара от Кожушко, Кривбасс продолжает создавать моменты у ворот соперника
37'
Навес со штрафного в сторону ворот, однако Сикан первый на мяче и выбивает круглого подальше от ворот
35'
Желтая карточка
Первая желтая в активе игроков Шахтера. Топалов получает предупреждение за нарушение правил на своей половине поля
34'
Шахтер продолжает атаковать и создавать опасные моменты у ворот Клищука
32'
Желтая карточка
Еще одна, уже третья, желтая карточка у игроков Кривбасса. В этот раз за нарушение правил в центре поля против Степаненко предупреждение получает Кожушко
32'
Желтая карточка
Бескоровайный получает предупреждение за нарушение правил против Сикана в центре поля
31'
Уголовой
Угловой с левого фланга для горняков, все заканчивается ударом Клищуку прямо в руки
30'
Опасный момент
Удар Зубкова с пределов штрафной по воротам, выше ворот
28'
Опасный момент
Кащук простреливает низом, Клищук не дотягивается до мяча, а Сикан не замкнул этот прострел
27'
Матч возобновился
26'
Небольшая пауза в игре на кулингбрейк от арбитра матча
24'
Гоооол!!!
Гооол!!! Дибанго отбирает мяч у Гочолейшвили, отдает пас на Хомченовского и тот точным ударом в дальний угол забивает мяч! 2:1 и Кривбасс возвращается в игру
22'
Уголовой
Еще один угловой с того же фланга, однако на этот раз мяч переводят в поле
23'
Уголовой
Угловой с левого фланга для хозяев, однако защитники выбивают мяч на еще один угловой
22'
Бизимана пробивает издалека, но мяч после рикошета от Чигринского переходит на угловой
20'
Опасный момент
Еще одна атака от горняков, на этот раз криворожцев спасла стойка от удара Степаненко
18'
Гоооол!!!
Гооол!!! Прекрасная тактическая атака горняков, серия пасов Зубков-Бондаренко-Криськив-Сикан-Криськив и последний оказывается на ударной позиции и пробивает точно в ворота! Теперь уже 2:0 и хозяевам становится еще труднее
16'
Опасный момент
Матвиенко из центра поля навешивает на Сикана в штрафную, тот даже пробивает, но очень слабо и мимо ворот
15'
Уголовой
Угловой с правого фланга для горняков. Навес в штрафную, однако защитники выбивают этот мяч
15'
Офсайд
Атака хозяев заканчивается офсайдом Кожушко
14'
Игроки Кривбасса атакуют, но горняки прекрасно защищаются
13'
Шахтер активно атакует, чтобы удвоить преимущество, есть удары, но пока в ворота не попадают
11'
Зубков пробивает со штрафного, но мимо ворот
11'
Гочелейшвили получает помощь от медиков на поле
10'
Желтая карточка
Хомченовский нарушает правила против Гочолейшвили недалеко от своей штрафной за что получает горчичник от арбитра
10'
Офсайд
Шахтер продолжает атаковать, однако в этот раз игроки гостей забегают в положение вне игры
8'
Гоооол!!!
Гооол!!! Зубков простреливает на Кащука, а тот замыкает этот прострел и сбивает с нескольких метров, отличная тактическая атака! 1:0 в пользу горняков
6'
Кожушко навешивает в штрафную, Ризнык выбивает мяч перед собой, но поспевает за ним и забирает мяч в руки
4'
Теперь уже Кривбасс в атаке, но атака заканчивается нарушением правил от Дибанго
3'
Шахтер контролирует матч первые минуты и ищет варианты прохода к воротам соперника
2'
Матч начался с небольшого падения Кащука, небольшая пауза в игре
1'
Свисток
Андрей Коваленко дает свисток о начале матча
Игроки выходят на поле, матч скоро начнется
Инфо
Из-за воздушной тревоги начало матча перенесено на 19:10
Инфо
На матче будет присутствовать VAR
Инфо
Арбитр матча: Коваленко Андрей
Главный тренер: Вернидуб Юрий
На скамейке запасных: Маханьков, Хома, Рябов, Виливальд, Приходько, Кузык, Семотюк, Дебелко, Вакулко, Близниченко, Устименко
Инфо
Кривбасс (стартовый состав): Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Нябейе Дибанго – Илич, Бизимана, Задерака, Лунев, Хомченовский (с), Кожушко
Главный тренер: Ван Леувен Патрик Йоханнес
На скамье запасных: Пузанков, Твардовский, Кастилло, Вьюнник, Келси, Педриньо, Конопля, Очеретько, Фарина, Назарина, Козик, Невертон
Инфо
Шахтер (стартовый состав): Ризнык - Гочолеишвили, Чигринский, Матвиенко - Степаненко (с), Криськив, Зубков, Топалов, Бондаренко, Кащук - Сикан
После трех туров Кривбасс располагается на 7 строчке и имеет 6 очков в своем активе, а Шахтер занимает 4 строчку с 7 очками. В случае победы горняков они могут возглавить турнирную таблицу, а в случае победы Кривбасса войдут в первую тройку лидеров
Добрый день всем поклонникам футбола. Сегодня Ua-Football проведет текстовую трансляцию матча четвертого тура УПЛ Кривбасс – Шахтер. Матч пройдет на стадионе "Горняк" в Кривом Роге и начнется в 19:00
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
20.08.2023 в 19:58
Судейка садит Кривбасс на карточки. Нешахтер в своём репертуаре
Ответить
+1
0
Последние матчи
Завершен 18:30 - Сегодня Шлёнск Шлёнск 2 Лех Лех 1 Завершен 18:30 - Сегодня Айнтрахт Айнтрахт 1 Дармштадт Дармштадт 0 Завершен 18:30 - Сегодня Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 3 Челси Челси 1 Завершен 17:45 - Сегодня Валвейк Валвейк 1 АЗ АЗ 3 Завершен 17:30 - Сегодня Эшторил Эшторил 1 Риу Аве Риу Аве 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн грн На сайт
2 2 500 грн грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Кривбасс - Шахтер 20.08.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Шахтер (Донецк) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 20.08.2023
Время начала матча: 19:15

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Кривбасс (Кривой Рог) и командой Шахтер (Донецк):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Шахтер, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Шахтер в предыдущем футбольном матче 12.03.2023 закончилось с таким счетом: 0:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Van Leeuwen, Patrick разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кривбасс - Шахтер можно посмотреть 20.08.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Кривбасс - Шахтер, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против ЛНЗ - 13.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: Шахтер (Донецк)
Год основания Шахтер (Донецк): 1936
Страна: Украина
Тренер: Патрик ван Леувен

Прошедший поединок команды Шахтер был сыгран против ФК Александрия - 14.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча Кривбасс - Шахтер онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.